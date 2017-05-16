ЛНР: ВСУ продает вооружение местным жителям

В ходе работы комиссии, работающей в 14-й отдельной механизированной бригаде с 13 мая, выявлены факты продажи командирами подразделений оружия и боеприпасов гражданским лицам





Командиром этой бригады является военный преступник полковник Жакун, "прославившийся" отдачей преступных приказов на применение тяжелой артиллерии и реактивных систем по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры