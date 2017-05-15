Провалы американского спецназа
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на National Interest , в истории американского спецназа имеются пять особо провальных операций.
В августе 1942 года недавно образованный Второй рейдерский батальон морской пехоты США начал свою первую спецоперацию, в ходе которой субмарины высадили на атолл Макин в Тихом океане 222 специально отобранных и обученных военных. Перед ним стояла задача разрушить японские постройки, лишив верховное командование в Токио чувства неуязвимости.
Несмотря на неожиданность нападения, эффект внезапности быстро сошел на нет и японцы стали оказывать сопротивление. При отступлении морпехи оказались в ловушке из-за высоких волн, которые не позволили им доплыть до ожидающих их подлодок. На следующий день они уничтожили оставшиеся постройки японцев и подводная лодка забрала выживших. Потери составили 30 бойцов, многие получили ранения.
25 ноября 1950 года американским спецназовцам было поручено захватить и удержать под своим контролем Высоту 205 у реки Чхончхонган. Однако была пропущена информация о вводе в Северную Корею большого контингента китайских войск, которые вели подготовку к масштабному контрнаступлению. В ходе контратаки из 87 американских спецназовцев выжил только 21. Миссия выполнена не была.
В 1979 году были захвачены десятки дипломатов в американском посольстве в Тегеране. Администрация президента США Джимми Картера решила не начинать войну с Ираном, а провести вместо этого спецоперацию. Предполагалось, что вблизи посольства вертолеты выгрузят спецназ, охранники дипломатов будут уничтожены, заложников после этого из страны увезет самолет. Всё это ожидалось успеть сделать до ответных действий иранских военных.
Однако изначально и без того сложный план был сорван. Один из вертолетов рухнул в воду сразу после взлета с авианосца, еще один заблудился, остальные машины из-за ошибки разведки приземлились рядом с шоссе. Высадившиеся американцы блокировали автобус с пассажирами и взорвали проезжавший мимо иранский бензовоз, при этом один человек погиб. Операция была раскрыта. После поступления приказа об её отмене один из американских вертолетов врезался в самолет-заправщик, в начавшемся пожаре погибло 8 членов экипажа. Оба летательных аппарата сгорели, уцелевшие вертолеты были брошены в пустыне и достались иранской армии, как и вся секретная документация по проведению операции. Данный провал привел к поражению Картера на президентских выборах 1980 года.
В 1983 году планировалось свержение правительства Гренады. Игнорирование погодных условий привело к тому, что четверо морпехов утонуло. Нападение на тюрьму Ричмонд-Хилл сорвалось из-за неожиданного обстрела зенитной артиллерией. Попытка захватить пустые бараки привела к крушению трех вертолетов и гибели еще троих военнослужащих.
В октябре 1993 года американцы планировали в Могадишо арестовать двух членов так называемого "правительства Сомалийского национального альянса". В ходе проведения операции один из вертолетов был подбит из ручного противотанкового гранатомета, а участникам наземной операции не удалось добраться до цели. В итоге американцы оказались в окружении, потеряв еще один вертолет и 19 спецназовцев. Погибли более тысячи сомалийцев, включая мирных жителей.
В августе 1942 года недавно образованный Второй рейдерский батальон морской пехоты США начал свою первую спецоперацию, в ходе которой субмарины высадили на атолл Макин в Тихом океане 222 специально отобранных и обученных военных. Перед ним стояла задача разрушить японские постройки, лишив верховное командование в Токио чувства неуязвимости.
Несмотря на неожиданность нападения, эффект внезапности быстро сошел на нет и японцы стали оказывать сопротивление. При отступлении морпехи оказались в ловушке из-за высоких волн, которые не позволили им доплыть до ожидающих их подлодок. На следующий день они уничтожили оставшиеся постройки японцев и подводная лодка забрала выживших. Потери составили 30 бойцов, многие получили ранения.
25 ноября 1950 года американским спецназовцам было поручено захватить и удержать под своим контролем Высоту 205 у реки Чхончхонган. Однако была пропущена информация о вводе в Северную Корею большого контингента китайских войск, которые вели подготовку к масштабному контрнаступлению. В ходе контратаки из 87 американских спецназовцев выжил только 21. Миссия выполнена не была.
В 1979 году были захвачены десятки дипломатов в американском посольстве в Тегеране. Администрация президента США Джимми Картера решила не начинать войну с Ираном, а провести вместо этого спецоперацию. Предполагалось, что вблизи посольства вертолеты выгрузят спецназ, охранники дипломатов будут уничтожены, заложников после этого из страны увезет самолет. Всё это ожидалось успеть сделать до ответных действий иранских военных.
Однако изначально и без того сложный план был сорван. Один из вертолетов рухнул в воду сразу после взлета с авианосца, еще один заблудился, остальные машины из-за ошибки разведки приземлились рядом с шоссе. Высадившиеся американцы блокировали автобус с пассажирами и взорвали проезжавший мимо иранский бензовоз, при этом один человек погиб. Операция была раскрыта. После поступления приказа об её отмене один из американских вертолетов врезался в самолет-заправщик, в начавшемся пожаре погибло 8 членов экипажа. Оба летательных аппарата сгорели, уцелевшие вертолеты были брошены в пустыне и достались иранской армии, как и вся секретная документация по проведению операции. Данный провал привел к поражению Картера на президентских выборах 1980 года.
В 1983 году планировалось свержение правительства Гренады. Игнорирование погодных условий привело к тому, что четверо морпехов утонуло. Нападение на тюрьму Ричмонд-Хилл сорвалось из-за неожиданного обстрела зенитной артиллерией. Попытка захватить пустые бараки привела к крушению трех вертолетов и гибели еще троих военнослужащих.
В октябре 1993 года американцы планировали в Могадишо арестовать двух членов так называемого "правительства Сомалийского национального альянса". В ходе проведения операции один из вертолетов был подбит из ручного противотанкового гранатомета, а участникам наземной операции не удалось добраться до цели. В итоге американцы оказались в окружении, потеряв еще один вертолет и 19 спецназовцев. Погибли более тысячи сомалийцев, включая мирных жителей.
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