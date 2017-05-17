07:13 17 мая

Хакеры пообещали выложить данные ракетно-ядерных проектов РФ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters , хакерская группа Shadow Brokers («Тень брокеров»), взявшая на себя ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности США, заявила о том, что с июня начнет публикацию сведений, касающихся ракетных и ядерных проектов ряда стран.

Хакеры пообещали выложить данные ракетно-ядерных проектов РФ


Утверждается, что хакеры планируют ежемесячно выкладывать добываемую ими информацию, затрагивающую Россию, Китай, Иран и КНДР, а также данные из межбанковской системы SWIFT.


Кроме того, они предлагают дать возможность всем заинтересованным сторонам приобрести программы, предназначенные для взлома браузеров, сетевых маршрутизаторов и смартфонов, открыть доступ к ранее неизвестным уязвимым местам операционной системы Windows 10 корпорации Microsoft.

Как заявили в корпорации, Microsoft уже готовится отразить возможные атаки Shadow Brokers. Ранее обнаруженные хакерами недостатки операционной оболочки корпорация связывала именно с инструментами, похищенными в ходе взлома АНБ.


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Комментарии 13

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  1. рич Сегодня, 04:08
    Утверждается, что хакеры планируют ежемесячно выкладывать добываемую ими информацию, затрагивающую Россию, Китай, Иран и КНДР

    Как-то странно, что хаккеры не взломали ни сша, ни нато. Только слепой внимания не обратил, что в списке ракетных программ нет сша и европы! Вывод напрашивается сам - откуда ветер дует!
    рич
    1. nokki Сегодня, 04:29
      Да тут и ежу понятно, что американцы проводят репетиции, так сказать, глобального киберудара по этим странам. Главная цель - создание хаоса в финансах, промышленности, энергетике, торговле и социальной сфере этих государств.
      nokki
    2. Login_Off Сегодня, 06:03
      США обещали дать ответ на "вмешательства в выборы со стороны России" вот похоже начинается...
      В общем всё веселье ещё впереди.
      Login_Off
    3. svp67 Сегодня, 07:07
      Цитата: рич
      Вывод напрашивается сам - откуда ветер дует!

      Могу даже на спор предположить КАКУЮ информацию про нас они выложат.... Это будет "правдивая, ужасть как секретная" информация о нарушении Россией договора о РМСД.
      svp67
  2. Горный стрелок Сегодня, 04:20
    Остались вопросы к ДОСТОВЕРНОСТИ подобной информации. Какую именно информацию они могли добыть? Техдокументацию? Протокол испытаний? Паспорт изделия? Очень это СОМНИТЕЛЬНО. Не 90-е, когда практически развалили работу "секретных частей", и секретные ранее ТТХ появились чуть ли не в газетах wassat
    На месте нашей контрразведки стряпал бы и подкатывал таким хакерам "дезу" мегатоннами. Пусть писаются от страха laughing
    Горный стрелок
    1. Login_Off Сегодня, 06:04
      Сейчас главное не достоверность, а массированный вброс.
      А там через пол года может в тихоря, на последней странички Таймс и напишуть мелким шрифтом опровержение.
      Login_Off
  3. polev66 Сегодня, 04:23
    это паранойя или теория заговора ? это ж каким надо быть идиотом хранить данные о ЯО и технологиях его изготовления на серверах с внешним доступом.... больше похоже на выброс с целью пиара и отъема денег с наивных лопухов
    polev66
    1. Login_Off Сегодня, 06:07
      Думаете, что всё пишется только на CD DVD диски? Только так передаётся?
      Ну и может кто продал информацию, а потом её украли у покупателей.
      К примеру США или Китай получил инфу о РФ, а затем её выкрали у Китая или у США.
      Ну и вообще, почта тоже может взламываться, а там можно и переписку почитать и понять кто куда двигается.
      Login_Off
      1. midivan Сегодня, 06:23
        Цитата: Login_Off
        К примеру США или Китай получил инфу о РФ

        [/quote]сведений, касающихся ракетных и ядерных проектов ряда стран.[quote]
        Еще бы кому как не врагам передавать такие сведения lol
        midivan
  4. Познающий Сегодня, 04:46
    Ну что-ж, при любом раскладе как грится- предупрежден, значит вооружен. Хотя странно что о взломе( предполагаемом!) заранее "трубят во все фанфары" и пытаются найти потенциального покупателя...
    Познающий
    1. max2215 Сегодня, 05:24
      Сомневаюсь,что такие данные хранятся на серверах с внешним доступом, как писалось выше и очень сомневаюсь, что в таких учреждениях используется проблемная во всём Винда- что у нас нет программистов, чтоб писать прикладные программы под линь?
      Ну а поражение вирусом МВД и других пораженных как раз и говорит- не ведитесь на красивую обёртку ОС Windows- да красиво, да удобно, но (как писал один товарищ) это как жить в туберкулёзном бараке, постоянно обретаясь дез. средствами и не дай бог пропустить очередное обтирание(обновление антивируса), да и пишут то сначала вирус, а обтирка то только потом приходит)))
      max2215
  5. pzkrfv4 Сегодня, 06:37
    Долой винду!
    pzkrfv4
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:00
    затрагивающую Россию, Китай, Иран и КНДР

    России и Китаю давно необходимо объединиться в борьбе с кибератаками. Совместно, объединив усилия, начать свою войну против штатовских кибервойск. Что смущает, так это свобода действий этой группы хакеров. Значит под гос крышей работают?
    rotmistr60
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