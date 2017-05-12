Бунт военнослужащих в Кот-д'Ивуаре
Информационное агентство Reuters сообщает о том, что в африканском государстве Кот-д'Ивуар разворачиваются события, которые способны привести к смене власти в стране неконституционным путём. Речь идёт о вспыхнувшем бунте военнослужащих армии Кот-д'Ивуара, который (бунт) приносит свои «плоды» в разных городах страны. Военные, используя технику, перекрывают основные дороги, блокируют госучреждения, требуя, чтобы власти либо выполнили их требования, либо ушли в отставку.
Взбунтовавшиеся военнослужащие требуют повышения уровня денежного довольствия и выплаты премий. На улицах практически всех крупных городов можно увидеть солдат и офицеров, которые двигаются небольшими группами и открывают стрельбу в воздух.
Президент страны Алассан Уатарра провёл экстренное заседание совета безопасности. На данный момент о принятом на заседании решении не сообщается. Известно о том, что это уже вторая попытка утихомирить взбунтовавшихся солдат и офицеров за последнее время. Новая волна протестов вспыхнула после того, как президента Уатарра объявил о выполнении требований военнослужащих. Солдаты и офицеры заявили, что глава государства лжёт.
Военные обратились к полиции с призывом поддержать их акцию протеста и добиться от властей выполнения требований.
Взбунтовавшиеся военнослужащие требуют повышения уровня денежного довольствия и выплаты премий. На улицах практически всех крупных городов можно увидеть солдат и офицеров, которые двигаются небольшими группами и открывают стрельбу в воздух.
Президент страны Алассан Уатарра провёл экстренное заседание совета безопасности. На данный момент о принятом на заседании решении не сообщается. Известно о том, что это уже вторая попытка утихомирить взбунтовавшихся солдат и офицеров за последнее время. Новая волна протестов вспыхнула после того, как президента Уатарра объявил о выполнении требований военнослужащих. Солдаты и офицеры заявили, что глава государства лжёт.
Военные обратились к полиции с призывом поддержать их акцию протеста и добиться от властей выполнения требований.
Использованы фотографии: http://www.connectionivoirienne.net
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