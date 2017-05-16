Лётные испытания Ка-62 начнутся в текущем году

В этом году мы ожидаем, что он выполнит полноценный первый вылет. В прошлом году было произведено висение, в этом году – полноценный вылет и начало летных испытаний,

Полноценные летные испытания нового вертолета Ка-62 начнутся в этом году, передает ТАСС сообщение руководителя департамента министерства промышленности и торговли РФ Сергея Емельянова.сказал директор департамента, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.По его словам, в настоящее время «ведутся маркетинговые работы по поиску заинтересованных клиентов».Как ранее сообщали разработчики, Ка-62 является перспективным многоцелевым вертолетом, создаваемом в ОАО «Камов» на основе военного Ка-60.Сообщалось также, что машина создана «для выполнения широкого круга задач, в частности, для перевозки пассажиров, спасательных операций, работ в интересах нефтегазовой отрасли». Вертолет сможет брать на борт до 15 человек либо перевозить до 2,5 т груза.