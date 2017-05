Кошелек государственной безопасности

С ростом активности иностранных разведслужб Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР находит достаточно оригинальные решения для усиления борьбы со шпионажем.Примером может служить «Инструкция по вознаграждению населения за сообщения о шпионской деятельности», которую 10 апреля этого года распространило Управление государственной безопасности (УГБ) Пекина. Согласно документу в зависимости от ценности поступившей информации предусмотрены три варианта поощрения граждан КНР. Максимальная сумма вознаграждения составляет 500 тысяч юаней и должна быть выплачена в течение 90 дней. По мнению представителей МГБ КНР, это позволит реализовать положения Закона о борьбе со шпионажем, принятого еще 1 ноября 2014 года на 11-м пленарном заседании ВСНП 12-го созыва.Около 60 процентов действующих на территории Поднебесной сотрудников разведслужб иностранных государств ориентированы на сбор информации военно-политического характера, остальные добывают сведения об экономической и социальной обстановке. Оценка – результат анализа публикаций в китайских СМИ.В сообщении УГБ провинции Цзянси отмечается, что спецслужбы США намерены получить документацию на малозаметный истребитель «Цзянь-20». По информации китайских контрразведчиков, американским визави стали известны внутренние обозначения техдокументов самолета. Кстати, в помощь агентам «на земле» придана группировка космических аппаратов и других средств слежения, которые должны обеспечить круглосуточное наблюдение за Чэндуским авиастроительным предприятием.На примере «Цзянь-20» контрразведчики убедились в пристальном внимании к тайнам китайского ОПК американских нелегалов. Этот истребитель совершил первый пробег по взлетной полосе только в 2011 году, однако его фотографии на стоянке были получены разведкой США еще в 2010-м усилиями оперативников, регулярно объезжавших заводской аэродром и снимавших объект на фотокамеры, видеорегистраторы и сотовые телефоны. По данным китайских источников, космические аппараты разведки ВС США также ведут пристальное наблюдение за судостроительными заводами, где строят атомные субмарины для ВМС НОАК.Офицеры УГБ КНР на местах разрабатывают дополнительный комплекс мероприятий по проверке работников и вновь прибывающих молодых специалистов, среди которых могут находиться платные информаторы ЦРУ. Китайские чекисты ожидают, что и японские спецслужбы будут активно внедрять нелегалов на режимные предприятия ОПК.Как отмечают специалисты, спецслужбы США после ряда провалов в сети американской агентуры несколько изменили тактику и стараются аккуратнее вербовать молодежь. Кандидатов в шпионы подробно инструктируют о методах сбора информации и ухода от внимания местной контрразведки. Есть информация, что кураторы из Лэнгли планируют увеличить размер вознаграждения за секретную информацию до пяти тысяч юаней в месяц, а за предоставленные образцы техники плата составит 20 тысяч юаней и более.Кроме того, во избежание провалов своих агентов спецслужбы США рекомендовали вести в ходе наблюдения аудиозапись с последующей отправкой скрытых или шифрованных файлов. Следует заметить, что в Америке программное обеспечение первой категории (сокрытие файлов) представлено такими пакетами, как Folder Lock, Quick Crypto, I doo File Encryption Pro 8.1.0, Cypherix. Вторая категория (шифрование) представлена следующим ПО: MD5&SHA Checksum Utility, VeraCrypt, AXCrypt, BitLocker, GNU PrivacyGuard.Естественно, нелегалам и агентам из граждан КНР запрещено пользоваться интернет-кафе, поскольку при посещении подобных заведений необходимо предоставлять удостоверение личности. По оценкам МГБ, на территории Поднебесной только в интересах спецслужб США действуют около восьми тысяч завербованных граждан страны.Как полагают пекинские аналитики, именно благодаря корректировке линии поведения агентуры и увеличению оплаты только в 2016 году предатели родины вынесли с предприятий ОПК КНР 250 тысяч страниц материалов «Для служебного пользования», 4237 страниц категории «Секретно», 274 документа с грифом «Совершенно секретно». Кроме того, американские «кроты» похитили 68 образцов техники и аппаратуры.Китайские разведчики также не теряются и активно действуют в США, добывая информацию различными способами. По данным американских СМИ, нелегалы, внедренные НОАК с легендами предпринимателей, регулярно пытаются купить образцы двигателей F-135 PW-600, F-119 PW-100, F-110 GE-400 и Honeywell TP-331-10, устанавливаемые на истребители F-35, F-22, F-16 и беспилотники MQ-9.Свежий пример классического метода личной вербовки разведчиками КНР: три сотрудника китайской компании AFM Microelectronics Co., Ltd фактически в открытую предложили техническим специалистам из американских Pratt&Whitney, General Electric и Honeywell крупное вознаграждение за вывоз указанных двигателей с авиационной базы ВВС США в Калифорнии.Работу хакеров из органов китайской разведки за пределами Поднебесной иллюстрирует деятельность группы Су Биня. По данным ФБР, от пяти до пятнадцати умельцев на протяжении шести лет регулярно атаковали компьютерные сети корпораций «Боинг», «Локхид Мартин» и «Рейтеон», чтобы получить техническую документацию на типы самолетов, стоящих на вооружении ВВС США. Следует отметить, что кроме главы этой группы Су Биня офицерам ФБР не удалось арестовать никого из нелегальной компьютерной разведки НОАК, поскольку хакеры успели скрыться до начала операции американской спецслужбы.Конечно, такие провалы можно было бы отнести на некомпетентность офицеров НОАК или МГБ, но, с другой стороны, американских специалистов настораживает крайне малое число выявленных агентов из Поднебесной. Вполне вероятно, что это обусловлено присутствием в ФБР информаторов китайских спецслужб.Одним из таких сотрудников был офицер ФБР Цинь Куньшань, который в общей сложности проработал на американскую контрразведку почти 20 лет. Известно, что Цинь родился в 1969 году в провинции Гуандун, в 1980-м эмигрировал в США вместе с родителями, где в 1985-м получил гражданство. В 1997 году его приняли в ФБР техническим специалистом, однако уже в 2000-м он сдал экзамен на следователя и получил допуск к сведениям «Совершенно секретно». По американским данным, Цинь Куньшань с 2006 года передавал служебную информацию через своих родственников, которые поддерживали контакт с компанией Keli Lai Technology Co., Ltd (Чжухай, КНР), являющейся прикрытием для разведки НОАК. Инструкции «крот» получал от своих кураторов во время турпоездок в Канаду, Таиланд, Австралию, Новую Зеландию, страны Евросоюза.Кстати, расширение деятельности нелегальной разведки Поднебесной, а именно МГБ КНР, в США произошло после того, как представители военного командования убедили высшее политическое руководство (в период пребывания у власти Ху Цзиньтао) развернуть масштабную долговременную программу под кодовым названием «Игра пешек» по внедрению агентов в ряды ФБР и ЦРУ.Как курьез можно расценить сообщение о попытках перехвата телефонных переговоров представителей спецслужб КНР. Китайские офицеры широко используют диалектные слова или общаются между собой на редких наречиях. По признанию специалистов контрразведки ВМС США, нет ничего более сложного, чем анализ разговора нелегалов, разговаривающих на вэньчжоуском диалекте. Им владеют только граждане Китая, проживающие в городе с тем же названием.В ФБР отмечают растущую инвестиционную активность китайских компаний, которые с 2010 по 2016 год вложили более 30 миллиардов долларов в тысячу проектов в области высоких технологий, разрабатываемых американскими специалистами. Китайцы тратят значительные средства на технологии двойного назначения. Причем некоторые из них уже используются, например, ВМС США для ведения радиотехнической разведки в Южно-Китайском море. Корпорация Baidu профинансировала несколько проектов американской компании Velodyne, специализирующейся на разработке датчиков и детекторов для беспилотников, безэкипажных автомобилей и подводных аппаратов. Именно доступ к «чувствительной» техдокументации позволяет китайским инженерам создавать собственные аналоги в кратчайшие сроки и выполнять требования генерального плана председателя КНР Си Цзиньпина «Сделано в Китае-2025», согласно которому Поднебесная должна стать мировым лидером в производстве высокоточной продукции к 2025 году.Благодаря инвесткомпаниям из Поднебесной, сотрудничающим с Google и Facebook, китайские инженеры смогли достаточно быстро создать аналоги устройств виртуальной реальности, уже применяемые на начальной стадии обучения в подразделениях воздушно-десантных войск ВВС НОАК и сил специального назначения на среднем этапе подготовки.Китайская венчурная компания Canyon Bridge фактически приобрела одного из лидеров в производстве полупроводников в США – компанию Lattice Semiconductor, что позволит предприятиям ОПК КНР сократить технологический разрыв с Соединенными Штатами в этой ключевой области.В общем, специальные службы плавно сочетают классические и новые (информационные, кибер) приемы получения информации. Но события в жизни спецслужб по-прежнему редко освещаются в СМИ, что свидетельствует о сохраняющемся «джентльменском» соглашении между противоборствующими сторонами.