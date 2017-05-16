12:45 16 мая

Для американских вертолетов в Эстонии оборудована временная база

В эстонском городке Тапа оборудована временная база, на которой разместились американские вертолеты, участвующие в учении НАТО «Весенний шторм-2017», передает РИА Новости сообщение военного ведомства Эстонии.

Для американских вертолетов в Эстонии оборудована временная база


Натовское учение «Весенний шторм-2017», в котором задействованы около 9 тыс. человек из 13-ти стран, проходят в Эстонии с 8-го по 26 мая.


Согласно информации, «база оборудована необходимыми средствами управления и связи, а также техникой для обслуживания вертолетов». Поблизости расположены казармы для летчиков и технического персонала.

Возведенная вблизи места учений временная база позволит авиационным подразделениям более быстро и гибко реагировать на потребности армейских наземных частей. Это также даст возможность значительной экономии топлива и времени полетов,
сообщил начальник авиабазы Эмари (расположена под Таллином), где ранее дислоцировались вертолеты, Улар Лыхмус.

По его словам, в маневрах принимают участие 11 вертолетов, среди которых американские AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, а также эстонские Robinson R-44.

Использованы фотографии: Sputnik / Сергей Мелконов
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 11:00
    Передвижной публичный дом,что ли?
    210окв
    1. cniza Сегодня, 11:02
      Для американских вертолетов в Эстонии оборудована временная база


      "Ничего не бывает таким постоянным , как что то временное" , увы , но США там обустраиваются на долго.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
        Ну что же - матрасы устроили "Helipad" своим , как же жду я лично обустройства постоянной базы российских вертолётов (и не только) ...
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 11:10
          В Прибалтике ? belay или ...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:11
            В Беларуси , Витя .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 11:14
              Но Батька почему то все оттягивает , говорит дайте нам технику мы сами...
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:16
                Так ведь я - не Бацька . Я выразил своё мнение . soldier
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:18
                  Да я понимаю , но без него никак.
                  cniza
      2. сибиралт Сегодня, 11:16
        Цитата: cniza
        Для американских вертолетов в Эстонии оборудована временная база

        "Ничего не бывает таким постоянным , как что то временное" , увы , но США там обустраиваются на долго.

        Надолго, это пока Эстонии будет чем платить на их вертолетные стоянки.
        сибиралт
        1. cniza Сегодня, 11:19
          Землей заберут и останутся.
          cniza
    2. Чёрный Сегодня, 11:07
      210окв , ДА smile спектр услуг расширяется laughing ждут прибытия высококвалифицированного облуживающего персонала из незалежной laughing
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 11:13
        Прибытие основного экспортного "продукта" незалежной..?
        Цитата: Чёрный
        210окв , ДА smile спектр услуг расширяется laughing ждут прибытия высококвалифицированного облуживающего персонала из незалежной laughing
        210окв
    3. Самаритянин Сегодня, 11:12
      Нанимает американский генерал летчиков на работу Заходит немец. Рассказывает, сколько налетал. в каких операциях участвовал. Генерал спрашивает: — А сколько хотите получать? — 3 тысячи долларов. — А на что вы их потратите? — Одну тысячу в банк положу, одну — семье, одну себе. Заходит англичанин. Тоже рассказывает сколько налетал. в каких операциях участвовал. — А сколько хотите получать? — 4 тысячи долларов. — А на что вы их потратите? — Одну в банк положу, две — семье, одну себе. Заходит эстонец. Генерал спрашивает: — Сколько налетал? — Нисколько. — ??? — В каких операциях участвовали? — Ни в каких. — А сколько получать хотите? — 9 тысяч. — А зачем вам столько? — Ну как? Три — вам. Три себе. А за три немец летать согласился.
      Самаритянин
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 11:01
    Неоккупированные
    ШВЕДский_стол
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:07
    временная база

    Которая тихой сапой трансформируется в постоянную. Эстонские политики будут рады этому до коликов в животе объясняя своему населению, что это уменьшит российскую угрозу, даст новые рабочие места. Заодно повысит рождаемость в Эстонии, но об этом громко говорить не будут.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:18
      Вот только суровая реальность всё изменит это с точностью до "наоборот" .
      bouncyhunter
    2. Шукшин Сегодня, 11:19
      Работой завалят местных венерологов.
      Шукшин
  4. Шукшин Сегодня, 11:17
    У "Искандеров" ЗВО появилась новая мишень.
    Шукшин
  5. LPD17 Сегодня, 11:26
    На западе европы есть странный древний обычай
    раз в сто лет собираться всем вместе (ну чтобы не страшно было)
    и идти на Восток к руссам
    получать люлей.........
    такой древний старинный обычай....
    LPD17
  6. dojjdik Сегодня, 11:27
    когда то на Кубе кукурузник хрущ спасовал перед америкашками-с тех пор мы к сожалению отступаем; но все ж построить в Мексике общюю военную базу с Китайцами вполне можно и даже нужно
    dojjdik
    1. Шукшин Сегодня, 11:37
      Хрущев фигура скорее отрицательная, НО.
      В период Кубинского кризиса первые очконули Американцы, и убрали ракеты из Турции.
      Наши ракеты на Кубе были размещены в качестве ответа, на размещение ракет в Турции, как только американцы убрали ракеты из Турции, мы убрали ракеты с Кубы.
      Шукшин
  7. роман66 Сегодня, 11:27
    там поди и земли свободной не осталось - куда ни плюнь в натовца попадешь
    роман66
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