У задержанного Эрматова обнаружено взрывное устройство - копия оставленного в метро Санкт-Петербурга
В ходе заседания Басманного суда по избранию меры пресечения для задержанного в Москве предполагаемого подельника террориста Джалилова была озвучена обращающая на себя внимание информация. Напомним, что речь идёт о задержании человека по имени Мухаммадюсуп Эрматов. Операция в его отношении была проведена сотрудниками спецназа Федеральной службы безопасности.
Становится известно, что по месту жительства брата М.Эрматова было обнаружено взрывное устройство, которое является фактически копией устройства, оставленного террористом-смертником Джалиловым на одной из станций метро Санкт-Петербурга.
Из утреннего заявления ЦОС ФСБ:
РИА Новости приводит заявление следователя во время судебного заседания о мере пресечения для задержанного:
В общей сложности по делу о теракте в питерской подземке задержаны 10 человек.
Напомним, что теракт унёс 16 человеческих жизней.
Становится известно, что по месту жительства брата М.Эрматова было обнаружено взрывное устройство, которое является фактически копией устройства, оставленного террористом-смертником Джалиловым на одной из станций метро Санкт-Петербурга.
Из утреннего заявления ЦОС ФСБ:
ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая 2017 года в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ.
РИА Новости приводит заявление следователя во время судебного заседания о мере пресечения для задержанного:
В ходе обыска у Эрматова нашли взрывное устройство, также изготовленное из огнетушителя. По словам брата подозреваемого, тот сам принёс это взрывное устройство. При этом он получил его от смертника.
В общей сложности по делу о теракте в питерской подземке задержаны 10 человек.
Напомним, что теракт унёс 16 человеческих жизней.
Использованы фотографии: Газета Metro
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