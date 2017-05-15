13:49 15 мая

Дмитрий Рогозин: "Иначе отстанем не только от США"

Новую должность получил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Журнал «Вестник ГЛОНАСС» сообщает о том, что вице-премьер утверждён в должности председателя совета директоров компании АО «ГЛОНАСС». На этом посту Рогозин сменил другого представителя российского кабмина – министра транспорта Максима Соколова.

Из материала :
По результатам заседания, оператору системы было поручено представить на рассмотрение Совета директоров корректировку своей Стратегии развития до 2020 г., утверждённой в 2015 году, с учётом выданных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации поручений, а также результатов технологического и ценового аудита мероприятий по эксплуатации ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и принятых Советом директоров решений.

Помимо этого, курировать дальнейшую работу по развитию системы экстренного реагирования при авариях на дорогах будет коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, также возглавляемая вице-премьером Дмитрием Рогозиным.



Дмитрий Рогозин: "Иначе отстанем не только от США"


На днях Дмитрий Рогозин попросил Роскосмос прокомментировать предложение экспертов о необходимости отказаться от эксплуатации МКС в связи с продлением западных санкций. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин предлагает начать реализацию проекта по орбитальной станции со странами БРИКС.

Рогозин в Твиттере :
Ждем от Роскосмоса объективного анализа ситуации и конкретных предложений. Иначе отстанем не только от США



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Комментарии 36

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  1. zoolu300 Сегодня, 13:02
    Неужели у "олигархата" РФ в мозгах просвет наступил о том, что лучше иметь свою орбитальную станцию, а не быть на побегушках у матрасов в данном вопросе.
    zoolu300
    1. Кент0001 Сегодня, 13:05
      Своя станция - это дорого. И нужна ли она нам сейчас?
      Кент0001
      1. Atlant-1164 Сегодня, 13:06
        свое всегда лучше. пусть даже и не самое лучшее.
        Atlant-1164
        1. cniza Сегодня, 13:39
          Цитата: Atlant-1164
          свое всегда лучше. пусть даже и не самое лучшее.


          Неоспоримое правило , а когда совместно с кем то это всегда противостояние и споры.
          cniza
      2. zoolu300 Сегодня, 13:09
        Своя армия это дорого, своя авиация это дорого, своя страна это дорого. А нужны они нам сейчас, так?
        zoolu300
        1. Zoldat_A Сегодня, 13:12
          Цитата: zoolu300
          Своя армия это дорого, своя авиация это дорого, своя страна это дорого. А нужны они нам сейчас, так?

          Дорого, а иначе - никак.....
          Zoldat_A
        2. Старый военрук Сегодня, 13:26
          Браво, zoolu300, отличный комментарий. Зачем нам всё своё? Вон даже образование перестроили по болонской системе. Я не говорю уж о том, что СМИ превратили в СМРАД, что значит средства массовой рекламы агитации и дезинформации. Мои аплодисменты.
          Старый военрук
      3. kolkulon Сегодня, 13:15
        Со странами брикс.Сами то конечно не потянем.
        kolkulon
        1. BlackMokona Сегодня, 13:28
          КНР свою национальную станцию строит. Думаете откажется ради общего проекта?
          BlackMokona
        2. Raf01 Сегодня, 13:32
          БРИКС это лебедь, рак и щука.
          Raf01
      4. pvv113 Сегодня, 13:33
        Главная задача - ни от кого не зависеть
        pvv113
      5. viktor kurganov Сегодня, 13:38
        Цитата: Кент0001
        Своя станция - это дорого. И нужна ли она нам сейчас?

        Своя станция на основе составных частей МКС российского производства. Отстыковать, и собрать минимальную конфигурацию, способную выполнять собственные программы. наращивать, доделывая, чёрт возьми, новые блоки которые заморозили чуть ли не в прошлом веке.
        viktor kurganov
      6. yehat Сегодня, 13:38
        станция - это дорого, но она может окупаться хотя бы частично, если ее загружать работой
        получение особо чистых веществ, разного рода эксперименты и проч.
        а вот если ее забросить - это уж точно будет дорого.
        yehat
    2. Александр романов Сегодня, 13:21
      Цитата: zoolu300
      а не быть на побегушках у матрасов в данном вопросе.

      Пардон,а амеров на МКС кто закидывает? Кто у кого на побегушках ,или вам самому в каиф так думать.
      Александр романов
      1. Walanin Сегодня, 13:24
        Роскосмос с союзами на побегушках у амеров. При этом своих космонавтов осталось двое вместо троих
        Walanin
        1. Александр романов Сегодня, 13:24
          Цитата: Walanin
          Роскосмос с союзами на побегушках у амеров

          В чем конкретно?
          Александр романов
          1. Walanin Сегодня, 13:25
            В том, что за копейки доставляют чужих астронавтов вместо своих на орбиту.
            Walanin
            1. Александр романов Сегодня, 13:29
              Цитата: Walanin
              В том, что за копейки доставляют чужих астронавтов

              Не хилые копеики
              — Полная стоимость контракта на 2018 год — 491 172 275 долларов за шесть мест, — сообщил Лайфу представитель NASA Дэниел Хуот
              Цитата: Walanin
              вместо своих на орбиту.

              Скажите ,вы врете сознательно или специально?
              Александр романов
              1. Walanin Сегодня, 13:34
                Хилые или нехилые, а ара-такси это ара-такси. Нет никакой разницы. При этом с нехилывми копейками пришлось сократить собственный экипаж плюс куда то похерен модуль Наука. Мы единственная страна, которая так и не достроила свой сегмент МКС.
                Цитата: Александр романов
                Скажите ,вы врете сознательно или специально?

                Поясните вот это сначала:
                В Роскосмосе ранее сообщили, что два из четырех экипажей космических кораблей "Союз" в 2017 году будут состоять из двух, а не трех человек. Ожидается, что такая ситуация продлится до тех пор, пока к станции пристыкуется Многофункциональный лабораторный модуль "Наука".
                Подробнее на ТАСС:
                http://tass.ru/kosmos/4174701
                Walanin
                1. Александр романов Сегодня, 13:37
                  Цитата: Walanin
                  Хилые или нехилые, а ара-такси это ара-такси

                  А ,так уже не хилые да.Ох как мы изварачиваемся
                  Цитата: Walanin
                  В Роскосмосе ранее сообщили, что два из четырех экипажей космических кораблей "Союз" в 2017 году будут состоять из двух, а не трех человек.

                  А теперь скажи.когда последний раз там было трое наших? И кто сказал,что модуль не достроен ,из за наеватки денег
                  Александр романов
                  1. Walanin Сегодня, 13:44
                    Цитата: Александр романов
                    А ,так уже не хилые да.Ох как мы изварачиваемся

                    491 миллион за три запуска вместе с кораблями это далеко не так много. Для американцев это сущие копейки, которые позволяют им не отвлекать силы от постройки марсианских кораблей. Я на копеечных ара-такси также иногда катаюсь.
                    Цитата: Александр романов
                    А теперь скажи.когда последний раз там было трое наших?

                    так Вы способны пояснить сокращение экипажа или как?
                    Цитата: Александр романов
                    И кто сказал,что модуль не достроен ,из за наеватки денег

                    модуль был готов еще 4 года назад. Чего-же запуск снова отложен? Тут правда еще беда с Протонами, сейчас и запускать его тоже нечем.
                    Walanin
                2. дядя Мурзик Сегодня, 13:38
                  Walanin с Романова какой спрос ,объяснить он не чего не может! lol
                  дядя Мурзик
    3. антивирус Сегодня, 13:30
      ведь в 90-е были спутники. свели и закрыли программу, до амеров, теперь можно на них кивать, ведомыми лучше жить. Тяжела Шапка Мономаха.
      И Шлем Гагарина к огороду клонит головушку
      антивирус
    4. дядя Мурзик Сегодня, 13:40
      zoolu300 да нашим эффективным менеджером проще построить еще один одноразовый космодром,и продлить аренду в Казахстане! laughing
      дядя Мурзик
  2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:03
    Свою станцию Россия не потянет, это не СССР. Последний наш космический "успех" был фобос в грунт.
    DIVAN SOLDIER
    1. zoolu300 Сегодня, 13:12
      Построят виллы Сечины, Миллеры и Дерипаски не 4х этажные на Канарах, а 2 этажные в Тайланде. Вот тебе и станция орбитальная.
      zoolu300
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:08
    До сих пор с содроганием вспоминаю как топили нашу космическую станцию...устроили шоу и мировой позор над нашей космонавтикой.
    Сейчас с сожалением смотрю на все попытки вернуть былую мощь и славу космонавтике РОССИИ ...совершенно другие весовые категории.

    Но все равно шаг за шагом потихонько двигаемся ...хоть и с большими финансовыми потерями...авось лет эдак через 20 или 30 хоть чуточку приблизимся к тому взрыву развития нашей космонавтики что было при КОРОЛЕВЕ... я во всяком случае надеюсь.
    Тот же ЛЕХА
    1. Atlant-1164 Сегодня, 13:14
      да..тоже помню. как это было сделано..быстенько.и какие то отмазки были.всё в угоду МКС.глобализация понимаете-ли.по космически.
      Atlant-1164
      1. Atlant-1164 Сегодня, 13:22
        вот так это было.

        "В январе 2001 года правительство Российской Федерации решило затопить нерентабельную станцию." - Орбитальная станция «Мир» была затоплена на «ККК» в Тихом океане 23 марта 2001 года по причине устаревания оборудования и недостатка финансовых средств на её поддержание.


        анекдот в тему.
        АнеХдот тех времён.
        Остров в тихом океане. На берегу в дымящихся лохмотьях , обожжённые лежат два бомжа. (1) и
        -"Ну и же он."
        Кто?
        Да Васька, сторож из ЦУПа. МИР заброшенный, МИР пустой.
        Atlant-1164
    2. DenZ Сегодня, 13:25
      Взрыв в первую очередь в головах людей должен случиться тогда будет развитие. Отличное образование, отсутствие коррупции, условия для работы- четкие и ясно сформулированные реальные цели ( блин я уже как лидеры КПСС стал мыслить)
      DenZ
    3. zivXP Сегодня, 13:40
      А я еще помню как ремонтировали эту станцию Мир. Космонавты еле справились. Ее дальше держать на орбите не было резона, ресурс был выработан и представляла опасность для космонавтов.
      zivXP
  4. mitrich Сегодня, 13:35
    Не понял, какая связь: между ГЛОНАССом, МКС, западными санкциями и отставанием от США?
    Автор: болеет, курит, в нирване? О чем это всё? belay
    mitrich
    1. BlackMokona Сегодня, 13:44
      Просто автор запостил маленькую часть новости. Поэтому из его цитаты и непонятно ничего
      BlackMokona
  5. 31rus4 Сегодня, 13:37
    Уважаемые,станцию говорите,а что на космодром уже крест поставили,так какой смысл снова тратить деньги не известно на что.У Рогозина спросить соответствующим органам ,что с космодромом?
    31rus4
  6. svp67 Сегодня, 13:43
    Новую должность получил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Журнал «Вестник ГЛОНАСС» сообщает о том, что вице-премьер утверждён в должности председателя совета директоров компании АО «ГЛОНАСС».
    Сколько у него уже должностей? А толк то от это КОГДА будет?
    svp67
  7. сорок восьмой Сегодня, 13:45
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    взрыву развития нашей космонавтики что было при КОРОЛЕВЕ... я во всяком случае надеюсь.

    Просто надо найти еще талантливых инженеров и ПОСАДИТЬ
    сорок восьмой
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