20:01 16 мая

ЦРУ: Вмешательство России в выборы в США - установленный факт

ЦРУ считает причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США "установленным фактом", заявила официальный представитель ведомства Хизер Фриц Хорняк, передает РИА Новости

Так в ведомстве ответили на запрос телеканала RT по поводу выступления бывшего сотрудника ЦРУ Рэя Макговерна, который утверждал, что вмешаться в президентские выборы могло само ЦРУ, а именно его глава Джон Бреннан.

Ответственность российских спецслужб за взлом, связанный с выборами, является установленным фактом, но неудивительно, что такой пропагандистский канал, как RT, попытается запутать эти факты. Ни одно уважаемое новостное СМИ не сомневается в виновности России
— сказала Хорняк.




Говоря о Wikileaks, где была обнародована переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Хорняк добавила, что "у диктаторов и террористов нет большего друга, чем Джулиан Ассанж, так как только их частную жизнь он и защищает".

Заявление представителя разведывательного ведомства прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Ни одна уважающая себя новостная организация не доверяет ЦРУ. Вот так правильно
— написала она на своей странице в Facebook.

Американские спецслужбы начали говорить о попытках России повлиять на выборы практически сразу после победы Дональда Трампа. Сейчас в конгрессе ведется расследование по поводу "российского следа". Однако никаких доказательств власти США так ни разу и не предъявили.
Москва неоднократно опровергала все подобные обвинения, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Использованы фотографии: http://russia-now.com/
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Комментарии 30

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 18:51
    Да сколько можно им мусолить эту тему? Выборы давно закончились уже!
    Владыка Ситх
    1. rafaelich Сегодня, 18:54
      Но ведь землетрясения не было!
      А жертвы есть!..
      ©
      rafaelich
    2. Венд Сегодня, 18:56
      Факт установленный, доказательств нет laughing
      Венд
      1. cniza Сегодня, 19:01
        Цитата: Венд
        Факт установленный, доказательств нет laughing


        Вот ведь незадача , все знают , а мы просим доказательств.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 19:12
          да задолбали эти ежики - они все понимают, а я лох ничего, расстрелялбы этих умных ежиков recourse
          pjastolov
    3. cniza Сегодня, 18:56
      Цитата: Владыка Ситх
      Да сколько можно им мусолить эту тему? Выборы давно закончились уже!


      Пока не съедят Трампа , не угомонятся... , а здесь вопрос.
      cniza
    4. рич Сегодня, 19:01
      Владыка Ситх : Да сколько можно им мусолить эту тему? Выборы давно закончились уже!

      Выборы давно закончились, а Трамп все еще остался hi
      рич
    5. svp67 Сегодня, 19:09
      Цитата: Владыка Ситх
      Да сколько можно им мусолить эту тему? Выборы давно закончились уже!

      Но похоже Гражданская война в США так и не закончилась...
      svp67
    6. Alekseits Сегодня, 19:13
      Видишь суслика?
      Нет.
      И я не вижу, а он есть.(ДМБ)
      https://www.youtube.com/watch?v=ihZyUBaG_8Y
      Alekseits
    7. Монос Сегодня, 19:25
      Цитата: Владыка Ситх
      Да сколько можно им мусолить эту тему? Выборы давно закончились уже!

      Тема-то благодатная. Никто ничего толком не знает, но все друг друга опасаются. Фантазируй сколько хочешь!
      Монос
  2. Olegater Сегодня, 18:55
    Нашли эти доказательства - кто сомневался то? Следующий вопрос КАКИЕ их действия в связи с этим "установленным фактом". И заинтересовала персона "представитель ведомства Хизер Фриц Хорняк" Так и хочется произнести ХРЯК. И туда скакуны доскакали - судя по "кличке".
    Olegater
  3. shans2 Сегодня, 19:01
    США конец, это уже даже самые упоротые начинают понимать, ну кроме соросклинтоидов , тут у нас , кстати, целая секта их сидит)), под шестиконечной звездой, чего-то трепыхаются, пыжатся - вы проиграли)
    shans2
  4. Уэф Сегодня, 19:05
    ЦРУ: Вмешательство России в выборы в США - установленный факт

    Ну если факт, так предъявите его !
    А факт , оказался навроде суслика, которого не видно, но он есть ... laughing
    Уэф
    1. Саша Крымский Сегодня, 19:38
      Хаим! Обьясните в чём проблема?
      Все проголосовали так, как нужно было израилю!
      Какие суслики? Какие хакеры-какеры? wink
      Саша Крымский
  5. san4es Сегодня, 19:08
    Установленный факт без буквы " Т " stop
    san4es
  6. pjastolov Сегодня, 19:10
    Говоря о Wikileaks, где была обнародована переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Хорняк добавила, что "у диктаторов и террористов нет большего друга, чем Джулиан Ассанж, так как только их частную жизнь он и защищает".
    а переписка клинтонихи - это не частная, ведь там есть данные о поставках оружия бармалеям, а это - бизнес, на благо матрасии wassat
    pjastolov
  7. kefan Сегодня, 19:10
    Ну этого и следовало ожидать с самого начала.
    kefan
  8. Stinger Сегодня, 19:16
    По-моему сами себя за яйца укусили. Это действительно точно установлено.
    Stinger
  9. parusnik Сегодня, 19:20
    А чё молодцы ЦРУшники laughing теперь, под типа вмешательства России в выборы США, деньжат запросят laughing
    Вот как деньги из бюджета брать на распил... smile А наши коррупционеры все по старинке ...без всякого изобретательства..Хотя разве, что Чубайс, в этом деле отличается "умом и сообразительностью"... smile
    parusnik
  10. Langf Сегодня, 19:25
    Факт установлен, эрогирован, подвязан, чтоб не пал и подтянут в рост за уши, любовно окучен и полит обильною слюною. С агрономией, вроде, всё ништяк, по науке, но цвести, , не хочет: чуть отвернешься - дохнет.
    Langf
  11. olimpiada15 Сегодня, 19:28
    Насчёт установленных фактов ЦРУ возникает такая ассоциация :
    1 этап. В ЦРУ поступает запрос.
    2 этап . Сотрудник ЦРУ берёт пустую коробочку и подписывает: " РФ вмешалась в выборы президента США. Факт"
    3 этап. Подписанная пустая коробочка передаётся сотрудником директору ЦРУ.
    4 этап. Директор ЦРУ несёт коробочку в комнату и ставит на подготовленное основание. На дверях комнаты надпись " Засекречено. Установленные факты"
    5 этап. Возвращаясь на своё рабочее место пишет доклад. " Факт вмешательства вмешательства РФ в выборы президента США установлен. Доказательства засекречены."
    Как-то так устанавливаются засекреченные факты в ЦРУ. Этот процесс установления фактов -самая большая тайна американских спецслужб.
    olimpiada15
  12. 3vs Сегодня, 19:35
    Просьба "факты" вываливать на стол!
    Иначе по зубам за враньё!
    3vs
  13. roskot Сегодня, 19:41
    Когда ЦРУ делать нечего, а кушать хочется он так и будет одно место лизать. Так что не важно , что выборы кончились.
    roskot
  14. PBF Сегодня, 19:44
    Да, когда уже ЦРУ меня завербует?
    P.S. Служил в РВСН
    PBF
    1. sabakina Сегодня, 19:54
      Цитата: PBF
      Да, когда уже ЦРУ меня завербует?
      P.S. Служил в РВСН

      Тоже родину хотите продать? (к/ф "Гараж"). Так учтите, Ваш колодец им не интересен.
      sabakina
  15. AID.S Сегодня, 19:45
    ЦРУ: Вмешательство России в выборы в США - установленный факт

    Установленный медицинский факт...
    AID.S
  16. sabakina Сегодня, 19:52
    Ни одно уважаемое новостное СМИ не сомневается в виновности России

    - И тут как попёрла мне карта!!!!
    Всё это было бы смешно, если не было бы так грустно.
    sabakina
  17. behemot Сегодня, 19:52
    вона че, ни одно СМИ не сомневается. У янкесов, доказательств нет, но когда их это останавливало?
    behemot
  18. 100502 Сегодня, 19:54
    Пусть они перегрызут друг другу глотки желательно чтобы пару штатов заявили о своей не зависимости
    100502
  19. pvv113 Сегодня, 20:01
    ЦРУ считает причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США "установленным фактом"

    Что-то давно директоров ЦРУ с должности не снимали winked
    pvv113
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