В США планируют увеличить арсенал ракет-перехватчиков на Аляске и в Калифорнии
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Fox News, сенатор-республиканец Дэн Салливэн, представляющий Аляску, собирается внести в течение текущей недели на рассмотрение Конгресса США законопроект о размещении дополнительных 28 ракет-перехватчиков на Аляске и в Калифорнии.
Одновременно в рамках данной инициативы, согласно информации анонимных источников американской медийной компании, предусматривается осуществление дополнительных испытаний американских систем противоракетной обороны в качестве ответа на проведенные Северной Кореей пуски ракет.
Как считает газета Washington Examiner, законопроект Салливэна будет предусматривать ускоренную разработку новых технологий для систем ПРО и меры для создания интегрированной системы оповещения о ракетных пусках.
Ранее предполагалось, что в рамках создания своей системы ПРО США развернут к концу 2017 года на Аляске и в Калифорнии суммарно 44 ракеты-перехватчика шахтного базирования.
Одновременно в рамках данной инициативы, согласно информации анонимных источников американской медийной компании, предусматривается осуществление дополнительных испытаний американских систем противоракетной обороны в качестве ответа на проведенные Северной Кореей пуски ракет.
Как считает газета Washington Examiner, законопроект Салливэна будет предусматривать ускоренную разработку новых технологий для систем ПРО и меры для создания интегрированной системы оповещения о ракетных пусках.
Ранее предполагалось, что в рамках создания своей системы ПРО США развернут к концу 2017 года на Аляске и в Калифорнии суммарно 44 ракеты-перехватчика шахтного базирования.
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