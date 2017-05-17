07:08 17 мая

Состоялся первый успешный запуск северокорейской БРСД "Хвасон-12"

Согласно информации блога imp_navigator , северокорейская газета "Нодон Синмун" сообщила о первом успешном запуске новой баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".



Запуск состоялся 14 мая текущего года. Ракета совершила полет на минимальную дальность в 787 км по очень крутой траектории, по окончании которого упала в заранее определенной точке в нейтральных водах Японского моря пролетев. Наибольшая набранная ею высота достигла 2111,5 км.


Согласно оценкам японских экспертов, ракета имеет возможность поражать цели на расстоянии около 4500 км. По принятой Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности данный тип относится к БРСД, но зачастую его представителей обозначают как ракеты промежуточной дальности.

Состоялся первый успешный запуск северокорейской БРСД "Хвасон-12"


Как отмечается, «уважаемый высший руководитель» после запуска заявил следующее:

США, говоря о каком-то подавлении и др., масштабно втаскивают ядерные стратегические средства в окружение Корейского полуострова и угрожают, и шантажируют нас, но трусливый блеф США, военными способами задавливающих только безъядерную страну и слабую нацию, не проходит у нас, и это всего лишь смехотворное деяние. И если США посмеют выбрать военную провокацию против нашего государства, то готов с удовольствием противостоять к этому.




Ранее «Хвасон-12», не будучи идентифицированной сторонними наблюдателями, демонстрировалась на апрельском параде в Пхеньяне.


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Комментарии 29

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  1. Горный стрелок Сегодня, 05:04
    Почти 5000 км! Вот это уже серьёзно. До Калифорнии достанет? wassat
    Горный стрелок
    1. Уэф Сегодня, 05:50
      Цитата: Горный стрелок
      До Калифорнии достанет?

      До Екатеринбурга и всего что восточнее ! Смейтесь дальше ...
      Уэф
      1. дядя Мурзик Сегодня, 06:12
        Уэф нас должны волновать больше западные ракеты!КНДР не разу не угрожало России! lol
        дядя Мурзик
        1. Meliodous Сегодня, 06:30
          Тут дело не столько в угрозах, сколько в вопросе: а что если не туда улетит?
          Meliodous
      2. Березин Александр Сегодня, 06:34
        И когда же КНДР проявляла агрессию к окружающим ？Последний раз это было 67 лет назад, когда Ким Ир Сен приказал атаковать ЮК. Нравиться вам или нет, но у нас с Ыном общий враг - США. Это США постоянно планируют нанести превентивные удары по нам и Китаю, но пока неотвратимость возмездия их останавливает. Так почему же КНДР не имеет права защищать себя ядерным оружием, если США отказываются дать ей даже письменные гарантии безопасности ？
        Березин Александр
  2. SSR Сегодня, 05:07
    Хочу только отметить.
    1. Ын прав в том что США - гиены и шакалят против слабых (нюх у шакалов, один из лучших)
    2. Успешный запуск БРСД, один фиг, всем звоночек
    Типа тук тук! Подвинтесь с***и, я на равных. (Со звёздочками, литературное слово).
    SSR
  3. viktor. Сегодня, 05:26
    Северные молодцы,они заставят себя уважать и с ними будут считаться! в отношении южан и япов слов нет, подстилки амерекосовские!!! Гнать Япам полосатых нужно со своей территории и начинать жить дружно с соседями! да и в обычной домашней жизни только невменяемый враждует с соседом yes
    viktor.
    1. Уэф Сегодня, 05:43
      Цитата: viktor.
      в обычной домашней жизни только невменяемый враждует с соседом

      Вот такой невменяемый сосед нам и достался !
      Уэф
      1. дядя Мурзик Сегодня, 06:13
        а базы США возле наших границ это все против Ирана!давай жги дальше! laughing а где романов, и еще либераст из Беллоруссии 0225? belay
        дядя Мурзик
      2. kos2910 Сегодня, 06:39
        Вот такой невменяемый сосед

        Пока США более невменяемые и наносят реальный вред, а не воображаемый. Ракеты КНДР нам не страшны, они легко сбиваются С-400.
        kos2910
        1. Уэф Сегодня, 06:49
          Цитата: kos2910
          Ракеты КНДР нам не страшны, они легко сбиваются С-400.

          Да нам вообще всё по фигу - у нас же есть РЭБ и С-400 !!! Бойся враХ ! angry
          Уэф
    2. Уэф Сегодня, 06:16
      Цитата: viktor.
      Северные молодцы,они заставят себя уважать

      Заставить уважать невозможно - возможно заставить опасаться или бояться.
      Уэф
      1. дядя Мурзик Сегодня, 06:50
        Уэф ну для вас верх обожания США! wink
        дядя Мурзик
      2. viktor. Сегодня, 07:01
        wink именно они ЗАСТАВЯТ!!! себя УВАЖАТЬ и сядут с ними за столик круглый.
        viktor.
  4. Мур Сегодня, 05:54
    Судя по шасси МЗКТ на ПУ, Бацька за успех Ына тоже стопку тяпнул...
    Мур
  5. дядя Мурзик Сегодня, 06:17
    да ладно сейчас наши местные эксперды напишут ВСЕ ВРАНЬЕ! laughing
    дядя Мурзик
  6. Березин Александр Сегодня, 06:25
    Молодец Ын ！Гнет и дальше свою линию, не обращая внимания на визги со стороны “международной общественности”. Ракетно-ядерное оружие практически на 100% гарантирует безопасность страны от внешней агрессии, ведь никто не желает потерять даже один крупный город в результате прорыва ББ через систему ПРО. Пока у КНДР всего 20 зарядов, но через пять-семь лет их будет уже 200, что сделает агрессию против нее не только очень дорогостоящим мероприятием, а чистейшим суицидом.
    Березин Александр
    1. Александр романов Сегодня, 06:34
      Цитата: Березин Александр
      Молодец Ын ！

      Хочешь гектар земли на ДВ,рядом с КНДР. будешь ему через границу цветы кидать и хлопать в ладоши.
      Александр романов
      1. Комментарий был удален.
      2. дядя Мурзик Сегодня, 06:53
        Александр романов таки купи в Калининграде и кидай цветы к базам НАТО которые не посредственно угрожают России!
        дядя Мурзик
      3. Березин Александр Сегодня, 06:54
        Роман, в чем ваши претензии к КНДР ？Только не рассказывайте нам о диктатуре, культе личности и голоде. Почему вы так не беспокоитесь о саудитах, которые действительно могут передать террористам ОМП ？СК находится в тотальной блокаде, ей угрожают уничтожением, поэтому особого выбора у нее нет. Если КНДР захотят уничтожить, то ее уничтожат, но это дорого обойдется агрессорам. Если же “Томагавки” начнут “случайно” залетать и к нам, то американцам лучше сразу засунуть первую страницу паспорта себе в задницу.
        Березин Александр
  7. 3vs Сегодня, 06:36
    У полного ребёнка военные какие-то староватые!
    От дедушки, видимо, по наследству...
    3vs
  8. демотиватор Сегодня, 06:42
    Цитата: Уэф
    До Екатеринбурга и всего что восточнее ! Смейтесь дальше ...

    В штаны уже наложил? Успокойтесь, уважаемый, ни Екатеринбургу, или там Воронежу, КНДР не угрожает. Она вообще никому не угрожает, кроме тех, кто угрожает ей самой. И вообще, КНДР - это ЕДИНСТВЕННАЯ в мире страна, которая за всю историю своего существования. никого не бомбила и ни на кого не нападала. Это на фоне непрерывного мирового разбоя США, и сегодня бомбящих Ближний Восток и Афганистан, на фоне НАТО, опозорившего себя нападением на Сербию, а потом на Ливию. Даже РФ отметилась в этом списке войной с Грузией. Южная Корея вместе с США убивала вьетнамцев в ходе Вьетнамской войны, да и Китай воевал с Вьетнамом… А КНДР - никогда и ни с кем! И если КНДР запускает спутники в космос, то это доказательство того, что у КНДР вся промышленность, включая металлургию и создание ЭВМ, технологически находится на очень высоком уровне. У КНДР самый большой в мире подводный флот по количеству боевых кораблей. Короче, корейцев просто вынудили быть такими, какими они есть сейчас. И они могут дать отпор любому, кто сунется к ним, неважно откуда, из США или откуда-нибудь ещё. Последний тому пример, когда разрекламированный поход авианосца США к берегам Кореи закончившийся пшиком. В ответ на это из Пхеньяна по радио прозвучал кодированный сигнал для подводных лодок. И сразу началась паника у берегов Калифорнии с подъёмом в воздух всех самолётов противолодочной обороны и выходом в море противолодочных кораблей. С соответственным изменением курса идущего к берегам КНДР авианосца - перехотелось ему плыть к КНДР, и взял он курс на Филиппины. Надо понимать, что Трампу объяснили, что он не с РФ имеет дело.
    демотиватор
    1. Уэф Сегодня, 06:58
      Цитата: демотиватор
      В штаны уже наложил?

      Нет! Не веришь, иди загляни lol
      Цитата: демотиватор
      , КНДР не угрожает. Она вообще никому не угрожает,

      "Право нанести упреждающий удар не является монополией США, - говорится в сообщении агентства ЦТАК. - Оперативные подразделения Корейской народной армии готовы нанести беспощадный удар по врагу! request "
      Цитата: демотиватор
      у КНДР вся промышленность, включая металлургию и создание ЭВМ, технологически находится на очень высоком уровне.

      laughing laughing laughing
      Цитата: демотиватор
      КНДР - это ЕДИНСТВЕННАЯ в мире страна, которая за всю историю своего существования. никого не бомбила и ни на кого не нападала.

      В предрассветные часы 25 июня 1950 г. северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с южным соседом. Начало войны в Корее стало неожиданным для США и других западных стран: буквально за неделю до него, 20 июня, Дин Ачесон из Государственного департамента в своём докладе Конгрессу заявил, что война маловероятна.
      Уэф
  9. Комментарий был удален.
  10. oleggun Сегодня, 06:47
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Березин Александр
    Молодец Ын ！

    Хочешь гектар земли на ДВ,рядом с КНДР. будешь ему через границу цветы кидать и хлопать в ладоши.

    Ты похоже сша аплодируешь и хлопаешь в ладоши. Продолжай дальше. Они ведь России не угрожают.
    oleggun
    1. Уэф Сегодня, 07:01
      Цитата: oleggun
      Ты похоже сша аплодируешь и хлопаешь в ладоши.

      Если не ругаешь, значит апплодируешь! И никаких других вариантов!
      " Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь." laughing
      Уэф
  11. oleggun Сегодня, 06:51
    Молодцы. Но надо работать дальше. Безопасность вашей страны напрямую зависит от наличия ЯО.
    oleggun
    1. ramzes1776 Сегодня, 07:06
      Меня больше ядерный Пакистан напрягает,где всяких талибов и алькаиды вдоволь. Что-то про Израиль все молчат, у которого тоже ядерных зарядов хватает.
      ramzes1776
  12. Jurkovs Сегодня, 07:00
    У нас были евростратегические носители, а корейцы сделали японостратегическую ракету. Все базы американцев в Японии под прицелом и их авианосные группы.
    Jurkovs
  13. Сумрачный стрелок Сегодня, 07:07
    Так она долетит до континента штатовского или нет? Эксперты дайте вывод пожалуйста
    Сумрачный стрелок
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