Ахтунг: обнаружен «внешнеполитический инструмент» России!
По мнению некоторых немецких специалистов, традиционный инструмент, применяемый русскими во внешней политике, — это обыкновенный «блеф». Поэтому «русскую угрозу» раздувать ни к чему: Россия — это мизер в сравнении с мощью Запада.
Как полагает Клаус Вигрефе ( «Шпигель» ), Россия в военном отношении по сравнению с Западом выглядит «экономически и политически неполноценной». И затеянная в условиях кризиса модернизация её «не спасёт».
Несколько недель назад Джон Вольфшталь, эксперт по контролю за вооружениями при правительстве Обамы, напомнил Конгрессу США о временах холодной войны, о её пике в восьмидесятых годах, когда весь мир страшился ядерной войны. В то время политики в Вашингтоне «верили», что «хладнокровные» Советы могут использовать возможность и атаковать Запад. Однако позднее история показала всю глупость таких рассуждений. Вместе с тем американцам «повезло».
Глупость — это потому, что хозяева Кремля (как выяснилось после падения советской империи) точно так же страшились ядерных сил США, как Запад опасался советских бомбардировщиков и ракет. Везение же состоит в том, что, несмотря на взаимные ошибочные предположения, гонка вооружений окончилась миром.
По мнению Вольфшталя, на Западе давно сложилась традиция раздувать «русскую угрозу», а заодно недооценивать собственную мощь. Эксперт приводит слова Джона Кеннеди, который уверял американское общество, что США отстают от СССР по числу ракет. Прошло двадцать лет, и ястребы Рейгана провели в жизнь свою программу по наращиванию вооружений. Позднее оказалось, что обсуждаемые в то время «угрозы» со стороны Москвы — домыслы.
Но откуда же взялись эти домыслы?
И здесь автор статьи указывает на «блеф». Оказывается, русские просто придумали такой «внешнеполитический инструмент». И пользуются им.
«Блеф — традиционный внешнеполитический инструмент России», — отмечает «Шпигель». Взять хотя бы Никиту Хрущёва: этот правитель «дикими угрозами» внушал Западу ужас, а в серьёзной ситуации тотчас шёл на попятный.
Нет никаких свидетельств и тому, что напасть на НАТО намерен товарищ Путин. Такого не может быть: риск для него слишком велик.
Поэтому Западу не стоит преувеличивать русскую угрозу: нынешний хозяин Кремля с его нездоровой экономикой и «мизерным» оборонным бюджетом (по сравнении с НАТО) едва ли способен преодолеть военное технологическое отставание РФ от США. России практически невозможно преодолеть это отставание.
Итак, заметим, герр Вигрефе и мысли не допускает, что Россия может что-то серьёзно противопоставить силам НАТО или отдельно взятым силам США. Русским ни за что не догнать технологически развитые Соединённые Штаты, а значит, никакой «русской угрозы» не существует в принципе.
Фото: kremlin.ru
Как полагает Клаус Вигрефе ( «Шпигель» ), Россия в военном отношении по сравнению с Западом выглядит «экономически и политически неполноценной». И затеянная в условиях кризиса модернизация её «не спасёт».
Несколько недель назад Джон Вольфшталь, эксперт по контролю за вооружениями при правительстве Обамы, напомнил Конгрессу США о временах холодной войны, о её пике в восьмидесятых годах, когда весь мир страшился ядерной войны. В то время политики в Вашингтоне «верили», что «хладнокровные» Советы могут использовать возможность и атаковать Запад. Однако позднее история показала всю глупость таких рассуждений. Вместе с тем американцам «повезло».
Глупость — это потому, что хозяева Кремля (как выяснилось после падения советской империи) точно так же страшились ядерных сил США, как Запад опасался советских бомбардировщиков и ракет. Везение же состоит в том, что, несмотря на взаимные ошибочные предположения, гонка вооружений окончилась миром.
По мнению Вольфшталя, на Западе давно сложилась традиция раздувать «русскую угрозу», а заодно недооценивать собственную мощь. Эксперт приводит слова Джона Кеннеди, который уверял американское общество, что США отстают от СССР по числу ракет. Прошло двадцать лет, и ястребы Рейгана провели в жизнь свою программу по наращиванию вооружений. Позднее оказалось, что обсуждаемые в то время «угрозы» со стороны Москвы — домыслы.
Но откуда же взялись эти домыслы?
И здесь автор статьи указывает на «блеф». Оказывается, русские просто придумали такой «внешнеполитический инструмент». И пользуются им.
«Блеф — традиционный внешнеполитический инструмент России», — отмечает «Шпигель». Взять хотя бы Никиту Хрущёва: этот правитель «дикими угрозами» внушал Западу ужас, а в серьёзной ситуации тотчас шёл на попятный.
Нет никаких свидетельств и тому, что напасть на НАТО намерен товарищ Путин. Такого не может быть: риск для него слишком велик.
Поэтому Западу не стоит преувеличивать русскую угрозу: нынешний хозяин Кремля с его нездоровой экономикой и «мизерным» оборонным бюджетом (по сравнении с НАТО) едва ли способен преодолеть военное технологическое отставание РФ от США. России практически невозможно преодолеть это отставание.
Итак, заметим, герр Вигрефе и мысли не допускает, что Россия может что-то серьёзно противопоставить силам НАТО или отдельно взятым силам США. Русским ни за что не догнать технологически развитые Соединённые Штаты, а значит, никакой «русской угрозы» не существует в принципе.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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