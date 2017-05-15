Дмитрий Рогозин: "Иначе отстанем не только от США"

По результатам заседания, оператору системы было поручено представить на рассмотрение Совета директоров корректировку своей Стратегии развития до 2020 г., утверждённой в 2015 году, с учётом выданных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации поручений, а также результатов технологического и ценового аудита мероприятий по эксплуатации ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и принятых Советом директоров решений.



Помимо этого, курировать дальнейшую работу по развитию системы экстренного реагирования при авариях на дорогах будет коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, также возглавляемая вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

Ждем от Роскосмоса объективного анализа ситуации и конкретных предложений. Иначе отстанем не только от США