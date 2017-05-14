Министры финансов G7 решили бороться с киберпреступностью

Мы достигли договорённостей по целому ряду вопросов, включая такой, к сожалению, актуальный вопрос как растущая угроза киберпреступности. Мы будем вырабатывать единые механизмы для противодействия этой угрозе.

На фоне вчерашнего шквала новостей о распространении вируса WannaCry по компьютерным сетям различных компаний и ведомств стран мира представители так называемой Большой Семёрки обсуждали, как с этим бороться. Что обращает на себя внимание – обсуждение проходило на уровне министров финансов G7. Собирались они в итальянском городе Бари.Сообщается, что министры единогласно поддержали необходимость принятия мер по противодействию растущей угрозе киберпреступности.Министр финансов Италии Пьер-Карло Падоан:Такое заявление итальянского министра выглядит особенно странным, учитывая тот факт, что за одним столом с ним сидели представители Британии и США. Дело в том, что именно из недр Агентства национальной безопасности США и вышел прообраз того самого вируса-шифровальщика, которые накануне поразил сети в самых разных странах мира, включая страны ЕС, Россию, Китай, сами США. Эдвард Сноуден, ранее работавший в системе американских спецслужб, по сути, филиалом которых являются и спецслужбы Британии, отметил, что прообраз вируса WannaCry – детище именно АНБ, которое теперь угрожает ещё и больным людям по всему миру, так как атакует министерства здравоохранения. Накануне в России с помощью этого вируса были атакованы системы Сбербанка, Минздрава, Ростелекома и др.