Янукович собрался допросить Порошенко, Яценюка и Турчинова

Сейчас я ожидаю вызова из ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции. Так, как это было в ноябре 2016 года (…) Сейчас я снова жду этого момента. Но теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы.

Без международного контроля так называемая киевская власть чувствует свою полную безнаказанность за кровавые события, приведшие к гибели десятков тысяч наших сограждан, к потере территориальной целостности Украины.