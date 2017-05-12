19:39 12 мая

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведена тренировка по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова проведена тренировка с подразделениями связи, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отрабатывались вопросы обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведена тренировка по связи



В рамках тренировки подразделение связи совершило марш протяженностью 15 км на 20 единицах техники в назначенный район, где в кратчайшие сроки скрытно развернули подвижный пункт управления и обеспечили устойчивую связь с вышестоящим штабом и подразделениями оперативной группы.

В ходе тренировки была организована телефонная связь по полевым линиям и арендованным каналам связи, а также резервная радиосвязь с использованием радиостанций малой и средней мощности.

Особое внимание в ходе тренировки было уделено освоению военнослужащими современных средств связи, недавно поступивших на вооружение.

Тренировка по связи проводилась соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 5

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  1. МПК105 Сегодня, 18:21
    Намечается что...???Хотя,как меня учили в своё время-Будь готов.Завсегда готов.И с превеликим нашим удовольствием...А там поглядим,каким боком Спаситель кому встанет... wink
    МПК105
    1. рич Сегодня, 19:15
      Особое внимание в ходе тренировки было уделено освоению военнослужащими современных средств связи, недавно поступивших на вооружение.

      Вот где собака зарыта hi
      рич
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:25
    Лебедь хорошую тренировку помнится по связи провел..! Либерасты ему голову заморочили и убили...А мог бы Президентом стать России!

    Хасавьюрт на его совести...
    ОТДЕЛ
    1. rruvim Сегодня, 18:31
      Мог бы министром обороны при Зюганове быть, а после предательства все-го лишь назначили нацбезом при Ельцине (как и в своё время Березовского). Кончилось всё глупой катастрофой вертолёта....
      rruvim
  3. rruvim Сегодня, 18:33
    Если у нас такая спутниковая связь... То спутник где-то за горизонтом fellow
    rruvim
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