В Сирии замечены САУ «Акация»
Как сообщает « Вестник Мордовии », в ходе боевых действий в восточной части провинции Хомс были замечены 152-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С3 «Акация» .
«Акации» были произведены и поставлены в Сирию еще в советские времена в количестве чуть более 50-ти штук. Ими оснащены элитные подразделения сирийской армии. В данном случае 2С3 оказывают огневую поддержку подразделениям пехоты и танкам Т-72.
В сравнении с буксируемой артиллерией "Акации" характеризуются повышенной мобильностью и более надежной защитой расчетов от пуль и осколков.
Вес САУ – 27,5 тонн. Вооружение - 152-мм гаубица 2А33. Дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом - до 17, 4 км. Боекомплект: 46 выстрелов. Скорострельность - до 4 выстрелов в минуту. Бронирование - до 30 мм. Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость - до 60 км/ч. Запас хода - до 500 км. Экипаж 4 человека.
«Акации» были произведены и поставлены в Сирию еще в советские времена в количестве чуть более 50-ти штук. Ими оснащены элитные подразделения сирийской армии. В данном случае 2С3 оказывают огневую поддержку подразделениям пехоты и танкам Т-72.
В сравнении с буксируемой артиллерией "Акации" характеризуются повышенной мобильностью и более надежной защитой расчетов от пуль и осколков.
Вес САУ – 27,5 тонн. Вооружение - 152-мм гаубица 2А33. Дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом - до 17, 4 км. Боекомплект: 46 выстрелов. Скорострельность - до 4 выстрелов в минуту. Бронирование - до 30 мм. Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость - до 60 км/ч. Запас хода - до 500 км. Экипаж 4 человека.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20035.htm
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