15:25 16 мая

В танковое соединение ЦВО поступил новый мобильный госпиталь

В рамках гособоронзаказа на вооружение танковой дивизии Центрального округа, дислоцированной на Урале, поступил новый полевой мобильный госпиталь, передает ТАСС сообщение представителя ЦВО Ярослава Рощупкина.

В танковое соединение ЦВО поступил новый мобильный госпиталь


Новый полевой мобильный госпиталь поступил по ГОЗ. В комплект подразделения входят более 50 пневмокаркасных сооружений, позволяющих переброску различными видами транспорта и быстрое возведение. Оказание неотложной врачебной помощи возможно уже через два часа после начала монтажа. Пропускная способность достигает 150 человек в сутки,
рассказал Рощупкин.


По его словам, «в состав мобильного госпиталя входят приемо-сортировочный, хирургический, госпитальный, медицинский, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и другие модули».

Рощупкин уточнил, что «госпиталь находится на вооружении танковой дивизии, воссозданной на Урале в декабре 2016 года».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Ferdinant Сегодня, 13:02
    Вот это хорошая новость.Молодцы!
    Ferdinant
    1. tiredwithall Сегодня, 13:22
      Не спешите радоваться. Надо еще узнать, а есть ли у них на вооружении мобильные клизмы?
      tiredwithall
      1. DenZ Сегодня, 13:44
        Есть. Только они гусеничные и после залпов слабительный эффект обеспечен.
        DenZ
  2. Doc-03 Сегодня, 14:09
    Хорошая картинка, правда не по теме и 2014 г. )))
    Doc-03
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