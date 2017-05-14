17:56 14 мая

16 против 300! Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

В России уже успели обсудить тему награждения 16-ти офицеров сил специальных операций, противостоявших трём сотням боевиков в Сирии. В зарубежных странах такое обсуждение фактически начинается только сейчас. Обращает на себя внимание тот факт, что при знакомстве с подробностями боя российских спецназовцев с террористами в САР всё большее число иностранцев высказывают искреннее восхищение подвигом наших военнослужащих. После ознакомления с информацией о том, что 16 российских офицеров сдерживали кратно превосходящие силы боевиков в провинции Алеппо около двух суток, вынудив террористов отступить, иностранцы пишут в комментариях следующее:



SunniPulse
Brave Warriors Battling the Forces of Darkness. Thank You Russia! (перевод: Храбрые воины сражаются с силами тьмы. Спасибо, Россия!)



Далее – сразу перевод без англоязычного варианта:

Jack Ladstone‏
Вот это настоящие спартанцы!


Ian Speers
Примерная работа! Истинные борцы с терроризмом в регионе. Пусть все они благополучно вернутся домой.


Leo Hawk
Браво! Браво! Люди чести!


Sunny Chaudhary‏
Это свидетельствует не только об огромном мужестве, но и тактическом совершенстве.


ACanadianForLeave‏
Не связывайтесь с русскими. Гитлер сделал это, и посмотрите, где он оказался.



Эти комментарии опубликованы британскими читателями твиттера российского посольства в Соединённом королевстве.
Именно наша дипмиссия и познакомила британцев с тем, что российские спецназовцы остановили прорыв крупной группы террористов к востоку от Алеппо. Западные газеты решили подвиг российских военнослужащих проигнорировать. Молчит и небезызвестная «обсерватория по правам человека», вещающая о сирийских проблемах из Лондона. Западные пропагандисты явно сопротивляются публикации объективных сведений о действиях российских военных в Сирии по защите этой страны от международного терроризма.

Использованы фотографии: Твиттер
95

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 111

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  1. новичок Сегодня, 16:18
    ну так, знай наших.
    новичок
    1. LostCoast Сегодня, 16:28
      Знай наших...ВС САР при атаке ослолюбов смылись с позиций и вернулись лишь через сутки.Наши за них воевать что-ли должны?
      LostCoast
      1. sabakina Сегодня, 16:30
        LostCoast тогда зачем мы там?
        sabakina
        1. LostCoast Сегодня, 16:33
          Цитата: sabakina
          LostCoast тогда зачем мы там?

          За тем-же,зачем и во вьетнаме.Только в САР наших советников и корректировщиков не больно-то берегут.Мы туда не пушечное мясо поставляем
          LostCoast
          1. sabakina Сегодня, 16:38
            А что? Со времён Вьетнама что то поменялось?
            sabakina
            1. LostCoast Сегодня, 16:39
              Вьеты наших берегли,как зеницу ока.
              LostCoast
              1. sabakina Сегодня, 16:48
                Вьетнам - джунгли, Сирия - пустыня. Объяснить на не литературном?
                sabakina
                1. LostCoast Сегодня, 16:49
                  Цитата: sabakina
                  Вьетнам - джунгли, Сирия - пустыня. Объяснить на не литературном?

                  Оборотку сходу получите
                  LostCoast
                  1. sabakina Сегодня, 17:04
                    Вааще то "обратку". Учите крипологию и спиромантию. А лучше помолчать. Может за умного сойдёте...
                    sabakina
                    1. LostCoast Сегодня, 17:08
                      Можно ли давать оборотку мужикам в женском платье?Думаю что да
                      LostCoast
                    2. jjj Сегодня, 17:10
                      Так-то, у мелких лавочников обороткой именуют оборотные средства
                      jjj
      2. новичок Сегодня, 16:32
        слушайте ну причём тут это. не далее, чем вчера или позавчера разглядывали интервью командира наших спецов, который в двух словах обьяснил, почему они приняли бой и удержали позиции. так что, мне не понятен ваш вопрос.
        новичок
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:31
      Это не геройство , а работа ! Пора бы уже привыкнуть! soldier
      ОТДЕЛ
    3. Самаритянин Сегодня, 16:36
      НОВОСТЬ У НАС ДАВНЯЯ, А ДО ЗАПАДА ТОЛЬКО ДОШЛА!?
      Товарищи, главное чтобы МЫ с Вами ценили тяжёлый труд солдат, защищающих нашу страну на далёких рубежах!!!

      Самаритянин
    4. ShadowCat Сегодня, 16:56
      Знай не знай, а меж строк они читали полную статью про наших "не300спартанцев" ?) Хотя думать это сложно...
      Думаю нет, иначе бы задались. Али да, но тогда просто сглотнули.
      ShadowCat
  2. МПК105 Сегодня, 16:19
    Почему иностранцы в заголовок вынесены...Прежде всего мы ГОРДЫ Вами!!! hi hi hi Там и Десант,и Морпехи-НИЗКИЙ ПОКЛОН,Мужики!!!!!!!!!!!!!
    МПК105
    1. рич Сегодня, 16:27
      Не было бы рядом с ними "храбрых" сирийцев - не было бы этого подвига hi
      рич
      1. ShadowCat Сегодня, 16:58
        Ничего, при должном отношении, наши бойцы сделают так что будет передаваться не только с молоком матери что такое "Солдатский Долг и Честь"
        ShadowCat
      2. poquello Сегодня, 17:25
        Цитата: рич
        Не было бы рядом с ними "храбрых" сирийцев - не было бы этого подвига hi

        наверное интервью мимо смотрели, оценили местность и возможность - отработали
        poquello
        1. рич Сегодня, 17:33
          Какое интервью они смотрели? Просто увидели игиловцев и как всегда сдрыснули. Союзнички. А наши с хорошей позиции уходить не стали
          рич
  3. штукатурщик Сегодня, 16:20
    Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

    Я тоже люблю сказки
    штукатурщик
    1. новичок Сегодня, 16:22
      да пошёл ты..., троль низкопробный.
      новичок
      1. Володин Дмитрий Сегодня, 16:27
        А штукадурщик кто? румэн? Ну да, тогда все понятно, они по жизни в сказке
        Володин Дмитрий
        1. ДЯДЯСТАС Сегодня, 17:09
          Цитата: Володин Дмитрий
          А штукадурщик кто? румэн? Ну да, тогда все понятно, они по жизни в сказке

          Да в какой сказке, нои в непрерывном очковом оргазме проживают с тех пор как им это очковое пространство продрали в преднестровье , то же мне вояки, румыны.
          ДЯДЯСТАС
      2. sabakina Сегодня, 16:28
        garik, самое лучшее оружие, не обращать на них внимание. Им за это снижают расценки.
        sabakina
        1. рич Сегодня, 16:32
          самое лучшее оружие, не обращать на них внимание
          рич
        2. новичок Сегодня, 16:36
          sabakina, обычно так и делаю. но временами терпение взрывается от мелькания животных в общественных местах.
          новичок
      3. штукатурщик Сегодня, 16:30
        И вообще, в чем подвиг то? Не имея средств поддержки в виде артиллерии и авиации, и российские солдаты в количестве 300 штук не смогли бы продавить 16 хорошо укрепившихся боевиков.
        Во вторую мировую две пары MG целые полки сдерживали. И не кто же не говорит о подвиге немецких солдат.
        штукатурщик
        1. behemot Сегодня, 16:34
          классика!!! в оригинале 16 русских против 300 арабов, вылазит эуропеиц, и опа! 300 русских против 16 арабов ничего не смогли сделать.
          Мечтайте дальше, штукатуря хаты в России...
          behemot
          1. ShadowCat Сегодня, 16:59
            ЧОрнокожие арабы, да.... bully
            ShadowCat
        2. sabakina Сегодня, 16:36
          Цитата: штукатурщик
          российские солдаты в количестве 300 штук не смогли бы продавить 16 хорошо укрепившихся боевиков.

          Нихига себе оборот речи! Слышь та. цыган, те не пора на передовую?
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:45
            Вот не успею подумать что тролли вымерли , как - вуаля ! Очередной лапками сучит . Знать бы где у них инкубатор . Ты не в курсах , Слава ?
            bouncyhunter
            1. sabakina Сегодня, 16:50
              Паша, надеюсь ты свой дегтярь не успел закопать обратно? У меня только бутылка с горючим!
              sabakina
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:54
                Славик , у меня не только ДП найдётся , ради такого можно и пушку из погреба выкатить .
                bouncyhunter
                1. sabakina Сегодня, 17:07
                  Паш, ты как прям манна с небес! Значь так. Ты с права, я с лева ( я левша. но пишу правой).
                  sabakina
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:09
                    Цитата: sabakina
                    Ты с права, я с лева ( я левша. но пишу правой).

                    Хоть я и левша тоже , но армия сделала амбидекстером , поэтому согласен , погнали !!! soldier
                    bouncyhunter
                    1. Pete Mitchell Сегодня, 17:15
                      Меня возьмите в компанию, могу ногой кепку сбить. Хотя инструктор на выживании говорил что так бить не надо, ногой надо по футбольному, тоже могу. angry
                      Pete Mitchell
                      1. bouncyhunter Сегодня, 17:18
                        С удовольствием , Бродяга ! good
                        bouncyhunter
            2. KaPToC Сегодня, 17:49
              Цитата: bouncyhunter
              Знать бы где у них инкубатор .

              Вашингтон округ Колумбия?
              KaPToC
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:52
                Цитата: KaPToC
                Вашингтон округ Колумбия?

                Во всяком случае - кормушка точно там ! hi
                bouncyhunter
        3. behemot Сегодня, 16:36
          прямо полки двумя пулеметами сдерживали? Ну да, любите вы сказки. Любите дальше. А еще на Японию две атомные бомбы СССР сбросил. И вообще, Польша гитлеровцев победила а СССР помогал немножко.
          behemot
        4. user Сегодня, 16:47
          две пары MG целые полки сдерживали


          А вот с этого момента поподробней, с фактами. Просто Ваш трёп (ну если хотите толерантно - искажение фактов) просто достал, если быть честным.
          user
        5. Pete Mitchell Сегодня, 17:20
          Когда румыны появились в shape, самом защищенном поселке европы, то там стали закрывать двери на замок, а ведь это был "цвет", прости Господи, нации
          Pete Mitchell
      4. pjastolov Сегодня, 17:01
        да жалею - год назад перестал тролить, теперь только гномлю и эйфлю, но боюсь совусь
        pjastolov
    2. Mechanicum Сегодня, 16:26
      Цитата: штукатурщик
      Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

      Я тоже люблю сказки

      Ксенопатриотизм жеж.
      Mechanicum
    3. Deniska999 Сегодня, 16:28
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_
      %D1%83_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B_776 - как пример.
      Deniska999
    4. русский молдаван Сегодня, 16:29
      Цитата: штукатурщик
      Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

      Я тоже люблю сказки

      Эй кыкащес,сын румынской спуркащуне иди пресс-конференцию Порося смотреть лучше ,твои сейчас там
      русский молдаван
    5. Venceremos Сегодня, 16:29
      Цитата: штукатурщик
      Я тоже люблю сказки

      По морде бы тебя,да кельмой...

      Venceremos
    6. Deniska999 Сегодня, 16:30
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_
      %D1%83_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
      _%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B8 - как пример.
      Deniska999
    7. kasablanka 62 Сегодня, 16:39
      пасть захлопни
      kasablanka 62
    8. Александр романов Сегодня, 16:55
      Цитата: штукатурщик
      Я тоже люблю сказки

      Вот 300 плиток уложить за 16 минут,вот это для тебя подвиг.Да штукатур?
      Александр романов
    9. brr1 Сегодня, 16:57
      Цитата: штукатурщик
      Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

      Я тоже люблю сказки

      Членокурщик
      brr1
    10. pjastolov Сегодня, 16:59
      молдаван, все что может штукатурить, а солдат не пошляй, их работа штукатуркой не пахнет, а сказки в румынию едь, там вас берут soldier
      pjastolov
    11. Аскет Сегодня, 17:02
      Цитата: штукатурщик
      Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

      Я тоже люблю сказки

      Про румынские мазанки сказки хорошо получаются, на большее вы не способны
      Для штукатущика анекдот
      Каменщики: "Ничего, штукатуркой выровняют..."
      Штукатуры: "Ничего, шпаклевкой выровняют..."
      Отделочники (шпаклюя): "Ничего, обоями выровняют..."

      Сталинград забыли румынешти, не забывайте про Девеселу сразу мозги на место встанут у жертвенных американских баранов, когда прилетит рано или поздно, вот о чем надо вам беспокоится реально.
      Аскет
    12. Pete Mitchell Сегодня, 17:41
      разнорабочий, именно этим старый европеец отличается от "младоевропейцев": они способны приветствовать поступок, им неважно кто - поступок
      Pete Mitchell
  4. rruvim Сегодня, 16:20
    На фото"ребята" из ЧВК...
    rruvim
    1. кг пв Сегодня, 16:24
      По лицам узнали? wink найди 10 отличий...
      кг пв
      1. rruvim Сегодня, 16:30
        По ботинкам...
        rruvim
        1. rruvim Сегодня, 16:33
          Ещё по одному Кексу, который на заднем плане СМС-ку с сотового отправляет...
          rruvim
    2. Штурман Басов Сегодня, 16:31
      https://yandex.ru/images/search?cbir_id=225403%2F
      EYgpaXAaaz-hIow0ttvMEg&rpt=imageview
      Если ты знаешь что-либо только тебе известное, тебя с удовольствием выслушают санитары.
      Штурман Басов
      1. rruvim Сегодня, 16:35
        Ну сами своей ссылкой и доказали, что это ЧВК.
        rruvim
    3. Venceremos Сегодня, 16:48
      Цитата: rruvim
      На фото"ребята" из ЧВК...

      Российские ЧВК,это по сути резервная армия государства.
      И к примеру,окажись на той высоте не 16 ССОшников,а российские ЧВКашники,результат,уверен был бы тем же.
      И те и другие знают,что уступив,шансов выжить НОЛЬ...
      Venceremos
      1. Аскет Сегодня, 17:14
        Цитата: Venceremos
        И к примеру,окажись на той высоте не 16 ССОшников,а российские ЧВКашники,результат,уверен был бы тем же.

        ЧВК Вагнера имеет уже такую историю, правда у них было около 30бойцов и 6 300-хпротив более чем 300 бармалеев.в минусе.
        Аскет
  5. кг пв Сегодня, 16:23
    Тут опубликовали не все комменты, например один кекс из мелкобритании написал что их воЕны и 6 бы справились)))
    кг пв
    1. rruvim Сегодня, 16:25
      Справились... Если бы была тяжёлая артиллерия километров за шесть позади от этих шести...
      rruvim
      1. donavi49 Сегодня, 17:44
        Нет, они в 9 примерно в таком же раскладе справились. Пушка у них была одна 25 фунтовка, которая еще Ромеля гоняла. Самолеты (если три ржавых УТС Страйкмастер - можно так назвать) прилетели когда племя Адо уже перехотело наступать.

        Вполне себе похожая ситуация - 9 оперативников САС, 1 станковый пулемет, 1 гаубица, 60 местных (40 из которых закрылись в казарме и интенсивно молились, никак не участвуя в бою) против 200-300 племенных бойцов в Омане - 1972 год. Можно прочитать больше по Battle of Mirbat.
        donavi49
    2. demchuk.ig Сегодня, 16:29
      Цитата: кг пв
      Тут опубликовали не все комменты, например один кекс из мелкобритании написал что их воЕны и 6 бы справились)))

      Их воЕны могут уничтожать только рулоны туалетной бумаги и мирных жителей!
      demchuk.ig
    3. ShadowCat Сегодня, 17:06
      Вот только там их нет. А, как известно из старобританской системы: "Нет тела - нет дела". Так что или предъявите, или сосите.

      К "кг пв", это реакция на мелкобритский коммент. Никаких к вам предъяв
      ShadowCat
  6. sabakina Сегодня, 16:26
    16 против 300! Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

    Интересно, что с ними будет, когда всё таки узнают о 100 против 2 000 в Чечне?
    sabakina
    1. Арон Заави Сегодня, 16:34
      Цитата: sabakina
      16 против 300! Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

      Интересно, что с ними будет, когда всё таки узнают о 100 против 2 000 в Чечне?

      Мы как то в милуиме разбирали с нашим замкобата и ротным подвиг псковских десантников. Ну подвиг , как бы обсуждать нечего, а вот действия от комбрига и выше вызвало у наших офицеров недоумение. Особенно они удивились когда узнали , что все старшие офицеры в чьем непосредственном подчинении была рота продолжили служить.
      Арон Заави
      1. sabakina Сегодня, 16:43
        Арон, не будем сейчас обсуждать действия командования. Ребята сделали то, что должны были сделать и это главное. И ещё. Арон, не надо забывать, какая была армия тогда и сейчас.
        sabakina
    2. Александр Абдрахманов Сегодня, 17:03
      Кто будет писать это на западе - они не пишут , не хотят свою армию пугать . Они все чувствуют себя пока героями - на прямую не сталкиваются с нашей армией. Зачем им в НАТО паника - кто пойдет воевать , защищать крупный капитал , у них главное оружие лож в СМИ , вот и настраивают всех против нас .
      Александр Абдрахманов
  7. iliitchitch Сегодня, 16:26
    Герои ребята , снимаю шляпу . Непонятно только , почему двое суток без поддержки были , и куда нахрен эти арабские супервоины дрыснули на своей-то земле ? А если б там 1000 шайтанов навалилась ? По-любому - хрен вам на запад , а не мороженку , образно выражаясь .
    iliitchitch
    1. NIKNN Сегодня, 17:05
      Цитата: iliitchitch
      Непонятно только , почему двое суток без поддержки были

      Тоже не понятно..., ну про Сирийцев ладно..., а наши "советники", опять начинаем нормальных ребят к подвигам принуждать, героев искусвенно делать. Был же уже подвиг Псковских ребят... request
      NIKNN
    2. ShadowCat Сегодня, 17:09
      Предположу по СА - аналоги Павловых Д.Г. не повывились
      ShadowCat
  8. Douel Сегодня, 16:28
    Так держать Россияне! Именно такими подвигами мы покажем западу что с нами нужно только дружить.
    Douel
  9. тони репин Сегодня, 16:28
    рашин федерейшен мать вашу
    тони репин
  10. Vita VKO Сегодня, 16:32
    Радует, что традиции защитников Брестской крепости продолжаются.
    Но в армии есть такая поговорка, что за героизмом подчиненных всегда стоят ошибки начальников. Это же получается 16 человек фактически попали в засаду. Где была разведка, связь и управление, почему вовремя не среагировала авиация и артиллерия?
    Vita VKO
    1. voyaka uh Сегодня, 17:11
      "Это же получается 16 человек фактически попали в засаду"////

      Нет. Боевики наступали .Сирийцы убежали. Образовалась дырка в обороне. Они ее "затыкали",
      используя здания, развалины.
      voyaka uh
      1. iliitchitch Сегодня, 17:37
        Цитата: voyaka uh
        "Это же получается 16 человек фактически попали в засаду"////
        Нет. Боевики наступали .Сирийцы убежали. Образовалась дырка в обороне. Они ее "затыкали",
        используя здания, развалины.


        Да , попали . Чего не ТАК опять ? Ухвояки , промолчали б уж . Не , поковыряют . А чего , удобно . Погибли бы ребята - порадовались бы , не погибли - опять плохо . Не ваше собачье дело , вот и всё . Вот откуда ПАХНЕТ нехорошо , а ?
        iliitchitch
  11. pafegosoff Сегодня, 16:36
    "Товарищи десантники! Америкаское командование попросило не называть ...досов ...досами!" (Из рассказов про десантников в Югославии)
    А вообще, у меня на старой работе в начале 1990-х частенько сиживали на КДП ребята-вертолётчики, которые работали на ООН. Вот они рассказывали, как наши спасали в Сомали тех же мерикосов и прочих, показывая чудеса храбрости.
    pafegosoff
    1. sabakina Сегодня, 16:45
      pafegosoff, в сети есть рассказ про действие наших танкистов в Африке....
      sabakina
  12. rruvim Сегодня, 16:37
    Посмотрите на карту, что там "к востоку от Алеппо". ?
    rruvim
  13. Volksib Сегодня, 16:37
    Грамотно выстроенная оборона в тактическом плане, отличная слаженность, превосходное вооружение и высокие морально-волевые качества слагающие успеха наших бойцов!!!
    Volksib
  14. НЕКСУС Сегодня, 16:42
    После ознакомления с информацией о том, что 16 российских офицеров сдерживали кратно превосходящие силы боевиков в провинции Алеппо около двух суток

    Герои то наши ребята ,несомненно герои,но...у меня вопрос-Что делало наше командование все эти двое суток? Тут даже не этот подвиг ярок,а безалаберность и преступная халатность начальства,которые двое суток нифига не делали!
    НЕКСУС
    1. единокровец Сегодня, 17:04
      Цитата: НЕКСУС
      меня вопрос-Что делало наше командование все эти двое суток? Тут даже не этот подвиг ярок,а безалаберность и преступная халатность начальства,которые двое суток нифига не делали!

      Обычное начальство как и везде.Это только в американских кино всё красиво и правильно. На войне как на войне.
      единокровец
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:06
        Цитата: единокровец
        Обычное начальство как и везде.Это только в американских кино всё красиво и правильно. На войне как на войне.

        Этому "обычному начальству" погоны надо сорвать, да и гнать в три шеи из армии без пенсии и льгот с позором.
        НЕКСУС
    2. Monster_Fat Сегодня, 17:23
      Почему "ничего не делали"? Не покладая рук 24 часа в сутки командование и российское руководство устраивали одно совещание за другим, звонили в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ТРАМПУ, МЕРКЕЛЬ и пр. прося разрешение оказать помощь сражающимся российским бойцам...ответа так и не дождались....ну и ребята уже сами отбились. recourse
      Monster_Fat
    3. jonhr Сегодня, 17:26
      их тоже наградили? начальство?
      jonhr
      1. olimpiada15 Сегодня, 17:44
        Цитата: jonhr
        их тоже наградили? начальство?

        А как же. Начальство в первую очередь. Просто вспомнилась информация о событиях 08.08.08. , уже после окончания принуждения к миру ребята сказали всё, что они думают. Но Сердюкову орден дали, благодаря чему и попал под амнистию.
        olimpiada15
        1. jonhr Сегодня, 17:48
          ну как-же без этого то? если не награждать то кто потом руководить будет ? две сутки. ребята наверное уже себя похоронили мысленно после первых суток
          jonhr
    4. Горный стрелок Сегодня, 17:29
      А что могло сделать начальство? У начальства что, там есть хотя бы батальон, что бы его на подмогу бросить? Это же корректировщики были. С прикрытием и саперами. Начальство двое суток прыгало по сирийским штабам, заставив, в конце концов, сирийские части вернуться на позиции... Не удивлюсь, если выяснится, что какому нибудь сирийскому полковнику и ствол к голове приставили для этого wassat
      Горный стрелок
      1. Venceremos Сегодня, 17:41
        Цитата: Горный стрелок
        Начальство двое суток прыгало по сирийским штабам, заставив, в конце концов, сирийские части вернуться на позиции...


        Да-а-а... Был подобный случай и в "практике" ВС ДНР.

        Речь о том как как генштабисты ДНР буквально "рассосались" из здания Генштаба при угрозе прорыва в аэропорту,а прибывшие советники,матерясь,с проклятиями,пытались хоть кого-то найти и что-то узнать.
        Диалог состоялся примерно такой :
        -"Боец(часовой),начальство твоё где ?
        -" Начкар в караулке"
        -"Нахрен он,твой начкар, нам нужен. Генералы ГДЕ ????????"
        -"А я ХЕЗ"...
        Venceremos
  15. rruvim Сегодня, 16:45
    Боевики выходили из Алеппо на северо-запад! На ЗАПАД в провинцию Идлиб. Какие спецназовцы на Востоке Алеппо? Там всегда были войска САР.
    rruvim
  16. Berkut24 Сегодня, 16:48
    Европейцы об этом не узнают. Зато узнают некоторые избранные из европейцев, может задумаются. Может даже боевой гинеколог что-то вспомнит смутное из курса школьной истории.
    Berkut24
    1. Вас Влад Сегодня, 17:51
      Цитата: Berkut24
      вропейцы об этом не узнают. Зато узнают некоторые избранные из европейцев, может задумаются.

      Вопрос к RT ,почему они промолчали?Искал видео в ютюбе от RT, не нашёл!Непорядок!
      Вас Влад
  17. Брови Брежнева Сегодня, 16:48
    Да,да, это наш брат.
    Брови Брежнева
  18. vasilev Сегодня, 16:49
    Снимаю шляпу перед ребятами из спецназа. hi Приятно читать такие новости,только палка о двух концах-выставление подобных подвигов напоказ в СМИ увеличивает количество урякалок.
    vasilev
  19. Вячеслав Волгин Сегодня, 16:50
    — Во всем свете у нас только 2 верных союзника, наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас.
    Александр III.
    Лишний раз это доказал Русский Спецназ.
    Вячеслав Волгин
  20. Александр Абдрахманов Сегодня, 16:51
    Кто будет публиковать на западе в СМИ , - если оно работает на крупный капитал. Они связаны по рукам и ногам с террористами , они им помогали и оружием и деньгами . ИГЛ торговал в Сирии дешевой нефтью - многие политики на этом грели свои кровавые руки. Они бояться всю правду - что они с террористами там творили. Оружие Американцы сбрасывали с самолетов , и попадало оно в руки террористов . Отговорки только в СМИ были , что во всем был виноват ветер , к террористам оружие сносил . Сколько не скрывай - все равно все вылезет наружу , этого они больше всего бояться , за счет лжи прикрываются.
    Александр Абдрахманов
  21. kefan Сегодня, 16:58
    Да уж, это не хваленые янки-вояки, такими Войнами надо гордиться.
    kefan
  22. igor1 Сегодня, 17:20
    Русский не знает национальности, это мы славяне, древние арии, защищать ближнего своего у нас в крови
    igor1
  23. whitejohn12 Сегодня, 17:20
    Ребята спецназеры молодцы.Почти взвод,а умения на роту.!!
    whitejohn12
  24. seregatara1969 Сегодня, 17:21
    а у нас по другому никогда не было - малым числом против орды врага ! по другому наши генералы и не умеют
    seregatara1969
  25. Горный стрелок Сегодня, 17:22
    Правильно кто то сказал из великих:"Героизм одних - это лень, или трусость, или преступная халатность других"! Подвиг наших в том, что они имели полное право не отстаивать брошенную сирийской армией позицию, но решили спасти жизни сирийских пацанов, которым потом пришлось бы эту позицию брать. И дело своё сделали БЛЕСТЯЩЕ. Продемонстрировав наглядно, что тактика с подрывом смертника верхом на нескольких тоннах взрывчатки, при умелых и мужественных бойцах - работает ПРОТИВ её применяющих. И что на войне побеждает тот, кто кого ПЕРЕДУМАЕТ, и переработает. Вот, превозмогая усталость, наши бойцы заминировали ночью подходы там, где предыдущим днём мин не было. А бармалеи - отдыхали. Не следили за местностью, дозоры не выставили. И когда на следующий день при атаке начали подрываться во вроде бы "истоптанных" ранее местах - растерялись, потеряли кураж и ... слились. Командиру бы ещё и орден Суворова! Не числом, а умением!
    Горный стрелок
    1. vch Сегодня, 17:50
      Лучше не скажешь! Прямо в точку!!
      vch
  26. Холуай Сегодня, 17:30
    Авиа-наводкой они занимались.

    Были бы БПЛА то и подвигов поменьше было бы, и погибших авиа-наводчиков...

    И опять судя по ТВ не всех пригласили к награде...
    Холуай
    1. rruvim Сегодня, 17:55
      БПЛА были и есть! Только тактические - сборка из Израильский запчастей. "Форпосты". Прошлый век... В Сирии они перекрывются Израильскими РЭБ, а ещё они скачивают информацию с камер. Деляться с Американцами. Все удары по "Фурам" Хезболлы и по их складам, ЦАХАЛ наносила с данных наших "Форпостов". Протоколы ведь известны...Иранские "советники" так и заявили: "Либо вы убираете это изделие из Сирийского неба, либо мы за себя не отвечаем". Не убрали...
      rruvim
  27. snosarev Сегодня, 17:41
    СМИ америкосов и мелко бритов потому и замалчивают эти и подобные им случаи в САР, что 300 ишаков и были теми самыми спецурой НАТО. Именно об этом и говорил в интервью командир нашей группы.
    snosarev
  28. Altona Сегодня, 17:42
    Цитата: ОТДЕЛ
    Это не геройство , а работа ! Пора бы уже привыкнуть!

    --------------------------
    Это не просто работа, а ОТЛИЧНАЯ и КАЧЕСТВЕННАЯ работа! И не надо её замалчивать!
    Altona
  29. Incvizitor Сегодня, 17:46
    Вот как по мне если получилось что 16 наших против 300 террористов значит в штабе кому то навалять надо.
    Incvizitor
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