ЦРУ: Вмешательство России в выборы в США - установленный факт
ЦРУ считает причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США "установленным фактом", заявила официальный представитель ведомства Хизер Фриц Хорняк, передает РИА Новости
Так в ведомстве ответили на запрос телеканала RT по поводу выступления бывшего сотрудника ЦРУ Рэя Макговерна, который утверждал, что вмешаться в президентские выборы могло само ЦРУ, а именно его глава Джон Бреннан.
Говоря о Wikileaks, где была обнародована переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Хорняк добавила, что "у диктаторов и террористов нет большего друга, чем Джулиан Ассанж, так как только их частную жизнь он и защищает".
Заявление представителя разведывательного ведомства прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Американские спецслужбы начали говорить о попытках России повлиять на выборы практически сразу после победы Дональда Трампа. Сейчас в конгрессе ведется расследование по поводу "российского следа". Однако никаких доказательств власти США так ни разу и не предъявили.
Москва неоднократно опровергала все подобные обвинения, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Так в ведомстве ответили на запрос телеканала RT по поводу выступления бывшего сотрудника ЦРУ Рэя Макговерна, который утверждал, что вмешаться в президентские выборы могло само ЦРУ, а именно его глава Джон Бреннан.
Ответственность российских спецслужб за взлом, связанный с выборами, является установленным фактом, но неудивительно, что такой пропагандистский канал, как RT, попытается запутать эти факты. Ни одно уважаемое новостное СМИ не сомневается в виновности России— сказала Хорняк.
Говоря о Wikileaks, где была обнародована переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Хорняк добавила, что "у диктаторов и террористов нет большего друга, чем Джулиан Ассанж, так как только их частную жизнь он и защищает".
Заявление представителя разведывательного ведомства прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Ни одна уважающая себя новостная организация не доверяет ЦРУ. Вот так правильно— написала она на своей странице в Facebook.
Американские спецслужбы начали говорить о попытках России повлиять на выборы практически сразу после победы Дональда Трампа. Сейчас в конгрессе ведется расследование по поводу "российского следа". Однако никаких доказательств власти США так ни разу и не предъявили.
Москва неоднократно опровергала все подобные обвинения, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Использованы фотографии: http://russia-now.com/
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