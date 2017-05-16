15:26 16 мая

Лётные испытания Ка-62 начнутся в текущем году

Полноценные летные испытания нового вертолета Ка-62 начнутся в этом году, передает ТАСС сообщение руководителя департамента министерства промышленности и торговли РФ Сергея Емельянова.



В этом году мы ожидаем, что он выполнит полноценный первый вылет. В прошлом году было произведено висение, в этом году – полноценный вылет и начало летных испытаний,
сказал директор департамента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.


По его словам, в настоящее время «ведутся маркетинговые работы по поиску заинтересованных клиентов».

Как ранее сообщали разработчики, Ка-62 является перспективным многоцелевым вертолетом, создаваемом в ОАО «Камов» на основе военного Ка-60.



Сообщалось также, что машина создана «для выполнения широкого круга задач, в частности, для перевозки пассажиров, спасательных операций, работ в интересах нефтегазовой отрасли». Вертолет сможет брать на борт до 15 человек либо перевозить до 2,5 т груза.

Использованы фотографии: http://www.airwar.ru
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Комментарии 11

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  1. Machete Сегодня, 14:04
    Красавец.
    Медикам, спасателям и частникам понравится.
    Machete
    1. Hauptmann Emil Сегодня, 14:29
      Мне кажется им больше Ка-226 подходит.
      Hauptmann Emil
      1. DenZ Сегодня, 14:38
        Цитата: Hauptmann Emil
        Мне кажется им больше Ка-226 подходит

        "Вертолет сможет брать на борт до 15 человек либо перевозить до 2,5 т груза" Как эти характеристики можно сравнивать с характеристиками Ка-226 где 6 пассажиров или 1350 кг груза??
        DenZ
        1. Hauptmann Emil Сегодня, 14:56
          Я про медиков и спасателей. По крайней мере в городских условиях 226-й удобней (наверно) т.к. часто пространство ограничено. Да и приземляться места много не нужно. В идеале конечно лучше иметь в этих службах ЛА разной грузоподъемности/вместительности.
          Ну а частники. Выберут сами. Как в грузоперевозках: кто-то выбирает Lada Largus, а кто-то многотонный автопоезд.
          Hauptmann Emil
    2. donavi49 Сегодня, 14:53
      Частники уже проплатили сборочную линию на Хеливерте. И им норм. Как полного аналога 62 - Аугусту 139 собирают, так и более 100 старших братцев Аугуст 189 для Роснефти будут собирать. Камов тут проиграл заочно и нефтяникам и ютейру - их задолбало слушать обещания и они вложились в альтернативный вариант.
      donavi49
  2. Вас Влад Сегодня, 14:04
    Перспективы есть,имя громкое,надо продвигать на рынок!Удачи вам Камовцы hi А вертолёт красавец!
    Вас Влад
    1. donavi49 Сегодня, 14:47
      Напротив, перспективы спорные.

      По цене он не выигрывает у Аугусты критично. Зачем выбирать новый борт, если есть проверенный и зарекомендовавший себя трудяга? Его кстати выбрали и частники, и СЛО для Путина и Медведева. Тем более 139 уже собирают крупноблочно на Хеливерте.


      Иностранные - опять же легендарных 139 собрали более 700 машин. Это отработанный борт, с мировым сервисом, тренажерами, системами обучения и поддержания квалификации как летного, так и наземного персонала. Зачем покупать чуть дешевле (не факт кстати - там разница будет реальная в миллион или даже меньше) - но кота в мешке, под которого придется все подстраивать, и не факт, что машина удачная.

      Пока существует 0 - твердых заказов. Есть 7+7 машин предварительное соглашение от Бразилии, остальное совсем не серьезно, уровня предварительная заинтересованность.
      donavi49
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 14:17
    Эффектно выглядит... Современно...
    Вождь краснокожих
  4. 16112014nk Сегодня, 14:17
    Сам то вертолёт красавец! Вот только движок французский, редуктор австрийский, авионика тоже французская. Так что половина его стоимости, а то и больше, уйдёт за границу. За державу обидно!
    16112014nk
  5. НЕКСУС Сегодня, 14:30
    Интересно,как идут дела по проекту КА-90(100)...Полагаю,тут как раз и будет прорыв не слабее появления Арматы...

    Вертолет поднимается с земли с помощью жестких и укороченных винтов. Набирает скорость 400 км/ч, потом включается турбореактивный двухконтурный двигатель, разгоняющий машину до 700-800 км/ч. Затем винты автоматически складываются в футляр на "спине" геликоптера. Когда надо сесть, винты снова раскладываются, реактивный движок выключается, и машина приземляется в обычном режиме.

    По поводу силовой установки разгорелись споры, это будет комбинация ГТД и ТРДД (в таком случае ГТД, приводящий в движение несущий винт, будет "висеть" мертвым грузом в большинстве режимов полета) или ТРДД с отбором мощности для несущего винта на взлетном режиме.

    Сертификационные испытания новой машины могут начаться уже в 2018-2020 году. В 2021 году работы должны быть закончены, а с 2022-го вертолет будет производиться серийно и его получит армия РФ. Планируется создать и гражданскую модификацию машины.

    Вертолет сможет перевозить 24 человека на скорости 450 км/ч. Его масса составит 10,5-11,5 тонны. Какие именно машины заменит новый вертолет – сказать сложно. Вероятно, он возьмет на себя часть функций, который сейчас лежат на плечах Ми-8.

    В настоящее время работы ведутся совместными усилиями коллективов ОКБ имени Миля и Камова, но в дальнейшем останется лишь один разработчик и производитель.
    НЕКСУС
  6. v-zk Сегодня, 14:51
    Красавец! Дайте порулить! :-)
    v-zk
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