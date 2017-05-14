Российские военные внимательно отслеживают ситуацию в Северной Корее

Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности,

Российские системы ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности в связи с испытательным пусков в КНДР. Командование понимает, что РФ не является целью запуска, однако обязано обезопасить страну от возможных инцидентов, передает РИА Новости сообщение председателя комитета по обороне Совета Федерации по обороне Виктора Озерова.Напомним, в сегодня в 5:28 (23:28 мск в субботу) северокорейские военные провели испытательный пуск ракеты из уезда Кусон (западное побережье КНДР). По данным Минобороны Японии, ракета пролетела 800 км и упала в 400 километрах от побережья страны, вне ее экономической зоны. «Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократить таким образом расстояние от места пуска до точки падения», – говорится в сообщении.сказал Виктор Озеров.