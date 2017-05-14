Земляки поставят Меланье Трамп памятник при жизни

Да, мы с удовольствием подтверждаем эту информацию. Господин Умицевич планирует установить памятник первой Леди Меланье Трамп напротив нашей фабрики, чтобы выразить ей признательность,

Руководство фабрики «Бема» обувной компании в Боснии и Герцеговине планирует в знак признательности установить памятник первой леди США Меланье Трамп, передает РИА Новости сообщение журнала Newsweek.Ранее фабрика направила Меланье экспресс-почтой две пары туфель «в знак поддержки ее мужа», являвшегося тогда кандидатом в президенты США. Технический директор «Бемы» Маринко Умицевич хотел также поехать на инаугурацию Трампа, однако ему не открыли американскую визу.Памятник планируется установить в городе Баня-Лука рядом со зданием фабрики.сказал журналу представитель обувной компании.Статуя Меланьи будет изготовлена в натуральную величину, ее автором станет скульптор Стево Селак, «ранее изготовивший памятники российскому президенту Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу», говорится в сообщении.Издание напоминает, что Меланья Трамп родилась в бывшей Югославии, в состав которой входила Республика Босния и Герцеговина. В США она приехала лишь 20 лет назад. Таким образом, Меланья стала второй в истории Штатов женой президента, родившейся за пределами страны. В первый раз это произошло почти 200 лет назад в 1825 году, когда шестой президент США Куинси Адамс привел в Белый дом свою жену Луизу – уроженку Англии.