16 против 300! Иностранцы восхищены подвигом русского спецназа

Brave Warriors Battling the Forces of Darkness. Thank You Russia! (перевод: Храбрые воины сражаются с силами тьмы. Спасибо, Россия!)

Вот это настоящие спартанцы!

Примерная работа! Истинные борцы с терроризмом в регионе. Пусть все они благополучно вернутся домой.

Браво! Браво! Люди чести!

Это свидетельствует не только об огромном мужестве, но и тактическом совершенстве.

Не связывайтесь с русскими. Гитлер сделал это, и посмотрите, где он оказался.