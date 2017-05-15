...Американскую армию планируют увеличить из-за российской угрозы...

Все 40 лет со времён Вьетнама наши прогнозы по поводу будущих конфликтов славились тем, что нам ни разу не удавалось к ним подготовиться.

Ты можешь не интересоваться войной, но война интересуется тобой.

Хотя эксперты могут спорить о точных цифрах, обсуждая необходимую численность армии, мало кто считает, что сейчас она соответствует требованиям. По причине произвольных бюджетных ограничений в последние годы мощь, боеготовность и уровень технического оснащения армии упали.