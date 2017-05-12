В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведена тренировка по связи
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова проведена тренировка с подразделениями связи, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Отрабатывались вопросы обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.
В рамках тренировки подразделение связи совершило марш протяженностью 15 км на 20 единицах техники в назначенный район, где в кратчайшие сроки скрытно развернули подвижный пункт управления и обеспечили устойчивую связь с вышестоящим штабом и подразделениями оперативной группы.
В ходе тренировки была организована телефонная связь по полевым линиям и арендованным каналам связи, а также резервная радиосвязь с использованием радиостанций малой и средней мощности.
Особое внимание в ходе тренировки было уделено освоению военнослужащими современных средств связи, недавно поступивших на вооружение.
Тренировка по связи проводилась соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
Отрабатывались вопросы обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.
В рамках тренировки подразделение связи совершило марш протяженностью 15 км на 20 единицах техники в назначенный район, где в кратчайшие сроки скрытно развернули подвижный пункт управления и обеспечили устойчивую связь с вышестоящим штабом и подразделениями оперативной группы.
В ходе тренировки была организована телефонная связь по полевым линиям и арендованным каналам связи, а также резервная радиосвязь с использованием радиостанций малой и средней мощности.
Особое внимание в ходе тренировки было уделено освоению военнослужащими современных средств связи, недавно поступивших на вооружение.
Тренировка по связи проводилась соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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