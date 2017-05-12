17:33 12 мая

Бунт военнослужащих в Кот-д'Ивуаре

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что в африканском государстве Кот-д'Ивуар разворачиваются события, которые способны привести к смене власти в стране неконституционным путём. Речь идёт о вспыхнувшем бунте военнослужащих армии Кот-д'Ивуара, который (бунт) приносит свои «плоды» в разных городах страны. Военные, используя технику, перекрывают основные дороги, блокируют госучреждения, требуя, чтобы власти либо выполнили их требования, либо ушли в отставку.

Бунт военнослужащих в Кот-д'Ивуаре


Взбунтовавшиеся военнослужащие требуют повышения уровня денежного довольствия и выплаты премий. На улицах практически всех крупных городов можно увидеть солдат и офицеров, которые двигаются небольшими группами и открывают стрельбу в воздух.


Президент страны Алассан Уатарра провёл экстренное заседание совета безопасности. На данный момент о принятом на заседании решении не сообщается. Известно о том, что это уже вторая попытка утихомирить взбунтовавшихся солдат и офицеров за последнее время. Новая волна протестов вспыхнула после того, как президента Уатарра объявил о выполнении требований военнослужащих. Солдаты и офицеры заявили, что глава государства лжёт.

Военные обратились к полиции с призывом поддержать их акцию протеста и добиться от властей выполнения требований.

Использованы фотографии: http://www.connectionivoirienne.net
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:32
    Что то новость не понятная и какое оно имеет отношение к России и вооружению..
    ОТДЕЛ
    1. san4es Сегодня, 16:34
      ..Там поголовно у всех "АК"
      san4es
    2. tiredwithall Сегодня, 16:34
      А это напоминание любителям формировать армии из наёмников. Тут, как в известном фильме: "Батька! гроши давай! Гроши!"
      tiredwithall
    3. Deniska999 Сегодня, 16:42
      Но не все же время Украину обсуждать...
      Deniska999
      1. рич Сегодня, 16:58
        Взбунтовавшиеся военнослужащие требуют повышения уровня денежного довольствия и выплаты премий. На улицах практически всех крупных городов можно увидеть солдат и офицеров, которые двигаются небольшими группами и открывают стрельбу в воздух.

        нет денег, зато полно оружия. почти как на Украине
        рич
  2. Владимирец Сегодня, 16:33
    "Военные, используя технику, перекрывают основные дороги, блокируют госучреждения, требуя, чтобы власти либо выполнили их требования, либо ушли в отставку."

    Забастовка с местным колоритом. smile
    Владимирец
    1. LostCoast Сегодня, 16:37
      А когда там по другому было?По моему только так.Даже без вмешательства белых они друг-друга технично геноцидят.Менталитет-с...
      LostCoast
  3. svp67 Сегодня, 16:34
    Взбунтовавшиеся военнослужащие требуют повышения уровня денежного довольствия и выплаты премий.

    Новая волна протестов вспыхнула после того, как президента Уатарра объявил о выполнении требований военнослужащих. Солдаты и офицеры заявили, что глава государства лжёт.

    Военные обратились к полиции с призывом поддержать их акцию протеста и добиться от властей выполнения требований.

    Вот это самая натуральная ДЕМОКРАТИЯ... "Человек с ружьем" не идет на штурм, а требует, заявляет и обращается...
    svp67
    1. tiredwithall Сегодня, 16:38
      Еще организуют профсоюзы по отраслям: пехотный, саперный, военно-воздушный и т.д.
      tiredwithall
    2. bouncyhunter Сегодня, 16:46
      Цитата: svp67
      Вот это самая натуральная ДЕМОКРАТИЯ... "Человек с ружьем" не идет на штурм, а требует, заявляет и обращается...

      Эт что : Берег Слоновой Кости наелся печенек ?
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 16:50
        Цитата: bouncyhunter
        Эт что : Берег Слоновой Кости наелся печенек ?

        Сказано ж - ДЕНЕГ НЕМА. И печенки у них не в чести им печёнку врага подавай
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:52
          Цитата: svp67
          И печенки у них не в чести им печёнку врага подавай

          Вот же Dikarius Kastrulius ...
          bouncyhunter
  4. Александр романов Сегодня, 16:36
    У меня 4 вопроса
    1.Кот д Ивуаре ( ЙЕС -я смог написать название правильно) . Где это?
    2.Кто там президент?
    3.Кто хочет быть президентом?
    4.Кого мы поддержим в данном вопросе laughing
    Александр романов
    1. Владимирец Сегодня, 16:39
      Цитата: Александр романов
      1.Кот д Ивуаре ( ЙЕС -я смог написать название правильно) . Где это?
      2.Кто там президент?
      3.Кто хочет быть президентом?
      4.Кого мы поддержим в данном вопросе

      Саша, на любой твой вопрос можно с полной уверенностью ответить: неважно. smile
      Владимирец
      1. Velizariy Сегодня, 16:46
        Цитата: Владимирец
        с полной уверенностью ответить: неважно.

        Таки и Вы не правы! таки важно!))
        из вики: Природные ресурсы — нефть, газ, алмазы, марганец, железная руда, кобальт, бокситы, медь, золото, никель, тантал.
        ООООчень важно) Да и народу там 21 млн чел.
        Velizariy
      2. Александр романов Сегодня, 16:48
        Цитата: Владимирец
        : неважно.

        Неважно-это мягко, пафосно
        Лучше по русски,громко laughing
        Александр романов
    2. svp67 Сегодня, 16:43
      Цитата: Александр романов
      1.Кот д Ивуаре ( ЙЕС -я смог написать название правильно) . Где это?
      В СССР мы его знали как Берег Слоновой Кости... Западная Африка. Соответственно :нефть, газ, алмазы, марганец, железная руда, кобальт, бокситы, медь, золото, никель, тантал.
      Цитата: Александр романов
      Кого мы поддержим в данном вопросе
      Так как там французы рулят, то видимо тех, кто им там больше проблем создаст
      svp67
      1. Александр романов Сегодня, 16:46
        Цитата: svp67
        В СССР мы его знали как Берег Слоновой Кости.

        Короче,у черта на куличках
        Цитата: svp67
        Так как там французы рулят,

        Ну значит завтра во всем русских хакеров обвинят.
        Александр романов
        1. svp67 Сегодня, 16:48
          Цитата: Александр романов
          Ну значит завтра во всем русских хакеров обвинят.

          Даже не сомневаюсь...
          svp67
      2. Fudo Сегодня, 16:58
        нет, главное, какао-бобы
        Fudo
    3. Fudo Сегодня, 16:57
      Главный вопрос: на сколько подорожает какао и шоколад.
      Fudo
  5. moskowit Сегодня, 17:18
    А раньше этот д Эвуар назывался "Берег Слоновой Кости". Правда, романтично....
    Глядите какие там живут красивые женщины...
    moskowit
    1. AUL Сегодня, 17:32
      Справные девчата!
      AUL
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