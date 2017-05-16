15:24 16 мая

Под Саратовом начались соревнования артиллеристов в рамках игр «АрМИ»

Соревнования артиллеристов в рамках международных армейских игр стартовали в Саратовской области, передает РИА Новости сообщении пресс-службы ЦВО.

Под Саратовом начались соревнования артиллеристов в рамках игр «АрМИ»


На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области стартовал третий этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит в рамках Армейских международных игр-2017,
говорится в релизе.


Отмечается, что «в ходе отборочного этапа артиллеристы будут состязаться в стрельбе из 120-мм минометов "Сани", ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов и автоматов Калашникова ПКТ и АК-74, а также в выполнении нормативов по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров в дневное и ночное время».

Согласно информации, «в соревнованиях принимают участие лучшие минометные подразделения из регионов Сибири и Урала, а также 201 российской военной базы (Республика Таджикистан), которые выиграли свои этапы соревнований».

Победители окружных соревнований представят ЦВО на Всеармейском этапе, который пройдет на этом же полигоне во второй половине июня.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Владимирец Сегодня, 15:06
    "Мастера артиллерийского огня"

    А из артиллерийского в программе только миномет, а где же остальное? what
    Владимирец
  2. 210окв Сегодня, 15:08
    А фото откуда?С соревнований?Не похоже на Саратовскую область..
    210окв
  3. рич Сегодня, 15:18
    Выясняют кто "Лучший по профессии". Это добре, В довоенном СССР такие соревнования проходили регулярно. Победители получали звание "Чемпион СССР". Так, приемный Сын Сталина Артем Сергеев был чемпионом СССР по стрельбе с закрытых позиций из 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20. Немаловажное дополнение, - чемпионом СССР был не только лейтенант Сергеев, но и каждый член расчета орудия
    рич
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