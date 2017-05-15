11:43 15 мая

Американский «Посейдон» провел разведку в Сирии близ российских баз

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A «Посейдон» в воскресенье совершил разведывательный полет над акваторией Средиземного моря вблизи российской авиабазы и пункта МТО ВМФ в Тартусе, передает Интерфакс сообщение зарубежных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Американский «Посейдон» провел разведку в Сирии близ российских баз


Согласно информации, американский «самолет-разведчик с бортовым номером 168440, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение длительного времени летал вдоль сирийского побережья, где расположены пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим под Латакией».


По мнению западных наблюдателей, данный полет был связан с недавним заходом «грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу (государство в Полинезии) в Латакию».

Предполагается, что указанные суда доставили из Новороссийска в Сирию партию оружия и военной техники.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 9

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  1. salat Сегодня, 11:13
    Ну может и что то доставили и что? у себя там нюхайте в матрасии!
    salat
    1. tiredwithall Сегодня, 11:31
      Значит доставили нечто интересное. Боятся сюрпризов.
      tiredwithall
  2. pvv113 Сегодня, 11:19
    совершил разведывательный полет над акваторией Средиземного моря вблизи российской авиабазы

    Видать еще не пуганый
    pvv113
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:40
      Видать еще не пуганый

      Пуганный или не пуганный роли не играет. Разведке необходимо выполнять свои задачи. А у американцев в Сирии тем более чешется, что еще русские могут преподнести.
      rotmistr60
  3. алекс-сп Сегодня, 11:20
    Вроде бы говорили о том, что наши системы РЭБ прикрыли все возможности технической разведки чуть не по всей Сирии. А визуально многого теперь не наскребешь.
    алекс-сп
  4. Воронок Сегодня, 11:27
    Varyag под панамским флагом. 6 раз перечитал, думал показалось. Интересно, что привезли?
    Воронок
  5. Sergg Сегодня, 11:28
    Птички то-же летают и что? США вражеское государство с которым мы в настоящее время находимся мягко говоря не в очень дружественных отношениях, само собой разумеется что США будут проводить разведку, самое главное чтобы наши военные могли оказать должное противодействие.
    Sergg
  6. KIBL Сегодня, 11:35
    Сбить на хрен и списать на союзников США в этом регионе,ну к примеру на "Джабхад Аль Нуара".Мол ошибочка вышла,раз летают рядом с российскими базами,то логично,что русские самолёты.
    KIBL
  7. seal78 Сегодня, 11:35
    Эх, как было бы отрадно прочитать в этой новости, что далее этот "посейдон" внезапно пропал, и на базу не вернулся.
    seal78
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