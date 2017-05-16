Янукович собрался допросить Порошенко, Яценюка и Турчинова
РИА Новости сегодня публикует заявление Виктора Януковича, которого вновь привлекают к даче показаний по делу о расстрелах в центре Киева в феврале 2014 года. Напомним, что показания Янукович, находящийся в России, представляет посредством видеоконференции. Несколько раз трансляции украинской стороной срывались. Теперь Янукович говорит о том, что на допрос должны быть вызваны Порошенко, Яценюк и Турчинов.
Из заявления экс-президента Украины:
По словам Януковича, если украинский суд будет вести рассмотрение дела в открытом формате, то все упомянутые лица в процессе тоже должны участвовать и быть допрошенными, причём допрошены самим Януковичем...
Виктор Янукович:
Напомним, что нынешние власти Украины обвиняют Януковича в государственной измене. Судебное заседание, на котором Янукович выступит дистанционно, планируется к проведению 18 мая.
Из заявления экс-президента Украины:
Сейчас я ожидаю вызова из ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции. Так, как это было в ноябре 2016 года (…) Сейчас я снова жду этого момента. Но теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы.
По словам Януковича, если украинский суд будет вести рассмотрение дела в открытом формате, то все упомянутые лица в процессе тоже должны участвовать и быть допрошенными, причём допрошены самим Януковичем...
Виктор Янукович:
Без международного контроля так называемая киевская власть чувствует свою полную безнаказанность за кровавые события, приведшие к гибели десятков тысяч наших сограждан, к потере территориальной целостности Украины.
Напомним, что нынешние власти Украины обвиняют Януковича в государственной измене. Судебное заседание, на котором Янукович выступит дистанционно, планируется к проведению 18 мая.
Использованы фотографии: Meduza
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