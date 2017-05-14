Порошенко: курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным
Украина продолжит поступательное движение к европейской и североатлантической интеграции, передает РИА Новости заявление президента страны Петра Порошенко.
По его словам, «дальнейшие планы и нюансы этого курса будут изложены в начале осени в ежегодном послании Верховной раде».
При этом Порошенко выразил надежду на ратификацию Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
На вопрос, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, Порошенко ответил:
Он добавил также, что впереди еще два года работы, в которые предстоит многое сделать
Напомним, в 2014 году Украина подписала договор об ассоциации с ЕС. Документ ратифицировали парламенты всех стран Европейского сообщества кроме Нидерландов. Сейчас договор действует на предварительной основе и окончательно вступит в силу лишь после ратификации всеми 28 странами.
Всем ясно, что курс (Украины) на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается точно неизменным,сказал президент сегодня на пресс-конференции.
По его словам, «дальнейшие планы и нюансы этого курса будут изложены в начале осени в ежегодном послании Верховной раде».
При этом Порошенко выразил надежду на ратификацию Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
Двадцать третьего мая сенат Нидерландов открывает дебаты, а 30 мая состоится голосование. Очень надеемся, что оно будет позитивным для Украины, для Нидерландов и для Европы,заявил он.
На вопрос, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, Порошенко ответил:
Касательно второго срока: согласно конституции Украины каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет, мне уже исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты, и я думаю, что у нас на сегодня еще рано говорить о составе потенциальных президентских кандидатов.
Он добавил также, что впереди еще два года работы, в которые предстоит многое сделать
Напомним, в 2014 году Украина подписала договор об ассоциации с ЕС. Документ ратифицировали парламенты всех стран Европейского сообщества кроме Нидерландов. Сейчас договор действует на предварительной основе и окончательно вступит в силу лишь после ратификации всеми 28 странами.
Использованы фотографии: РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
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