11:44 15 мая

В Сирии замечены САУ «Акация»

Как сообщает « Вестник Мордовии », в ходе боевых действий в восточной части провинции Хомс были замечены 152-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С3 «Акация» .

В Сирии замечены САУ «Акация»


«Акации» были произведены и поставлены в Сирию еще в советские времена в количестве чуть более 50-ти штук. Ими оснащены элитные подразделения сирийской армии. В данном случае 2С3 оказывают огневую поддержку подразделениям пехоты и танкам Т-72.
В сравнении с буксируемой артиллерией "Акации" характеризуются повышенной мобильностью и более надежной защитой расчетов от пуль и осколков.




Вес САУ – 27,5 тонн. Вооружение - 152-мм гаубица 2А33. Дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом - до 17, 4 км. Боекомплект: 46 выстрелов. Скорострельность - до 4 выстрелов в минуту. Бронирование - до 30 мм. Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость - до 60 км/ч. Запас хода - до 500 км. Экипаж 4 человека.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20035.htm
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Комментарии 22

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  1. Вадим237 Сегодня, 10:06
    Эти Акации в Сирии, ещё со времён СССР остались.
    Вадим237
    1. cniza Сегодня, 10:13
      Но выдается , как современная поставка , для чего ?
      cniza
      1. sabakina Сегодня, 10:22
        Виктор, кто выдаёт?
        sabakina
        1. cniza Сегодня, 10:33
          Виноват , не правильно понял - это старые советские поставки. smile
          cniza
          1. sabakina Сегодня, 10:34
            Цитата: cniza
            Виноват , не правильно понял - это старые советские поставки. smile

            Принято.
            sabakina
  2. Чёрный Сегодня, 10:06
    Ну пусть теперь бармалейки песенку разучивают
    "Белой акации гроздья душистые
    Ночь напролет нас сводили с ума" laughing
    Вобще у нас цветов много. Есть из чего бармалеек одарить.: гиацинт, пион, хризантема, всилёк,пион, тюльпан smile ...и это только цветочки feel
    Чёрный
    1. donavi49 Сегодня, 10:27
      У бармалеев есть свои эрзацАкации...
      donavi49
    2. Deniska Сегодня, 10:55
      Вобще у нас цветов много. Есть из чего бармалеек одарить.: гиацинт, пион, хризантема, всилёк,пион, тюльпан smile ...и это только цветочки feel


      Больше погодных явлений им wassat wassat wassat wassat
      Deniska
  3. yuriy55 Сегодня, 10:07
    Такое появление может означать только одно: утюжить будут долго и тщательно...
    yuriy55
    1. pjastolov Сегодня, 10:28
      Цветочную клумбу решили высадить bully
      pjastolov
  4. AID.S Сегодня, 10:07
    Странное фото.
    AID.S
  5. Рабинович_007 Сегодня, 10:07
    Да уж, теперь понятно с чего сирийцы периодически стреляют по Израилю.
    Придётся уничтожать request
    Рабинович_007
    1. sabakina Сегодня, 10:22
      Рабинович, кончай плодиться! Иди картоху окучивай.
      sabakina
    2. Paranoid50 Сегодня, 10:32
      Цитата: Рабинович_007
      Придётся уничтожать request

      Сказал Рабинович,сидя в Белоруссии, и отдал приказ на уничтожение. yes
      Paranoid50
      1. Товарищ Глебов Сегодня, 10:38
        А как только начнут вполне справедливо уничтожать "рабиновичей", так опять на полвека вопли о холокосте к делу и без дела звучать будут. Я сам еврей чуток, но от этого бахвальства некоторых "рабиновичей" уже подташнивать начинает.
        Товарищ Глебов
        1. Paranoid50 Сегодня, 10:49
          Цитата: Товарищ Глебов
          но от этого бахвальства некоторых "рабиновичей" уже подташнивать начинает.

          Да это норм., в процент оголтелых укладывается. Хотя, в данном случае, просто ляпнул ,не подумав. С евреями такое тоже случается. hi
          Paranoid50
    3. Чёрный Сегодня, 11:01
      Цитата: Рабинович_007
      Придётся уничтожать

      Кого? израили или сирийцев? wassat
      Чёрный
    4. viktor. Сегодня, 11:13
      Сирийцы стреляют по Израилю? зачем это Сирии? Израиль сам себе на попу приключений ищет. а уничтожить Израиль может только по указанию ХОЗЯИНА, то есть США.
      viktor.
  6. Alexey RA Сегодня, 10:17
    Странное сообщение. Что значит "замечены"? Сирийские "Акации" уже давно работают.
    Ещё в 2013 году обсуждали видео с "Акацией" в роли штурмСАУ, когда САУ разбивала укрепления боевиков, ведя огонь прямой наводкой.
    Alexey RA
    1. Александр романов Сегодня, 10:25
      Цитата: Alexey RA
      Странное сообщение. Что значит "замечены"?

      ОБСЕ заметило ,спустя 4 года
      Александр романов
  7. Баракуда Сегодня, 10:27
    Странно. Их там хватает. Отец еще мой сопровождал поставках в 1983-м. О чем фейкометы ?
    Баракуда
  8. 31rus4 Сегодня, 11:25
    Уважаемые,давно уже назрела необходимость в "штурмовых орудиях",по типу ВО,свою необходимость доказали еще во время ВО
    31rus4
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