17:42 15 мая

Элитные подразделение САА готовят операцию против боевиков у Голанских высот

Сирийское военное командование сообщает о том, что проводится переброска элитных подразделений правительственной армии в район Голанских высот, где на границе и неподалёку от границы с Израилем находятся позиции боевиков террористических группировок, не подключившихся к режиму прекращения огня. В операции планируется задействовать несколько подразделений спецназа 42-й бригады САА.

Элитные подразделение САА готовят операцию против боевиков у Голанских высот


Переброска личного состава и военной техники ведётся в район населённого пункта Бейт-Джинн. Об этом пишет AMN . В сообщении говорится, что в маневрах принимают участие и военнослужащие 105-й бригады республиканской гвардии.


Главная задача, которая ставится командование САА, - освобождение от боевиков упомянутого города Бейт-Джинн. По сути, на данный момент он является единственным полностью контролируемым боевиками «Аль-Каиды» (* запрещена в РФ) городом в западной части столичной провинции Дамаск.

Наступление планируется начать в июне. Однако пока информация о точной дате начала операции по понятным причинам не разглашается.

Ранее несколько групп боевиков, прилегающего к Голанским высотам, приняли предложение Дамаска и покинули занимаемые населённые пункты. Однако наиболее одиозные боевики, представляющие аффилированные с «Аль-Каидой» (*) силы, покидать свои позиции не собираются. Именно поэтому сирийское командование и приступило к подготовке операции, на которую пристальное внимание обращает израильская разведка, кстати, почему-то не особенно обращающая внимание на активность террористов «Аль-Каиды» (*) у своих границ.




Использованы фотографии: PressTV
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Комментарии 8

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  1. aleksfill Сегодня, 17:34
    Подставляются под авиа и ракетные удары героическим иврейским народом?
    aleksfill
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:36
      Да... и оперативные планы для ЦАХАЛ выкладывают для удобства.
      Где это видано чтобы о своих планах информировать противника...что за херня what .
      Тот же ЛЕХА
      1. aleksfill Сегодня, 17:39
        Нетаньяхо, вроде, не приезжало в Москву, может по ВЧ сговорились с Гарантом.
        aleksfill
      2. cniza Сегодня, 17:39
        Это же надо "план наступлений" , выносится как анонс в театре. laughing , кого держат за идиотов?
        cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:37
      Цитата: aleksfill
      Подставляются под авиа и ракетные удары героическим иврейским народом?

      Эти уже явно руки потирают, но думаю у сирийский парней все же прикрытие будет надежное с воздуха и не только, и пусть только попробуют взлететь ! negative
      ОТДЕЛ
  2. Сергей-8848 Сегодня, 17:37
    Предварительное освещение со всех сторон особо секретной операции - смешно. Или секретно, или погулять и пострелять.
    Сергей-8848
    1. Владимирец Сегодня, 17:40
      Цитата: Сергей-8848
      Предварительное освещение со всех сторон особо секретной операции - смешно.

      Вам же четко сказали: "Однако пока информация о точной дате начала операции по понятным причинам не разглашается." А это главное. smile
      Владимирец
  3. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:40
    Наступление планируется начать в июне.

    А что на это скажет - Кац?
    на которую пристальное внимание обращает израильская разведка, кстати, почему-то не особенно обращающая внимание на активность террористов «Аль-Каиды» (*) у своих границ.

    Ключевая фраза статьи....
    DOCTOR ZLO
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