10:56 17 мая

В НАТО обсудят борьбу с международным терроризмом

Военный комитет НАТО сегодня проведет заседание на уровне начальников генштабов, где обсудят роль организации в борьбе с терроризмом, ситуацию в Афганистане, укрепление обороноспособности соседних стран и сформулируют рекомендации для саммита альянса, который пройдет в Брюсселе 25 мая, передает РИА Новости .

В НАТО обсудят борьбу с международным терроризмом


Заседание начнется с брифинга о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Затем последует дискуссия о помощи странам, не входящим в НАТО, в укреплении обороноспособности.


Речь пойдет и о роли альянса в борьбе с терроризмом, прежде всего в обучении силовых структур региона, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать безопасность своих стран.

«Вторая сессия будет посвящена небоевой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", начальники генштабов должны выработать рекомендации о будущем этой миссии в 2018 году и позднее», – говорится в сообщении.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, военные консультанты рекомендовали альянсу «усилить миссию на несколько тысяч человек, сохраняя при этом ее небоевой статус». Решение об этом может быть принято в ближайшие недели.

Результаты встречи станут вкладом в подготовку к саммиту НАТО 25 мая 2017 года, главными темами которого станут борьба с международным терроризмом и увеличение военных расходов и справедливое распределение бремени между союзниками по альянсу.

Использованы фотографии: AP Photo / Olivier Matthys
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец Сегодня, 08:08
    Бороться желающих нет, а вот обсуждать... request
    Владимирец
    1. dik-nsk Сегодня, 08:09
      Цитата: Владимирец
      Военный комитет НАТО сегодня проведет заседание на уровне начальников генштабов, где обсудят роль организации в борьбе с терроризмом

      руководящая роль, что тут обсуждать?)) баланс наверно подводить будут, отчеты заслушают, финансирование бармалеев распределят
      dik-nsk
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:13
      Цитата: Владимирец
      Бороться желающих нет, а вот обсуждать... request

      Так ведь трындеть - не мешки с цементом таскать .
      bouncyhunter
    3. To be or not to be Сегодня, 10:19
      Борьба -это процесс.Как всякий процесс -например ,ремонт в квартире-имеет начало .но не имеет конца.. laughing
      И мировой терроризм не сам по себе из неоткуда вылез.
      To be or not to be
  2. Altona Сегодня, 08:40
    НАТО обсудит, что ему делать со своей наземной составляющей, участвующей в демонтаже неудобных для НАТО государств? Так что ли? hi
    Altona
  3. Лопатов Сегодня, 08:46
    Сейчас Трампа шпыняют за передачу Лаврову информации о методах маскировки СВУ в переносных компьютерах. Дескать, это неприемлемо, когда у России появятся секретные данные, позволяющие предотвратить теракты на борту гражданских самолётов.

    Короче, это ещё те "борцы с терроризмом"...
    Лопатов
  4. Толстоевский Сегодня, 09:34
    обсуждение борьбы с терроризмом в нато сродни обсуждению проблем педиатрии на сходке педофилов
    Толстоевский
  5. Masya Masya Сегодня, 10:27
    Затем последует дискуссия о помощи странам, не входящим в НАТО

    в этом споре истина не родится...
    Masya Masya
Картина дня