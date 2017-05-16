Литовские власти вводят налог на безработицу
Евробюрократы из Брюсселя предлагают прибалтийским властям «ускорится» с проведением экономических реформ с целью повышения доходности бюджета и своевременности погашения кредитов, выданных Евросоюзом. Одним из первых на призыв Брюсселя об ускорении реформ откликнулись власти Литвы. В частности, было принято решение о введении новых налогов. Теперь налоги официальный Вильнюс заставит платить (внимание!) безработных - с 1 июля. Об этом сообщает Delfi .
Это обращает на себя особое внимание на фоне того, что в Европе с резкой критикой выступили против введения так называемого налога на тунеядство в Белоруссии. Это налог в РБ, напомним, действует в течение нескольких лет. В России тоже некоторое время назад заявляли о возможности введения такого налога, однако инициатива была отклонена.
Литовские власти решили, что собирать налог с безработных они будут в виде процентов от пособия по безработице. При этом сразу же заявили, что «пособие вырастет». Фактически это означает, что прибалтийские власти снижают уровень поддержки безработных завуалированным снижением объёмов материальной помощи. Возможно, свою роль здесь играет и та мигрантская квота, которой Брюссель «одарил» страны Балтии.
Чтобы получить пособие по безработице в объёмах до 200 евро, житель республики должен зарегистрироваться в центре занятости, предоставив при этом пакет документов. Местные жители жалуются на то, что хотя время выплат пособия по безработице по закону вырастает с 6 до 9 месяцев, на деле незанятому человеку больше 2-3 месяцев не платят, отправляя на работу не по специальности или предлагая срочные курсы по смене профессии, которые чаще всего не оплачиваются государством.
Это обращает на себя особое внимание на фоне того, что в Европе с резкой критикой выступили против введения так называемого налога на тунеядство в Белоруссии. Это налог в РБ, напомним, действует в течение нескольких лет. В России тоже некоторое время назад заявляли о возможности введения такого налога, однако инициатива была отклонена.
Литовские власти решили, что собирать налог с безработных они будут в виде процентов от пособия по безработице. При этом сразу же заявили, что «пособие вырастет». Фактически это означает, что прибалтийские власти снижают уровень поддержки безработных завуалированным снижением объёмов материальной помощи. Возможно, свою роль здесь играет и та мигрантская квота, которой Брюссель «одарил» страны Балтии.
Чтобы получить пособие по безработице в объёмах до 200 евро, житель республики должен зарегистрироваться в центре занятости, предоставив при этом пакет документов. Местные жители жалуются на то, что хотя время выплат пособия по безработице по закону вырастает с 6 до 9 месяцев, на деле незанятому человеку больше 2-3 месяцев не платят, отправляя на работу не по специальности или предлагая срочные курсы по смене профессии, которые чаще всего не оплачиваются государством.
Использованы фотографии: Русский курьер
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