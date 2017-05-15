09:28 15 мая

Провалы американского спецназа

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на National Interest , в истории американского спецназа имеются пять особо провальных операций.

Провалы американского спецназа


В августе 1942 года недавно образованный Второй рейдерский батальон морской пехоты США начал свою первую спецоперацию, в ходе которой субмарины высадили на атолл Макин в Тихом океане 222 специально отобранных и обученных военных. Перед ним стояла задача разрушить японские постройки, лишив верховное командование в Токио чувства неуязвимости.


Несмотря на неожиданность нападения, эффект внезапности быстро сошел на нет и японцы стали оказывать сопротивление. При отступлении морпехи оказались в ловушке из-за высоких волн, которые не позволили им доплыть до ожидающих их подлодок. На следующий день они уничтожили оставшиеся постройки японцев и подводная лодка забрала выживших. Потери составили 30 бойцов, многие получили ранения.

25 ноября 1950 года американским спецназовцам было поручено захватить и удержать под своим контролем Высоту 205 у реки Чхончхонган. Однако была пропущена информация о вводе в Северную Корею большого контингента китайских войск, которые вели подготовку к масштабному контрнаступлению. В ходе контратаки из 87 американских спецназовцев выжил только 21. Миссия выполнена не была.

В 1979 году были захвачены десятки дипломатов в американском посольстве в Тегеране. Администрация президента США Джимми Картера решила не начинать войну с Ираном, а провести вместо этого спецоперацию. Предполагалось, что вблизи посольства вертолеты выгрузят спецназ, охранники дипломатов будут уничтожены, заложников после этого из страны увезет самолет. Всё это ожидалось успеть сделать до ответных действий иранских военных.

Однако изначально и без того сложный план был сорван. Один из вертолетов рухнул в воду сразу после взлета с авианосца, еще один заблудился, остальные машины из-за ошибки разведки приземлились рядом с шоссе. Высадившиеся американцы блокировали автобус с пассажирами и взорвали проезжавший мимо иранский бензовоз, при этом один человек погиб. Операция была раскрыта. После поступления приказа об её отмене один из американских вертолетов врезался в самолет-заправщик, в начавшемся пожаре погибло 8 членов экипажа. Оба летательных аппарата сгорели, уцелевшие вертолеты были брошены в пустыне и достались иранской армии, как и вся секретная документация по проведению операции. Данный провал привел к поражению Картера на президентских выборах 1980 года.

В 1983 году планировалось свержение правительства Гренады. Игнорирование погодных условий привело к тому, что четверо морпехов утонуло. Нападение на тюрьму Ричмонд-Хилл сорвалось из-за неожиданного обстрела зенитной артиллерией. Попытка захватить пустые бараки привела к крушению трех вертолетов и гибели еще троих военнослужащих.

В октябре 1993 года американцы планировали в Могадишо арестовать двух членов так называемого "правительства Сомалийского национального альянса". В ходе проведения операции один из вертолетов был подбит из ручного противотанкового гранатомета, а участникам наземной операции не удалось добраться до цели. В итоге американцы оказались в окружении, потеряв еще один вертолет и 19 спецназовцев. Погибли более тысячи сомалийцев, включая мирных жителей.


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Комментарии 21

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  1. cniza Сегодня, 08:33
    А список успешных операций есть? так сказать , для сравнения.
    cniza
    1. профессор Сегодня, 09:06
      Цитата: cniza
      А список успешных операций есть? так сказать , для сравнения.

      В The National Interest успешные американские операции? Не смешите нас.
      профессор
  2. рич Сегодня, 08:34
    Нет в мире армии, у которой подобных "провалов" не было. Они не о чем не говорят. Ни о силе , ни о слабости вооруженных сил. Зачем эта статья?
    рич
    1. роман66 Сегодня, 09:24
      ну так, плюнуть в сторону, пока по ветру
      роман66
  3. sgazeev Сегодня, 08:34
    Рейд на атолл Макин

    В августе 1942 года недавно сформированный Второй рейдерский батальон морской пехоты США начал свою первую спецоперацию: американские подлодки высадили на атолл Макин в Тихом океане 222 специально отобранных и обученных военных. Их миссия состояла в том, чтобы разрушить японские постройки и таким образом заставить верховное командование в Токио чувствовать себя уязвимым.
    Северная Корея: Высота 205

    25 ноября 1950 года американские спецназовцы должны были захватить и удержать под своим контролем Высоту 205 у реки Чхончхонган. Однако они не знали, что в Северную Корею введен большой китайский контингент, который готовился к масштабному контрнаступлению.

    Попытка провести операцию обернулась для американцев потерями, так как высота была защищена лучше, чем они ожидали. Ситуация едва не вышла из-под контроля, когда началась контратака китайцев. Из 87 американских спецназовцев выжил только 21. Операция ожидаемого успеха так и не принесла.
    Операция «Орлиный коготь» или Побег из Тегерана
    Операция «Вспышка ярости» в Гренаде
    Могадишо: что американцы тут забыли?
    Куда не кинь,везде блин.
    sgazeev
  4. андрей юрьевич Сегодня, 08:36
    в истории американского спецназа имеются пять особо провальных операций.
    Военное обозрение, на редкость толераннтное издание... yes если "по сусекам поскрести", получится, что ни задание,то- провальное. и,это блин-правда...! winked
    андрей юрьевич
    1. cniza Сегодня, 08:45
      Они боятся правды , потому то население и кормят голливудом.
      cniza
  5. Копчёный Сегодня, 08:37
    Как то странно, что нет слов об Афганистане и гибели котиков, а это самый спецназистый спецназ планеты.
    Копчёный
    1. jonhr Сегодня, 08:53
      крушение вертолёта вы тоже причисляете к неудачным операциям?
      jonhr
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:53
      Цитата: Копчёный
      Как то странно, что нет слов об Афганистане и гибели котиков, а это самый спецназистый спецназ планеты.

      это,вообще отдельная тема..брат за "столом" всякого порассказывал...(Даурия,прапор,добровольно.)
      андрей юрьевич
  6. AID.S Сегодня, 08:54
    Неоправданно суров "NI" к своему спецназу. Возможно по причине по причине гибели и соответствующем освещении в прессе в свое время. На мой взгляд, провалы были в Иране и в Сомали.
    AID.S
  7. Доктор Бармалей Сегодня, 08:54
    Зато названия какие красивые:
    Операция по спасению заложников в Тегеране - "Орлиный коготь"!
    Переворот в Гренаде - "Вспышка ярости"!
    Операция в Могадишо - "Возрождение надежды"!
    Доктор Бармалей
  8. Велобосс Сегодня, 08:58
    На памяти еще одна операция, насколько помню военный конфликт между Японией и Америкой. Америкосы пытались захватить какой-то остров, и понесли большие потери. Что самое примечательное, от самих себя.. Японцев на острове не было... Вот так вот...
    Велобосс
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:00
    Обычно в провале операции виноваты не спецназовцы, а те кто готовил операцию опираясь на недостоверную информацию, мнимое превосходство над всеми в мире и личные амбиции. Сша сует свой нос во все дыры, думая, что только от одного слова "спецназ Сша" все рухнут на колени и начнут лобзать ботинки.
    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:11
      Цитата: rotmistr60
      Обычно в провале операции виноваты не спецназовцы, а те кто готовил операцию опираясь на...
      дед рассказывал за "стаканом", как с танковых экипажей,брали людей,для "поиска"...передставляете себе ...? а дед плакал...нет,ревел.
      андрей юрьевич
  10. Knizhnik Сегодня, 09:08
    На самом деле, статья в "Национальном интересе" никак не сводится к унылому перечислению "5 крупнейших провалов", как это может показаться после прочтения этой статьи (извините за резкость). Там производится попытка "на пальцах" объяснить читателям, что такое есть Специальные Операции. Главный посыл: склонность к неуместному использованию сил СО, спровоцированная верой в их всемогущество, к добру не приводит. Да, они более чем готовы умереть, но нельзя на этом "ездить". Каждый спецназовец, кроме того что он человек и гражданин, является очень ценным ресурсом, восполнить который сложно. В верхах ВС США давно существует оппозиция применению сил СО. Обоснование - на силы СО тратится слишком много материальных ресурсов, и главное, человеческих, ведь туда отбирают лучших, которые могли бы себя показать в "обычных" Силах. Ещё один важный посыл - правильное применение. Цитата: боец сил СО, попадая в обычные тактические условия, не имеет возможности раскрыть свои таланты.
    Knizhnik
  11. серафимамурский Сегодня, 09:13
    У амеров успешные операции только в кино по режиссурой Голивуда.
    серафимамурский
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:27
      Цитата: серафимамурский
      У амеров успешные операции только в кино по режиссурой Голивуда.
      это правда... "чистый "Чорный ястреб"".
      андрей юрьевич
  12. viktor. Сегодня, 09:13
    И к чему эта статья?
    viktor.
    1. Knizhnik Сегодня, 09:24
      Прочтите мой комментарий выше.
      Knizhnik
  13. JonnyT Сегодня, 09:16
    как то слишком "уряпатриотично" Американцы могут провалить хоть все спец операции, однако конечный результат далек от провального - по всему миру их военные базы, имеют кучу марионеточных режимов, крутят туземцами как хотят. Захотели Сирию пробомбили, захотели свадьбу в Йемене уничтожили. они же тупые "ы"
    JonnyT
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