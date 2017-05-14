17:59 14 мая

Земляки поставят Меланье Трамп памятник при жизни

Руководство фабрики «Бема» обувной компании в Боснии и Герцеговине планирует в знак признательности установить памятник первой леди США Меланье Трамп, передает РИА Новости сообщение журнала Newsweek.



Ранее фабрика направила Меланье экспресс-почтой две пары туфель «в знак поддержки ее мужа», являвшегося тогда кандидатом в президенты США. Технический директор «Бемы» Маринко Умицевич хотел также поехать на инаугурацию Трампа, однако ему не открыли американскую визу.


Памятник планируется установить в городе Баня-Лука рядом со зданием фабрики.

Да, мы с удовольствием подтверждаем эту информацию. Господин Умицевич планирует установить памятник первой Леди Меланье Трамп напротив нашей фабрики, чтобы выразить ей признательность,
сказал журналу представитель обувной компании.

Статуя Меланьи будет изготовлена в натуральную величину, ее автором станет скульптор Стево Селак, «ранее изготовивший памятники российскому президенту Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу», говорится в сообщении.

Издание напоминает, что Меланья Трамп родилась в бывшей Югославии, в состав которой входила Республика Босния и Герцеговина. В США она приехала лишь 20 лет назад. Таким образом, Меланья стала второй в истории Штатов женой президента, родившейся за пределами страны. В первый раз это произошло почти 200 лет назад в 1825 году, когда шестой президент США Куинси Адамс привел в Белый дом свою жену Луизу – уроженку Англии.

Использованы фотографии: Reuters
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter Сегодня, 15:36
    Вопрос знатокам : а какое отношения памятник М.Трамп имеет к ВО ? what
    bouncyhunter
    1. МПК105 Сегодня, 15:40
      good Да тут много чего не имеет отношения к ВО...Обсуждаем же... wink
      МПК105
      1. Татьяна Сегодня, 17:14
        Из текста статьи
        Ранее фабрика ("Бемы") направила Меланье экспресс-почтой две пары туфель «в знак поддержки ее мужа», являвшегося тогда кандидатом в президенты США.

        Интересно, Меланья эти присланные ей туфли хоть один раз одевала? Думается, что нет.
        Технический директор «Бемы» Маринко Умицевич хотел также поехать на инаугурацию Трампа, однако ему не открыли американскую визу.
        Ха! А тогда за что Меланье воздвигают памятник на территории фабрики "Бемы"? feel
        Да ни за что!!! fellow А это просто изощрённо удачный маркетинговый ход том-менеджера и хозяина фабрики по продвижению на рынок своего товара в глазах потребителей.
        Вот, форумчане, учитесь маркетингу - тому, как нужно частнособственникам-бизнесменам опосредованно подобострастно подхалимничать высокопоставленным людям с целью продвижения на мировой рынок своего товара!
        Татьяна
    2. LostCoast Сегодня, 15:40
      Нужно про что-то писать...Странно что новость про играющего на пианино в китае "великого и ужасного" ещё не запилили...
      LostCoast
    3. hirurg Сегодня, 15:41
      ---Вопрос знатокам : а какое отношения памятник М.Трамп имеет к ВО ?
      А какое отношение имеет Меркель... ну и прочие..Все, кто или что меняют расклад в политике, геополитике, экономике....Имеют отношение.
      При всем уважении...Ну Вы даете!!!
      А по статье-лизнули, так лизнули.
      Прям за окиян языком достали.
      hirurg
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:45
        Цитата: hirurg
        А какое отношение имеет Меркель... ну и прочие..

        Ну с этими как раз всё понятно - политика и военная сфера тесно переплетены .
        Цитата: hirurg
        А по статье-лизнули, так лизнули.
        Прям за окиян языком достали.

        Согласен на все 200 % ! good
        bouncyhunter
      2. Владимирец Сегодня, 17:46
        Цитата: hirurg
        Все, кто или что меняют расклад в политике, геополитике, экономике.

        Блин, не знал, что боснийские обувщики имеют большое влияние на мировую политику и экономику. what
        Владимирец
    4. Deniska999 Сегодня, 15:43
      Наживка для местных сплетников.
      Deniska999
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 15:59
      Цитата: bouncyhunter
      Вопрос знатокам : а какое отношения памятник М.Трамп имеет к ВО ? what

      Может , кто быстрей его на танке раздавит и "селфи" сделает..? У меня такой ответ.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:30
        Виталя hi
        Цитата: ОТДЕЛ
        Может , кто быстрей его на танке раздавит и "селфи" сделает..?

        Работа как раз для укропише панцерваффе lol
        bouncyhunter
    6. Александр романов Сегодня, 16:36
      Цитата: bouncyhunter
      а какое отношения памятник М.Трамп имеет к ВО ?

      Ее отольют в купальнике,а на ВО куча мужиков.Потом обсудим,заценим.
      Александр романов
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:40
        Цитата: Александр романов
        Ее отольют в купальнике,а на ВО куча мужиков.Потом обсудим,заценим.

        Вот об этом я как-то не подумал ... Каюсь ... recourse
        bouncyhunter
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:08
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Александр романов
          Ее отольют в купальнике,а на ВО куча мужиков.Потом обсудим,заценим.

          Вот об этом я как-то не подумал ... Каюсь ... recourse

          Романова думаю скоро отправят на строительства этого памятника (земляные работы) Будет отрабатывать, вместе с арабами! На сайте очень плохо работает и пьяный ! (готов помочь в переправке через Иран..)
          ОТДЕЛ
    7. рич Сегодня, 16:38
      Земляки поставят Меланье Трамп памятник при жизни

      Хорошо хоть на Меланья-Центр не замахнулись
      рич
  2. МПК105 Сегодня, 15:38
    Правильно...Такого влияния на Президента ни одна Первая Леди ещё не добивалась вместе с дочерью своей!!!Да и красивая,чё... feel Я-ЗА. good
    МПК105
    1. yuriy55 Сегодня, 15:44
      Цитата: МПК105
      Да и красивая,чё... Я-ЗА.

      Есть у неё кому ЗА...Так посмотрите со стороны...
      yuriy55
    2. новичок Сегодня, 15:50
      МПК105, насчёт влияния, по моему, хилари имела большее влияние на... свою жену.
      новичок
    3. рич Сегодня, 16:56
      Желательно, что бы скульптор будущего памятника не был бы абстракционистом. А то кто его знает, как он "видит" hi
      рич
  3. Комментарий был удален.
  4. pjastolov Сегодня, 15:54
    Ранее фабрика направила Меланье экспресс-почтой две пары туфель «в знак поддержки ее мужа»
    а они случаем не белого цвета были?
    pjastolov
  5. обыватель Сегодня, 16:02
    Господа из Боснии, а поставить памятник уборщику туалетов в Белом доме слабо? Он тоже имеет огромное влияние на политику США.
    обыватель
  6. Govorun Сегодня, 16:04
    Земляки поставят Меланье Трамп памятник при жизни
    Лучше бы БЮСТ леди Иванки поставили,тогда посещаемость памятника будет обеспечена....
    Govorun
  7. APASUS Сегодня, 16:07
    Ну новость то конечно слабовата для обсуждения,ну раз опубликовали то держитесь!
    Это всем манекенщицам из республики Босния и Герцеговина ставить памятники будут или только тем с которыми переспал Трамп?
    Поражаюсь насколько уровень самосознания упал в мире ,при чем тут Меланья ,она что ли президентом США стала
    APASUS
  8. rruvim Сегодня, 16:13
    Сын Бэррон, не такой уж аутист. Говорят: интересуется историей, склонность к "языкам" и "марксизму".
    rruvim
  9. voyaka uh Сегодня, 16:19
    Она же из Словении.
    При чем тут Босния-Герцеговина? belay
    voyaka uh
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:34
      Алексей hi
      Цитата: voyaka uh
      Она же из Словении.

      Верно .
      Цитата: voyaka uh
      При чем тут Босния-Герцеговина?

      Как причём ? А лизнуть ? lol
      bouncyhunter
  10. Толстоевский Сегодня, 16:58
    если б обувная компания наладила выпуск кукол "Меланья" для интим салонов, деньжищи лопатой бы загребала
    Толстоевский
  11. JBlack Сегодня, 17:33
    Красотка она конечно, когда наш то царек женится, а то наследники нужны, или кабаевских бастардов признает, стратег наш солнцеликий, или он всеже клоун и о боже ге-ий.
    JBlack
Картина дня