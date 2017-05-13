22:04 13 мая

На Украине хотят узаконить захват храмов и запретить УПЦ Московского патриархата

Верховная Рада Украины 18 мая рассмотрит два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций, один из которых фактически позволит запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата, а второй узаконит захват храмов, передает РИА Новости со ссылкой на украинское издание Страна.ua.

Первый документ — законопроект №4511 — с названием "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором" предполагает, что такие религиозные организации смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти.
Еще одна статья данного закона наделяет власть правом вообще запретить конфессию, если ее представители будут сотрудничать с религиозными центрами в "государстве-агрессоре".




В законопроекте не сказано, о какой именно конфессии идет речь, однако всем описываемым в нем критериям соответствует только одна — Украинская православная церковь Московского патриархата, указано в статье.
Один из авторов инициативы, депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, подтвердил, что документ касается именно УПЦ.

По всей стране церкви остаются агитаторскими пунктами против украинской государственности. Антиукраинскую литературу продают даже в центре столицы — в Киево-Печерской лавре
— заявил он.

В Главном научно-экспертном управлении Аппарата Верховной Рады Украины раскритиковали законопроект и порекомендовали отклонить его, как нарушающий Конституцию и действующие в стране законы.

Второй законопроект под номером 4128 предлагает фактически узаконить церковное рейдерство. Документом вводится термин "самоидентификация", а также уточняется минимальное число представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность действующим на Украине религиозным центрам.

УПЦ считает, что при помощи этого закона Киевский патриархат начнет отбирать у нее приходы — будет приводить в церковь группы людей, которые на месте "самоидентифицируют" себя с данной общиной и сразу же проголосуют за переход храма в подчинение Киева.

Архиерей Запорожской епархии УПЦ митрополит Лука в открытом обращении резко раскритиковал законопроекты и их авторов.
Сегодня, слуги диавола, кричащие о декоммунизации, пошли дальше своих учителей — "неодемократов". Используя их методы давления на Церковь, они предлагают принять новые законопроекты, направленные на разрушение молитвенной жизни нашей Матери-Церкви, веками установленного церковно-административного устройства
— говорится в заявлении.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП ранее не раз сообщали о случаях грабежей, притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП, которые зачастую действуют при поддержке властей и радикальных националистов.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›УПЦ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 45

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  1. himRa Сегодня, 19:23
    Опоздали ребятки ...лет на 100 ...все уже украдено до вас laughing
    himRa
    1. Терский Сегодня, 21:18
      Цитата: himRa
      Опоздали ребятки ...лет на 100 ...все уже украдено до вас

      Осталось поставить табличку "Великий Украинский Рейх", а за табличкой заросли бурьяна и мусора, развалины заводов и остановленные ТЭС. Строго по Киплингу: Бандер-логи скачущие на развалинах городов Людей.
      Терский
  2. bouncyhunter Сегодня, 19:26
    Сатанисты , что тут ещё сказать ... fool
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 20:41
      Вот даже не знаешь , что сказать... это уже край.
      cniza
  3. Монос Сегодня, 19:29
    Православная Церковь не единожды переживала гонения. Переживём и сейчас. Бог попираем не бывает!
    И, кстати, церковная община, это не формальная организация. В ней не надо регистрироваться и никто не ведёт учёт её членов. То есть, опасения очень, очень обоснованы. Да и церковный клир чего-то такого ждал и много святынь переносятся в Россию.
    Монос
    1. Pete Mitchell Сегодня, 20:46
      Бог попираем не бывает и прав Павел - сатанисты в чистом виде. Но этим плевать на все, и думаю они бесконечно далеки от религии вообще, но РПЦ принадлежит немало собственности и думаю захват собственности и есть настоящая цель всей этой активностью.
      Pete Mitchell
    2. Общество Память Сегодня, 21:56
      на все воля аллаха)
      Общество Память
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 19:37
    Уже не Христиане.Бог не простит.Тьма над окраиной висит.На Святое позарились.Анафема.Да прокляты будут те,кто на сей крест святой руку поднял.
    ВЕРЕСК
    1. Армата Сегодня, 20:02
      Цитата: ВЕРЕСК
      Уже не Христиане.Бог не простит.Тьма над окраиной висит.На Святое позарились.Анафема.Да прокляты будут те,кто на сей крест святой рук

      Ещё Иисус (еврей которому поклоняются как сыну божьему) сказал. Церковь предприятие, не брожь, это предприятие коммерческое. Передел структур отделённых от государства. не нажрался пока наш "батюшка"Александр. Не все ещё терпят во имя Иисуса. Тупой передел паствы между двумя пастырями. Сей крест святой, не более чем собственность церкви. Если есть бог, то он у тебя в душе, а не в собственности церкви.
      Армата
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:07
        Если есть бог, то он у тебя в душе, а не в собственности церкви.[i][/i] Категорически приветствую,Женя!Дальше просмотр будет не толковый.Духом чую.Что-то с Христианством в окраине решат.Переоборудуют большую часть населения в мусульманскую веру.От этих неликвидов можно ожидать всё.
        ВЕРЕСК
        1. himRa Сегодня, 20:22
          Цитата: ВЕРЕСК
          Переоборудуют большую часть населения в мусульманскую веру.От этих неликвидов можно ожидать всё.

          А что не так с мульманской верой?
          Мы обсуждаем и осуждаем:
          То что по факту произошло в 1991 году
          "Метания" "прыжки"со стороны в сторону в желании об...ть судьбу и патологическое желание быть не похожими на нас
          Человек выбравший путь и следущий его неукоснительно у всех вызывает уважение -будь то христианство или мусульманство
          А в этой статье идет речь об обосновании религиозного сепаратизма ...ну что ж пусть пробуют...только это как то мерзко
          himRa
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:26
            Не в тех мусульман,а в обосновании религиозного сепаратизма Доброго я в этом не вижу.
            ВЕРЕСК
        2. Армата Сегодня, 20:48
          Цитата: ВЕРЕСК
          Переоборудуют большую часть населения в мусульманскую веру.От этих неликвидов можно ожидать всё

          Категорически приветствую тезка (если правильно помню, если не правильно извини). Теперь по теме. Не важно в кого ты веришь. Важно как понимаешь его послания к тебе. Мне плевать кто это Будда, Магомет, Иисус, Иегова. Главное чему тебя учат их книги(библия,евангелие, каран, кабала). Хочешь верить, верь. но если чья-то вера противоречит безопасности моей семьи, бойтесь. Я за свою семью атеистов голову сложу, не задумываясь. Верьте подальше от моего дома и с вами всё будет хорошо.
          Армата
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:57
            Меня их книги не учат.Привет,Женя! hi Я атеист.Единственное в кого верю-в своих детей.А в остальном-как и ты.Ствол не разучился держать. drinks
            ВЕРЕСК
            1. Армата Сегодня, 21:20
              Цитата: ВЕРЕСК
              Ствол не разучился держать.

              Я служил на флоте. У меня ствол залп Гранитов. laughing drinks
              Армата
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:26
                Я ВВС-тоже не слабо!
                ВЕРЕСК
                1. Армата Сегодня, 21:39
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Я ВВС-тоже не слабо!

                  Мерятся будем у кого круче стволы? laughing Мне уже после 0,5 море по колено laughing
                  Армата
    2. рич Сегодня, 20:06
      На Украине хотят узаконить захват храмов

      Церковные воры одно слово
      рич
  5. НЕКСУС Сегодня, 19:42
    Что тут скажешь...Без царя в голове...а небесная кантора то все фиксирует и потом пришлет счет.
    НЕКСУС
    1. cniza Сегодня, 20:43
      Банально , но повторю - "Если Бог хочет наказать , он лишает разума".
      cniza
  6. 3vs Сегодня, 19:42
    Остаётся православным жителям только одно - "К оружию!".
    3vs
  7. rruvim Сегодня, 19:44
    Это не возможно. В принципе! УПЦ МП и так имеет широкую автономию. Под какую юрисдикцию пойдут раскольники? Под Католиков или под Вселенский Патриархат?
    rruvim
    1. рич Сегодня, 20:05
      князь Владимир в древнем Киеве выбирал религию для своего народа, вот и князь Петя религию для своей страны выберет. Приобщится так сказать к истокам. hi
      рич
      1. МПК105 Сегодня, 20:13
        К своим истокам Петро приобщится?К этим вот-?
        МПК105
        1. рич Сегодня, 20:25
          Привет, Леш. Где ты только такие картинки находишь? Фотограф, что называется поймал кадр.
          рич
        2. vovanpain Сегодня, 20:36
          Цитата: МПК105
          К своим истокам Петро приобщится?К этим вот-?

          Как бы вот этим не закончил. fellow fellow
          vovanpain
      2. rruvim Сегодня, 20:16
        В древнем Киеве религию не выбирали... Она сама образовалась. Народная и Православная. И "идолов" на Днепре топили с радостью, с шутками и "прибаутками".
        rruvim
  8. yuriy55 Сегодня, 19:46
    Для полного счастья пора уже перейти на латинский алфавит... yes Или убрать из этого все русские буквы... stop what
    А что же тогда получится?
    yuriy55
    1. rruvim Сегодня, 19:48
      Жёстко! Но в точку...
      rruvim
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 20:00
      А что.Им в тему от русского отдалится.Может ещё пару морей выкопают с 4-мя буковками.Белоруссии надо.Море,чтоб штаты не опрофанились ещё раз.
      ВЕРЕСК
      1. рич Сегодня, 20:18
        Им кстати, новое море копать совсем не обязательно - оно само может получиться. Плотина Днепрогэса давно ремонта просит. Дамба дышит на ладан. А это катастрофа регионального масштаба. Если прорвет - слабо не покажется ни кому
        рич
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:29
          Рич!Строилось в СССР.Эта плотина,если её не ковырять неумными мозгами,простоит ещё пару сотен лет.Прочность заложена-мама не горюй.Но,если они её начнут модернизировать-получится похлеще,чем у нас в Дивногорске.
          ВЕРЕСК
          1. himRa Сегодня, 21:31
            Цитата: ВЕРЕСК
            получится похлеще,чем у нас в Дивногорске.

            С первыми пунктами могу согласится но стало интересно ...чтож у нас случилось в Дивногорске,сам с Красноярска....
            Может Саяно-Шушенская?но там время было "дефективных манагеров"
            himRa
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:40
              Саяно-Шушенская.Время манагеров.Сам с Железногорска.Привет земляк.
              ВЕРЕСК
  9. ltc22A Сегодня, 19:51
    Боже, спаси Украину от нынешних "руководителей".
    УПЦ МП терпения, сил и верной паствы.
    ltc22A
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 19:57
    Цитата: НЕКСУС
    Что тут скажешь...Без царя в голове...а небесная кантора то все фиксирует и потом пришлет счет.

    Что-то долго небесная контора счёт присылала в 40-х.Хотя-заплатили гораздо больше,чем на чеке небесном.Скоро повтор возможен.Походу,ВОВ была для Бога репитицией.
    ВЕРЕСК
  11. Баракуда Сегодня, 20:17
    Если честно. Можете забанить. Но правду скажу.
    Да до лампочки кто правит, где подешевле. У нас различия нет. Или тарифы "православные" нужно приводить ?
    Хотелось бы увидеть батюшку ( как у нас на мерсе, а для певуний отдельный фольсгваген ) , что б он калашем крестил, раасстегивая карман . am
    Нефиг уже типа религию мвешивать. У нас в средней полосе Киев-Днепр-Одесса ,как было отрицательное отношение к западенцам, так и осталось.Только вот воли уже нет у большинства. .
    Баракуда
  12. Армата Сегодня, 20:25
    Если честно я ненавижу этих церковников. Разрушить хлебопекарный завод на ВИЗе только потому, что там была церковь. Б.....я и церковь не построили и завод сломали. Народу типа вера нужна больше чем свежий хлеб. Иду утром на работу, а там существо в рясе звенит в колокола, закреплённые на козлах из соснового бревна. Зато они решили строить храм на воде, плавучий храм на берегу Исети. Сколько можно издеваться над нашим городом? То они закрывают краеведческий музей из Зелёной рощи, убрали Т34-76 Уральского добровольческого корпуса от входа в их чертог (по мне так память о танкистах гораздо важнее еврея распятого на палках итальянцами). там ещё стоял буксир Сталинец и пушка ЗИС-3 на улице. Сейчас там Новотихвинский женский монастырь. А да ещё на территории старой тюрьмы ихними молитвами закрыли инфекционный госпиталь для военнослужащих, исторически монашки заботились о зеках ( декабристах), ну в замен МО отдали разрушенную 1 областную. Там просто руины. Вам свои грехи не заломить. Если есть бог, он всё видит.
    Армата
    1. enhansment Сегодня, 21:00
      А главное они и верующим не особо нужны, т.к храмов достаточно. У меня в городе 100 т.н. 4 церкви и куча всяких часовен и кроме праздников туда никто и не ходит.
      enhansment
  13. Alexandr2637 Сегодня, 20:26
    Чем дальше, тем навязчивее мысль, что хохляцко-фашистскую хунту пора уничтожать. И чем раньше - тем лучше.
    Alexandr2637
    1. ватник Сегодня, 20:47
      Цитата:статья
      На Украине хотят узаконить захват храмов и запретить УПЦ Московского патриархата

      И понастроить везде синагог как в Днепропетровске lol
      ватник
    2. Вальцманюга Сегодня, 20:57
      Цитата: Alexandr2637
      хунту пора уничтожать. И чем раньше - тем лучше.


      К этому пеньдостан потихоньку и подталкивает к кровавой бойне , а на религиозной почве это легче легкого .
      Вальцманюга
  14. мичман Сегодня, 20:59
    У меня в подчинении во Львове было ПО им. Ленина. В конце 80-х годов я был там. Уже тогда было не рекомендовано появляться в одиночестве в городе. Через несколько дней один из православных храмов захватили и ограбили бандиты. Никто не стал расследовать это событие. Я вернулся в Москву, рассказал Министру. Он промолчал, а потом сказал: "Будет еще хуже". Так и случилось. Что меченый и Алкаш, выполнили задание гитлера?. Честь имею.
    мичман
    1. Вальцманюга Сегодня, 21:29
      Цитата: мичман
      Что меченый и Алкаш, выполнили задание гитлера?.

      Адольф тоже задание выполнял , а когда стало ясно что не справляется срочно кинулись помогать добить его как свидетеля , заметать следы и вывозить фашистскую кодлу спасая от виселицы , а сейчас новых исполнителей нашли .
      Вальцманюга
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 21:29
    Выражу личное мнение.
    За этими телодвижениями видны уши католической церкви.
    Все ждут реституции. Если у московской патриархии землю и все что на ней попытаться забрать по реституции и в пользу католической церкви напрямую - это уже межконфессиональный скандал. Причем, капец какой серьёзный.
    В данном случае, эти продажные "самки собаки" (Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ)) отжимают у РПЦ то что ей принадлежит.
    А после (как я думаю) их удушат католики и украинское недогосударство за ту землицу, которую давно хотят вернуть себе католики.
    Кого нужно подкормят, кого нужно похоронят (можно даже с почестями :)) и вопрос решится якобы без прямых разборок с РПЦ.
    Повторюсь - Это только моё мнение.
    Церковные разборки это на века и они по сути более подлые чем все войны и тирании вместе взятые.
    КОТ БАЮН
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