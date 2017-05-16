10:00 16 мая

Белый дом: КНДР является угрозой для многих стран, в том числе для России и Китая

В Вашингтоне считает, что Северная Корея угрожает не только самим США и их союзникам, но также России и Китаю, передает РИА Новости .

Белый дом: КНДР является угрозой для многих стран, в том числе для России и Китая


Нет сомнений, что Северная Корея продолжает угрожать США, нашим союзникам Японии и Южной Корее, и их соседям, включая и Китай, и Россию. Мы призываем всех в регионе, в особенности Китай и Россию, сделать все, что возможно, относительно санкций, чтобы помочь тем самым разрешению ситуации и возвращению стабильности на полуостров,
сказал на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.


Он добавил, что президент Дональд Трамп намерен обсудить проблему Пхеньяна с новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ино.

Напомним, в ночь на воскресенье (по московскому времени) северокорейские военные выполнили очередной испытательный пуск баллистической ракеты, которая пролетела около 800 км и упала в Японском море.

Президент РФ Владимир Путин отметил по этому поводу, что подобные действия провоцируют развитие конфликта на Корейском полуострове. «Ничего в этом хорошего нет», – добавил он.

Использованы фотографии: yonhapnews.co.kr
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Комментарии 20

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  1. 24rus Сегодня, 09:00
    Обычная попытка США настроить всех против СВОЕГО врага
    24rus
    1. Зяблицев Сегодня, 09:16
      А ведь пин...сы ссатся с Ыном связываться без одобрения России и Китая... laughing
      Зяблицев
      1. ochakow703 Сегодня, 09:26
        Ага, они ведь ноты протеста напишут.
        ochakow703
    2. Герат Сегодня, 09:17
      президент Путин наверно хотел бы ,что пин_досня разбомбила корею,как югославию или ливию?
      Герат
  2. Чёрный Сегодня, 09:01
    Спасибо шо глаза открыли smile......после " мы призываем Китай и Россию...." видимо могут последовать против нас санкции...если к призыву не прислушаемся. В общем по уже утверждённому плану)))))
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
      Цитата: Чёрный
      В общем по уже утверждённому плану))

      Дык матрасы - известные "принудители к миру" . yes
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:09
        Я думаю , мы сами в состоянии определить кто нам угрожает .
        cniza
      2. Смог Сегодня, 09:17
        Цитата: bouncyhunter
        "принудители к миру" .

        Ну так, сеют "разумное", "доброе", "вечное"
        Смог
        1. ochakow703 Сегодня, 09:29
          Особенно - "вечное"...
          ochakow703
  3. 210окв Сегодня, 09:02
    Без сомнения-этот геморрой возле наших границ ни к чему..Однако заштатники имеют в виду другое-давайте вместе скрутим в бараний рог Кима..Вот и попробуйте сами-скрутите!
    210окв
    1. DMoroz Сегодня, 09:18
      слова Гаранта опять приведены не полностью
      Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу докладывал российскому президенту об очередном пуске ракеты в КНДР, угрозы для России он не представлял. Об этом сам Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Пекине.
      По словам российского президента, ракетный пуск КНДР не представлял для РФ угрозы, «хотя и имеет провоцирующее влияние, ничего хорошего в этом нет».
      http://izvestia.ru/news/706172
      DMoroz
  4. К-50 Сегодня, 09:05
    В Вашингтоне считает, что Северная Корея угрожает не только самим США и их союзникам, но также России и Китаю

    Я думаю Россия и Китай без подсказок и указивок разберутся кто им угрожает, а кто нет.
    Если же считать угрозы, то самая основная это существование ФША, которые раз за разом "демократизируют" суверенные государства с многомиллионными жертвами или рассаживают своих "подпевал", а также ведут санкционные войны против стран не подчиняющихся "фашингтонскому обкому".
    К-50
    1. ochakow703 Сегодня, 09:37
      Вот, и если мы будем продолжать такую импотентную политику в отношении налаживания контактов с КНДР (несмотря на все но... они, в первую очередь наши соседи) мы получим "украину" вместе с приебалтикой на востоке. американцы не остановятся ни перед чем, и угрозы для них нет никакой. Подгонят флот и вбомбят Ына в каменный век. А мы будем смотреть из-за кустов, и кричать что все пошло не так.
      Нам нужно дружить, помогать и Влиять на КНДР, возможно вместе с Китаем. Чтобы там наше ПРО оказалось, а не амеровское.
      ochakow703
  5. sychiov Сегодня, 09:07
    Белый дом: КНДР является угрозой для многих стран, в том числе для России и Китая


    Главная угроза для России это США, не зависимо от взаимоотношений, ибо имеет ЯО по численности самое большое в мире.

    И Северная Корея санкции по отношению к России не вводила, после таких высказываний начинаешь верить Задорнову.
    sychiov
  6. 100502 Сегодня, 09:10
    Разве КНДР окружила нас лесом ракет? ...
    100502
    1. Paranoid50 Сегодня, 09:29
      Цитата: 100502
      Разве КНДР окружила нас лесом ракет? ...

      Дык,матрасы говорят... А как можно не верить матрасам? - честнейшие же в политике товарищи. yes Так и быть - изучение китайского отменяется,учим корейский.
      Paranoid50
    2. сорок восьмой Сегодня, 09:43
      Лес не лес, но одна уже шлепнулась в 95 км от нашей территоррии.
      Что такое ядерная ракета в 95 км от России представляете?
      сорок восьмой
  7. Смог Сегодня, 09:14
    КНДР является угрозой для многих стран,

    А еще для александра романова с ВО! wassat
    Смог
  8. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:17
    С одной стороны, американцы явно стараются организовать коалицию на Дальнем Востоке для противодействия КНДР. Но с другой стороны, провокационные действия КНДР не только способствуют эскалации конфликта, но и в реальности угрожают соседним государствам. Северокорейские ракеты, собранные судя по всему, премущественно с использованием идей чучхе, летят по малопредсказуемым траекториям и запросто могут упасть в том числе и на территории России.
    ПоручикТетеринъ
  9. СМС Сегодня, 09:25
    Да кому нужна КНДР? Всё направлено против России и Китая, все эти базы америкосов и эскалация напряжённости, матрасне выгодно держать такую страну как КНДР, есть на кого свалить в случае увеличения военного присутствия в этом регионе.
    СМС
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