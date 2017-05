В штате Вашингтон повышенной радиации нет

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru

Хэнфордский комплекс (Hanford Nuclear Site или просто Hanford Site) — комплекс по производству радиоактивных материалов на берегу р. Колумбия в штате Вашингтон, ранее использовавшийся федеральным правительством США. В настоящее время он выведен из эксплуатации.О «радиационной катастрофе» в штате Вашингтон и запрете полётов над зоной аварии сообщило конспирологическое радио «Super Station 95» (95.1 FM).Сообщается об обрушении части туннеля в Хэнфордском комплексе. В этом туннеле стоят вагоны «с радиоактивными топливными стержнями» и другими «высокорадиоактивными продуктами». Указывается, что «сотрудники эвакуированы», а также задействован центр экстренных операций. Бесполётная зона (no-fly zone) в районе распространяется в радиусе пяти миль от аварии. Зону ввело Федеральное управление гражданской авиации (FAA).Людям, находящимся поблизости, приказали «закрыть окна, герметизировать вентиляционные системы» и даже «не есть и не пить» до тех пор, пока не будут вычислены точные масштабы распространения радиации.Радиостанция не указывает, откуда у неё такие данные, особенно насчёт «не пить».Ведущий напоминает, что в течение десятилетий Хэнфорд производил плутоний для ядерных вооружений, а сейчас является крупнейшим хранилищем радиоактивных отходов. Там хранится около 56 миллионов галлонов радиоактивных отходов, большая часть которых скрыта в 177 подземных резервуарах. Хранилище было построено во время Второй мировой войны. Здесь производился плутоний для большей части ядерного арсенала США, включая бомбу, сброшенную на Нагасаки, Япония.Сейчас в Хэнфорде работает более 9000 сотрудников (Hanford has more than 9,000 employees).По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), система RADnet для мониторинга радиации по всей территории США в настоящее время демонстрирует быстрый рост уровня радиации в районе Ричленда (Richland), штат Вашингтон, где находится ядерное хранилище Хэнфорд. Имеется якобы «более 100 точек всплеска» гамма-излучения.Сотни рабочих были вынуждены «укрыться» после того, как туннель рухнул. Правда, по имеющимся сообщениям, на момент обвала ни один рабочий не находился в туннеле. Работники, находившихся на этом участке, были эвакуированы. Прочим рабочим приказали «оставаться в помещениях». Некий «менеджер» разослал сообщения всему персоналу, в котором предлагалось «обеспечить вентиляцию в вашем здании» и «воздержаться от еды или питья».Позднее радио «Super Station 95» сообщило, что «примерно 61 работник» всё же находился внутри туннеля во время обвала. В это же время Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приняло решение о полётных ограничениях. В соседнем штате Орегон было задействовано Управление по чрезвычайным ситуациям. Там объявили «Уровень 2» (центр аварийных операций перешёл в режим ожидания).Власти местные, власти штата и власти США, указывается в материале, признают, что на площадке в Хэнфорде произошла «небольшая» авария, и всё на том. Радиоведущие с ними не согласны и вывешивают на своём сайте карты «направления ветров» в районе Хэнфорда. По мнению этого радио, утверждения официальных лиц Хэнфорда о том, что «никакой радиации нет», являются «преднамеренным» сокрытием фактов, поскольку «медики» на месте «убедительно доказывают», что «из туннеля исходят загрязнение и высокий уровень радиации». Эти «факты», считает «Super Station 95», «не являются спорными».Иначе смотрит на вопрос телеканал CNN В репортаже сообщается, что 20-футовое отверстие в крыше туннеля на полигоне ядерных отходов в Хэнфорде заполнят чистым грунтом. Это данные Министерства энергетики США.Об обрушении фрагмента туннеля стало известно от местных рабочих. Это старый туннель, он был построен из дерева и бетона и покрыт восемью футами земли во время холодной войны. Предназначался туннель для перевозки железнодорожных вагонов с оборудованием, загрязнённым в процессе производства плутония. По данным Департамента энергетики, он был «запечатан» ещё с середины 1990-х годов.Действительно, три тысячи работников Хэнфорда получили приказ укрыться. Для прочих сотрудников такого приказа не было. Работникам, которые живут к северу от входа в хранилище, было предложено остаться дома на один день (имеется в виду среда на прошлой неделе). Спустя несколько часов выяснилось, что никаких доказательств того, что работники подверглись воздействию радиации и что вообще в воздухе присутствует радиация, нет.«Все сотрудники на учёте, травм нет, — отрапортовал пресс-секретарь аварийного центра Д. Хендерсон. — Нет также никаких доказательств радиационного выброса».Другие специалисты сообщили, что свидетельств распространения загрязнения за пределами области «нет никаких».Обозреватель «The Seattle Times» Джон Талтон пишет, что авария на Хэнфорде — ещё одно напоминание о многих проблемах атомной отрасли США.Это автор приводит данные, отличающиеся от информации CNN: когда «рухнул тоннель с радиоактивными отходами», было эвакуировано 4800 рабочих. Вместе с тем утечки радиации действительно «не было». Центр экстренной помощи, открытый Министерством энергетики США для мониторинга, продолжает действовать, но это связано вовсе не с выбросами, а с перезахоронением отходов, которое начали работники.В своей статье автор резко критикует ядерную энергетику, указывая на ряд аварий и катастроф (Чернобыль, Фукусима, обвал Three Mile Island в 1979 г. в Пенсильвании), а также на необходимость содержать хранилища. В тех же Соединённых Штатах хранится 75.000 тонн отработанного топлива. И эти отходы «могут быть смертельными в течение 250.000 лет», указывает журналист. Помимо проблемы утилизации отходов, вопрос безопасности атомных станций «чрезвычайно сложен», полагает колумнист.Талтон не видит перспектив для атомной энергетики в США. Недаром для развития АЭС бизнесмены не могут получить деньги у воротил Уолл-Стрит. Могущественная прежде компания «Вестингауз» уже была реорганизована при процедуре банкротства: её надежды на возвращение в атомный бизнес не оправдались. Эти проблемы могут ударить и по материнской компании — «Toshiba».Решить проблемы с энергией помогут возобновляемые источники: ветер и солнце. Эти источники становятся всё более эффективными и дешёвыми.По поводу обвала туннеля в Хэнфорде добавим, что авария, произошедшая неделю назад, доказывает, насколько устарело это хранилище. Хоть на сей раз и обошлось без облучения, но опасность выброса радиации существует.Что касается статей в российской прессе под заголовками вроде «Америка доигралась: Вашингтон накрывает радиация» , то они пусть останутся на совести авторов.