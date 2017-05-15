Американский «Посейдон» провел разведку в Сирии близ российских баз
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A «Посейдон» в воскресенье совершил разведывательный полет над акваторией Средиземного моря вблизи российской авиабазы и пункта МТО ВМФ в Тартусе, передает Интерфакс сообщение зарубежных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
Согласно информации, американский «самолет-разведчик с бортовым номером 168440, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение длительного времени летал вдоль сирийского побережья, где расположены пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим под Латакией».
По мнению западных наблюдателей, данный полет был связан с недавним заходом «грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу (государство в Полинезии) в Латакию».
Предполагается, что указанные суда доставили из Новороссийска в Сирию партию оружия и военной техники.
Согласно информации, американский «самолет-разведчик с бортовым номером 168440, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение длительного времени летал вдоль сирийского побережья, где расположены пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим под Латакией».
По мнению западных наблюдателей, данный полет был связан с недавним заходом «грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу (государство в Полинезии) в Латакию».
Предполагается, что указанные суда доставили из Новороссийска в Сирию партию оружия и военной техники.
Использованы фотографии: Reuters
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