17:33 12 мая

У задержанного Эрматова обнаружено взрывное устройство - копия оставленного в метро Санкт-Петербурга

В ходе заседания Басманного суда по избранию меры пресечения для задержанного в Москве предполагаемого подельника террориста Джалилова была озвучена обращающая на себя внимание информация. Напомним, что речь идёт о задержании человека по имени Мухаммадюсуп Эрматов. Операция в его отношении была проведена сотрудниками спецназа Федеральной службы безопасности.

Становится известно, что по месту жительства брата М.Эрматова было обнаружено взрывное устройство, которое является фактически копией устройства, оставленного террористом-смертником Джалиловым на одной из станций метро Санкт-Петербурга.

У задержанного Эрматова обнаружено взрывное устройство - копия оставленного в метро Санкт-Петербурга



Из утреннего заявления ЦОС ФСБ:
ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая 2017 года в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ.


РИА Новости приводит заявление следователя во время судебного заседания о мере пресечения для задержанного:
В ходе обыска у Эрматова нашли взрывное устройство, также изготовленное из огнетушителя. По словам брата подозреваемого, тот сам принёс это взрывное устройство. При этом он получил его от смертника.


В общей сложности по делу о теракте в питерской подземке задержаны 10 человек.

Напомним, что теракт унёс 16 человеческих жизней.

Использованы фотографии: Газета Metro
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Комментарии 7

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  1. слава1974 Сегодня, 16:47
    Расстрелять всех причастных к теракту. Ну или в крайнем случае на пожизненное. Не только тех, кто в смертники готовился, но и тех, кто помогал. Только так можно бороться. Иначе получим , что суд приговорил за пособничество к 4 годам, через 2 года вышел по УДО, и опять в строю боец-террорист.
    слава1974
    1. рич Сегодня, 16:52
      У задержанного Эрматова обнаружено взрывное устройство - копия оставленного в метро Санкт-Петербурга

      Теперь утырок не отвертится. Получит по полной программе
      рич
      1. Pirogov Сегодня, 17:28
        Цитата: рич
        Теперь утырок не отвертится. Получит по полной программе

        Да от этого как то не легче ,вот если всю цепочку накроют ,тогда будет и результат и моральное удовлетворение.
        Pirogov
  2. трассер Сегодня, 16:51
    По некоторой логике " закона об оружии" может все огнетушители запретить?
    трассер
    1. Чёрный Сегодня, 17:16
      Затолкать и подорвать...
      Чёрный
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:51
    В общей сложности по делу о теракте в питерской подземке задержаны 10 человек.

    Мало задержаных считаю..Брать нужно всех подряд из окружения! И в Арктику ссылать, аэродромы чистить штыковыми лопатами..(чтобы другим неповадно было ) Только так! soldier
    ОТДЕЛ
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:05
      Виталя hi drinks
      Цитата: ОТДЕЛ
      в Арктику ссылать, аэродромы чистить штыковыми лопатами..(чтобы другим неповадно было )

      Мелковато и слабовато . Лучше в Антарктику - ловить пингвинов и штрафовать их за превышение скорости . good
      bouncyhunter
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