Украинский двигатель для турецкого танка
Игорь Георгиев опубликовал статью "Поможет ли Украина Турции с танками", в которой излагаются новые данные, касающиеся турецко-украинского сотрудничества в сфере танкостроения.
Оказавшись в режиме западных санкций после попытки госпереворота в июле 2016 года, Турция так и не смогла принять на вооружение новый основной боевой танк "Алтай" разработки местной компании Otokar, так как были заблокированы поставки двигателя к нему. Австрийская компания AVL List GmbH, создавшая двигатель для машины, выразила категорический отказ от выполнения контракта. В связи с этим полностью срываются планы Анкары наладить серийное производство в 2017 году. Ранее ожидалось, что турецкая армия закупит 1000 машин, каждая стоимостью 5,5 млн. долл. (и еще 500 млн. с 2007 г. потрачено на разработку), которые были призваны заменить устаревшие танки американского и немецкого производства.
Как полагает автор статьи, 4 опытных экземпляра прекрасно зарекомендовали себя на испытаниях. Максимальная скорость 60-тонной машины с немецким двигателем фирмы MTU Friedrichshafen достигала 70 км/ч. Танки показали отличные проходимость и маневренность.
Автор материала полагает, что в условиях бойкота, объявленного Западом, помочь преодолеть возникшую у Турции проблему могут три потенциальных партнера – Россия, Украина, Китай. Решение данной задачи крайне важно, учитывая сложную геополитическую ситуацию, возникшую у границ государства.
И. Георгиев полагает, что уровень взаимодействия с Россией на данном этапе не позволяет перейти к плотному военному сотрудничеству. Тем более, учитывая дальние интересы РФ, которая не станет жертвовать ключевой технологией ради текущей пользы. Китай, сконцентрировав различные мировые технологии, организовал собственное производство танковых двигателей, однако их качество остается слабой стороной.
В итоге сложившаяся ситуация подталкивает Анкару к работе с Киевом. 14 марта во время визита в Анкару премьер-министра Владимира Гройсмана страны оформили меморандум о взаимопонимании. Как подчеркивают турецкие СМИ, соглашение предусматривает в перспективе использование технологий украинского танкового двигателя 6ТД-3 для доработки танка «Алтай».
Спустя 2 недели ГК «Укроборонпром» опубликовал сведения о планах поставок «Заводом им. Малышева» (Харьков) двигателей 6ТД-3 мощностью 1500 л.с. для новых турецких ОБТ.
Как свидетельствуют разницы в формулировках, турки желают получить технологию производства двигателей для собственного производства, в то время как Киев хочет продавать моторы Турции. Ранее по причине аналогичных разногласий сорвались переговоры с «Мицубиси» и крайне надолго затянулось подписание соглашение с австрийцами, так как Анкара требовала передачи права не только на производство, но и на экспорт.
Киев, по всей видимости, полагает, что удастся повторить сценарий с Пакистаном. По контракту 1996 г. с этой страной Исламабаду отгрузили 320 танков Т-80УД. При том, что российские газотурбинные двигатели на них сумели заменить на харьковские 6ТД-2 (1200 л.с., предшественник 6ТД-3). После этой сделки, учитывая отсутствие в Пакистане собственного производства запчастей для них, Украина имеет постоянные дополнительные доходы от обслуживания танков. Более того, харьковские двигатели серии 6ТД поставляются для собственных пакистанских основных боевых танков Al-Khalid, разработанных Исламабадом в кооперации с Пекином.
Как замечает автор статьи, возможность дублирования с Анкарой такой сделки вызывает сомнения: уже в период реализации пакистанского контракта 20-летней давности пришлось заниматься «каннибализмом», то есть разукомплектовывать старые, законсервированные машины. Постоянные просрочки при исполнении контракта 2011 года с Таиландом лишний раз свидетельствуют о серьезных проблемах в украинском ВПК. Возможно, что по этой причине Бангкок отказался от закупки украинских бронетранспортеров БТР-3Е, сделав ставку на машины китайского объединения Norinco. В апреле 2017 г. корпус морской пехоты Индонезии подготовил предложение в свое министерство обороны об отказе от дальнейшей закупки украинских плавающих бронетранспортеров БТР-4М. В 2012 году от БТР-4 отказался Ирак из-за трещин, обнаруженных на корпусах машин первой партии, предпочтя российские БТР-82.
Автор статьи заключает, что Украина располагает необходимыми военно-промышленными технологиями, которые могут стать основой для перепроектирования турецкого танка «Алтай». При этом прогрессирующая деиндустриализация государства заставляет усомниться в возможности организации производства двигателей на Украине на базе имеющихся технологических решений. В этой связи по большому счету остается вариант с передачей технологии Турции. Однако США могут запретить киевскому режиму сотрудничество с Турцией по «Алтаю». Аналогичная ситуация возникла с Южной Кореей, участвовавшей наряду с турецкой Otokar в разработке «Алтая». Но передать технологии производства двигателя южнокорейцы не смогли.
Оказавшись в режиме западных санкций после попытки госпереворота в июле 2016 года, Турция так и не смогла принять на вооружение новый основной боевой танк "Алтай" разработки местной компании Otokar, так как были заблокированы поставки двигателя к нему. Австрийская компания AVL List GmbH, создавшая двигатель для машины, выразила категорический отказ от выполнения контракта. В связи с этим полностью срываются планы Анкары наладить серийное производство в 2017 году. Ранее ожидалось, что турецкая армия закупит 1000 машин, каждая стоимостью 5,5 млн. долл. (и еще 500 млн. с 2007 г. потрачено на разработку), которые были призваны заменить устаревшие танки американского и немецкого производства.
Как полагает автор статьи, 4 опытных экземпляра прекрасно зарекомендовали себя на испытаниях. Максимальная скорость 60-тонной машины с немецким двигателем фирмы MTU Friedrichshafen достигала 70 км/ч. Танки показали отличные проходимость и маневренность.
Автор материала полагает, что в условиях бойкота, объявленного Западом, помочь преодолеть возникшую у Турции проблему могут три потенциальных партнера – Россия, Украина, Китай. Решение данной задачи крайне важно, учитывая сложную геополитическую ситуацию, возникшую у границ государства.
И. Георгиев полагает, что уровень взаимодействия с Россией на данном этапе не позволяет перейти к плотному военному сотрудничеству. Тем более, учитывая дальние интересы РФ, которая не станет жертвовать ключевой технологией ради текущей пользы. Китай, сконцентрировав различные мировые технологии, организовал собственное производство танковых двигателей, однако их качество остается слабой стороной.
В итоге сложившаяся ситуация подталкивает Анкару к работе с Киевом. 14 марта во время визита в Анкару премьер-министра Владимира Гройсмана страны оформили меморандум о взаимопонимании. Как подчеркивают турецкие СМИ, соглашение предусматривает в перспективе использование технологий украинского танкового двигателя 6ТД-3 для доработки танка «Алтай».
Спустя 2 недели ГК «Укроборонпром» опубликовал сведения о планах поставок «Заводом им. Малышева» (Харьков) двигателей 6ТД-3 мощностью 1500 л.с. для новых турецких ОБТ.
Как свидетельствуют разницы в формулировках, турки желают получить технологию производства двигателей для собственного производства, в то время как Киев хочет продавать моторы Турции. Ранее по причине аналогичных разногласий сорвались переговоры с «Мицубиси» и крайне надолго затянулось подписание соглашение с австрийцами, так как Анкара требовала передачи права не только на производство, но и на экспорт.
Киев, по всей видимости, полагает, что удастся повторить сценарий с Пакистаном. По контракту 1996 г. с этой страной Исламабаду отгрузили 320 танков Т-80УД. При том, что российские газотурбинные двигатели на них сумели заменить на харьковские 6ТД-2 (1200 л.с., предшественник 6ТД-3). После этой сделки, учитывая отсутствие в Пакистане собственного производства запчастей для них, Украина имеет постоянные дополнительные доходы от обслуживания танков. Более того, харьковские двигатели серии 6ТД поставляются для собственных пакистанских основных боевых танков Al-Khalid, разработанных Исламабадом в кооперации с Пекином.
Как замечает автор статьи, возможность дублирования с Анкарой такой сделки вызывает сомнения: уже в период реализации пакистанского контракта 20-летней давности пришлось заниматься «каннибализмом», то есть разукомплектовывать старые, законсервированные машины. Постоянные просрочки при исполнении контракта 2011 года с Таиландом лишний раз свидетельствуют о серьезных проблемах в украинском ВПК. Возможно, что по этой причине Бангкок отказался от закупки украинских бронетранспортеров БТР-3Е, сделав ставку на машины китайского объединения Norinco. В апреле 2017 г. корпус морской пехоты Индонезии подготовил предложение в свое министерство обороны об отказе от дальнейшей закупки украинских плавающих бронетранспортеров БТР-4М. В 2012 году от БТР-4 отказался Ирак из-за трещин, обнаруженных на корпусах машин первой партии, предпочтя российские БТР-82.
Автор статьи заключает, что Украина располагает необходимыми военно-промышленными технологиями, которые могут стать основой для перепроектирования турецкого танка «Алтай». При этом прогрессирующая деиндустриализация государства заставляет усомниться в возможности организации производства двигателей на Украине на базе имеющихся технологических решений. В этой связи по большому счету остается вариант с передачей технологии Турции. Однако США могут запретить киевскому режиму сотрудничество с Турцией по «Алтаю». Аналогичная ситуация возникла с Южной Кореей, участвовавшей наряду с турецкой Otokar в разработке «Алтая». Но передать технологии производства двигателя южнокорейцы не смогли.
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