Ответственность российских спецслужб за взлом, связанный с выборами, является установленным фактом, но неудивительно, что такой пропагандистский канал, как RT, попытается запутать эти факты. Ни одно уважаемое новостное СМИ не сомневается в виновности России

Ни одна уважающая себя новостная организация не доверяет ЦРУ. Вот так правильно