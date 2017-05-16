Патрушев проведет в Приволжье совещание по вопросу противодействия терроризму

В Казани Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем обсудит с главами субъектов федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, и представителями федеральных ведомств меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также вопросы противодействия незаконной миграции,

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет сегодня в Казани совещание, на котором обсудит с главами регионов Приволжского федерального округа (ПФО) проблемы терроризма и миграции, передает РИА Новости говорится в сообщении Совета безопасности.Отмечается, что незаконная миграция «создает серьезные риски проникновения в Россию террористов». По данным российских спецслужб, основной костяк террористических групп составляют граждане , прибывающие на территорию страны «в потоке трудовой миграции».Предыдущее выездное совещание в ПФО Патрушев провел летом 2016 года в Чебоксарах. Тогда речь шла о мерах по обеспечению информационной безопасности при использовании интернета в госорганах, а об обеспечении экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления.