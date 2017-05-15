Дмитрий Рогозин: "Иначе отстанем не только от США"
Новую должность получил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Журнал «Вестник ГЛОНАСС» сообщает о том, что вице-премьер утверждён в должности председателя совета директоров компании АО «ГЛОНАСС». На этом посту Рогозин сменил другого представителя российского кабмина – министра транспорта Максима Соколова.
Из материала :
На днях Дмитрий Рогозин попросил Роскосмос прокомментировать предложение экспертов о необходимости отказаться от эксплуатации МКС в связи с продлением западных санкций. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин предлагает начать реализацию проекта по орбитальной станции со странами БРИКС.
Рогозин в Твиттере :
Из материала :
По результатам заседания, оператору системы было поручено представить на рассмотрение Совета директоров корректировку своей Стратегии развития до 2020 г., утверждённой в 2015 году, с учётом выданных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации поручений, а также результатов технологического и ценового аудита мероприятий по эксплуатации ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и принятых Советом директоров решений.
Помимо этого, курировать дальнейшую работу по развитию системы экстренного реагирования при авариях на дорогах будет коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, также возглавляемая вице-премьером Дмитрием Рогозиным.
Помимо этого, курировать дальнейшую работу по развитию системы экстренного реагирования при авариях на дорогах будет коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, также возглавляемая вице-премьером Дмитрием Рогозиным.
На днях Дмитрий Рогозин попросил Роскосмос прокомментировать предложение экспертов о необходимости отказаться от эксплуатации МКС в связи с продлением западных санкций. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин предлагает начать реализацию проекта по орбитальной станции со странами БРИКС.
Рогозин в Твиттере :
Ждем от Роскосмоса объективного анализа ситуации и конкретных предложений. Иначе отстанем не только от США
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