17:33 12 мая

Турция представила "городской" вариант танка Altay

Турецкий танк Altay еще не поступил в серийное производство, но уже получил новую модификацию. На международной выставке вооружений IDEF 2017, которая в эти дни проходит в Стамбуле, компания Otokar представила боевую машину, получившую название Altay Urban Operations Tank, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com

Турция представила "городской" вариант танка Altay


В ответ на гибридные и асимметричные угрозы и условия, где нетрадиционные силы и методы используются более широко, мы, используя собственные ресурсы, разработали Altay Urban Operations Tank. Этот танк сможет удовлетворить будущие потребности вооруженных сил Турции и будет иметь высокий экспортный потенциал
– заявил генеральный директор компании Otokar Сердар Гёргус.




По словам Гёргуса, на создание новой модификации танка повлияли условия, в которых турецким войскам приходится воевать в Сирии и Ираке. Ключевым отличием городского «Алтая» от его базовой версии является наличие системы электронного противодействия, предназначенной для подавления сигналов дистанционно управляемых фугасов. Кроме того, машина оснащена системой Gunshot Detection, позволяющей определять местоположение вражеских огневых точек, а также системой Laser Warning, обнаруживающей лазерное излучение, исходящее от дальномеров и противотанковых ракетных комплексов.

На машине установлена телескопическая мачта с системой кругового обзора YAMGÖZ. Еще одна система, которая позволит повысить выживаемость техники и экипажа, называется Soft Kill – она в автоматическом режиме определяет направление угрозы и выстреливает в ее сторону дымовые гранаты. Кроме того, новый «Алтай» оснащен передним ковшом, который может применяться для окапывания, засыпки траншей и расчистки завалов.

Использованы фотографии: armyrecognition.com/defence-blog.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 17:11
    Очень на Абрамс похож...
    DIVAN SOLDIER
    1. oleg-gr Сегодня, 17:13
      Оттуда и слизали. Берут пример с Китая и копируют. В процессе появляется опыт. А затем пытаются делать свое. Советская школа танкостроения такой же путь проходила.
      oleg-gr
      1. Pirogov Сегодня, 17:23
        Цитата: oleg-gr
        Оттуда и слизали. Берут пример с Китая и копируют. В процессе появляется опыт. А затем пытаются делать свое. Советская школа танкостроения такой же путь проходила.

        Советская школа копировала у других стран танки ? Вы Уважаемый ,что то путаете ,скажите а у кого был скопирован например : Т34 ?
        Pirogov
        1. Қарабас Сегодня, 17:24
          Цитата: Pirogov
          скажите а у кого был скопирован например : Т34 ?

          Сейчас он тот самый американский танк назовет...
          Қарабас
        2. oleg-gr Сегодня, 17:25
          До Т-34 были и другие модели. Танки БТ, например. Именно "тридцатьчетверка" появилась с учетом прошлого опыта.
          oleg-gr
        3. рич Сегодня, 17:31
          Pirogov: Советская школа копировала у других стран танки ? Вы Уважаемый ,что то путаете ,скажите а у кого был скопирован например Т34?
          Про танк кристи, что нибудь слышали? Вот это его дальнейшее развитие
          рич
    2. SARAH CONNOR Сегодня, 17:25
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Очень на Абрамс похож...

      Компания Otokar будет вести все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также отвечать за изготовление и испытания опытного образца и дальнейшее серийное производство и сопровождение турецкого ОБТ «Altay». Присутствие корейцев объясняется тем, что базовой основой при создании танка «Altay» стал южно-корейский танк нового поколения XK-2 Black Panther, который в свою очередь был создан на основе другого корейского танка К-1 (Тип 88 ROKIT), прототипом для которого послужил американский M1 Abrams.

      https://topwar.ru/3977-obt-altaj-nadezhda-turecko
      go-tankostroeniya.html
      Стран способных выпускать и конструировать танки по пальцам одной руки можно перечислить, так было в годы "холодной войны" так и осталось сейчас, все остальные делают танки на базе чужих моделей...
      Единственная страна, которая занимается разработкой нового танка на новых принципиальных систем компоновки и вооружения, является РФ, все остальные ведущие страны занимаются глубокой модернизацией своего танкового парка....
      SARAH CONNOR
  2. xasharat Сегодня, 17:25
    Этот танк больше на последний Лео похож

    xasharat
Картина дня