Экс-глава Пентагона: с приходом Трампа отношения с РФ лишь ухудшились
Отношения между Москвой и Вашингтоном только ухудшились после того, как президентом США стал Дональд Трамп, передает ТАСС заявление бывшего Главы Пентагона Роберта Гейтса.
Несмотря на то, что Трамп говорит о намерении нормализовать связи с Москвой, «новая администрация не делает россиянам никаких поблажек», отметил Гейтс.
Гейтс возглавлял Минобороны США с 2006-по 2011 год, а в начале 90-х был директором ЦРУ.
Он отметил разительный контраст между тем как администрация обхаживает Китай, и тем, как она относится к России. В связи с этим Гейтс заявил, что «не усматривает прорыва в отношениях Москвы и Вашингтона в недавней встрече между Трампом и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым». Он подчеркнул, «что действительно имеет значение, так это политика и действия» США. «А в этих сферах они (администрация) были довольно жестко настроены (к России)», констатировал экс-министр.
Он также обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов на Западе, но отметил, что это было спровоцировано действиями Соединенных Штатов.
Вашингтон «по существу выступил против кампании переизбрания президента Путина в 2012 году», российский лидер «видел вмешательство США во все цветные революции в Восточной Европе, Грузии и на Украине», сказал Гейтс.
По его словам, мнение Путина «заключалось в том, что Запад вмешивался в его политику годами... и он стратегическим образом решил отплатить той же монетой, сделать все, что в его силах... чтобы попытаться показать остальному миру, что западные выборы являются нелегитимным».
Несмотря на то, что Трамп говорит о намерении нормализовать связи с Москвой, «новая администрация не делает россиянам никаких поблажек», отметил Гейтс.
Мне кажется, одной из вещей, удививших людей, является то, что отношения между США и Россией после выборов в реальности ухудшились,добавил он.
Гейтс возглавлял Минобороны США с 2006-по 2011 год, а в начале 90-х был директором ЦРУ.
Он отметил разительный контраст между тем как администрация обхаживает Китай, и тем, как она относится к России. В связи с этим Гейтс заявил, что «не усматривает прорыва в отношениях Москвы и Вашингтона в недавней встрече между Трампом и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым». Он подчеркнул, «что действительно имеет значение, так это политика и действия» США. «А в этих сферах они (администрация) были довольно жестко настроены (к России)», констатировал экс-министр.
Советские министры иностранных дел на рутинной основе постоянно прибывали (в Белый дом), чтобы встретиться с президентом. Джимми Картер прекратил это после вторжения в Афганистан. Насколько я помню, Рональд Рейган возобновил эту практику в 1984 году. Поэтому факт такой встречи – это, мне кажется, не столь уж большое дело,сказал Гейтс.
Он также обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов на Западе, но отметил, что это было спровоцировано действиями Соединенных Штатов.
Вашингтон «по существу выступил против кампании переизбрания президента Путина в 2012 году», российский лидер «видел вмешательство США во все цветные революции в Восточной Европе, Грузии и на Украине», сказал Гейтс.
По его словам, мнение Путина «заключалось в том, что Запад вмешивался в его политику годами... и он стратегическим образом решил отплатить той же монетой, сделать все, что в его силах... чтобы попытаться показать остальному миру, что западные выборы являются нелегитимным».
Использованы фотографии: AP Photo/Mark Zaleski
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