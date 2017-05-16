ЛНР: ВСУ продает вооружение местным жителям
Комиссия, отправленная Киевом в Донбасс для проверки 14-й бригады вооруженных сил Украины, выявила факты продажи командованием оружия местным жителям, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр
Ранее Марочко сообщал, что проверка, проводимая в одной из бригад ВСУ в зоне так называемой "АТО", выявила недостачу оружия, боеприпасов, пяти тонн дизельного топлива и трех автомобилей "Урал".
Кроме того, подполковник заявлял, что военнослужащие ВСУ в зоне так называемой "АТО" продолжают похищать детали и агрегаты с вооружения и военной техники для их последующей продажи.
Помимо этого, представитель Народной милиции сообщал, что прокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел на командиров 54-й бригады ВСУ, в том числе за незаконный вывоз оружия из зоны так называемой "АТО" и его последующий сбыт.
В ходе работы комиссии, работающей в 14-й отдельной механизированной бригаде с 13 мая, выявлены факты продажи командирами подразделений оружия и боеприпасов гражданским лицам- отметил он -
Командиром этой бригады является военный преступник полковник Жакун, "прославившийся" отдачей преступных приказов на применение тяжелой артиллерии и реактивных систем по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры
Ранее Марочко сообщал, что проверка, проводимая в одной из бригад ВСУ в зоне так называемой "АТО", выявила недостачу оружия, боеприпасов, пяти тонн дизельного топлива и трех автомобилей "Урал".
Кроме того, подполковник заявлял, что военнослужащие ВСУ в зоне так называемой "АТО" продолжают похищать детали и агрегаты с вооружения и военной техники для их последующей продажи.
Помимо этого, представитель Народной милиции сообщал, что прокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел на командиров 54-й бригады ВСУ, в том числе за незаконный вывоз оружия из зоны так называемой "АТО" и его последующий сбыт.
Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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