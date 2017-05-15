Американский историк напомнил демпартии, кто разгромил фашистов
Лидерам Демократической партии США следовало бы приехать на День Победы в Россию почтить память павших в борьбе против нацистской Германии, но вместо этого они разжигают новую холодную войну и стремятся окончательно рассорить Вашингтон с Москвой, пишет обозреватель журнала The Nation, историк Стивен Коэн.
«Американская нация утратила понимание того, кто на самом деле нанес поражение Третьему рейху, поскольку голливудский кинематограф привил ей уверенность в том, что нацистов победили США. Между тем большую часть войны Соединенные Штаты не решались выйти за пределы Тихоокеанского театра военных действий, в то время как Советский Союз уничтожал и громил гитлеровскую военную машину на Восточном фронте», – приводит статью РИА Новости .
Автор напоминает, что около 80 % потерь вермахта пришлось на бои с Красной армией.
«Девятого мая народ России отдал дань памяти 27 миллионам погибших в борьбе с фашизмом. В то же время американский истеблишмент занимался поиском "марионеток Кремля" и продолжал критиковать российское руководство», – пишет Коэн.
Он убежден, что подобная позиция Вашингтона контрпродуктивна. России и Америке следует забыть о разногласиях и объединиться для борьбы с международным терроризмом, считает автор.
«Подобно фашизму в 30-е, для многих русских он превратился в одну из главных угроз», однако попытки очередной разрядки всякий раз наталкиваются на противодействие политической элиты США.
«Адепты холодной войны в Вашингтоне не понимают, что стремление заблокировать сближение между Россией и США может обернуться полномасштабной конфронтацией. Лучше бы они отправились в Москву и отпраздновали бы там День Победы над нацистской Германией», – заключает Коэн.
«Американская нация утратила понимание того, кто на самом деле нанес поражение Третьему рейху, поскольку голливудский кинематограф привил ей уверенность в том, что нацистов победили США. Между тем большую часть войны Соединенные Штаты не решались выйти за пределы Тихоокеанского театра военных действий, в то время как Советский Союз уничтожал и громил гитлеровскую военную машину на Восточном фронте», – приводит статью РИА Новости .
Автор напоминает, что около 80 % потерь вермахта пришлось на бои с Красной армией.
«Девятого мая народ России отдал дань памяти 27 миллионам погибших в борьбе с фашизмом. В то же время американский истеблишмент занимался поиском "марионеток Кремля" и продолжал критиковать российское руководство», – пишет Коэн.
Он убежден, что подобная позиция Вашингтона контрпродуктивна. России и Америке следует забыть о разногласиях и объединиться для борьбы с международным терроризмом, считает автор.
«Подобно фашизму в 30-е, для многих русских он превратился в одну из главных угроз», однако попытки очередной разрядки всякий раз наталкиваются на противодействие политической элиты США.
«Адепты холодной войны в Вашингтоне не понимают, что стремление заблокировать сближение между Россией и США может обернуться полномасштабной конфронтацией. Лучше бы они отправились в Москву и отпраздновали бы там День Победы над нацистской Германией», – заключает Коэн.
Использованы фотографии: https://cont.ws
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