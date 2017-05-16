15:27 16 мая

Литовские власти вводят налог на безработицу

Евробюрократы из Брюсселя предлагают прибалтийским властям «ускорится» с проведением экономических реформ с целью повышения доходности бюджета и своевременности погашения кредитов, выданных Евросоюзом. Одним из первых на призыв Брюсселя об ускорении реформ откликнулись власти Литвы. В частности, было принято решение о введении новых налогов. Теперь налоги официальный Вильнюс заставит платить (внимание!) безработных - с 1 июля. Об этом сообщает Delfi .



Это обращает на себя особое внимание на фоне того, что в Европе с резкой критикой выступили против введения так называемого налога на тунеядство в Белоруссии. Это налог в РБ, напомним, действует в течение нескольких лет. В России тоже некоторое время назад заявляли о возможности введения такого налога, однако инициатива была отклонена.


Литовские власти решили, что собирать налог с безработных они будут в виде процентов от пособия по безработице. При этом сразу же заявили, что «пособие вырастет». Фактически это означает, что прибалтийские власти снижают уровень поддержки безработных завуалированным снижением объёмов материальной помощи. Возможно, свою роль здесь играет и та мигрантская квота, которой Брюссель «одарил» страны Балтии.

Чтобы получить пособие по безработице в объёмах до 200 евро, житель республики должен зарегистрироваться в центре занятости, предоставив при этом пакет документов. Местные жители жалуются на то, что хотя время выплат пособия по безработице по закону вырастает с 6 до 9 месяцев, на деле незанятому человеку больше 2-3 месяцев не платят, отправляя на работу не по специальности или предлагая срочные курсы по смене профессии, которые чаще всего не оплачиваются государством.

Использованы фотографии: Русский курьер
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Комментарии 35

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  1. Чёрный Сегодня, 14:00
    А ещё можно ввести налог на воздух, на обед , завтрак и ужин laughing
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:01
      Вместо того , чтобы строить домики для бездомных поросят - с этих поросят будут брать налог за бездомность . Плавали , знаем ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 14:03
        Цитата: Чёрный
        А ещё можно ввести налог на воздух, на обед , завтрак и ужин laughing


        На бороду и т.д. , это их Европа к этому принуждает.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:07
          Цитата: cniza
          это их Европа к этому принуждает.

          А простиДаля и лоб готова расшибить в угоду . fool
          bouncyhunter
          1. Татьяна Сегодня, 14:11
            Ха! Поскольку в Литве отменена смертная казнь, советую простым литовцам задушить Далю - Президента Литвы и её правительство - в "радушных" объятиях! чем получить для себя хотя бы моральное облегчение.
            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:13
              Татьяна ! hi Смертоубийство вообще-то грех ... Но идея какова ! good
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 14:33
                Да и не решит это проблемы , таких "Далей" в очереди очень много.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:38
                  Извлекли эти реформаторы припадочные ... Вывезти бы их в чисто море , да и булькнуть на абиссаль , предварительно обув в бетонные ласты ...
                  bouncyhunter
        2. МПК105 Сегодня, 14:09
          На бороду не надо,а на всё остальное и у нас,если ещё нет,то скоро будет...Здесь мы от просвещённой и демократической Европы мало чем отличаемся.
          МПК105
          1. cniza Сегодня, 14:15
            Не , немцы впереди , у них стоят счетчики на водосточных трубах и платят налог на стоки от осадков.
            cniza
        3. Тралл Сегодня, 14:10
          Ну теперь у прибалтов, кроме неграждан, появятся новые маргинальные категории населения...
          Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы smile
          Тралл
          1. 0255 Сегодня, 14:22
            Цитата: Тралл
            Ну теперь у прибалтов, кроме неграждан, появятся новые маргинальные категории населения...
            Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы smile

            Это пишет гражданин РБ, которой тоже коснулось подобное "счастье"? Если сами попадёте под такой налог - обрадуетесь?
            0255
            1. Тралл Сегодня, 14:28
              Что значит "если", - уже smile
              Например всем выпускникам ВУЗов прошлого года налоговая разослала в начале этого года "письма счастья", что им нужно лично прибыть в налоговую и доказать, что они в течении 1-2 месяцев после выпускного успели устроиться на работу. Иначе - налог 200$. Дело в том, что нужно официально проработать в году более 180 дней. Какие шансы в нынешнее время у вчерашних студентов сразу устроиться на работу, - практически нулевые. Вот и "плачут" теперь их папы с мамами...
              Тралл
      2. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
      3. 34 регион Сегодня, 14:11
        14.01. Паша! А что будет с теми кто налог не заплатит? Посадят в тюрьму, отправят на общественные работы. конфискуют имущество, расстреляют? В Англии кажется уже вешали безработных после огораживания. История развивается по спирали?
        34 регион
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:14
          Цитата: 34 регион
          История развивается по спирали?

          Очень похоже на то ...
          bouncyhunter
        2. Тралл Сегодня, 14:14
          Цитата: 34 регион
          А что будет с теми кто налог не заплатит? Посадят в тюрьму, отправят на общественные работы. конфискуют имущество, расстреляют?

          В Беларуси вместо уплаты годового налога на тунеядство(около 200$) можно отсидеть 15 суток.
          Тралл
          1. МПК105 Сегодня, 14:17
            Каждый месяц?Или раз в год отсидел 15 -налог уплачен? laughing
            МПК105
            1. Тралл Сегодня, 14:18
              Раз в год, знакомый знакомой уже так сделал.
              Но в этом году Батька простил(отложил) уплату налога тунеядцами за прошлый год - скоро выборы smile
              А те кто успел его уже заплатить(кстати, можно заплатить его и с 10% скидкой, если сделать это досрочно), - тем зачтется в следующем году, если они не устроятся на работу...
              Тралл
            2. Владимирец Сегодня, 14:26
              Цитата: МПК105
              Каждый месяц?

              Каждую неделю. laughing
              Владимирец
              1. Околоточный Сегодня, 14:55
                Да, каждую неделю по пятнахе. Круто. Морской казак МПК выдюжит, и не такое на малом перегонном проходили. drinks
                Околоточный
            3. Околоточный Сегодня, 14:56
              Лёш, а какого лешего ты этим интересуешься? К Батьке в гости собрался? Ты же вроде как "нефтянник", трудоустроен? yes
              Околоточный
              1. МПК105 Сегодня, 15:01
                Привет!!!Да кто её знает,что завтра будет...Надо ко всему быть готовым laughing laughing laughing
                МПК105
    2. сибиралт Сегодня, 14:07
      Похоже, они учатся экзотическим налогам у нашего правительства.
      На вчерашнем ток-шоу "Первая студия", изобретатель налога на "малодетность" на вопрос - на кой тебе это надо, ответил - а чтобы его перераспределять bully
      сибиралт
      1. gukoyan Сегодня, 14:09
        Согласен, дурной пример заразителен)
        gukoyan
      2. Околоточный Сегодня, 14:58
        Ну почему "экзотическим"? Вспомните налог на "бездетность" в Советское время? Я правда его не платил, за неимением детей, работы, денег, короче детородного и рабочего возраста.
        Околоточный
    3. Венд Сегодня, 14:37
      Цитата: Чёрный
      А ещё можно ввести налог на воздух, на обед , завтрак и ужин laughing

      Всему свое время, будет и такое. Это же европейская демократия. laughing
      Венд
      1. мордвин 3 Сегодня, 14:41
        Цитата: Венд
        Всему свое время, будет и такое. Это же европейская демократия.

        А не смешно чтой то.
        мордвин 3
    4. pjastolov Сегодня, 14:52
      Батька рулит laughing
      pjastolov
  2. yuriy55 Сегодня, 14:01
    Литовские власти решили, что собирать налог с безработных они будут в виде процентов от пособия по безработице.

    Как тут не вспомнить:
    yuriy55
  3. gukoyan Сегодня, 14:08
    Лучше бы налог на гомосятину ввели, с учетом того сколько в гейропе этих индивидумов, то там бюджет не хило так повысить можно.
    gukoyan
    1. Околоточный Сегодня, 14:59
      А как его рассчитывать, по головам или извиняюсь по ....отверстиям? laughing
      Околоточный
  4. Jovanni Сегодня, 14:17
    в Европе с резкой критикой выступили против введения так называемого налога на тунеядство в Белоруссии.

    Не, ну правильно! Тунеядство - слово плохое. То ли дело безработица! Толерантно так... А вообще прибалты, арбайтен, ферфлюхтишен швайн! И отдавайте кредиты взад! С процентами...
    Jovanni
  5. 0255 Сегодня, 14:18
    Теперь налоги официальный Вильнюс заставит платить (внимание!) безработных - с 1 июля.

    Это преподносится как плохое? Тогда почему белорусов, недовольных "налогом на тунеядство" пропагандисты ВО выставляли как врагов?
    Литовские власти решили, что собирать налог с безработных они будут в виде процентов от пособия по безработице. При этом сразу же заявили, что «пособие вырастет». Фактически это означает, что прибалтийские власти снижают уровень поддержки безработных завуалированным снижением объёмов материальной помощи.

    У них хотя бы отчисляется процент с пособия, а не требуют деньги с безработных.
    0255
  6. Ferdinant Сегодня, 14:27
    Выдавливают работоспособное население из страны,пенсионеры нищие по сути вся пенсия уходит на коммуналку,врачи уезжают,причем хоть санитаром.Очищают страну от населения?
    Ferdinant
  7. seregatara1969 Сегодня, 14:48
    количество жителей литвы падает - предлагаю ввести налог на семейных за неумение рожать детей
    seregatara1969
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