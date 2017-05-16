15:26 16 мая

Янукович собрался допросить Порошенко, Яценюка и Турчинова

РИА Новости сегодня публикует заявление Виктора Януковича, которого вновь привлекают к даче показаний по делу о расстрелах в центре Киева в феврале 2014 года. Напомним, что показания Янукович, находящийся в России, представляет посредством видеоконференции. Несколько раз трансляции украинской стороной срывались. Теперь Янукович говорит о том, что на допрос должны быть вызваны Порошенко, Яценюк и Турчинов.

Янукович собрался допросить Порошенко, Яценюка и Турчинова


Из заявления экс-президента Украины:
Сейчас я ожидаю вызова из ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции. Так, как это было в ноябре 2016 года (…) Сейчас я снова жду этого момента. Но теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы.



По словам Януковича, если украинский суд будет вести рассмотрение дела в открытом формате, то все упомянутые лица в процессе тоже должны участвовать и быть допрошенными, причём допрошены самим Януковичем...

Виктор Янукович:
Без международного контроля так называемая киевская власть чувствует свою полную безнаказанность за кровавые события, приведшие к гибели десятков тысяч наших сограждан, к потере территориальной целостности Украины.


Напомним, что нынешние власти Украины обвиняют Януковича в государственной измене. Судебное заседание, на котором Янукович выступит дистанционно, планируется к проведению 18 мая.

Использованы фотографии: Meduza
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Комментарии 14

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  1. oleg-gr Сегодня, 14:57
    Лично допросить. Вопросы для них уже приготовлены. Из Ростова можно и голос подать. До Лаврентия Палыча ему далеко.
    oleg-gr
    1. LostCoast Сегодня, 15:02
      ОООСССЬ це гарно!Будем посмотреть laughing
      LostCoast
  2. МПК105 Сегодня, 14:57
    От он...Вылез,блин,красаучег...Давай,суди их всех,лучше поздно,чем на майдане разогнать без суда и следствия...
    МПК105
    1. pjastolov Сегодня, 15:03
      Даа, а что это даст? даже если кто-то и придет, а скорее всего пошлют в город в латинской америке
      pjastolov
  3. 210окв Сегодня, 14:58
    Ну так съезди и притащи их на допрос!А то что то засиделся за спинами наших властей..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 15:02
      Эх! Посадить бы всех этих персонажей вместе с яныком в одну камеру и пусть там друг друга допрашивают....лет 20... все друг друга стоят, утырки. Целую стану под откос пустили
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:12
        Янукович собрался допросить Порошенко, Яценюка и Турчинова

        Блин , ну как дети малые , чесслово . Зашли бы ещё за угол и китайскими авианосцами померились . negative
        bouncyhunter
  4. Bronevick Сегодня, 14:58
    Отдыхай спокойно в Крыму на пенсии, пока тебя не выдали Киеву.
    Bronevick
    1. 210окв Сегодня, 15:05
      А следовало бы выдать..В ЛДНР..
      Цитата: Bronevick
      Отдыхай спокойно в Крыму на пенсии, пока тебя не выдали Киеву.
      210окв
  5. Curious Сегодня, 15:07
    "Напомним, что нынешние власти Украины обвиняют Януковича в государственной измене."
    А он и есть государственный изменник. Бросил страну и обосравшись, удрал. Имея все, чтобы не допустить всего этого, занимался только воровством. Теперь гундосит что-то, прффесор недоделанный. Кто объяснит, зачем такое говно в России? Как пример, что таких не должно быть?
    Curious
  6. HAM Сегодня, 15:09
    Витёк с допросом опоздал на три года!
    HAM
  7. Злой 55 Сегодня, 15:11
    Ну конечно, так дон Педро со своим кагалом и приедет Яныку показания давать..Найдет миллион причин отмазаться.Да и не барское это дело-на каверзные вопросы отвечать..
    Злой 55
  8. vladimirvn Сегодня, 15:16
    Пинка под зад этому Яныку.. Или лучше обменять его на всех сидящих в СБУ по политическим мотивам. Справедливо будет.
    vladimirvn
  9. Ferdinant Сегодня, 15:21
    Обаму забыл
    Ferdinant
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