Хакеры пообещали выложить данные ракетно-ядерных проектов РФ
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters , хакерская группа Shadow Brokers («Тень брокеров»), взявшая на себя ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности США, заявила о том, что с июня начнет публикацию сведений, касающихся ракетных и ядерных проектов ряда стран.
Утверждается, что хакеры планируют ежемесячно выкладывать добываемую ими информацию, затрагивающую Россию, Китай, Иран и КНДР, а также данные из межбанковской системы SWIFT.
Кроме того, они предлагают дать возможность всем заинтересованным сторонам приобрести программы, предназначенные для взлома браузеров, сетевых маршрутизаторов и смартфонов, открыть доступ к ранее неизвестным уязвимым местам операционной системы Windows 10 корпорации Microsoft.
Как заявили в корпорации, Microsoft уже готовится отразить возможные атаки Shadow Brokers. Ранее обнаруженные хакерами недостатки операционной оболочки корпорация связывала именно с инструментами, похищенными в ходе взлома АНБ.
Утверждается, что хакеры планируют ежемесячно выкладывать добываемую ими информацию, затрагивающую Россию, Китай, Иран и КНДР, а также данные из межбанковской системы SWIFT.
Кроме того, они предлагают дать возможность всем заинтересованным сторонам приобрести программы, предназначенные для взлома браузеров, сетевых маршрутизаторов и смартфонов, открыть доступ к ранее неизвестным уязвимым местам операционной системы Windows 10 корпорации Microsoft.
Как заявили в корпорации, Microsoft уже готовится отразить возможные атаки Shadow Brokers. Ранее обнаруженные хакерами недостатки операционной оболочки корпорация связывала именно с инструментами, похищенными в ходе взлома АНБ.
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