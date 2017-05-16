15:27 16 мая

ЛНР: ВСУ продает вооружение местным жителям

Комиссия, отправленная Киевом в Донбасс для проверки 14-й бригады вооруженных сил Украины, выявила факты продажи командованием оружия местным жителям, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр

ЛНР: ВСУ продает вооружение местным жителям


В ходе работы комиссии, работающей в 14-й отдельной механизированной бригаде с 13 мая, выявлены факты продажи командирами подразделений оружия и боеприпасов гражданским лицам
- отметил он -
Командиром этой бригады является военный преступник полковник Жакун, "прославившийся" отдачей преступных приказов на применение тяжелой артиллерии и реактивных систем по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры



Ранее Марочко сообщал, что проверка, проводимая в одной из бригад ВСУ в зоне так называемой "АТО", выявила недостачу оружия, боеприпасов, пяти тонн дизельного топлива и трех автомобилей "Урал".

Кроме того, подполковник заявлял, что военнослужащие ВСУ в зоне так называемой "АТО" продолжают похищать детали и агрегаты с вооружения и военной техники для их последующей продажи.

Помимо этого, представитель Народной милиции сообщал, что прокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел на командиров 54-й бригады ВСУ, в том числе за незаконный вывоз оружия из зоны так называемой "АТО" и его последующий сбыт.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 13

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  1. Ferdinant Сегодня, 14:09
    И не только оружие,все ,что можно продают,грошики зробляют и никакие Минские соглашения не помогут.Война сверхприбыльный бизнес,а автоматы,соляра,Уралы это так мелочевка
    Ferdinant
    1. МПК105 Сегодня, 14:11
      Согласен-разве для кого это новость..?Кому война,кому мать родна...
      МПК105
    2. cniza Сегодня, 14:11
      Причем так было всегда , даже во времена СССР , хохлы тащили и продавали все подряд , кроме оружия , конечно.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:21
        Барыжат , а потом на камеру ноют : "Нычого нема !" . Д.Б. am
        bouncyhunter
      2. Чёрный Сегодня, 14:24
        Надеюсь, что скоро с этим оружием в руках их и погонят за границы ЛДНР
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 14:35
          Цитата: Чёрный
          Надеюсь, что скоро с этим оружием в руках их и погонят за границы ЛДНР


          Уже сил нет ждать , когда?
          cniza
      3. НЕКСУС Сегодня, 14:41
        Цитата: cniza
        хохлы тащили и продавали все подряд , кроме оружия , конечно.

        Махновщина в чистом виде...
        НЕКСУС
      4. 210окв Сегодня, 14:54
        Ну а сейчас "незалежность" позволяет и оружие тырить..
        Цитата: cniza
        Причем так было всегда , даже во времена СССР , хохлы тащили и продавали все подряд , кроме оружия , конечно.
        210окв
    3. сибиралт Сегодня, 14:25
      Ага, А потом обвиняют Россию в поставках оружия на Донбасс.
      сибиралт
    4. LostCoast Сегодня, 14:27
      Вот всё у них так.Сначала грабят,потом ограбленным оружие продают.Где логика? - спросил глас вопиющего в пустыне увидев пред собой ниспосланные лыжи...
      LostCoast
  2. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:43
    Красиво жить не запретишь, сказал "дух" и спер у "деда" пряник...
    DOCTOR ZLO
  3. seregatara1969 Сегодня, 14:44
    [quoteКроме того, подполковник заявлял, что военнослужащие ВСУ в зоне так называемой "АТО" продолжают похищать детали и агрегаты с вооружения и военной техники для их последующей продажи.][/quote] кому продать можно детали от военных машин ? только другим военным ! парадокс !? хотя......
    seregatara1969
    1. pjastolov Сегодня, 14:49
      чем больше продадут, тем меньше останется, меньше стрелять будут по мирным жителям hi
      pjastolov
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