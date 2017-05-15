09:30 15 мая

Американский историк напомнил демпартии, кто разгромил фашистов

Лидерам Демократической партии США следовало бы приехать на День Победы в Россию почтить память павших в борьбе против нацистской Германии, но вместо этого они разжигают новую холодную войну и стремятся окончательно рассорить Вашингтон с Москвой, пишет обозреватель журнала The Nation, историк Стивен Коэн.

Американский историк напомнил демпартии, кто разгромил фашистов


«Американская нация утратила понимание того, кто на самом деле нанес поражение Третьему рейху, поскольку голливудский кинематограф привил ей уверенность в том, что нацистов победили США. Между тем большую часть войны Соединенные Штаты не решались выйти за пределы Тихоокеанского театра военных действий, в то время как Советский Союз уничтожал и громил гитлеровскую военную машину на Восточном фронте», – приводит статью РИА Новости .


Автор напоминает, что около 80 % потерь вермахта пришлось на бои с Красной армией.

«Девятого мая народ России отдал дань памяти 27 миллионам погибших в борьбе с фашизмом. В то же время американский истеблишмент занимался поиском "марионеток Кремля" и продолжал критиковать российское руководство», – пишет Коэн.

Он убежден, что подобная позиция Вашингтона контрпродуктивна. России и Америке следует забыть о разногласиях и объединиться для борьбы с международным терроризмом, считает автор.

«Подобно фашизму в 30-е, для многих русских он превратился в одну из главных угроз», однако попытки очередной разрядки всякий раз наталкиваются на противодействие политической элиты США.

«Адепты холодной войны в Вашингтоне не понимают, что стремление заблокировать сближение между Россией и США может обернуться полномасштабной конфронтацией. Лучше бы они отправились в Москву и отпраздновали бы там День Победы над нацистской Германией», – заключает Коэн.

Использованы фотографии: https://cont.ws
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 08:42
    Лучше бы они отправились в Москву и отпраздновали бы там День Победы над нацистской Германией», – заключает Коэн.


    "Убьют" нормального человека , а вообще он по моему из спец. служб.
    cniza
    1. новичок Сегодня, 08:46
      какая разница, откула он? человек дело говорит.
      новичок
    2. vovanpain Сегодня, 08:47
      Американская нация утратила понимание того, кто на самом деле нанес поражение Третьему рейху, поскольку голливудский кинематограф привил ей уверенность в том, что нацистов победили США.

      Нет ничего удивительного,что они так же воюют с ИГИЛ.
      vovanpain
    3. Чёрный Сегодня, 08:47
      Всё уже сказано smile (приписывается Кейтелю)
      Чёрный
      1. Баракуда Сегодня, 08:53
        Ну если учитывать ( расплачивались золотом ) тысячи танков-самолетов, алюминия ...еды всякой-разной. То в принципе они "победили" - ж.опу свою прикрывали. нашей кровью. Машина войны-страны работала в 45-м на всю катушку тогда. с таким та опытом. и уже без советчиков и помощи. Спасибо пусть скажут, что в Европе Русский язык не первый.
        Баракуда
        1. Чёрный Сегодня, 09:00
          Цитата: Баракуда
          Ну если учитывать ( расплачивались золотом ) тысячи танков-самолетов, алюминия ...еды всякой-разной.

          Хочу, кстати, заметить что вся эта "помощь" была отнюдь не бесплатной...есть такое слово ЛЕНДЛИЗ....так что на этой так называемой помощи англосаксы недурно заработали.Как говориться " кому война, а кому мать родна". laughing .....Так что если нам и говорить кому спасибо, так это простым американским и английским морякам ,северных конвоев, но никак их правительствам.
          Чёрный
          1. тлауикол Сегодня, 09:08
            Заработали? Да мы даже 7% не оплатили
            тлауикол
            1. Чёрный Сегодня, 09:19
              Цитата: тлауикол
              Заработали? Да мы даже 7% не оплатили

              Да ну?..Не надо ля-ля...весь долг погашен ( к 2006 году) до последнего цента...
              Кстати, американцы не брезговали и с гитлеровской германией торговать в годы 2 мировой.Например, нефтяная корпорация «Стандарт Ойл», принадлежавшая Джону Рокфеллеру-младшему, только по линии немецкого концерна «И.Г.Фарбениндустри» продала Берлину бензина и смазочных материалов на 20 млн. долларов. А венесуэльский филиал этой же компании ежемесячно отправлял в Германию 13 тыс. тонн сырой нефти. Вот так то hi
              Чёрный
      2. рич Сегодня, 09:00
        Ну текст на фото это фейк. Причем "топорной" работы
        1. Акт полной и безоговорочной капитуляции Германии подписывали в том числе и англичане
        2. Слова Кейтеля: - "А эти,что тоже нас победили?" относились не к американцам, а исключительно к французам
        рич
        1. Чёрный Сегодня, 09:29
          Цитата: рич
          1. Акт полной и безоговорочной капитуляции Германии подписывали в том числе и англичане

          Согласен.
          2. Слова Кейтеля: - "А эти,что тоже нас победили?" относились не к американцам, а исключительно к французам
          Да - это так. Но если бы он сказал тоже самое и про американцев, то был бы не далёк от истины smile
          Чёрный
      3. viktor. Сегодня, 09:25
        Если Вильгельм назвал их в 1945 ЭТИМИ, интересно как бы он назвал сейчас их и немецких (вояк)? laughing
        viktor.
    4. Александр романов Сегодня, 08:47
      Цитата: cniza
      "Убьют" нормального человека ,

      Скажут,что агент Кремля
      Цитата: cniza
      а вообще он по моему из спец. служб.

      Северокореиских?
      Александр романов
      1. vorobey Сегодня, 08:52
        Цитата: Александр романов
        Скажут,что агент Кремля


        Стивен Коэн, американский историк и политолог, выступил по американскому ТВ с комментарием, которому в Интернете дали заголовок: «США готовились к нанесению масштабного удара по России». «Впервые в своей жизни, начиная с 1960 года, я считаю очень реальной возможность войны между Россией и Соединенными Штатами», — говорит о президентстве Барака Обамы этот американский профессор, получивший статус изгоя в американских «мировых СМИ».

        «Недавно стали известны планы высших американских чиновников, которые были связаны с прямым развязыванием вооруженных действий с Россией, — сообщил Стивен Коэн. — На начальном этапе такими странами должны были выступить Украина, Турция и Ближневосточные монархии, которых США активно вооружали и готовили. Большое значение в этом первоначальном ударе придавалось и придается террористическим группировкам ИГИЛ и Аль-Каида (обе запрещены в России)».

        Получается, Россию планировали атаковать с трёх направлений: с украинского, с кавказского (из Турции), и со среднеазиатского, для чего ИГИЛ должен был создать ваххабитский плацдарм в Сирии. Для этого Вашингтон запланировал два государственных переворота: на Украине и в Турции, и военный разгром сирийского правительства Башара Асада. Однако план удался только частично: переворот на Украине осуществили, а вот в Турции — нет. Провалился и план свержения Асада ИГИЛ.

        Знала ли Москва об этом плане? Когда США в феврале 2014 года начали активную фазу госпереворта в Киеве, Владимир Путин в Сочи, на пресс-конференции, обронил по этому поводу фразу: «Они начали раньше…» В смысле: Москва ожидала «смену режима» на Украине в начале 2015 года, на очередных украинских президентских выборах, что было логичнее, и позволяло сделать эту операцию более легитимной.

        Похоже, Москва что-то знала об этом плане и готовила свой контрплан по отражению американской агрессии «чужими руками» третьих стран. Поэтому американский план и пошёл не так, как задумывался.Стивен Коэн, американский историк и политолог, выступил по американскому ТВ с комментарием, которому в Интернете дали заголовок: «США готовились к нанесению масштабного удара по России». «Впервые в своей жизни, начиная с 1960 года, я считаю очень реальной возможность войны между Россией и Соединенными Штатами», — говорит о президентстве Барака Обамы этот американский профессор, получивший статус изгоя в американских «мировых СМИ».

        «Недавно стали известны планы высших американских чиновников, которые были связаны с прямым развязыванием вооруженных действий с Россией, — сообщил Стивен Коэн. — На начальном этапе такими странами должны были выступить Украина, Турция и Ближневосточные монархии, которых США активно вооружали и готовили. Большое значение в этом первоначальном ударе придавалось и придается террористическим группировкам ИГИЛ и Аль-Каида (обе запрещены в России)».

        Получается, Россию планировали атаковать с трёх направлений: с украинского, с кавказского (из Турции), и со среднеазиатского, для чего ИГИЛ должен был создать ваххабитский плацдарм в Сирии. Для этого Вашингтон запланировал два государственных переворота: на Украине и в Турции, и военный разгром сирийского правительства Башара Асада. Однако план удался только частично: переворот на Украине осуществили, а вот в Турции — нет. Провалился и план свержения Асада ИГИЛ.

        Знала ли Москва об этом плане? Когда США в феврале 2014 года начали активную фазу госпереворта в Киеве, Владимир Путин в Сочи, на пресс-конференции, обронил по этому поводу фразу: «Они начали раньше…» В смысле: Москва ожидала «смену режима» на Украине в начале 2015 года, на очередных украинских президентских выборах, что было логичнее, и позволяло сделать эту операцию более легитимной.

        Похоже, Москва что-то знала об этом плане и готовила свой контрплан по отражению американской агрессии «чужими руками» третьих стран. Поэтому американский план и пошёл не так, как задумывался. Стивен Коэн, американский историк и политолог, выступил по американскому ТВ с комментарием, которому в Интернете дали заголовок: «США готовились к нанесению масштабного удара по России». «Впервые в своей жизни, начиная с 1960 года, я считаю очень реальной возможность войны между Россией и Соединенными Штатами», — говорит о президентстве Барака Обамы этот американский профессор, получивший статус изгоя в американских «мировых СМИ».

        «Недавно стали известны планы высших американских чиновников, которые были связаны с прямым развязыванием вооруженных действий с Россией, — сообщил Стивен Коэн. — На начальном этапе такими странами должны были выступить Украина, Турция и Ближневосточные монархии, которых США активно вооружали и готовили. Большое значение в этом первоначальном ударе придавалось и придается террористическим группировкам ИГИЛ и Аль-Каида (обе запрещены в России)».

        Получается, Россию планировали атаковать с трёх направлений: с украинского, с кавказского (из Турции), и со среднеазиатского, для чего ИГИЛ должен был создать ваххабитский плацдарм в Сирии. Для этого Вашингтон запланировал два государственных переворота: на Украине и в Турции, и военный разгром сирийского правительства Башара Асада. Однако план удался только частично: переворот на Украине осуществили, а вот в Турции — нет. Провалился и план свержения Асада ИГИЛ.

        Знала ли Москва об этом плане? Когда США в феврале 2014 года начали активную фазу госпереворта в Киеве, Владимир Путин в Сочи, на пресс-конференции, обронил по этому поводу фразу: «Они начали раньше…» В смысле: Москва ожидала «смену режима» на Украине в начале 2015 года, на очередных украинских президентских выборах, что было логичнее, и позволяло сделать эту операцию более легитимной.

        Похоже, Москва что-то знала об этом плане и готовила свой контрплан по отражению американской агрессии «чужими руками» третьих стран. Поэтому американский план и пошёл не так, как задумывался.
        vorobey
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:53
    Американская нация утратила понимание того, кто на самом деле нанес поражение Третьему рейху

    Сразу видно, что историк, а не прохиндей от этой науки. Человек трезво смотрит на то, что происходит в мире и в частности в Сша. Можно только поаплодировать.
    rotmistr60
  3. К0щей Сегодня, 09:01
    глас вопиющего в пустыне, к сожалению.
    К0щей
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:16
    Он что, не знает, что вторую мировую против Германии выиграл танкист Брэд Питт? Почти в одиночку. wassat
    Ну, или там ещё кто-то был?
    Горный стрелок
  5. винторез Сегодня, 09:21
    Наивный он человек.Требовать такое от людей которые либо потомки тех самых нацистов ,либо потомки тех кто их пригрел у себя за океаном.
    винторез
Картина дня