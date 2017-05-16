Для американских вертолетов в Эстонии оборудована временная база
В эстонском городке Тапа оборудована временная база, на которой разместились американские вертолеты, участвующие в учении НАТО «Весенний шторм-2017», передает РИА Новости сообщение военного ведомства Эстонии.
Натовское учение «Весенний шторм-2017», в котором задействованы около 9 тыс. человек из 13-ти стран, проходят в Эстонии с 8-го по 26 мая.
Согласно информации, «база оборудована необходимыми средствами управления и связи, а также техникой для обслуживания вертолетов». Поблизости расположены казармы для летчиков и технического персонала.
По его словам, в маневрах принимают участие 11 вертолетов, среди которых американские AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, а также эстонские Robinson R-44.
Натовское учение «Весенний шторм-2017», в котором задействованы около 9 тыс. человек из 13-ти стран, проходят в Эстонии с 8-го по 26 мая.
Согласно информации, «база оборудована необходимыми средствами управления и связи, а также техникой для обслуживания вертолетов». Поблизости расположены казармы для летчиков и технического персонала.
Возведенная вблизи места учений временная база позволит авиационным подразделениям более быстро и гибко реагировать на потребности армейских наземных частей. Это также даст возможность значительной экономии топлива и времени полетов,сообщил начальник авиабазы Эмари (расположена под Таллином), где ранее дислоцировались вертолеты, Улар Лыхмус.
По его словам, в маневрах принимают участие 11 вертолетов, среди которых американские AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, а также эстонские Robinson R-44.
Использованы фотографии: Sputnik / Сергей Мелконов
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