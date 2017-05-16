12:45 16 мая

В США планируют увеличить арсенал ракет-перехватчиков на Аляске и в Калифорнии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Fox News, сенатор-республиканец Дэн Салливэн, представляющий Аляску, собирается внести в течение текущей недели на рассмотрение Конгресса США законопроект о размещении дополнительных 28 ракет-перехватчиков на Аляске и в Калифорнии.

В США планируют увеличить арсенал ракет-перехватчиков на Аляске и в Калифорнии


Одновременно в рамках данной инициативы, согласно информации анонимных источников американской медийной компании, предусматривается осуществление дополнительных испытаний американских систем противоракетной обороны в качестве ответа на проведенные Северной Кореей пуски ракет.


Как считает газета Washington Examiner, законопроект Салливэна будет предусматривать ускоренную разработку новых технологий для систем ПРО и меры для создания интегрированной системы оповещения о ракетных пусках.

Ранее предполагалось, что в рамках создания своей системы ПРО США развернут к концу 2017 года на Аляске и в Калифорнии суммарно 44 ракеты-перехватчика шахтного базирования.


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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 10:52
    Вдумайтесь!что бы разместить вооружение на собственной территории нужен ЗАКОНОПРОЕКТ..Ну тупорье!
    210окв
    1. cniza Сегодня, 10:56
      Так пусковых установок или ракет ?
      cniza
    2. сибиралт Сегодня, 11:20
      Теперь ответ за толстым Ыном. laughing
      сибиралт
  2. МПК105 Сегодня, 10:53
    Ну а что...Мало им нас с Китаем,тут КНДР ещё спать спокойно не даёт...Надо защищаться от агрессоров злобных.Особенно от Кима-тому и ООН не указ-забомбит Америку в каменный век...
    МПК105
  3. pafegosoff Сегодня, 10:56
    Да, не поймёшь, на кого Кимы работают?
    Противоракеты-то не от них, а от России! Американцам удобно прикрываться то КНДР, то - Ираном.
    pafegosoff
    1. demo Сегодня, 12:08
      ВВП единожды сказал следующее:
      "Наши ракеты могут летать как через Северный так и через Южный полюс".
      Точка.

      А теперь смотрим.
      Пусковая шахта в Архангельске. Расстояние по прямой до Нью-Йорка 8320 км.
      А от крайней восточной точки, скажем Владивосток, расстояние уже 10340 км.
      На 2000 км короче.
      Предположим в Калифорнии и на Аляске поставили (точнее вкопали) 44 пусковых установки.
      Расстояние от Анкориджа до Сан-Франциско 4400 км.
      Радиус эффективного поражения пусковой установки 100-120 км.
      Т.е. они планируют "перекрыт" только это направление.
      Ну и как они одной установкой даже одну цель перехватят, если она создает десятки ложных?

      Логичней "летать" в гости через полюс.
      Ни у Канады, ни у США северное направление не имеет ПВО.
      Где-то проскочила цифра о том, что для создания полноценной системы ПВО США потребуется около 300 млрд долларов и 10 лет.
      Плюс посмотрите на их технику, которую будет необходимо адаптировать к температурам -25-35 градусов ниже нуля.
      Плюс негров подготовить к Арктике (шутка).
      Так что опять американцы пилят бюджет.

      Nil novi sub luna!
      Ничего нового под луной.

      (Карамзин)

      А вот по Красной площади в арктическом камуфляже проехали сочлененные гусеничные вездеходы с адаптированным Панцирем.
      Против кого эти системы ПВО?
      Против краснокнижных белых медведей?
      Порадовало.
      А у америкосов такого нет.
      Пусть догонят.

      О сколько нам мгновений чудных.........................!
      И т.д.

      И совершенно внезапно вспомнил о проекте Северного широтного хода.
      Это для того, чтобы "Молодец" был как можно ближе к точке оптимального запуска.
      Хотелось бы увидеть на следующем Параде Победы в 2018 году "Ярсы" в такой-же раскраске.
      Вот будет у амеров мандраж.
      demo
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:00
    осуществление дополнительных испытаний американских систем противоракетной обороны в качестве ответа на проведенные Северной Кореей пуски ракет.

    Кое кто над руководителем КНДР постоянно стебается, а он заставляет американцев нервно шебуршиться. Хотя прекрасно понятно, что корейские ракеты не долетят до побережья Сша. Для этого потребуется еще ни один год упорной работы.
    rotmistr60
  5. Ferdinant Сегодня, 11:19
    Пусть вначале забор с Мексикой достроят.
    Ferdinant
    1. viktor. Сегодня, 11:55
      Забор с Мексикой яйцонюк строит laughing
      viktor.
  6. Шуманит Сегодня, 11:21
    Цитата: rotmistr60
    осуществление дополнительных испытаний американских систем противоракетной обороны в качестве ответа на проведенные Северной Кореей пуски ракет.

    Кое кто над руководителем КНДР постоянно стебается, а он заставляет американцев нервно шебуршиться. Хотя прекрасно понятно, что корейские ракеты не долетят до побережья Сша. Для этого потребуется еще ни один год упорной работы.

    Гавайи и Японию достанут и этого хватит... Очень боятся этого самураи и матрасы... Они ж на расстоянии воевать любят, либо с плоховооруженными отрядами не пойми кого... Вспомните Вьетнам! Помог им напалм?
    Шуманит
  7. Шуманит Сегодня, 11:27
    Цитата: сибиралт
    Теперь ответ за толстым Ыном. laughing

    Чего тебе его вес покоя то не дает? Вроде уж разжевали про диабет,про то про се... Главное по-моему что в голове,нет? Генсек НАТЫ больше нравиться?
    Шуманит
  8. Evgenijus Сегодня, 11:34
    На все Калибры не наберут пусковых установок, за всеми Варшавянками не уследишь ...
    Evgenijus
  9. Старый26 Сегодня, 11:51
    А что, найти в сети фотографию противоракеты типа GBI настолько сложно, что ее заменяют фотографией системы ТХААД?
    Старый26
    1. voyaka uh Сегодня, 12:24
      GMI - огромная ракета ПРО , почти как сама МБР, которую она
      должна перехватить. На снимке: погрузка ракеты в шахту на Аляске.
      А THAAD - относительно маленькая. Бьет уже над целью.
      voyaka uh
  10. Костадинов Сегодня, 12:05
    Цитата: pafegosoff
    Да, не поймёшь, на кого Кимы работают?
    Противоракеты-то не от них, а от России! Американцам удобно прикрываться то КНДР, то - Ираном.

    Очень странная логика. Ким работатет на американцев потому что они им прикриваются?
    Если США что то хотят сделат они всегда найдут чем прикриватся. Если против России лучше прикриватся Украйной, а не КНДР.
    Так можно додуматся что все кто Хитлер уничтожал или напал работали на него.
    Костадинов
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