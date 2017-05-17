Состоялся первый успешный запуск северокорейской БРСД "Хвасон-12"

США, говоря о каком-то подавлении и др., масштабно втаскивают ядерные стратегические средства в окружение Корейского полуострова и угрожают, и шантажируют нас, но трусливый блеф США, военными способами задавливающих только безъядерную страну и слабую нацию, не проходит у нас, и это всего лишь смехотворное деяние. И если США посмеют выбрать военную провокацию против нашего государства, то готов с удовольствием противостоять к этому.

Согласно информации блога imp_navigator , северокорейская газета "Нодон Синмун" сообщила о первом успешном запуске новой баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".Запуск состоялся 14 мая текущего года. Ракета совершила полет на минимальную дальность в 787 км по очень крутой траектории, по окончании которого упала в заранее определенной точке в нейтральных водах Японского моря пролетев. Наибольшая набранная ею высота достигла 2111,5 км.Согласно оценкам японских экспертов, ракета имеет возможность поражать цели на расстоянии около 4500 км. По принятой Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности данный тип относится к БРСД, но зачастую его представителей обозначают как ракеты промежуточной дальности.Как отмечается, «уважаемый высший руководитель» после запуска заявил следующее:Ранее «Хвасон-12», не будучи идентифицированной сторонними наблюдателями, демонстрировалась на апрельском параде в Пхеньяне.