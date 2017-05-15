Американскую армию планируют увеличить из-за российской угрозы
Согласно информации ИноТВ , издание The Daily Signal сообщает об единодушии экспертов, считающих, что армия США не в состоянии дать адекватный ответ на угрозу со стороны ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), КНДР и России. В этой связи Белый дом предполагает увеличить численность сухопутных войск с 476 тыс. до 540 тыс. чел.
К неготовности армии США дать надежный отпор привело возрастание количества угроз, который на текущий момент представляют КНДР, ИГИЛ (запрещено в РФ) и Россия. При этом многие считают, что последние войны в Ираке и Афганистане окажутся последними крупными конфликтами, в которых требовалось задействовать контингенты численностью свыше 100 тыс. чел. В связи с этим существует мнение, что, напротив, армию в перспективе ожидает сокращение. Однако американское издание предупреждает об опасности прогнозирования.
- пояснил бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
Издание считает, что выбор является роскошью в условиях, когда война стучится в дверь, и приводит слова Льва Троцкого в этой связи:
Тем более, что многие военные эксперты считают, что существующая армия слишком мала. Так, генерал США в отставке Барри Маккафри заявил, что она «серьёзно недоукомплектована». И это в условиях наличия стратегической угрозы со стороны России.
После окончания Холодной войны армия США закрывает постоянные базы и сокращает военные контингенты по всей Европе, что усложняет восстановление военного потенциала.
Внедрение более продвинутых военных технологий не в состоянии компенсировать уменьшение численности армии. Дэн Гурэ из Лексингтонского института уверен, что ставка на одни лишь технологии «будет иметь ужасные последствия как для армии, так и для национальной безопасности».
Начальник штаба сухопутных войск США Марк Майли полагает, что всего лишь 476 тыс. военнослужащих американской армии являются серьезным недостатком, повышающим военную опасность.
По этой причине администрация Дональда Трампа предложила в течение нескольких лет увеличить армию с нынешних 476 тыс. до 540 тыс. чел. Данная численность соответствует оценкам Heritage Foundation, который, проведя исторический анализ крупных конфликтов, сделал заключение о том, что армия должна насчитывать свыше 500 тыс. военнослужащих.
— заключает Daily Signal.
К неготовности армии США дать надежный отпор привело возрастание количества угроз, который на текущий момент представляют КНДР, ИГИЛ (запрещено в РФ) и Россия. При этом многие считают, что последние войны в Ираке и Афганистане окажутся последними крупными конфликтами, в которых требовалось задействовать контингенты численностью свыше 100 тыс. чел. В связи с этим существует мнение, что, напротив, армию в перспективе ожидает сокращение. Однако американское издание предупреждает об опасности прогнозирования.
Все 40 лет со времён Вьетнама наши прогнозы по поводу будущих конфликтов славились тем, что нам ни разу не удавалось к ним подготовиться.
- пояснил бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
Издание считает, что выбор является роскошью в условиях, когда война стучится в дверь, и приводит слова Льва Троцкого в этой связи:
Ты можешь не интересоваться войной, но война интересуется тобой.
Тем более, что многие военные эксперты считают, что существующая армия слишком мала. Так, генерал США в отставке Барри Маккафри заявил, что она «серьёзно недоукомплектована». И это в условиях наличия стратегической угрозы со стороны России.
После окончания Холодной войны армия США закрывает постоянные базы и сокращает военные контингенты по всей Европе, что усложняет восстановление военного потенциала.
Внедрение более продвинутых военных технологий не в состоянии компенсировать уменьшение численности армии. Дэн Гурэ из Лексингтонского института уверен, что ставка на одни лишь технологии «будет иметь ужасные последствия как для армии, так и для национальной безопасности».
Начальник штаба сухопутных войск США Марк Майли полагает, что всего лишь 476 тыс. военнослужащих американской армии являются серьезным недостатком, повышающим военную опасность.
По этой причине администрация Дональда Трампа предложила в течение нескольких лет увеличить армию с нынешних 476 тыс. до 540 тыс. чел. Данная численность соответствует оценкам Heritage Foundation, который, проведя исторический анализ крупных конфликтов, сделал заключение о том, что армия должна насчитывать свыше 500 тыс. военнослужащих.
Хотя эксперты могут спорить о точных цифрах, обсуждая необходимую численность армии, мало кто считает, что сейчас она соответствует требованиям. По причине произвольных бюджетных ограничений в последние годы мощь, боеготовность и уровень технического оснащения армии упали.
— заключает Daily Signal.
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