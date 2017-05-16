12:50 16 мая

Украинский двигатель для турецкого танка

Игорь Георгиев опубликовал статью "Поможет ли Украина Турции с танками", в которой излагаются новые данные, касающиеся турецко-украинского сотрудничества в сфере танкостроения.

Оказавшись в режиме западных санкций после попытки госпереворота в июле 2016 года, Турция так и не смогла принять на вооружение новый основной боевой танк "Алтай" разработки местной компании Otokar, так как были заблокированы поставки двигателя к нему. Австрийская компания AVL List GmbH, создавшая двигатель для машины, выразила категорический отказ от выполнения контракта. В связи с этим полностью срываются планы Анкары наладить серийное производство в 2017 году. Ранее ожидалось, что турецкая армия закупит 1000 машин, каждая стоимостью 5,5 млн. долл. (и еще 500 млн. с 2007 г. потрачено на разработку), которые были призваны заменить устаревшие танки американского и немецкого производства.

Как полагает автор статьи, 4 опытных экземпляра прекрасно зарекомендовали себя на испытаниях. Максимальная скорость 60-тонной машины с немецким двигателем фирмы MTU Friedrichshafen достигала 70 км/ч. Танки показали отличные проходимость и маневренность.




Автор материала полагает, что в условиях бойкота, объявленного Западом, помочь преодолеть возникшую у Турции проблему могут три потенциальных партнера – Россия, Украина, Китай. Решение данной задачи крайне важно, учитывая сложную геополитическую ситуацию, возникшую у границ государства.

И. Георгиев полагает, что уровень взаимодействия с Россией на данном этапе не позволяет перейти к плотному военному сотрудничеству. Тем более, учитывая дальние интересы РФ, которая не станет жертвовать ключевой технологией ради текущей пользы. Китай, сконцентрировав различные мировые технологии, организовал собственное производство танковых двигателей, однако их качество остается слабой стороной.

В итоге сложившаяся ситуация подталкивает Анкару к работе с Киевом. 14 марта во время визита в Анкару премьер-министра Владимира Гройсмана страны оформили меморандум о взаимопонимании. Как подчеркивают турецкие СМИ, соглашение предусматривает в перспективе использование технологий украинского танкового двигателя 6ТД-3 для доработки танка «Алтай».

Спустя 2 недели ГК «Укроборонпром» опубликовал сведения о планах поставок «Заводом им. Малышева» (Харьков) двигателей 6ТД-3 мощностью 1500 л.с. для новых турецких ОБТ.

Как свидетельствуют разницы в формулировках, турки желают получить технологию производства двигателей для собственного производства, в то время как Киев хочет продавать моторы Турции. Ранее по причине аналогичных разногласий сорвались переговоры с «Мицубиси» и крайне надолго затянулось подписание соглашение с австрийцами, так как Анкара требовала передачи права не только на производство, но и на экспорт.

Киев, по всей видимости, полагает, что удастся повторить сценарий с Пакистаном. По контракту 1996 г. с этой страной Исламабаду отгрузили 320 танков Т-80УД. При том, что российские газотурбинные двигатели на них сумели заменить на харьковские 6ТД-2 (1200 л.с., предшественник 6ТД-3). После этой сделки, учитывая отсутствие в Пакистане собственного производства запчастей для них, Украина имеет постоянные дополнительные доходы от обслуживания танков. Более того, харьковские двигатели серии 6ТД поставляются для собственных пакистанских основных боевых танков Al-Khalid, разработанных Исламабадом в кооперации с Пекином.

Как замечает автор статьи, возможность дублирования с Анкарой такой сделки вызывает сомнения: уже в период реализации пакистанского контракта 20-летней давности пришлось заниматься «каннибализмом», то есть разукомплектовывать старые, законсервированные машины. Постоянные просрочки при исполнении контракта 2011 года с Таиландом лишний раз свидетельствуют о серьезных проблемах в украинском ВПК. Возможно, что по этой причине Бангкок отказался от закупки украинских бронетранспортеров БТР-3Е, сделав ставку на машины китайского объединения Norinco. В апреле 2017 г. корпус морской пехоты Индонезии подготовил предложение в свое министерство обороны об отказе от дальнейшей закупки украинских плавающих бронетранспортеров БТР-4М. В 2012 году от БТР-4 отказался Ирак из-за трещин, обнаруженных на корпусах машин первой партии, предпочтя российские БТР-82.

Автор статьи заключает, что Украина располагает необходимыми военно-промышленными технологиями, которые могут стать основой для перепроектирования турецкого танка «Алтай». При этом прогрессирующая деиндустриализация государства заставляет усомниться в возможности организации производства двигателей на Украине на базе имеющихся технологических решений. В этой связи по большому счету остается вариант с передачей технологии Турции. Однако США могут запретить киевскому режиму сотрудничество с Турцией по «Алтаю». Аналогичная ситуация возникла с Южной Кореей, участвовавшей наряду с турецкой Otokar в разработке «Алтая». Но передать технологии производства двигателя южнокорейцы не смогли.


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Комментарии 30

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  1. cniza Сегодня, 10:33
    В этой связи по большому счету остается вариант с передачей технологии Турции.


    Вот это основная цель Турции.
    cniza
    1. роман66 Сегодня, 10:37
      умоются, где сами знаете кто прошел еврею делать нечего, пакистанский сценарий их больше устраивает
      роман66
    2. Чёрный Сегодня, 10:38
      Если турки желают закрыть свой проект "народного танка" то украина самый надёжный партнёр wassat
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 10:54
        Цитата: Чёрный
        Если турки желают закрыть свой проект "народного танка" то украина самый надёжный партнёр wassat


        Зря Вы так , ну хоть что то они могут сделать. lol
        cniza
        1. drunkram Сегодня, 11:20
          отремонтировать 6ТД-2 или 6ТД-3 это максимум что они могут

          ничего кроме передачи технологий по этому сотрудничеству пройти не может
          drunkram
      2. 210окв Сегодня, 10:55
        Урок Таиланда турок не научил...
        Цитата: Чёрный
        Если турки желают закрыть свой проект "народного танка" то украина самый надёжный партнёр wassat
        210окв
    3. xetai9977 Сегодня, 10:38
      И прекрасная цель! Так и должны поступать страны,которые пекутся о своём ВПК
      xetai9977
      1. Чёрный Сегодня, 10:49
        Ну ,думаю, что турки вопрос с передачей технологий украиной продавят. Тем просто деваться фактически некуда. А не продавят дык купят какого - нибудь укропатриотичного чиновника.
        Чёрный
      2. Alexey RA Сегодня, 10:55
        Цитата: xetai9977
        И прекрасная цель! Так и должны поступать страны,которые пекутся о своём ВПК

        Страны, которые пекутся о своём ВПК, должны искать для себя нормальные движки. А не уникальный и неимеющийаналоговвмире двухтактный оппозитник, наследник вот этого:
        Alexey RA
        1. svp67 Сегодня, 12:21
          Цитата: Alexey RA
          Страны, которые пекутся о своём ВПК, должны искать для себя нормальные движки. А не уникальный и неимеющийаналоговвмире двухтактный оппозитник, наследник вот этого:

          А Вы в курсе, что это горит? Горит не двигатель, а подогреватель, из-за растяпы механика-водителя, который не убедился, что топливный кран был перекрыт и не сделал продувку перед пуском подогревателя...
          svp67
      3. Злодей Сегодня, 11:38
        Цитата: xetai9977
        Так и должны поступать страны,которые пекутся о своём ВПК

        Изначально им свой движок мутить надо было, оно, может и не дешевле, зато надёжнее.
        У стран пекущихся о своём ВПК этот ВПК должен полностью обоспечивать нужды своей армии. А турки, на мой взгляд тут маху дали, и на выходе имеют ситуацию, когда:
        А сегодня не все танковый двигатель построить могут, точнее не только лишь все, мало кто может это сделать hi what
        Злодей
    4. К0щей Сегодня, 11:10
      Цитата: cniza
      Вот это основная цель Турции.

      можно подумать нынешней Украине кто-то доверит поставку))) кто-там "оплоты" ждет-не дождется?)
      К0щей
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 10:36
    Думаю, если Анкара не пойдет на уступки, то проект "алтай" придется заморозить. Украине не нужен еще один конкурент на рынке вооружений (Китая хватает). Насчет двигателя можно не спорить - как у всякого, свои достоинства, свои недостатки.
    Вождь краснокожих
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:49
      Украине не нужен еще один конкурент на рынке вооружений

      Пока Украина хорошо отметилась на "черном рынке" вооружений. Легально что-то продавать получается не совсем хорошо. То продукция не качественная, то контракты срываются, а бывает и простое кидалово.
      rotmistr60
  3. LostCoast Сегодня, 10:37
    Цитата: Вождь краснокожих
    Украине не нужен еще один конкурент на рынке вооружений (Китая хватает)

    Это сарказм я надеюсь?
    LostCoast
  4. ядро Сегодня, 10:44
    видимо всё же договорятся с китаем, украина не самостоятельное государство, не разрешат им передать технологию, это не просто санкции против турции, это саботаж, европейцы и америкосы не хотят потерять рынок самой большой армии НАТО. у немецких лео итак очень узкий рынок, да и ы куда то должны девать старые модификации абрамсов. Алтай будут гробить до последнего.
    ядро
    1. kapitan92 Сегодня, 10:54
      Цитата: ядро
      видимо всё же договорятся с китаем, украина не самостоятельное государство, не разрешат им передать технологию,

      Турки решат все проблемы с хунтятами. Матрасы еще не поняли с кем связались. Достаточно вспомнить сколько технологий было передано (проданы) Китаю, КНДР, в том числе в области ракетостроения и авиации.
      Цитата: ядро
      Алтай будут гробить до последнего.

      Поживем, посмотрим. Эрдогаша калач тертый. Султан однако.
      kapitan92
  5. engy Сегодня, 11:03
    Некоторые надежды, что Украина всё таки сможет поставлять двигатели есть. Против этого, конечно, неудача с "Оплотами", где шла именно танковая номенклатура, а не бэтээровская. Хотя в танке помимо двигателя есть ещё немало сложностей, которые могли бы привести к таким медленным темпам производства. А "за" это то, что в БТР-4 шла модификация именно этого семейства двигателей, 3ТД, и при всех конструктивных особенностях к ним нареканий особых не было. Сам двигатель вполне неплох. несмотря на то, что он 2-хтактный, жрёт много масла, но тягать по 40 т при всетопливности это и не все страны могут такие агрегаты выпускать. Тем более, гарантированно он будет выдавать 1350 л.с. в самых сложных условиях. В танках советской школы этот двигатель более чем достаточен, даёт удельную мощность наравне с "Абрамсами".
    engy
    1. LostCoast Сегодня, 11:21
      Цитата: engy
      engy


      ...Президент Украины Петро Порошенко утвердил решение СНБО о расширении антироссийских санкций. Теперь в «незалежной» заблокируют «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

      Короче слава вукраини... lol
      LostCoast
    2. svp67 Сегодня, 12:24
      Цитата: engy
      Сам двигатель вполне неплох. несмотря на то, что он 2-хтактный, жрёт много масла, но тягать по 40 т при всетопливности это и не все страны могут такие агрегаты выпускать.

      Да, танковые двигателя могут выпускать далеко не все страны, но и от двухтактных уже все давно отказались, последними были британцы, которые перешли на четырехтактные, как более надежные.
      svp67
      1. engy Сегодня, 12:38
        Да, 4-хтактные как бы более комфортные и экономичные, но если мы посмотрим на современные танки, то там применяются газотурбинные. Эти двиг-и дают большую мощность, что у натовских танков довольно актуально - их танки тяжелее. На сегодня 6ТД наиболее мощный двигатель из танковых дизелей. У газотурбинных есть проблема, это очистка воздуха для системы питания воздухом. В своё время и у 5ТД была подобная проблема (всё те же авиатехнологии), но тогда эту проблему решили, установив как этап очистки циклонный аппарат. Это помогло. Почему Харьков и отказался в 90-х от газотурбинных двс, что он не давал такой надёжности. Будь бы СССР, заставили бы заниматься этой проблемой, но не срослось.
        engy
  6. Толстоевский Сегодня, 11:04
    так им и надо
    Толстоевский
    1. LostCoast Сегодня, 11:16
      В этот раз пожалуй соглашусь
      LostCoast
  7. pvv113 Сегодня, 11:06
    Однако США могут запретить киевскому режиму сотрудничество с Турцией

    Нормальная колониальная политика
    pvv113
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:09
    Непонятно, что такая страна как Турция не в состоянии сделать ДВС?!
    Ratmir_Ryazan
    1. LostCoast Сегодня, 11:19
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Непонятно, что такая страна как Турция не в состоянии сделать ДВС?!

      Какая такая laughing Когда это турция была инженерно-технической державой?Они сейчас только-только догонять начинают,копирастией как ранний китай заняты...
      LostCoast
      1. LEK Сегодня, 11:28
        Уже есть двигатели у Турции на 275 и 400 лс. К 2020 году будут 600, 800 и 1000 лс по плану.
        Компания Havelsan сказала, что двигатель мощнлстью не менее 1500 лс будет готов не ранее 2026 года.
        А турция ждать не хочет...
        LEK
        1. LostCoast Сегодня, 11:33
          Цитата: LEK
          Уже есть двигатели у Турции на 275 и 400 лс

          Да,для грузовика моторы и на бтр-бмп можно втюхать.А по поводу
          Цитата: LEK
          К 2020 году будут 600, 800 и 1000 лс по плану.

          для танков сильно сомневаюсь.
          Может к 2026 скопипастят МТУ-1500 от леопарда2,благо имеется в наличии
          LostCoast
      2. LEK Сегодня, 11:28
        Уже есть двигатели у Турции на 275 и 400 лс. К 2020 году будут 600, 800 и 1000 лс по плану.
        Компания Havelsan сказала, что двигатель мощнлстью не менее 1500 лс будет готов не ранее 2026 года.
        А турция ждать не хочет...
        LEK
  9. А1845 Сегодня, 12:28
    не верится no
    запад отказывает турции, а "потрох" поможет?
    скорее разорвет все связи себе в убыток, как обычно, лишь бы очередную подачку выпросить
    А1845
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