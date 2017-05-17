"Хейли: слова Путина о том, что США запугивают КНДР – неправильные"

Идея Россия о том, что мы запугиваем — неправильная. КНДР пытается запугать международное сообщество. И Россия сама должна беспокоиться,

Россия должна принять то же решение, что и все международное сообщество: вы или поддерживаете Северную Корею, или нет. Но вы должны выбрать сторону,

К сожалению, это не было бы неожиданностью, но это бы только увеличило обеспокоенность. Думаю, что сейчас КНДР пытается угрожать всеми доступными способами, будь то ядерные или военные возможности, или кибератаки. Мы видим их чрезмерную реакцию, которая нелогична. И мы видим, что это идет со всех сторон,