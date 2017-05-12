Турция представила "городской" вариант танка Altay

В ответ на гибридные и асимметричные угрозы и условия, где нетрадиционные силы и методы используются более широко, мы, используя собственные ресурсы, разработали Altay Urban Operations Tank. Этот танк сможет удовлетворить будущие потребности вооруженных сил Турции и будет иметь высокий экспортный потенциал

Турецкий танк Altay еще не поступил в серийное производство, но уже получил новую модификацию. На международной выставке вооружений IDEF 2017, которая в эти дни проходит в Стамбуле, компания Otokar представила боевую машину, получившую название Altay Urban Operations Tank, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com– заявил генеральный директор компании Otokar Сердар Гёргус.По словам Гёргуса, на создание новой модификации танка повлияли условия, в которых турецким войскам приходится воевать в Сирии и Ираке. Ключевым отличием городского «Алтая» от его базовой версии является наличие системы электронного противодействия, предназначенной для подавления сигналов дистанционно управляемых фугасов. Кроме того, машина оснащена системой Gunshot Detection, позволяющей определять местоположение вражеских огневых точек, а также системой Laser Warning, обнаруживающей лазерное излучение, исходящее от дальномеров и противотанковых ракетных комплексов.На машине установлена телескопическая мачта с системой кругового обзора YAMGÖZ. Еще одна система, которая позволит повысить выживаемость техники и экипажа, называется Soft Kill – она в автоматическом режиме определяет направление угрозы и выстреливает в ее сторону дымовые гранаты. Кроме того, новый «Алтай» оснащен передним ковшом, который может применяться для окапывания, засыпки траншей и расчистки завалов.