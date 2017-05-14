13:35 14 мая

Министры финансов G7 решили бороться с киберпреступностью

На фоне вчерашнего шквала новостей о распространении вируса WannaCry по компьютерным сетям различных компаний и ведомств стран мира представители так называемой Большой Семёрки обсуждали, как с этим бороться. Что обращает на себя внимание – обсуждение проходило на уровне министров финансов G7. Собирались они в итальянском городе Бари.

Министры финансов G7 решили бороться с киберпреступностью


Сообщается, что министры единогласно поддержали необходимость принятия мер по противодействию растущей угрозе киберпреступности.


Министр финансов Италии Пьер-Карло Падоан:
Мы достигли договорённостей по целому ряду вопросов, включая такой, к сожалению, актуальный вопрос как растущая угроза киберпреступности. Мы будем вырабатывать единые механизмы для противодействия этой угрозе.


Такое заявление итальянского министра выглядит особенно странным, учитывая тот факт, что за одним столом с ним сидели представители Британии и США. Дело в том, что именно из недр Агентства национальной безопасности США и вышел прообраз того самого вируса-шифровальщика, которые накануне поразил сети в самых разных странах мира, включая страны ЕС, Россию, Китай, сами США. Эдвард Сноуден, ранее работавший в системе американских спецслужб, по сути, филиалом которых являются и спецслужбы Британии, отметил, что прообраз вируса WannaCry – детище именно АНБ, которое теперь угрожает ещё и больным людям по всему миру, так как атакует министерства здравоохранения. Накануне в России с помощью этого вируса были атакованы системы Сбербанка, Минздрава, Ростелекома и др.


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Комментарии 20

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  1. KIBL Сегодня, 08:43
    Прикрыть АНБ. и воздух на планете Земля в миг станет тище!
    KIBL
    1. Татьяна Сегодня, 09:22
      KIBL
      Прикрыть АНБ. и воздух на планете Земля в миг стане чище!
      Предлагаете стрельбу по воробьям! Нужно уничтожать не столько наёмных менеджеров, сколько их хозяев - т.е. тех, кто этим наёмникам за исполнение своих заказов платит!
      Финансовые капиталисты ФРС США во главе с Ротшильдами и Рокфеллерами - вот главные зачинщики Третьей мировой войны в свою личную пользу! Трамп тоже всего лишь их топ-менеджер.
      Татьяна
    2. NIKNN Сегодня, 12:36
      Министры финансов G7 решили бороться с киберпреступностью

      Ну так обсудили сколько платить преступникам, что бы в покое оставили и лишнего не переплачивать wink request
      NIKNN
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:46
    Министры финансов G7 решили бороться с киберпреступностью

    Учитывая ваши (стран G7) обвинения в адрес нашей страны дам бесплатный совет - занимайте очередь в приемную России. ваши просьбы возможно будут рассмотрены.
    rotmistr60
    1. Вас Влад Сегодня, 08:54
      Вот она война 21 века во всей красе!А ВВП тем временем в Китай прибыл!
      Вас Влад
  3. bouncyhunter Сегодня, 08:48
    Ну если вопросом борьбы с киберпреступностью занялись министры финансов - результат вполне предсказуем : увеличение расходов , расширение штата сотрудников и т.д. , и т.п. Распил неплохой . yes
    bouncyhunter
    1. Вас Влад Сегодня, 08:57
      Цитата: bouncyhunter
      Ну если вопросом борьбы с киберпреступностью занялись министры финансов - результат вполне предсказуем : увеличение расходов , расширение штата сотрудников и т.д. , и т.п. Распил неплохой .

      И не только по этой причине,деньги в наше время это единички с ноликами hi
      Вас Влад
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:59
        Цитата: Вас Влад
        единички с ноликами

        Намекаете на биты и байты ? hi
        bouncyhunter
        1. Вас Влад Сегодня, 09:06
          Цитата: bouncyhunter
          Намекаете на биты и байты ?

          Ну конечно!А как в таком случае министру финансов не волноваться?Ведь всё своё, родное wink
          Вас Влад
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:10
            Цитата: Вас Влад
            А как в таком случае министру финансов не волноваться?Ведь всё своё, родное

            Тут впору не волноваться , а поднимать кипеж на всю Вселенную с воплями "Ахтунг !" lol
            bouncyhunter
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:59
    Испугались всерьез laughing Стало быть, атака была ОЧЕНЬ серьезной, и чудом не вызвала коллапса.
    Горный стрелок
    1. BlackMokona Сегодня, 10:40
      Заплатка на винду дающая полный иммунитет вышла ещё в марте, страдали только те кто не обновляеться. Другие ОС не под угрозой были
      BlackMokona
  5. Баракуда Сегодня, 09:09
    Да фиг его знает . "Тревожный" чемоданчик никто не отменял. soldier
    Баракуда
  6. samarin1969 Сегодня, 09:09
    ""Лаборатория Касперского" зафиксировала порядка 45 тысяч попыток атак в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России (!). Сотрудник компании Avast Якуб Кроустек отмечает в "Твиттере", что заражены как минимум 36 тысяч компьютеров в мире, большинство из них - в России, Украине и Тайване"...
    Далеко не самая технологичная страна, включая защищенные государственные структуры - пострадали больше всего. ...Конечно, самый "тактичный" российский МИД ничего не заметит.
    п.с. Для мировых финансовых элит при помощи могущественных разведок и агентур вытащить на свет божий авторов вируса, требующих денег (!) задача несложная. Речь об этом не идёт. Просто киберагрессор при нападении хочет изобрести "финансовый киберпротивогаз", чтобы и самим не пострадать.
    samarin1969
    1. Вас Влад Сегодня, 10:42
      До когда наши в конце концов свою ОС сделают?Не ужели не понятно что гос учреждениям нельзя пользоваться Виндовс, потому что они всегда будут уязвимы! am
      Вас Влад
      1. Kenneth Сегодня, 11:01
        Очередной раз линукс раскурочат. А толку то. Будет массовая ос вирус для нее сделать не проблема тем более по типу трояна
        Kenneth
  7. фа2998 Сегодня, 10:27
    Цитата: Горный стрелок
    Испугались всерьез laughing Стало быть, атака была ОЧЕНЬ серьезной, и чудом не вызвала коллапса.

    Хорошо жить в 19 веке, у нас в больницах (регистарурах) сроду не видели компьютер, все на карточках.Там о вирусах только знают из медицины.Так Держать! laughing hi
    фа2998
  8. Kenneth Сегодня, 10:48
    Данный конкретный случай нуждается в расследовании. Но наши недоумоки вирусы шифровальщики точно распространяли. Информации об этих фактах в сети достаточно. Данный алгоритм шифрования описан и есть статья в вики для любого желающего.
    Kenneth
  9. ДЯДЯСТАС Сегодня, 11:15
    Я что то не понял или пропустил, почему C-7, что Россия вернулась? Или они когото еще приняли в свою шоблу?
    ДЯДЯСТАС
  10. Прутков Сегодня, 12:24
    Очень похоже на "борьбу Обамы с вирусом Эбола". Чем сильнее Обама "боролся" с Эболой, тем больше вирус распространялся. Пора бы уж поставить вопрос о выводе интернета из-под контроля сША на уровне Совбеза ООН.
    Прутков
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