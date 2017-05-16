12:43 16 мая

Армия США обновляет парк грузовиков

Американской армии требуется больше тяжелых грузовиков. Корпорация Oshkosh заявила о подписании сразу нескольких контрактов с Минобороны США на ремонт уже имеющихся в армии машин, а также поставку новых грузовиков, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

Общая сумма контрактов между компанией Oshkosh Defense (является частью корпорации Oshkosh) и подразделением TACOM (Tank-Automotive and Armaments Command) армии США составила $165 млн. За эти средства один из крупнейших в мире производителей тяжелой грузовой техники проведет капитальный ремонт и модернизацию до новейшей модификации части автомобилей HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck), имеющихся на вооружении американской армии. В контракте указывается, что в ходе ремонтных работ машины будут восстановлены до «нулевой кондиции» (zero-mile, zero-hour condition), что позволит армии получить практически новые автомобили с нулевым пробегом (при этом восстановление существенно дешевле производства новых машин).

Армия США обновляет парк грузовиков

Тяжелые грузовики производства компании Oshkosh Defense



Кроме того, в рамках одного из контрактов компания Oshkosh Defense выпустит новые тяжелые грузовики HEMTT, а также прицепы для них (всего — 478 единиц). Обновленные и новые машины начнут поступать в войска одновременно — с июля 2018 года.

Автомобили HEMTT являются одними из представителей семейства тяжелых армейских грузовиков Oshkosh Defense, насчитывающего несколько десятков модификаций. В базовом варианте HEMTT представляет собой грузовик с бронированной кабиной, установленной на полноприводное внедорожное шасси с колесной формулой 8×8. Машина оснащается 15,2-литровым дизельным двигателем, а ее общая масса превышает 9 т. Автомобили HEMTT поступили на вооружение американской армии в 1982 году и заменили устаревшие машины M520 Goer.

Использованы фотографии: oshkoshcorp.com
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Комментарии 14

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  1. Ferdinant Сегодня, 11:36
    Старые Украине продадут,причем втридорого и в кредит
    Ferdinant
    1. oleg-gr Сегодня, 11:45
      Восстановить до "нулевой кондиции" и продать? Сильно сомневаюсь. Такое впечатление, что готовятся к расширению своих контингентов в Европе и Азии. Для сдерживания РФ м Китая требуется больше войск.
      oleg-gr
    2. xetai9977 Сегодня, 12:34
      Мощная техника, надо отдать должное!
      xetai9977
  2. андрей юрьевич Сегодня, 11:37
    мне отдайте один... брату подарю...в деревне вещь незаменимая.
    андрей юрьевич
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:38
      а"хаммера" лишнего нет? мы бы с половиной сайта бухнули...
      андрей юрьевич
      1. perepilka Сегодня, 11:56
        Цитата: андрей юрьевич
        а"хаммера" лишнего нет?

        А нафиг этот грузовик what Я бы от чего нибудь, типа производной от Виллиса не отказался, только чтоб на раме и подвеска с ходом и независимая what И "буханка", иль "таблетка" кто как обзовёт, главное поспать и ехать belay
        perepilka
        1. андрей юрьевич Сегодня, 12:15
          Цитата: perepilka
          Цитата: андрей юрьевич
          а"хаммера" лишнего нет?

          А нафиг этот грузовик what Я бы от чего нибудь, типа производной от Виллиса не отказался, только чтоб на раме и подвеска с ходом и независимая what И "буханка", иль "таблетка" кто как обзовёт, главное поспать и ехать belay

          в городе-" джип" один..и не продаётся. "двойников" два,и тоже не продажные... recourse
          андрей юрьевич
    2. роман66 Сегодня, 11:39
      с 15-ти литровым движком - то? у брата нефтеперегонный завод? lol
      роман66
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:21
        Цитата: роман66
        ? у брата нефтеперегонный завод?

        палить нельзя... но запрвиться-есть где... wink
        андрей юрьевич
    3. 210окв Сегодня, 11:40
      Зачем?Хочешь разорить страну-подарите американский пароход!Там горючки не напасешься..
      Цитата: андрей юрьевич
      мне отдайте один... брату подарю...в деревне вещь незаменимая.
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:23
        [quote=210окв]Зачем?Хочешь разорить страну-подарите американский пароход!Там горючки не напасешься..[quote=андрей юрьевич] ждём,когда "бьёрки" разом встанут... wassat
        андрей юрьевич
  3. андрей юрьевич Сегодня, 11:39
    Цитата: андрей юрьевич
    мне отдайте один... брату подарю...в деревне вещь незаменимая.
    андрей юрьевич
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:19
      Цитата: андрей юрьевич
      Зачем?
      Деревня...там другие стандарты,и мера другая...
      андрей юрьевич
  4. А1845 Сегодня, 12:21
    Хорошие машины, наши новые Уралы тоже впечатляют, но в них вроде бы не все отечественное, а жаль
    А1845
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