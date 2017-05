«Армию-2017» посетят зарубежные пилотажные группы

В рамках динамической программы форума мы покажем возможности боевой авиации и вертолетов. Техника будет летать как над самой выставкой-форумом, так и участвовать в показательных выступлениях Воздушно–космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск.

Как сообщает интернет-газета « Известия », группы высшего пилотажа из Китая, Индии, Турции и Швейцарии получили приглашения для участия в демонстрационной программе выставки-форума «Армия–2017», проходящего в подмосковной Кубинке.В текущем году впервые предполагается организовать расширенный показ российской боевой авиации, в том числе с демонстрацией пилотажных возможностей техники. Как полагают эксперты, привлечение к участию иностранных партнеров позволит повысить зрелищность и коммерческую доходность выставки. Планируется, что гостями форума станут четыре пилотажные группы: китайская The August 1st or 81st Aerobatics Team, индийская Surya Kiran, турецкая Turkish Stars и швейцарская Patrouille Suisse. Ожидается, что «Армия–2017» будет беспрецедентно насыщена экспонатами и будет выгодно отличаться динамическим показом техники и вооружений. Для участия отобрано 550 единиц вооружений, военной и специальной техники.- пояснили в Минобороны.Китайская пилотажная группа The August 1st or 81st Aerobatics Team существует с 2009 года. Она оснащена 6 многоцелевыми всепогодными истребителями Chengdu J-10 «Энергичный дракон». В августе 2013 года китайские пилоты впервые продемонстрировали свои навыки, посетив авиасалон МАКС.Название группы ВВС Индии Surya Kiran с санскрита можно перевести как «Солнечные лучи». Она создана в 1996 году. Возможно, в текущем году она выступит в РФ на новых учебно–боевых машинах HJT-36 Sitara.Турецкие пилотажники из Turkish Stars осуществляют показ на 8 самолетах-истребителях F-5 Freedom Fighter. В России их впервые можно было увидеть на праздновании 100-летия ВВС России в августе 2012 года.Швейцарцы из Patrouille Suisse проводят полеты на 6 легких многоцелевых истребителях F-5E Tiger II из состава ВВС страны. Эскадрилья основана в августе 1964 года. Название пилотажной группы было взято по аналогии с французской группой Patrouille de France.