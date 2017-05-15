09:21 15 мая

Американскую армию планируют увеличить из-за российской угрозы

Согласно информации ИноТВ , издание The Daily Signal сообщает об единодушии экспертов, считающих, что армия США не в состоянии дать адекватный ответ на угрозу со стороны ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), КНДР и России. В этой связи Белый дом предполагает увеличить численность сухопутных войск с 476 тыс. до 540 тыс. чел.

К неготовности армии США дать надежный отпор привело возрастание количества угроз, который на текущий момент представляют КНДР, ИГИЛ (запрещено в РФ) и Россия. При этом многие считают, что последние войны в Ираке и Афганистане окажутся последними крупными конфликтами, в которых требовалось задействовать контингенты численностью свыше 100 тыс. чел. В связи с этим существует мнение, что, напротив, армию в перспективе ожидает сокращение. Однако американское издание предупреждает об опасности прогнозирования.

Все 40 лет со времён Вьетнама наши прогнозы по поводу будущих конфликтов славились тем, что нам ни разу не удавалось к ним подготовиться.

- пояснил бывший министр обороны США Роберт Гейтс.




Издание считает, что выбор является роскошью в условиях, когда война стучится в дверь, и приводит слова Льва Троцкого в этой связи:

Ты можешь не интересоваться войной, но война интересуется тобой.


Тем более, что многие военные эксперты считают, что существующая армия слишком мала. Так, генерал США в отставке Барри Маккафри заявил, что она «серьёзно недоукомплектована». И это в условиях наличия стратегической угрозы со стороны России.

После окончания Холодной войны армия США закрывает постоянные базы и сокращает военные контингенты по всей Европе, что усложняет восстановление военного потенциала.

Внедрение более продвинутых военных технологий не в состоянии компенсировать уменьшение численности армии. Дэн Гурэ из Лексингтонского института уверен, что ставка на одни лишь технологии «будет иметь ужасные последствия как для армии, так и для национальной безопасности».

Начальник штаба сухопутных войск США Марк Майли полагает, что всего лишь 476 тыс. военнослужащих американской армии являются серьезным недостатком, повышающим военную опасность.

По этой причине администрация Дональда Трампа предложила в течение нескольких лет увеличить армию с нынешних 476 тыс. до 540 тыс. чел. Данная численность соответствует оценкам Heritage Foundation, который, проведя исторический анализ крупных конфликтов, сделал заключение о том, что армия должна насчитывать свыше 500 тыс. военнослужащих.

Хотя эксперты могут спорить о точных цифрах, обсуждая необходимую численность армии, мало кто считает, что сейчас она соответствует требованиям. По причине произвольных бюджетных ограничений в последние годы мощь, боеготовность и уровень технического оснащения армии упали.

— заключает Daily Signal.


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Комментарии 20

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  1. Баракуда Сегодня, 07:53
    У "кока-колы" явно продажи выростут, так как и у производителей презиков ( на дуло М-16 одевать ) smile
    Баракуда
    1. vorobey Сегодня, 07:57
      Цитата: Баракуда
      У "кока-колы" явно продажи выростут


      нет просто в свете последних событий аналитики США просчитали что необходимое соотношение войск против России должно составлять 300 к 16 или 2000 к 84 feel
      vorobey
      1. Баракуда Сегодня, 08:09
        Чей компьютер считал ? Программист индус с Русским начальником отдела ? В тайване сделано, филипинцем собранно, китайцем упакованно. ? laughing IBM называется.
        Баракуда
        1. vorobey Сегодня, 08:11
          Цитата: Баракуда
          Чей компьютер считал ? Программист индус с Русским начальником отдела ? В тайване сделано, филипинцем собранно, китайцем упакованно. ? laughing


          так точно ответили румын, мексиканец , и камерунец и пошли за грин кард записываться в корпус морсской пехоты США laughing
          vorobey
          1. рич Сегодня, 08:28
            Белый дом предполагает увеличить численность сухопутных войск с 476 тыс. до 540 тыс. чел.

            На 70 тыс. человек. А размещать их где? В Европе?
            рич
            1. vorobey Сегодня, 08:46
              Цитата: рич
              На 70 тыс. человек. А размещать их где? В Европе?


              ну Прибалтика без населения простаивает.. feel
              vorobey
        2. cniza Сегодня, 08:14
          Цитата: Баракуда
          У "кока-колы" явно продажи выростут, так как и у производителей презиков ( на дуло М-16 одевать ) smile


          А сколько будет в гамбургерах? Как бы не считали все равно никак :
          Все 40 лет со времён Вьетнама наши прогнозы по поводу будущих конфликтов славились тем, что нам ни разу не удавалось к ним подготовиться.
          - пояснил бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
          cniza
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:10
        vorobey hi Саня
        соотношение войск против России должно составлять 300 к 16 или 2000 к 84
        А ядерное оружие России считать? Если считать, то Пентагону нужно для войны против России личный состав на Марсе минимум в начале войны спрятать. Ибо на Земле не выживут. feel laughing
        Наблюдатель2014
        1. vorobey Сегодня, 08:20
          Цитата: Наблюдатель2014
          А ядерное оружие России считать?

          практика показывает что мощные США даже с Кимом толком ниче не могут.. даже напугать.. поэтому... пусть пока наши тополя стоят зачехленными... все знают что они у нас есть..

          тополинный пух жара, июль wassat
          vorobey
  2. Андрей К Сегодня, 07:55
    ...Американскую армию планируют увеличить из-за российской угрозы...

    Наша поговорка:
    У страха глаза велики...
    в действиии...
    Андрей К
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:03
    Увеличание численности на 20% - а ведь это - наемная армия... Эту толпу надо вооружить, обучить, накормить, снабжать и т.п. Потом медобслуживание воинов и членов их семей, пенсии ( пожизненные!). Больше похоже на благие намерения.
    Горный стрелок
    1. vorobey Сегодня, 08:08
      Цитата: Горный стрелок
      Увеличание численности на 20% - а ведь это - наемная армия... Эту толпу надо вооружить, обучить, накормить, снабжать и т.п. Потом медобслуживание воинов и членов их семей, пенсии ( пожизненные!). Больше похоже на благие намерения.


      vorobey
      1. cniza Сегодня, 08:16
        За счет всего остального мира , ну может быть кроме России и Китая , хотя косвенно и мы платим.
        cniza
        1. fif21 Сегодня, 08:53
          Цитата: cniza
          За счет всего остального мира , ну может быть кроме России и Китая , хотя косвенно и мы платим.
          Если бы только косвенно! Финансируем , наращивая свои валютные резервы и скупая их долговые обязательства. Отказ от доллара США как платежного средства , поставит крест на претензии США на мировое господство. hi
          fif21
          1. vorobey Сегодня, 08:58
            Цитата: fif21
            Финансируем , наращивая свои валютные резервы и скупая их долговые обязательства.

            аргументируйте... с 12 года переместились с 7 на 13 строчку в рейтинге держателей долговых бумаг...
            полковник захотел быстро отказаться от доллара и ввести золотой динар.. итог известен.. поэтому плавно торопитться не надо.. с Китаем в рублях и юанях, с турками в рублях.. постепенно wink
            vorobey
  4. pvv113 Сегодня, 08:15
    администрация Дональда Трампа предложила в течение нескольких лет увеличить армию с нынешних 476 тыс. до 540 тыс. чел

    В этот публичный дом свежее мясо понадобилось?
    Прежде всего - это не шутка и не фейк. Вы не поверите - ребята хвастаются прогрессом!!! В обнародовании годовом отчете о сексуальных посягательствах в вооруженных силах за 2016 финансовый год, по словам Буркхардта, "в прошлом году 14 900 военнослужащих подверглись сексуальному надругательству, что на 5400 меньше, чем в 2014 году, когда поступило 20 300 отчетов о жертвах сексуального насилия".
    http://politinform.su/armiya-i-konflikty/73962-tr
    i-divizii-iznasilovannyh-amerikancev.html
    pvv113
  5. лысова Сегодня, 08:33
    А, вы, соберите со всех уголков мира своих военнослужащих у себя дома --- окажется что даже 476 тыс. это слишком много.
    лысова
    1. cniza Сегодня, 08:40
      Цитата: лысова
      А, вы, соберите со всех уголков мира своих военнослужащих у себя дома --- окажется что даже 476 тыс. это слишком много.


      Они об этом не думали , они хотят демократить весь мир.
      cniza
  6. olimpiada15 Сегодня, 08:37
    Бедная америка .
    Всё сама, всё сама:
    -наращивает вооруженныые силы, организует вооруженные конфликты, чтобы оправдать наращивание,
    -подготавливает и снабжает вооружением силы, противостоящие правительствам, выражает озабоченность нарушением прав человека, вводит войска,
    -придумывает и создаёт новые угрозы, вооружается, и снова придумывает повод для применения вооружения.
    А весь мир поддерживает экономику США, отправляя в американские банки американские же доллары, коими оплачены вывозимые из стран нефть, газ, алмазы, редкие металлы и т.д. и т.п.,покупая долговые бумаги, стимулирует неограниченные аппетиты дельцов от ВП США. А народы страдают от голода и терроризма, кто умирает, кто недоедат, а россияне после работы едут сажать картошку и морковку и думают как вырастить , когда май заканчивается, а снег идет. Решает непростую задачу как в мёрзлой земле вырастить урожай. Вот за это и США обьявляют РФ , одной из главных угроз.
    olimpiada15
  7. Виктор-М Сегодня, 09:18
    Согласно информации ИноТВ , издание The Daily Signal сообщает об единодушии экспертов, считающих, что армия США не в состоянии дать адекватный ответ на угрозу со стороны ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), КНДР и России. В этой связи Белый дом предполагает увеличить численность сухопутных войск с 476 тыс. до 540 тыс. чел.

    Как не странно, но увеличение угроз американской армии прямо пропорционально её росту. laughing
    Угроза для США исчезнет автоматически, когда исчезнет это сатанинское образование.
    Виктор-М
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