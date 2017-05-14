13:29 14 мая

Российские военные внимательно отслеживают ситуацию в Северной Корее

Российские системы ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности в связи с испытательным пусков в КНДР. Командование понимает, что РФ не является целью запуска, однако обязано обезопасить страну от возможных инцидентов, передает РИА Новости сообщение председателя комитета по обороне Совета Федерации по обороне Виктора Озерова.



Напомним, в сегодня в 5:28 (23:28 мск в субботу) северокорейские военные провели испытательный пуск ракеты из уезда Кусон (западное побережье КНДР). По данным Минобороны Японии, ракета пролетела 800 км и упала в 400 километрах от побережья страны, вне ее экономической зоны. «Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократить таким образом расстояние от места пуска до точки падения», – говорится в сообщении.


Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности,
сказал Виктор Озеров.

Использованы фотографии: Sputnik / Сергей Мальгавко
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 67

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 10:26
    "Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности,сказал Виктор Озеров."
    Да и правильно-на всякий случай,мало ли что...
    МПК105
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:29
      А я думаю мы КНДР прикрываем ! Помнится в корейскую войну мы матрасников там мочили по чем зря(неофициально конечно вместе с китайскими товарищами)..! soldier
      Так что матрасы , можем повторить еще раз..)))
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 10:34
        Цитата: ОТДЕЛ
        А я думаю мы КНДР прикрываем !

        laughing laughing laughing
        Цитата: ОТДЕЛ
        Так что матрасы , можем повторить еще раз..)))

        Кто мы,и что вы , которые мы ,можете повторить?
        Александр романов
        1. Аскет Сегодня, 11:06
          Цитата: Александр романов
          Кто мы,и что вы , которые мы ,можете повторить?

          Мы это не только лишь все и они не все сразу lol
          Анекдот в тему
          Товарищ полковник! Разрешите обратиться!
          - Ну-у?!
          - А наши войска ПВО КНДР защищают или прикрывают?
          - Ну, это как волосы на вагине - прикрывают, но ни хрена не защищают
          Аскет
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:42
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ОТДЕЛ
          А я думаю мы КНДР прикрываем !

          laughing laughing laughing
          Цитата: ОТДЕЛ
          Так что матрасы , можем повторить еще раз..)))

          Кто мы,и что вы , которые мы ,можете повторить?

          Романов методичку поменяй...Денег уже много заработал? (знаю я про тебя..)
          ОТДЕЛ
          1. Александр романов Сегодня, 12:24
            Цитата: ОТДЕЛ
            .Денег уже много заработал?

            Свои считаи
            Цитата: ОТДЕЛ
            (знаю я про тебя..)

            За твои знания ,в худший год и ломаного гроша не дадут.Поздравляю love lol
            Александр романов
            1. sabakina Сегодня, 12:34
              романов в очередной раз положил всех своих белогвардейцев. Опять щас мобилизацию объявит. Привет от комсомольца.
              sabakina
            2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:46
              Цитата: Александр романов
              Цитата: ОТДЕЛ
              .Денег уже много заработал?

              Свои считаи
              Цитата: ОТДЕЛ
              (знаю я про тебя..)

              За твои знания ,в худший год и ломаного гроша не дадут.Поздравляю love lol

              Семеновскую банду помнится там порубали вчистую ..Ты Романов там не из их потомков? Злой какой то ...Не обижайся , можем еще раз повторить! soldier
              ОТДЕЛ
      2. Deniska999 Сегодня, 10:36
        Зачем нам КНДР прикрывать? Тут свои нужно прикрывать.
        Deniska999
        1. Николай К Сегодня, 11:18
          Ага, учитывая, что северокорейская ракета упала на расстоянии менее, чем 100 км от Владивостока.
          Николай К
        2. iliitchitch Сегодня, 11:57
          Цитата: Deniska999
          Зачем нам КНДР прикрывать? Тут свои нужно прикрывать.


          Да пусть тов.Ын карандашами побалуется . Мы , понимаешь , "понимаем" . Над точностью работает , троечник . Может , ему советников подогнать , с нашими приборчиками что-то вроде типа гироскопов в чемоданах ? Хороший такой пистон на стульчаке у америги . Пусть будет . Вдруг пригодится . Чисто так , гипотетически .
          iliitchitch
      3. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
                  1. Комментарий был удален.
                    1. Комментарий был удален.
                      1. Комментарий был удален.
                      2. Комментарий был удален.
        2. Саша Крымский Сегодня, 11:54
          Ох блин! чувствую, что из за этого ВОЛЬЦВАНЮЧКИ сегодня опять сорвусь непотребными выражениями , и опять забанят.
          КТО ЗА МОЙ БАН НАЖМИТЕ НА ЗВЕЗДУ.
          КТО ЗА ТО ЧТО БЫ Я НЕ СОРВАЛСЯ НАЖМИТЕ НА ЗВЁЗДОЧКУ
          Саша Крымский
          1. Вальцманюга Сегодня, 11:57
            Цитата: Саша Крымский
            КТО ЗА МОЙ БАН НАЖМИТЕ НА ЗВЁЗДУ.
            КТО ЗА ТО ЧТО БЫ Я НЕ СОРВАЛСЯ НАЖМИТЕ НА ЗВЁЗДОЧКУ.


            Нажми себе на геморрой , может полегчает сионюга .
            Вальцманюга
            1. Саша Крымский Сегодня, 12:12
              Вальцванючка. Ты будеш расстроен, но у меня нет геморроя.
              Я ещё не начал. Жду голосования.
              Саша Крымский
              1. Александр романов Сегодня, 12:26
                Цитата: Саша Крымский
                Вальцванючка

                laughing laughing laughing
                Александр романов
          2. Аскет Сегодня, 12:12
            Цитата: Саша Крымский
            КТО ЗА ТО ЧТО БЫ Я НЕ СОРВАЛСЯ НАЖМИТЕ НА ЗВЁЗДОЧКУ

            Не нужно реагировать на провокации. А то будет как в анекдоте про тараканов и клопов
            Аскет
            1. Lancer Сегодня, 12:18
              Вообще-то говоря,провокаторов-нацистов неплохо было бы вовремя банить,чтобы не отравляли воздух на форуме своей вонью.
              Lancer
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:57
                Цитата: Lancer
                Вообще-то говоря,провокаторов-нацистов неплохо было бы вовремя банить,чтобы не отравляли воздух на форуме своей вонью.

                Чтобы ты и твои тут остались ...И начнете друг друга гнобить !
                Лансер , ты бы написал нормальный комент ,хоть раз! А то просто лаешь и довольна таки осторожно..Чем тебе КНДР не угодил в Израиле? Это наши дела ,понял.
                ОТДЕЛ
                1. Lancer Сегодня, 13:03
                  Твои дела у тебя на диване и далее не распостраняются.Продолжай дальше своё шапито.
                  Lancer
            2. Саша Крымский Сегодня, 12:20
              Аскет ↑
              Сегодня, 12:12
              Цитата: Саша Крымский
              КТО ЗА ТО ЧТО БЫ Я НЕ СОРВАЛСЯ НАЖМИТЕ НА ЗВЁЗДОЧКУ
              Не нужно реагировать на провокации. А то будет как в анекдоте про тараканов и клопов

              Не знаю. Расскажите.
              Саша Крымский
      4. Уэф Сегодня, 10:40
        Цитата: ОТДЕЛ
        А я думаю мы КНДР прикрываем !

        Да их не прикрывать надо, а по рогам дать давно пора ! Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, запущенная Северной Кореей ракета упала в 100 км от «российского региона со столицей во Владивостоке» — Приморского края. Телеканал подчеркнул, что во Владивостоке базируется Тихоокеанский флот ВМФ России.
        Уэф
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:18
          Как сообщает телеканал CNN ..

          Этот канал завтра сообщит, что ракета упала в Хабаровске и вы судя по всему поверите. Кстати, это как раз тот канал, который громче всех орал о "российских хакерах".
          ...а по рогам дать давно пора !
          Вот сегодня и начните, только не забудьте сначала с китайцами посоветоваться.
          rotmistr60
          1. Lancer Сегодня, 11:29
            РБК тоже сообщил это.Он тоже орал о российских хакерах?
            Lancer
            1. rotmistr60 Сегодня, 11:34
              Вы меня насмешили. Спросите у любого, кто проживает в России какая политика канала РБК и кто его финансирует. Этот канал под "крышей" экономических и финансовых новостей проводит откровенно прозападную политику. А "Эхо Москвы" наверное тоже сообщило?
              rotmistr60
              1. Lancer Сегодня, 11:42
                Что,тоже пятая колонна?А если и ТАСС о том же сообщит,тогда как?
                Lancer
                1. rotmistr60 Сегодня, 11:44
                  Вот тогда для проверки информации к "Мосаду" обратимся.
                  rotmistr60
                  1. Lancer Сегодня, 11:57
                    А Моссад-то здесь с какой стороны?Я так понимаю что уж ТАСС никак не является пятой колонной.
                    Lancer
                2. iliitchitch Сегодня, 12:12
                  Цитата: Lancer
                  Что,тоже пятая колонна?А если и ТАСС о том же сообщит,тогда как?


                  Собственно , а Вам-то , нахрен , какое дело до нашего Дальнего Востока ? Чего , нахрен , жало своё суёте по всей Планете , а потом лапки кверху и "не виноватая я , я вообще воду из унитаза пила , а тут засосало " . 100 км больше , 100 км меньше . Наши проблемы . Вы уж лучше с антисионистом продолжайте пообщаться , любо-дорого почитать . Кстати , кое в чём я с этим товарищем , пожалуй , соглашусь .
                  iliitchitch
                  1. Lancer Сегодня, 12:23
                    Соглашайтесь на здоровье,меня чужое горе вот таких "антисионистов",а на деле просто доморощенных нациков,только веселит.Насчёт "жала по всей планете" - вы ещё по кровать себе загляните - а вдруг и там сионисты коварные сидят и по ночам у вас тапки воруют?Ну и для начала неплохо бы поинитересоваться что такое вообще сионизм,а не повторять бред скудных умом.А вот по поводу "какое дело" могу ответить - а тогда вам то какое дело до Израиля,если в каждй статье про Израиль таких вот каментов набирается по 3-4 сотни?
                    Lancer
                  2. Саша Крымский Сегодня, 12:59
                    iliitchitch ↑
                    Сегодня, 12:12
                    Цитата: Lancer
                    Что,тоже пятая колонна?А если и ТАСС о том же сообщит,тогда как?
                    Собственно , а Вам-то , нахрен , какое дело до нашего Дальнего Востока ?

                    Нам бы не было дела. Но Весельчак "Ы" распрстроняет ракетные и ядерные технологии ,в том числе и в наш регион ( Иран, Пакистан, Сирия). Вот и вся матиматика.
                    Саша Крымский
      5. Уэф Сегодня, 10:42
        Цитата: ОТДЕЛ
        Так что матрасы , можем повторить еще раз..)

        Ты прям во все дырки затычка! Герой блин!
        Уэф
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:39
          Цитата: Уэф
          Цитата: ОТДЕЛ
          Так что матрасы , можем повторить еще раз..)

          Ты прям во все дырки затычка! Герой блин!

          Ну судя по реакциям некоторых "товарищей" , я все же прав был! Историю многие пытаются затереть ..КНДР вам не взять , как и Сирию!
          ОТДЕЛ
          1. Уэф Сегодня, 13:12
            Цитата: ОТДЕЛ
            .КНДР вам не взять , как и Сирию!

            Да забирай её себе! Можешь там рисоводческий колхоз организовать, только ракетами пусть не балуются! Кстати, председатель уже есть laughing
            Уэф
            1. мордвин 3 Сегодня, 13:27
              Цитата: Уэф
              рисоводческий колхоз

              Виталика в председатели. Я - за .
              мордвин 3
      6. xetai9977 Сегодня, 11:34
        "Помнится в корейскую войну мы матрасников там мочили "
        Да ладно! laughing laughing До того "замочили",что дедушка Ынушки захватив 97% Юга, умудрился даже при помощи советской авиации и многомиллионной китайской армии чуть ли не потерять всё. и ценой жизни миллиона китайцев ( о своих и подавно) был рад согласится на половину полуострова
        xetai9977
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:04
          Цитата: xetai9977
          "Помнится в корейскую войну мы матрасников там мочили "
          Да ладно! laughing laughing До того "замочили",что дедушка Ынушки захватив 97% Юга, умудрился даже при помощи советской авиации и многомиллионной китайской армии чуть ли не потерять всё. и ценой жизни миллиона китайцев ( о своих и подавно) был рад согласится на половину полуострова

          Это вы в Вики прочитали...?))))
          Наши об этом не любят хвастаться , но там им дали конкретно (авиация и ПВО ))
          Вот буквально недавно интервью в АиФ было ..ПВОшник рассказывал ,но скромно как всегда hi
          ОТДЕЛ
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:30
      Цитата: МПК105
      Да и правильно-на всякий случай,мало ли что...

      А то ещё получится как у нагличан с "Трайдентом" : собьётся с курса и полетит на родину ... wink
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 10:33
        good А я об чём,Паш...Да и вообще,лишним не будет в том регионе "ушки на макушке"...Там сейчас весело... recourse
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
          Лёха , меня тут мысль посетила : судя по тому , как они летают и падают , северные корейцы освоили запуск в направлении вращения Земли , то есть с попутным движением атмосферы на восток . Это как фанерку подбрасываешь и ветер её несёт . wassat
          bouncyhunter
          1. МПК105 Сегодня, 10:44
            Да вот-у партнёров-то опытных косяки случаются изредка,что уж о Ыне говорить-парень ещё только учится... laughing
            МПК105
            1. cniza Сегодня, 11:16
              Цитата: bouncyhunter
              Лёха , меня тут мысль посетила : судя по тому , как они летают и падают , северные корейцы освоили запуск в направлении вращения Земли , то есть с попутным движением атмосферы на восток . Это как фанерку подбрасываешь и ветер её несёт . wassat


              Не нравятся мне их "детские" игры с запуском изделия , по принципу куда долетит , пусть лучше воздушных змеев запускают.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
                Цитата: cniza
                пусть лучше воздушных змеев запускают.

                Так это они уже переросли . Вырос Ын - выросла и цена его игрушек .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:40
                  Это то и плохо и от рук совсем отбился.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
                    Да что Ына , что Трампа - отшлёпать по филейной части и по углам . good
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 11:52
                      На колени и подсыпать гороха , пусть почувствуют себя детьми.
                      cniza
                    2. sabakina Сегодня, 12:43
                      Паш, прЮвет! Я не понял твою мысль про вращение Земли. Она чё? С севера на юг крутиться?
                      sabakina
                      1. bouncyhunter Сегодня, 12:49
                        Превед , медвед ! wink
                        Цитата: sabakina
                        Я не понял твою мысль про вращение Земли. Она чё? С севера на юг крутиться?

                        Нет конечно , с запада на восток .
                        bouncyhunter
    3. ltc22A Сегодня, 10:49
      Правильно. Незапланированная тренировка расчетов. Повышаем боеготовность.
      ltc22A
    4. сибиралт Сегодня, 11:05
      Теперь нам будет известно, что перед пуском ракеты Ын будет посылать ВВП открытку. laughing
      сибиралт
    5. berserk24 Сегодня, 11:15
      А случаи бывают ВСЯКИЕ soldier
      berserk24
  2. хрыч Сегодня, 10:28
    Корейская ракетная угроза выгодна и нам и США, им для вымогательства, нам для размещения мощных систем на которые китайцы шибко обижаются laughing
    хрыч
  3. art030765 Сегодня, 10:49
    в 100 км от Владика упала ракета КНДР почемы мы ее не сбили? Если бы сбили показали всему миру что мы готовы жестко реагировать на любую провокацию и наши средства ПВО лучшие в мире. Но мы не сбили причины две побоялись Путин в китае как бы че не вышло. Это трамп может при встрече с руководителем китая 58 тамогавков направить в сирию Вторая причина кривизна земли помешала
    art030765
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:59
    Короче, что ПВО привели в готовность - правильно. То, что Ын показывает возможность "достать" Токио - и ничего с этим полосатоухие поделать не смогут. А все эти "танцы с бубнами" ( THAAD, АУГ, "Иджис") оставляют ощущение полной беспомощности.
    Горный стрелок
    1. Уэф Сегодня, 11:04
      Цитата: Горный стрелок
      То, что Ын показывает возможность "достать" Токио - и ничего с этим полосатоухие поделать не смогут.

      Эта дура не долетела до нашего Приморья 100 км. , а до Японии -400 ! Так кому и что показывает Ын ?
      Уэф
      1. pjastolov Сегодня, 12:29
        Так ее запустили "под максимально большим углом" - вот и не долетела, а если по нормальной траектории - то джапан хана laughing
        pjastolov
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:11
        Цитата: Уэф
        Цитата: Горный стрелок
        То, что Ын показывает возможность "достать" Токио - и ничего с этим полосатоухие поделать не смогут.

        Эта дура не долетела до нашего Приморья 100 км. , а до Японии -400 ! Так кому и что показывает Ын ?

        Мы РЭБ испытывали совместно..! Устроит такой ответ..? hi
        ОТДЕЛ
        1. Уэф Сегодня, 13:16
          Цитата: ОТДЕЛ
          Мы РЭБ испытывали совместно..! Устроит такой ответ..?

          Какую нибудь бабу Маню - вполне. smile
          Уэф
    2. art030765 Сегодня, 11:20
      облажались наши пво второй раз вот и весь расклад а штаты специально не сбивали видели что ракета идет в сторону нашего приморья ждали как наши пво сработают наши сработали привели в боевую готовность и дождались когда ракета упадет в 100 км от владика.
      art030765
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:09
    ... вот и опять ракетка полетела... и с каждым разом, ну почти с каждым, летает дальше...
    a.s.zzz888
  6. da Vinci Сегодня, 11:44
    Какие комплексы там стоят С 300 или С 400? recourse
    da Vinci
  7. Вальцманюга Сегодня, 11:47
    Lancer,
    Фашизм отрыжка сионизма , запомни это или лохокост неминуем .
    Вальцманюга
    1. Lancer Сегодня, 12:00
      Почитателей холокоста,вроде тебя,нацистский отброс,в Нюрнберге повесили.Как бы и с тобой,вальцвонючка фашистская,такого не случилось.
      Lancer
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:09
        Цитата: Lancer
        Почитателей холокоста,вроде тебя,нацистский отброс,в Нюрнберге повесили.Как бы и с тобой,вальцвонючка фашистская,такого не случилось.

        Может хватит по сайту бегать и обзываться..? Вам сколько лет сударь..И кто вас этому учит?
        ОТДЕЛ
        1. Уэф Сегодня, 13:17
          Цитата: ОТДЕЛ
          Может хватит по сайту бегать и обзываться..?

          Совет Вальцманюге надеюсь ?
          Уэф
    2. Уэф Сегодня, 13:03
      Цитата: Вальцманюга
      Фашизм отрыжка сионизма , запомни это или лохокост неминуем .

      Сам ты отрыжка ! Изыди, порождение тьмы ! am
      Уэф
      1. мордвин 3 Сегодня, 13:10
        Цитата: Уэф
        Сам ты отрыжка ! Изыди, порождение тьмы !

        Поржал. laughing
        Цитата: Уэф
        порождение тьмы !

        Он еврей...
        мордвин 3
  8. Брови Брежнева Сегодня, 13:02
    Лучше б крупы Ыну отправили
    Брови Брежнева
Картина дня