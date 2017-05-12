У задержанного Эрматова обнаружено взрывное устройство - копия оставленного в метро Санкт-Петербурга

ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая 2017 года в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ.

В ходе обыска у Эрматова нашли взрывное устройство, также изготовленное из огнетушителя. По словам брата подозреваемого, тот сам принёс это взрывное устройство. При этом он получил его от смертника.