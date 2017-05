16 против 300! Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

Brave Warriors Battling the Forces of Darkness. Thank You Russia! (перевод: Храбрые воины сражаются с силами тьмы. Спасибо, Россия!)

Вот это настоящие спартанцы!

Примерная работа! Истинные борцы с терроризмом в регионе. Пусть все они благополучно вернутся домой.

Браво! Браво! Люди чести!

Это свидетельствует не только об огромном мужестве, но и тактическом совершенстве.

Не связывайтесь с русскими. Гитлер сделал это, и посмотрите, где он оказался.

В России уже успели обсудить тему награждения 16-ти офицеров сил специальных операций, противостоявших трём сотням боевиков в Сирии. В зарубежных странах такое обсуждение фактически начинается только сейчас. Обращает на себя внимание тот факт, что при знакомстве с подробностями боя российских спецназовцев с террористами в САР всё большее число иностранцев высказывают искреннее восхищение подвигом наших военнослужащих. После ознакомления с информацией о том, что 16 российских офицеров сдерживали кратно превосходящие силы боевиков в провинции Алеппо около двух суток, вынудив террористов отступить, иностранцы пишут в комментариях следующее:Далее – сразу перевод без англоязычного варианта:Эти комментарии опубликованы британскими читателями твиттера российского посольства в Соединённом королевстве.Именно наша дипмиссия и познакомила британцев с тем, что российские спецназовцы остановили прорыв крупной группы террористов к востоку от Алеппо. Западные газеты решили подвиг российских военнослужащих проигнорировать. Молчит и небезызвестная «обсерватория по правам человека», вещающая о сирийских проблемах из Лондона. Западные пропагандисты явно сопротивляются публикации объективных сведений о действиях российских военных в Сирии по защите этой страны от международного терроризма.