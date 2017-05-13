22:00 13 мая

«Ярс» и «Рубеж» пересядут на новейшую «Платформу»

Правда ли, что КАМАЗ провалил государственное задание по созданию отечественной платформы для подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК)?




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 18:20
    Как это не прискорбно, но после 23 февраля 2014 года - иного выхода нет, для своей армии надо производить на своей территории и из своих материалов ПО МАКСИМУМУ. Так что извините сябры
    svp67
  2. Мур Сегодня, 18:43
    Мотор-колеса, если их всё-таки доведут до ума, предполагают наличие дополнительного дизель-генератора. ИМХО, это будет конструктивно совершенно другая АПУ,
    Мур
  3. APASUS Сегодня, 18:53
    Хорошее видео к материалу!
    Человек сам себя убеждает что все хорошо,все будет хорошо,все будет отлично! О чем материал он так и не рассказал.В чем проблемы ,конструкторская недоработка выявлена или слабость пром базы ,отсутствие опята дает о себе знать?
    Кроме того что проблемы возникли с системой мотор-колесо ,еще конструкторы предложили модульную систему ,от этого расположение двигателя за кабиной и еще ряд новшеств.
    По сути автомобиль получился технологичнее предшественника,но еще не обрел окончательную форму ,детские болезни лечат,но вот сколько уйдет на это ?.....
    APASUS
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:09
      Тут новость уже была про тягачи КАМАЗ, и я выкладывал линейку тягачей с БАЗа....
      Я слышал из периодики, МЗКТ, один из не многих предприятий РБ, который имеет постоянный заказ, чуть не в три смены работают....
      DOCTOR ZLO
  4. Антон Ю Сегодня, 19:13
    Платформа уже канула в летах, но статьи о ней все строчат и строчат.
    Антон Ю
  5. andr327 Сегодня, 20:04
    Увы, сюжет не о чем.
    andr327
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 20:51
    Вроде как это обсасывали пару дней назад.Незнаю,как спецы,но мне не нравится данный вездеход.Прямая кабина по отношении к белорусским-увеличение длинны поезда на 4-6 метров.Манёвренность и так никакая-будет ещё хуже.Да поставте хоть 2000-сильный дизель.Куда с такой мордой ткнутся.
    ВЕРЕСК
Картина дня