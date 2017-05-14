18:02 14 мая

Порошенко: курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным

Украина продолжит поступательное движение к европейской и североатлантической интеграции, передает РИА Новости заявление президента страны Петра Порошенко.



Всем ясно, что курс (Украины) на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается точно неизменным,
сказал президент сегодня на пресс-конференции.


По его словам, «дальнейшие планы и нюансы этого курса будут изложены в начале осени в ежегодном послании Верховной раде».

При этом Порошенко выразил надежду на ратификацию Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Двадцать третьего мая сенат Нидерландов открывает дебаты, а 30 мая состоится голосование. Очень надеемся, что оно будет позитивным для Украины, для Нидерландов и для Европы,
заявил он.

На вопрос, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, Порошенко ответил:

Касательно второго срока: согласно конституции Украины каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет, мне уже исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты, и я думаю, что у нас на сегодня еще рано говорить о составе потенциальных президентских кандидатов.


Он добавил также, что впереди еще два года работы, в которые предстоит многое сделать

Напомним, в 2014 году Украина подписала договор об ассоциации с ЕС. Документ ратифицировали парламенты всех стран Европейского сообщества кроме Нидерландов. Сейчас договор действует на предварительной основе и окончательно вступит в силу лишь после ратификации всеми 28 странами.

Использованы фотографии: РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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Комментарии 62

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  1. МПК105 Сегодня, 16:32
    Так вы уже там, Петь...Чё вам ещё надо?
    МПК105
    1. рич Сегодня, 16:35
      Безвиз в отношении Украины - это далеко не евроинтеграция
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:39
        Порошенко: курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным

        Прочитал заглавие и подумал : "Бараны продолжают таранить лбом ворота !" . lol
        bouncyhunter
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:51
          Цитата: bouncyhunter
          Прочитал заглавие и подумал : "Бараны продолжают таранить лбом ворота !" .

          Паша,не ворота они долбят,а себе могилу всеми четырьмя конечностями роют под крики-Слава Украине!
          НЕКСУС
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:05
            Андрей , пусть роют - могильщикам меньше работы . Сказочные тупозавры , как те мыши в анекдоте , которые плакали , кололись , но продолжали жрать кактус .
            bouncyhunter
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:09
              Цитата: bouncyhunter
              Сказочные тупозавры , как те мыши в анекдоте , которые плакали , кололись , но продолжали жрать кактус .

              Паша,они то за собой нормальных людей тащат в это самую могилу...ведь сколько крови пролилось,а еще больше сколько прольется . Вот в чем паскудство то...
              НЕКСУС
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:11
                Цитата: НЕКСУС
                Вот в чем паскудство то...

                Да всё , что Поросёнко со своей кодлой творит - одно сплошное паскудство ! am
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 17:34
                  Это не просто паскудство . это уничтожение собственного народа , я уже молчу про государство.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:43
                    Скажи это Педре , Витя . Ответ предсказуем на 120% - "фыфсёфрёте" .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 17:46
                      Ага , на ушко , но только через задницу микрофоном на штативе.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 17:51
                        Цитата: cniza
                        через задницу микрофоном на штативе.

                        Плашмя ! good
                        bouncyhunter
        2. Владимирец Сегодня, 16:52
          Цитата: bouncyhunter
          "Бараны продолжают таранить лбом ворота !"

          Паша, когда таранят ворота ещё есть надежда, что они откроются, в данном случае бараны таранят Монблан.
          Владимирец
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:00
            Цитата: Владимирец
            Паша, когда таранят ворота ещё есть надежда, что они откроются, в данном случае бараны таранят Монблан.

            Женя , бараны таранят ворота в пропасть , так что пусть открываются !
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:53
              [quote=bouncyhunter][.[/quote]
              Плашмя ! good [/quote]

              С поворотом.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:59
                Цитата: cniza
                С поворотом.

                А вот это , батенька , тянет на "Орден Торквемады" III степени . good drinks
                bouncyhunter
        3. Александр романов Сегодня, 16:58
          Цитата: bouncyhunter
          : "Бараны продолжают таранить лбом ворота !"

          Только в данном случае не лбом.а задницеи
          Александр романов
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:06
            Цитата: Александр романов
            Только в данном случае не лбом.а задницеи

            Ну так , наверное , уже переходят на гейропейские ценности ...
            bouncyhunter
        4. Pete Mitchell Сегодня, 17:10
          Всем привет: да пусть они катятся в эту европу и будет им радость fellow Я правда сам в это не верю. Пусть стукнутся хорошенько об планету, может поймут что никому они не интересны! Девок 404ых и так полно, еще дешевле будет окна мыть и сортиры драить. Давайте дождемся 19 года и поднимем стопочку когда Миллер трубу выключит, и будет им цык с гвоздями.
          Pete Mitchell
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:20
            Так ведь нормальных людей жаль , а их там немало ...
            bouncyhunter
        5. хрыч Сегодня, 17:45
          Цитата: bouncyhunter
          Прочитал заглавие и подумал : "Бараны продолжают таранить лбом ворота !"

          А я прочитал: "Курс Украины на евроинтеграцию остается низменным" smile
          хрыч
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:57
            Цитата: хрыч
            А я прочитал: "Курс Украины на евроинтеграцию остается низменным"

            Я думаю - так было бы правильнее ! good
            bouncyhunter
        6. svp67 Сегодня, 17:51
          Цитата: bouncyhunter
          Прочитал заглавие и подумал : "Бараны продолжают таранить лбом ворота !"

          Да если бы... Они же хотят этот "путь" "лежа на боку" преодолеть, что бы за них все кто то сделал
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:55
            Цитата: svp67
            Они же хотят этот "путь" "лежа на боку" преодолеть, что бы за них все кто то сделал

            hi Я так понимаю , пословицу "Под лежачий камень вода не течёт" им цитировать бесполезно - они же и её декоммунизировали ...
            bouncyhunter
            1. svp67 Сегодня, 18:01
              Цитата: bouncyhunter
              Я так понимаю , пословицу "Под лежачий камень вода не течёт" им цитировать бесполезно - они же и её декоммунизировали ...

              Так у них своя есть:
              "Лежачого хліба ніде нема. Пороби до поту, то й поїси."
              svp67
      2. Pete Mitchell Сегодня, 17:11
        Цитата: рич
        Безвиз в отношении Украины - это далеко не евроинтеграция

        В том то и прикол, что до них это не доходит. Радовались бы бараны, когда евроинтегрируют - от них вообще ничего не останется
        Pete Mitchell
    2. Монос Сегодня, 16:41
      Двадцать третьего мая сенат Нидерландов открывает дебаты, а 30 мая состоится голосование. Очень надеемся, что оно будет позитивным для Украины, для Нидерландов и для Европы,

      Петруня неумолим.
      Монос
    3. Владыка Ситх Сегодня, 16:48
      Сижу пишу сводку, а параллельно фронту летает вот уже 4 часа Global Hawk.

      Владыка Ситх
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:52
        Цитата: Владыка Ситх
        Сижу пишу сводку, а параллельно фронту летает вот уже 4 часа Global Hawk

        Владыка,а Красухи там нигде нет поблизости или хотя бы Бука?
        НЕКСУС
        1. Владыка Ситх Сегодня, 17:07
          Вопрос не корректный bully
          Владыка Ситх
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:09
            Цитата: Владыка Ситх
            Вопрос не корректный bully

            Я тебя услышал... wink
            НЕКСУС
          2. bouncyhunter Сегодня, 17:16
            Цитата: Владыка Ситх
            Вопрос не корректный bully

            Сергей , моё почтение ! hi Анекдот на тему :
            После войны поехали чекисты по деревням оружие изымать . Заходят в хату и спрашивают у старого деда :
            - Дед , пулемёт есть ?
            - Та не , сынки , нема ...
            - А гранаты есть ?
            - Та не , нема ...
            - А танк есть ?
            - От , сынки , чего нема - того нема ...
            bouncyhunter
      2. rruvim Сегодня, 16:53
        Я то-же заметил. Но он ещё часов 20-ть может барражировать.
        rruvim
    4. Смог Сегодня, 17:05
      Цитата: МПК105
      Так вы уже там,

      Леша! Привет! А не подскажешь- там? это где? Понимаешь, начинают терзать смутные сомнения.А не попал ли Петя впросак с этой интеграцией????? А что такое просак боольшой вопрос, и интересный!!!!!! laughing
      Смог
      1. МПК105 Сегодня, 17:09
        Привет,Кость!!! hi Сам знаешь...И они знают...ВСЕ ВСЁ ЗНАЮТ... laughing
        МПК105
        1. Смог Сегодня, 17:30
          soldier Леш! А если ВСЕ ВСЁ знают, на хрена лезть? Они , что бараны?
          Смог
  2. parusnik Сегодня, 16:32
    На вопрос, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, Порошенко ответил:
    Касательно второго срока: согласно конституции Украины каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет, мне уже исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты, и я думаю
    ...Беги, Петя, беги... smile
    parusnik
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:35
      От кого ему бежать? Вот если команда от дядюшки Трампа поступит тогда можно...
      DIVAN SOLDIER
  3. pjastolov Сегодня, 16:35
    При этом Порошенко выразил надежду на ратификацию Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
    ну так приедь, курни, глядишь и ратифицируют, то сало-сало, гейропа это огого lol
    pjastolov
  4. кг пв Сегодня, 16:40
    Интегрировать бы тебя ТВАРИНУ в землю да как можно глубже!!! am
    кг пв
    1. pjastolov Сегодня, 16:45
      так ведет здоровый образ жизни, только бухает, а проспиртованный организм в землю не интегрируется feel
      pjastolov
  5. НЕКСУС Сегодня, 16:44
    Всем ясно, что курс (Украины) на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается точно неизменным,

    Поживем увидим, алкаш ...за такую евроинтеграцию висеть тебе на суку вместе с твоими дружками.
    НЕКСУС
    1. rruvim Сегодня, 16:54
      Зачем? В Липецке у него шикарная квартира...
      rruvim
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:56
        Цитата: rruvim
        Зачем? В Липецке у него шикарная квартира...

        Там его и закопают. Тьфу,мразь пьяная.
        НЕКСУС
        1. rruvim Сегодня, 17:31
          Он закодировался....
          rruvim
  6. kefan Сегодня, 16:52
    Опять эта пьяная рожа здесь нарисовалась.
    kefan
    1. rruvim Сегодня, 17:05
      А куда без неё? Не Клима Чугункина ведь рекламировать. Пётр уже так запутался... Ему бы на "отдых" в Россию. А то пан-европейцы раскопают, дальше некуда. Например, его торговые отношения по чернозёму на Окраине с китайцами. Гаагой пахнет...Интерпол точно найдёт его причастность к массовым убийствам, не только журналистов, но и деловых партнёров. Компромата на Петю - несколько томов.
      rruvim
  7. Толстоевский Сегодня, 16:55
    Это животное немного слукавило. "Украина продолжит поступательное движение к европейской и североатлантической интеграции"... Скорее не поступательное, а возвратно-поступательное
    Толстоевский
  8. HAM Сегодня, 16:56
    Какое мужественное лицо!....... кирпича так и просит.
    HAM
  9. sabakina Сегодня, 16:59
    мне уже исполнилось 35 лет

    Я всегда говорил, алкоголь омоложает! Правда, до определённой степени. Потом начинается, "в стельку", "в дрова", "как свинья". ну и т.д.
    sabakina
    1. Смог Сегодня, 17:24
      Потом начинается, "в стельку", "в дрова", "как свинья". ну и т.д.

      Разрешите расшифровать т.д.
      Сапожник — в стельку.
      Портной — в лоскуты
      Пожарный — в дымину
      Плотник — в доску
      Стекольщик — вдребезги
      Извозчик — в дугу
      Гробовщик — вусмерть
      Свинарка — до поросячьего визга
      Охотник — в дупель
      Шофер — в баранку
      Железнодорожник — в дрезину
      Футболист — в аут
      Ассенизатор — в говно
      Повар — в сосиску
      Бондарь — в бочку
      Лесник — в шишку
      Музыкант — в дудку
      Электрик — в отключку
      Математик — в ноль
      Физкультурник — в лежку
      Медик — до потери пульса
      Физик — до потери сопротивления
      Химик — до выпадения в осадок
      Писатель — до ручки
      Журналист — до точки
      А до чего долопается Петя??????
      Смог
    2. rruvim Сегодня, 17:26
      Да он от "ужаса" поседел... Знает, что его ждёт, что у "нас", что в Европе...
      rruvim
  10. iliitchitch Сегодня, 17:00
    Этот чел на фото Трезвый , через клюз его якорем , редкий кадр , "поймали" его . Взгляд осмысленный . Достиг , достиг он ЭТОГО , в смысле - безвиза . На три месяца рабы теперь могут свалить . Поймал печеньку , которую могут и отобрать . Не злорадсвую я . Когда этот курятник рухнет - нам разгребать придётся те укрруины . А у нас Космодромище , Мост , Крым , Арктика , Армия и эта хренова Руина на драфте , и пенсию на 26руб. подняли . Эх . Дырку очередную , что ли , на ремешке проколоть ?
    iliitchitch
    1. Толстоевский Сегодня, 17:03
      оставим великоукров на прокорм хазарам
      Толстоевский
  11. Улан Сегодня, 17:05
    Украина не в Европе.
    Они пытаются подражать "как в Европе".
    То есть обезьянничают как дети.
    Но они и есть - "онижедети" и кроме как на обезьянничанье ни на что не способны.
    Улан
  12. samarin1969 Сегодня, 17:07
    Забавно, что вся страна мечтает свалить из своей страны...и этот "моисей" идёт впереди. ...Скорей бы Украине дали "безвиз"..."34ю волну мобилизации" пришлось бы проводить во всех притонах Италии, Бельгии, Португалии... laughing
    samarin1969
    1. rruvim Сегодня, 17:17
      Про Португалию не надо. Она победила в Евровидении. В Куеве. Решили сплавить евроконкурс подальше от Востока... bully
      rruvim
  13. Ecilop Сегодня, 17:17
    Сосед орет, что он народ
    Что основной закон блюдет
    Мол кто не ест, тот и не пьет
    И выпил, кстати.....
    (С)
    wassat
    Ecilop
  14. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:21
    Порошенко: курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным
    Это всё конечно понятно.А деньгу зашибать на поездки безвиз до Европы где зароблять будут? feel
    Наблюдатель2014
    1. rruvim Сегодня, 17:30
      Да они сами не знают, что такое Евроинтеграция...Греки до сих не поняли, а хохлам и подавно не доступно!
      rruvim
  15. yuriy55 Сегодня, 17:24
    Чем показывать это лицо, лучше печатайте фотографии из жизни морских обитателей. Одно желание...но приходится протирать монитор... request
    yuriy55
    1. rruvim Сегодня, 17:39
      Черноморский бычок...
      rruvim
    2. хрыч Сегодня, 17:51
      Цитата: yuriy55
      Одно желание...но приходится протирать монитор...

      Дристануть? wassat Монитору мало не покажется wassat
      хрыч
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