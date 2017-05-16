Белый дом: КНДР является угрозой для многих стран, в том числе для России и Китая

Нет сомнений, что Северная Корея продолжает угрожать США, нашим союзникам Японии и Южной Корее, и их соседям, включая и Китай, и Россию. Мы призываем всех в регионе, в особенности Китай и Россию, сделать все, что возможно, относительно санкций, чтобы помочь тем самым разрешению ситуации и возвращению стабильности на полуостров,

В Вашингтоне считает, что Северная Корея угрожает не только самим США и их союзникам, но также России и Китаю, передает РИА Новости сказал на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.Он добавил, что президент Дональд Трамп намерен обсудить проблему Пхеньяна с новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ино.Напомним, в ночь на воскресенье (по московскому времени) северокорейские военные выполнили очередной испытательный пуск баллистической ракеты, которая пролетела около 800 км и упала в Японском море.Президент РФ Владимир Путин отметил по этому поводу, что подобные действия провоцируют развитие конфликта на Корейском полуострове. «Ничего в этом хорошего нет», – добавил он.