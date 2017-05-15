Экс-глава Пентагона: с приходом Трампа отношения с РФ лишь ухудшились

Мне кажется, одной из вещей, удививших людей, является то, что отношения между США и Россией после выборов в реальности ухудшились,

Советские министры иностранных дел на рутинной основе постоянно прибывали (в Белый дом), чтобы встретиться с президентом. Джимми Картер прекратил это после вторжения в Афганистан. Насколько я помню, Рональд Рейган возобновил эту практику в 1984 году. Поэтому факт такой встречи – это, мне кажется, не столь уж большое дело,