Под Саратовом начались соревнования артиллеристов в рамках игр «АрМИ»

На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области стартовал третий этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит в рамках Армейских международных игр-2017,

Соревнования артиллеристов в рамках международных армейских игр стартовали в Саратовской области, передает РИА Новости сообщении пресс-службы ЦВО.говорится в релизе.Отмечается, что «в ходе отборочного этапа артиллеристы будут состязаться в стрельбе из 120-мм минометов "Сани", ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов и автоматов Калашникова ПКТ и АК-74, а также в выполнении нормативов по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров в дневное и ночное время».Согласно информации, «в соревнованиях принимают участие лучшие минометные подразделения из регионов Сибири и Урала, а также 201 российской военной базы (Республика Таджикистан), которые выиграли свои этапы соревнований».Победители окружных соревнований представят ЦВО на Всеармейском этапе, который пройдет на этом же полигоне во второй половине июня.