12:44 16 мая

Патрушев проведет в Приволжье совещание по вопросу противодействия терроризму

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет сегодня в Казани совещание, на котором обсудит с главами регионов Приволжского федерального округа (ПФО) проблемы терроризма и миграции, передает РИА Новости .

Патрушев проведет в Приволжье совещание по вопросу противодействия терроризму


В Казани Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем обсудит с главами субъектов федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, и представителями федеральных ведомств меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также вопросы противодействия незаконной миграции,
говорится в сообщении Совета безопасности.


Отмечается, что незаконная миграция «создает серьезные риски проникновения в Россию террористов». По данным российских спецслужб, основной костяк террористических групп составляют граждане , прибывающие на территорию страны «в потоке трудовой миграции».

Предыдущее выездное совещание в ПФО Патрушев провел летом 2016 года в Чебоксарах. Тогда речь шла о мерах по обеспечению информационной безопасности при использовании интернета в госорганах, а об обеспечении экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления.

Использованы фотографии: РИА Новости . Григорий Сысоев
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Комментарии 1

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  1. Чёрный Сегодня, 10:27
    Риски создаёт , как оказалось , не только незаконная миграция, но и отдельные чиновники, которые делают её законной....на это бы тоже стоило обратить внимание. Впрочем, пока мы не установим визовый режим со странами СА миграцию не остановить. На сегодняшний день нет даже эффективного механизма депортации незаконных мигрантов, о чём тут еще говорить.....
    Чёрный
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