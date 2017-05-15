МС-21 подготовлен к лётным испытаниям

В настоящее время специалистами ПАО «ОАК» выполнен полный комплекс работ по подготовке самолёта МС-21 к началу лётных испытаний. 13 мая на аэродроме в г. Иркутск были выполнены первые рулёжки и пробежки лётного экземпляра самолёта. Лётные испытания машины начались, подготовка к первому вылету идёт согласно утвержденном графику.

Пресс-служба Минпромторга России сообщает о подготовке к лётным испытаниям новейшего пассажирского самолёта МС-21. В материале, поступившем в редакцию «Военного обозрения», сообщается, что МС-21-300-0001 готовят к испытаниям в лётно-испытательном подразделении Иркутского авиазавода.Министр промышленности и торговли Денис Мантуров:Сообщается, что в рамках подготовки к первому полёту МС-21 ведутся необходимые проверки систем, отрабатывается наземный запуск маршевой и вспомогательной силовой установок самолёта.