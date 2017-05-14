Порошенко: курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным

Всем ясно, что курс (Украины) на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается точно неизменным,

Двадцать третьего мая сенат Нидерландов открывает дебаты, а 30 мая состоится голосование. Очень надеемся, что оно будет позитивным для Украины, для Нидерландов и для Европы,

Касательно второго срока: согласно конституции Украины каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет, мне уже исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты, и я думаю, что у нас на сегодня еще рано говорить о составе потенциальных президентских кандидатов.