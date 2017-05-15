15:47 15 мая

Российские подразделения и техника будут переброшены в Таджикистан для участия в учении «Душанбе-Антитеррор»

К 30 мая в Таджикистан» будет переброшен дополнительный контингент российских военных, которые примут участие в практической фазе учения «Душанбе-Антитеррор -2017», сообщает пресс-служба ЦВО.

Российские подразделения и техника будут переброшены в Таджикистан для участия в учении «Душанбе-Антитеррор»


Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в международном учении "Душанбе-Антитеррор-2017", практические действия в рамках которого начнутся 30 мая на территории Республики Таджикистан,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе учения совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями в горной местности, а также элементы миротворческой операции».

По данным пресс-службы, «для усиления дислоцированной в Таджикистане российской военной базы в районы учения из ЦВО будут переброшены мобильные пункты управления, подразделения армейской, оперативно-тактической и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также спецназа и Воздушно-десантных войск».

Действия совместной группировки войск будут обеспечивать военные инженеры, специалисты войск радиационной, химической, биологической защиты, медики и др.

Ранее сообщалось, что «Душанбе-Антитеррор-2017» – первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Отмечалось, что маневры пройдут на территории 6-ти стран – РФ, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. hirurg Сегодня, 14:53
    Эхх! Псаки нет! А то бы она точно увязала данные учения с агрессией России против Украины, невзирая на географию.
    hirurg
    1. LostCoast Сегодня, 15:01
      Псака дунула бы пару точек и задвинула нам про учения у берегов точкистона...
      LostCoast
      1. рич Сегодня, 15:41
        Ех, Псаки-Джан. Большой знаток Средней Азии была request
        рич
  2. Golibjon Сегодня, 15:26
    Я хочу стать президентом Tojikistona insholo.
    Golibjon
    1. рич Сегодня, 15:39
      Есть вакансия председателя колхоза во Флориде. Какое у Вас образование? yes
      рич
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