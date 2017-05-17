В НАТО обсудят борьбу с международным терроризмом
Военный комитет НАТО сегодня проведет заседание на уровне начальников генштабов, где обсудят роль организации в борьбе с терроризмом, ситуацию в Афганистане, укрепление обороноспособности соседних стран и сформулируют рекомендации для саммита альянса, который пройдет в Брюсселе 25 мая, передает РИА Новости .
Заседание начнется с брифинга о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Затем последует дискуссия о помощи странам, не входящим в НАТО, в укреплении обороноспособности.
Речь пойдет и о роли альянса в борьбе с терроризмом, прежде всего в обучении силовых структур региона, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать безопасность своих стран.
«Вторая сессия будет посвящена небоевой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", начальники генштабов должны выработать рекомендации о будущем этой миссии в 2018 году и позднее», – говорится в сообщении.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, военные консультанты рекомендовали альянсу «усилить миссию на несколько тысяч человек, сохраняя при этом ее небоевой статус». Решение об этом может быть принято в ближайшие недели.
Результаты встречи станут вкладом в подготовку к саммиту НАТО 25 мая 2017 года, главными темами которого станут борьба с международным терроризмом и увеличение военных расходов и справедливое распределение бремени между союзниками по альянсу.
Заседание начнется с брифинга о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Затем последует дискуссия о помощи странам, не входящим в НАТО, в укреплении обороноспособности.
Речь пойдет и о роли альянса в борьбе с терроризмом, прежде всего в обучении силовых структур региона, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать безопасность своих стран.
«Вторая сессия будет посвящена небоевой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", начальники генштабов должны выработать рекомендации о будущем этой миссии в 2018 году и позднее», – говорится в сообщении.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, военные консультанты рекомендовали альянсу «усилить миссию на несколько тысяч человек, сохраняя при этом ее небоевой статус». Решение об этом может быть принято в ближайшие недели.
Результаты встречи станут вкладом в подготовку к саммиту НАТО 25 мая 2017 года, главными темами которого станут борьба с международным терроризмом и увеличение военных расходов и справедливое распределение бремени между союзниками по альянсу.
Использованы фотографии: AP Photo / Olivier Matthys
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти