На Украине хотят узаконить захват храмов и запретить УПЦ Московского патриархата

По всей стране церкви остаются агитаторскими пунктами против украинской государственности. Антиукраинскую литературу продают даже в центре столицы — в Киево-Печерской лавре

Сегодня, слуги диавола, кричащие о декоммунизации, пошли дальше своих учителей — "неодемократов". Используя их методы давления на Церковь, они предлагают принять новые законопроекты, направленные на разрушение молитвенной жизни нашей Матери-Церкви, веками установленного церковно-административного устройства