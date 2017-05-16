09:59 16 мая

«Армию-2017» посетят зарубежные пилотажные группы

Как сообщает интернет-газета « Известия », группы высшего пилотажа из Китая, Индии, Турции и Швейцарии получили приглашения для участия в демонстрационной программе выставки-форума «Армия–2017», проходящего в подмосковной Кубинке.



В текущем году впервые предполагается организовать расширенный показ российской боевой авиации, в том числе с демонстрацией пилотажных возможностей техники. Как полагают эксперты, привлечение к участию иностранных партнеров позволит повысить зрелищность и коммерческую доходность выставки. Планируется, что гостями форума станут четыре пилотажные группы: китайская The August 1st or 81st Aerobatics Team, индийская Surya Kiran, турецкая Turkish Stars и швейцарская Patrouille Suisse. Ожидается, что «Армия–2017» будет беспрецедентно насыщена экспонатами и будет выгодно отличаться динамическим показом техники и вооружений. Для участия отобрано 550 единиц вооружений, военной и специальной техники.


В рамках динамической программы форума мы покажем возможности боевой авиации и вертолетов. Техника будет летать как над самой выставкой-форумом, так и участвовать в показательных выступлениях Воздушно–космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск.

- пояснили в Минобороны.

Китайская пилотажная группа The August 1st or 81st Aerobatics Team существует с 2009 года. Она оснащена 6 многоцелевыми всепогодными истребителями Chengdu J-10 «Энергичный дракон». В августе 2013 года китайские пилоты впервые продемонстрировали свои навыки, посетив авиасалон МАКС.

Название группы ВВС Индии Surya Kiran с санскрита можно перевести как «Солнечные лучи». Она создана в 1996 году. Возможно, в текущем году она выступит в РФ на новых учебно–боевых машинах HJT-36 Sitara.

Турецкие пилотажники из Turkish Stars осуществляют показ на 8 самолетах-истребителях F-5 Freedom Fighter. В России их впервые можно было увидеть на праздновании 100-летия ВВС России в августе 2012 года.

Швейцарцы из Patrouille Suisse проводят полеты на 6 легких многоцелевых истребителях F-5E Tiger II из состава ВВС страны. Эскадрилья основана в августе 1964 года. Название пилотажной группы было взято по аналогии с французской группой Patrouille de France.


2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 08:38
    Хм..так посетят или пока только получили приглашение, планируют... feel
    Чёрный
  2. МПК105 Сегодня, 08:39
    "Турецкие пилотажники из Turkish Stars осуществляют показ на 8 самолетах-истребителях F-5 Freedom Fighter. В России их впервые можно было увидеть на праздновании 100-летия ВВС России в августе 2012 года."
    Ну,в 12 их ещё можно было пригласить и полюбоваться,но в 17...После всего...Что-то не хочется-зачем позвали?
    МПК105
  3. Шукшин Сегодня, 08:46
    А Американцы, на своих "сумер"-пупер самолетах будут?
    Шукшин
    1. cniza Сегодня, 08:49
      Цитата: Шукшин
      А Американцы, на своих "сумер"-пупер самолетах будут?



      Они секретные , им нельзя.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 08:55
        они не секретные..Они на "привязи"...
        Цитата: cniza
        Цитата: Шукшин
        А Американцы, на своих "сумер"-пупер самолетах будут?

        Они секретные , им нельзя.
        210окв
  4. svp67 Сегодня, 08:52
    Швейцарцы отличные пилотажники...
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 08:55
      Цитата: svp67
      Швейцарцы отличные пилотажники...

      И сыр у них хороший feel ...и у коров стул шоколадный laughing
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 09:04
        Цитата: Чёрный
        И сыр у них хороший ...и у коров стул шоколадный

        Может быть, не знаю, но эта группа- крепкие пилотажники

        svp67
        1. cniza Сегодня, 09:08
          Пару раз видел , впечатляет даже очень.
          cniza
Картина дня