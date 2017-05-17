07:10 17 мая

Кибератака не смогла преодолеть информационную защиту Минобороны РФ

Согласно информации интернет-газеты « Взгляд », высокопоставленный представитель военного ведомства России заявил о том, что все атаки вируса WannaCry на информационную инфраструктуру Министерства обороны в интернете не достигли цели.

Все атаки WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в сетях интернета были своевременно выявлены и оперативно заблокированы.





Со слов собеседника, Минобороны оперирует исключительно сертифицированным программным обеспечением отечественного производства. Оно использует в целях защиты от стороннего проникновения особые форматы данных и оригинальную операционную систему. В этой связи вирус WannaCry, применяющий скрытые уязвимости Windows, не был приспособлен для взлома отечественных систем и поэтому не имел никакой возможности причинить вред процессу оперативного управления войсками.

Как указывается, все компьютеры, имеющие доступ в интернет, защищены современными и постоянно модернизируемыми системами защиты отечественной разработки.


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Комментарии 2

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  1. himRa Сегодня, 06:45
    Иран свидетель,виртуальная реальность может причинить не виртуальный а реальный крупный ущерб!
    himRa
  2. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Наши системы ПВО тоже отечественной разработки и имеют высокую степень готовности для отражения всяких атак.На иностранных киберов у нас имеются свои.Вот если бы наша промышленность для граждан производила бы свои операционные системы было бы прекрасно.
    Александр 3
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