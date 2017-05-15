19:26 15 мая

МС-21 подготовлен к лётным испытаниям

Пресс-служба Минпромторга России сообщает о подготовке к лётным испытаниям новейшего пассажирского самолёта МС-21. В материале, поступившем в редакцию «Военного обозрения», сообщается, что МС-21-300-0001 готовят к испытаниям в лётно-испытательном подразделении Иркутского авиазавода.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров:
В настоящее время специалистами ПАО «ОАК» выполнен полный комплекс работ по подготовке самолёта МС-21 к началу лётных испытаний. 13 мая на аэродроме в г. Иркутск были выполнены первые рулёжки и пробежки лётного экземпляра самолёта. Лётные испытания машины начались, подготовка к первому вылету идёт согласно утвержденном графику.


МС-21 подготовлен к лётным испытаниям



Сообщается, что в рамках подготовки к первому полёту МС-21 ведутся необходимые проверки систем, отрабатывается наземный запуск маршевой и вспомогательной силовой установок самолёта.

Использованы фотографии: Минпромторг
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Комментарии 9

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  1. Евгений Стрыгин Сегодня, 19:02
    хотелось бы узнать на сколько он российский. Не та же ситуация что и с суперджетом?
    Евгений Стрыгин
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:11
      Цитата: Евгений Стрыгин
      хотелось бы узнать на сколько он российский. Не та же ситуация что и с суперджетом?

      Это все же лучше , чем б\у боинги закупать...Стыдно , нам должно быть ! Пора восстанавливать отечественный авиапром , фундамент то есть и деньги можно найти! hi
      ОТДЕЛ
      1. yuriy55 Сегодня, 19:17
        Цитата: ОТДЕЛ
        Стыдно , нам должно быть ! Пора восстанавливать отечественный авиапром , фундамент то есть и деньги можно найти!

        Чего нам стыдиться? Только своего раболепия...Мы авиапром не распродавали и не закупали Боинги...Малую авиацию не уничтожали. Нет у нас и личных самолётов.Давайте, уж, тогда стыдиться все вместе за принятие решений теми, кто даже сейчас славит свои ошибки ...
        Лётные испытания машины начались, подготовка к первому вылету идёт согласно утвержденном графику.

        График какой-то растянутый...В час по чайной ложке...
        yuriy55
    2. Комментарий был удален.
    3. donavi49 Сегодня, 19:12
      Современный самолет не может быть российским, американским или бразильским. Это конструктор. Иначе сертификация продлится до пенсии и самолет никуда не пустят.

      Да, там весомый % иностранных узлов и комплектующих.

      Сергей Яманов сообщил также, что доля комплектующих, поставляемых зарубежными компаниями для МС-21, составляет примерно 30–40%, что «в разы меньше, чем у самолета SSJ-100» (более 60%.— “Ъ”), поэтому корпорации удалось «максимально уйти от этой зависимости».
      donavi49
    4. Ин100грамм Сегодня, 19:13
      Чуть получше чем у Супербюждета
      Ин100грамм
    5. okko077 Сегодня, 19:19
      Хорошее замечание...Пока двиги чужие...Нужно доводить свои ПД-14 и более того и для суперджета срочно делать вариант..Просто испытывать и сам самолёт и новый движок стрёмно сразу....
      okko077
  2. Bronevick Сегодня, 19:03
    В добрый путь.
    Bronevick
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:09
      Цитата: Bronevick
      В добрый путь.

      Ни воздушных ям , ни турбулентности , ни отказов бортовых систем ! С Богом !!!
      bouncyhunter
  3. Горный стрелок Сегодня, 19:12
    В большой степени НАШ самолёт. Авионика и движки на первых экземплярах - не наши, но движки точно наши будут, приборы наши ( Раменское), остальное, надеюсь, тоже наше будет. "Суперджет" СПЕЦИАЛЬНО создавался, как международный проект. Трансформация ситуации происходила потом, когда геополитическая ситуация резко "изогнулась"!
    Горный стрелок
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