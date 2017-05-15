Российские подразделения и техника будут переброшены в Таджикистан для участия в учении «Душанбе-Антитеррор»
К 30 мая в Таджикистан» будет переброшен дополнительный контингент российских военных, которые примут участие в практической фазе учения «Душанбе-Антитеррор -2017», сообщает пресс-служба ЦВО.
Сообщается, что «в ходе учения совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями в горной местности, а также элементы миротворческой операции».
По данным пресс-службы, «для усиления дислоцированной в Таджикистане российской военной базы в районы учения из ЦВО будут переброшены мобильные пункты управления, подразделения армейской, оперативно-тактической и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также спецназа и Воздушно-десантных войск».
Действия совместной группировки войск будут обеспечивать военные инженеры, специалисты войск радиационной, химической, биологической защиты, медики и др.
Ранее сообщалось, что «Душанбе-Антитеррор-2017» – первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Отмечалось, что маневры пройдут на территории 6-ти стран – РФ, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в международном учении "Душанбе-Антитеррор-2017", практические действия в рамках которого начнутся 30 мая на территории Республики Таджикистан,говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе учения совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями в горной местности, а также элементы миротворческой операции».
По данным пресс-службы, «для усиления дислоцированной в Таджикистане российской военной базы в районы учения из ЦВО будут переброшены мобильные пункты управления, подразделения армейской, оперативно-тактической и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также спецназа и Воздушно-десантных войск».
Действия совместной группировки войск будут обеспечивать военные инженеры, специалисты войск радиационной, химической, биологической защиты, медики и др.
Ранее сообщалось, что «Душанбе-Антитеррор-2017» – первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Отмечалось, что маневры пройдут на территории 6-ти стран – РФ, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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