Кибератака не смогла преодолеть информационную защиту Минобороны РФ

Все атаки WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в сетях интернета были своевременно выявлены и оперативно заблокированы.

Согласно информации интернет-газеты « Взгляд », высокопоставленный представитель военного ведомства России заявил о том, что все атаки вируса WannaCry на информационную инфраструктуру Министерства обороны в интернете не достигли цели.Со слов собеседника, Минобороны оперирует исключительно сертифицированным программным обеспечением отечественного производства. Оно использует в целях защиты от стороннего проникновения особые форматы данных и оригинальную операционную систему. В этой связи вирус WannaCry, применяющий скрытые уязвимости Windows, не был приспособлен для взлома отечественных систем и поэтому не имел никакой возможности причинить вред процессу оперативного управления войсками.Как указывается, все компьютеры, имеющие доступ в интернет, защищены современными и постоянно модернизируемыми системами защиты отечественной разработки.