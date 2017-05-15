Элитные подразделение САА готовят операцию против боевиков у Голанских высот
Сирийское военное командование сообщает о том, что проводится переброска элитных подразделений правительственной армии в район Голанских высот, где на границе и неподалёку от границы с Израилем находятся позиции боевиков террористических группировок, не подключившихся к режиму прекращения огня. В операции планируется задействовать несколько подразделений спецназа 42-й бригады САА.
Переброска личного состава и военной техники ведётся в район населённого пункта Бейт-Джинн. Об этом пишет AMN . В сообщении говорится, что в маневрах принимают участие и военнослужащие 105-й бригады республиканской гвардии.
Главная задача, которая ставится командование САА, - освобождение от боевиков упомянутого города Бейт-Джинн. По сути, на данный момент он является единственным полностью контролируемым боевиками «Аль-Каиды» (* запрещена в РФ) городом в западной части столичной провинции Дамаск.
Наступление планируется начать в июне. Однако пока информация о точной дате начала операции по понятным причинам не разглашается.
Ранее несколько групп боевиков, прилегающего к Голанским высотам, приняли предложение Дамаска и покинули занимаемые населённые пункты. Однако наиболее одиозные боевики, представляющие аффилированные с «Аль-Каидой» (*) силы, покидать свои позиции не собираются. Именно поэтому сирийское командование и приступило к подготовке операции, на которую пристальное внимание обращает израильская разведка, кстати, почему-то не особенно обращающая внимание на активность террористов «Аль-Каиды» (*) у своих границ.
Переброска личного состава и военной техники ведётся в район населённого пункта Бейт-Джинн. Об этом пишет AMN . В сообщении говорится, что в маневрах принимают участие и военнослужащие 105-й бригады республиканской гвардии.
Главная задача, которая ставится командование САА, - освобождение от боевиков упомянутого города Бейт-Джинн. По сути, на данный момент он является единственным полностью контролируемым боевиками «Аль-Каиды» (* запрещена в РФ) городом в западной части столичной провинции Дамаск.
Наступление планируется начать в июне. Однако пока информация о точной дате начала операции по понятным причинам не разглашается.
Ранее несколько групп боевиков, прилегающего к Голанским высотам, приняли предложение Дамаска и покинули занимаемые населённые пункты. Однако наиболее одиозные боевики, представляющие аффилированные с «Аль-Каидой» (*) силы, покидать свои позиции не собираются. Именно поэтому сирийское командование и приступило к подготовке операции, на которую пристальное внимание обращает израильская разведка, кстати, почему-то не особенно обращающая внимание на активность террористов «Аль-Каиды» (*) у своих границ.
Использованы фотографии: PressTV
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