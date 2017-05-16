В танковое соединение ЦВО поступил новый мобильный госпиталь

Новый полевой мобильный госпиталь поступил по ГОЗ. В комплект подразделения входят более 50 пневмокаркасных сооружений, позволяющих переброску различными видами транспорта и быстрое возведение. Оказание неотложной врачебной помощи возможно уже через два часа после начала монтажа. Пропускная способность достигает 150 человек в сутки,

В рамках гособоронзаказа на вооружение танковой дивизии Центрального округа, дислоцированной на Урале, поступил новый полевой мобильный госпиталь, передает ТАСС сообщение представителя ЦВО Ярослава Рощупкина.рассказал Рощупкин.По его словам, «в состав мобильного госпиталя входят приемо-сортировочный, хирургический, госпитальный, медицинский, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и другие модули».Рощупкин уточнил, что «госпиталь находится на вооружении танковой дивизии, воссозданной на Урале в декабре 2016 года».