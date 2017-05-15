09:30 15 мая

Ахтунг: обнаружен «внешнеполитический инструмент» России!

По мнению некоторых немецких специалистов, традиционный инструмент, применяемый русскими во внешней политике, — это обыкновенный «блеф». Поэтому «русскую угрозу» раздувать ни к чему: Россия — это мизер в сравнении с мощью Запада.


Фото: kremlin.ru


Как полагает Клаус Вигрефе ( «Шпигель» ), Россия в военном отношении по сравнению с Западом выглядит «экономически и политически неполноценной». И затеянная в условиях кризиса модернизация её «не спасёт».


Несколько недель назад Джон Вольфшталь, эксперт по контролю за вооружениями при правительстве Обамы, напомнил Конгрессу США о временах холодной войны, о её пике в восьмидесятых годах, когда весь мир страшился ядерной войны. В то время политики в Вашингтоне «верили», что «хладнокровные» Советы могут использовать возможность и атаковать Запад. Однако позднее история показала всю глупость таких рассуждений. Вместе с тем американцам «повезло».

Глупость — это потому, что хозяева Кремля (как выяснилось после падения советской империи) точно так же страшились ядерных сил США, как Запад опасался советских бомбардировщиков и ракет. Везение же состоит в том, что, несмотря на взаимные ошибочные предположения, гонка вооружений окончилась миром.

По мнению Вольфшталя, на Западе давно сложилась традиция раздувать «русскую угрозу», а заодно недооценивать собственную мощь. Эксперт приводит слова Джона Кеннеди, который уверял американское общество, что США отстают от СССР по числу ракет. Прошло двадцать лет, и ястребы Рейгана провели в жизнь свою программу по наращиванию вооружений. Позднее оказалось, что обсуждаемые в то время «угрозы» со стороны Москвы — домыслы.

Но откуда же взялись эти домыслы?

И здесь автор статьи указывает на «блеф». Оказывается, русские просто придумали такой «внешнеполитический инструмент». И пользуются им.

«Блеф — традиционный внешнеполитический инструмент России», — отмечает «Шпигель». Взять хотя бы Никиту Хрущёва: этот правитель «дикими угрозами» внушал Западу ужас, а в серьёзной ситуации тотчас шёл на попятный.

Нет никаких свидетельств и тому, что напасть на НАТО намерен товарищ Путин. Такого не может быть: риск для него слишком велик.

Поэтому Западу не стоит преувеличивать русскую угрозу: нынешний хозяин Кремля с его нездоровой экономикой и «мизерным» оборонным бюджетом (по сравнении с НАТО) едва ли способен преодолеть военное технологическое отставание РФ от США. России практически невозможно преодолеть это отставание.

Итак, заметим, герр Вигрефе и мысли не допускает, что Россия может что-то серьёзно противопоставить силам НАТО или отдельно взятым силам США. Русским ни за что не догнать технологически развитые Соединённые Штаты, а значит, никакой «русской угрозы» не существует в принципе.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 25

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  1. Баракуда Сегодня, 07:43
    Как и журнал-газета - Шпигель Борис Исаакович smile Один из пакостников

    почётный профессор Всероссийской академии внешней торговли;
    член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России;
    почётный доктор коммерции Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России.

    За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждён почётной грамотой Президента Российской Федерации (2012).[5]

    Работал заместителем директора Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ), возглавляет с 1990 года фармацевтическую компанию «Биотэк»
    Баракуда
    1. vorobey Сегодня, 07:50
      Итак, заметим, герр Вигрефе и мысли не допускает, что Россия может что-то серьёзно противопоставить силам НАТО или отдельно взятым силам США. Русским ни за что не догнать технологически развитые Соединённые Штаты

      ребята никак не поймут... мы не догоняем, мы неторопливо идем параллельно..
      vorobey
      1. 210окв Сегодня, 08:02
        В чем то он прав.Экономическая мощь Запада превосходит...На данный момент.Как превосходила и в 1812 и в 1941годах..К чему это привело?
        Цитата: vorobey
        Итак, заметим, герр Вигрефе и мысли не допускает, что Россия может что-то серьёзно противопоставить силам НАТО или отдельно взятым силам США. Русским ни за что не догнать технологически развитые Соединённые Штаты
        ребята никак не поймут... мы не догоняем, мы неторопливо идем параллельно..
        210окв
        1. vovanpain Сегодня, 08:09
          «Блеф — традиционный внешнеполитический инструмент России»,

          Да да и РВСН у нас резиновые и армия сплошь из калек и инвалидов состоит.Только потом удивляются как так то?Опять русские в чем то обошли. request Вот кто самый наглый шулер так это сами наглосаксы. yes
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 08:22
            Цитата: vorobey
            Итак,
            ребята никак не поймут... мы не догоняем, мы неторопливо идем параллельно..


            Причем , если судить с их колокольни , нам все это обходится на порядки дешевле и главное - мы считаем , что дух человека решает и определяет , а у них техника.
            cniza
            1. krot Сегодня, 08:48
              У Немцев и Гитлер считал, что мощь России это блеф...) На те же грабли наступить хотят? А мы сможем повторить..)
              krot
              1. volodya Сегодня, 09:02
                Цитата: krot
                У Немцев и Гитлер считал, что мощь России это блеф...) На те же грабли наступить хотят? А мы сможем повторить..)

                У наглосаксов всё меряется деньгами и в этом их ошибка!
                volodya
        2. ИнженерП Сегодня, 09:24
          Ага, спросите у Наполеона и Гитлера, они Вам расскажут, кто от кого отстает!
          ИнженерП
  2. рич Сегодня, 07:44
    «Блеф — традиционный внешнеполитический инструмент России», — отмечает «Шпигель»

    Не иначе, как герр Вигрефе перед написанием статьи, всю ночь в покер дулся с каким нибудь местным "русским" wassat
    рич
  3. трактористъ Сегодня, 07:48
    Блеф, все блеф, только оставьте уже в покое Россию и тогда не будет "блефа", как в 1945, или 1812, или еще раньше, короче, Шпигелю, историю перечитать бы...
    трактористъ
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:51
    Блеф проверяется просто. Нападите, и узнаете! wassat А если сцыкотно, то стало быть, блеф оправдан. laughing В штатах во время Карибского кризиса - нервы не выдержали у Кэннеди, а не у Хрущева. Сытая жизнь - она расслабляет.
    Горный стрелок
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:52
    Блеф — традиционный внешнеполитический инструмент России», — отмечает «Шпигель».
    Попробуйте оккупировать Калининград. feel Вот фрицы и поймут РВСН России блеф или нет laughing
    Нет никаких свидетельств и тому, что напасть на НАТО намерен товарищ Путин. Такого не может быть: риск для него слишком велик.
    -Во бараны fool .Да у нас армия не заточена под захватстран Запада! Под полное уничтожение, в случае нападения на Россию стран агрресора.Вот для чего наша армия готова.
    Наблюдатель2014
  6. AID.S Сегодня, 07:57
    Ну, в общем он прав, мы не представляем угрозу ,мы отстаем ,в целом, от Запада. Но этот герр не пишет, что запад представляет для нас действительную угрозу. И еще, ему бы следовало бы написать, что Россия не начинает первой.
    AID.S
  7. Million Сегодня, 07:57
    Гитлер тоже так сначала думал....
    Million
  8. PValery53 Сегодня, 08:00
    Двоякое чувство от выс..ра этого господина Клауса Вигрефе ( «Шпигель» ) : 1)с одной стороны, он "успокаивает" раздутую русофобию на западе; 2) с другой стороны, этот деятель "подбадривает" запад для нового "дранг нах остен". Если первое, то это ещё ничего, а второе - "дранг нах" пропасть, и западу не позавидуешь.
    PValery53
  9. Комментарий был удален.
  10. silberwolf88 Сегодня, 08:19
    Был уже один парень ... Адольф Шикельгрубер который говорил что СССР это колосс на глиняных ногах ... что бы даже целлулоидные расчёски для населения в достаточном количестве не производим ... ошибся в расчётах и плохо кончил ...
    Я так понимаю немцев история ничему не учит ... а Бисмарка второго НЕТ ...
    silberwolf88
  11. злой партизан Сегодня, 08:22
    Всё верно yes Немец прав:
    злой партизан
  12. yurii p Сегодня, 08:24
    Комментировать афоризм:

    Пушкин еще около двух столетий назад о них писал.............................."Ах, обмануть меня не трудно!
    Я сам обманываться рад!"
    yurii p
  13. sgazeev Сегодня, 08:24
    Никто не отменял русский закон "Против лома нет приёма". Адольф убедился в этом. drinks
    sgazeev
  14. Никкола Мак Сегодня, 08:30
    По мнению Вольфшталя, на Западе давно сложилась традиция раздувать «русскую угрозу», а заодно недооценивать собственную мощь.

    Недалёкий он какой-то "эксперт" Вольфшталь!
    Скажем совсем не думает о также давно сложившейся традиции на Западе под шум о "российской угрозе" пилить жирные военные бюджеты оружейными корпорациями.
    А зря - они ему могут популярно объяснить, что он не прав stop !!!
    Никкола Мак
  15. К-50 Сегодня, 08:37
    Глупость — это потому, что хозяева Кремля (как выяснилось после падения советской империи) точно так же страшились ядерных сил США, как Запад опасался советских бомбардировщиков и ракет.

    В отличии от ФША СССР не разрабатывал детальных планов нанесения ядерных ударов по территории оппонентов! Так что волей-не волей приходилось иметь ввиду, что нам готовили ядерное "барбекю" с того времени, когда СССР помог Матрасии в войне с императорской Японией. Не успела закончится война , где мы были союзниками, как нам сразу же отвели роль врага. Да и в конце ВМВ "бойцы" матрасии на самолётах не один раз атаковывали колонны советских войск, корабли, самолёты и всё это списывали на ОШИБКИ.
    Не слишком ли часто пин дос ники "ошибаются" ради своих интересов?
    А атака аэродрома на советской территории в Приморье?
    Что бы завопил "Западный мир" если бы нечто подобное совершили войска СССР - России?
    К-50
  16. romandostalo Сегодня, 08:37
    Авторитетное мнение от забугорного диванного иксперта!
    romandostalo
  17. Altona Сегодня, 08:37
    Как полагает Клаус Вигрефе ( «Шпигель» ), Россия в военном отношении по сравнению с Западом выглядит «экономически и политически неполноценной». И затеянная в условиях кризиса модернизация её «не спасёт».
    ------------------------------
    Некий Адольф Алоизович, неизвестный художник из австрийского города Линц, думал и говорил точно так же лет так 90 назад. И даже пытался реализовать свои планы, став вначале демократически избранным канцлером Германии, а затем её диктатором.Чем это закончилось всем известно. А вообще, первым объявил Россию колоссом на глиняных ногах Наполеон Боунапарте в 1812 году.
    Altona
  18. Сакмагон Сегодня, 08:43
    "герр Вигрефе и мысли не допускает, что Россия может что-то серьёзно противопоставить силам НАТО или отдельно взятым силам США. Русским ни за что не догнать технологически развитые Соединённые Штаты, а значит, никакой «русской угрозы» не существует в принципе"
    И слава Богу! Не понимаю тех, кому статья не понравилась. Ведь главное здесь - какие выводы они сделают.
    Если "прекращаем эти истерики и продолжаем жить спокойно" - я ЗА Вигрефе всеми руками и ногами. А если "значит, можно нападать!" - то вас предупреждали. И - учитывая опыт прошлых лет - никаких амнистий...

    "Возвращение немецких военнопленных из советского плена"
    Сакмагон
  19. rotmistr60 Сегодня, 09:12
    Опять "Колос на глиняных ногах". Это уже звучало в 40-х от одной фигуры австрийского происхождения. Били, бьем и будем бить г-н Клаус Вигрефе. И кому, как ни вам об этом знать.
    rotmistr60
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