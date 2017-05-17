Хейли: слова Путина о том, что США запугивают КНДР – неправильные
Американский постпред при ООН Никки Хейли не согласилась с высказыванием президента РФ о необходимости прекратить запугивать Северную Корею, передает РИА Новости .
По ее словам, «последний пуск КНДР был, в том числе и сигналом для РФ», так как произошел близко к границам страны.
Ранее Владимир Путин в ходе визита в Китай в понедельник заявил, что последний ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для России, однако подобные действия, «провоцируют развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет». Он также заявил, что нужно возвращаться к диалогу с Пхеньяном, прекратить его запугивать и найти способы мирного решения проблемы.
По словам Хейли, ни одна страна не защищена от угроз КНДР, и «нужно ввести еще более жесткие санкции, чтобы не позволить Пхеньяну продолжать действовать». Она не исключила также причастность Пхеньяна к недавней масштабной кибератаке.
Ранее издание Daily Mail со ссылкой на экспертов американской компании Symantec и российской «Лаборатории Касперского» сообщало, что за атакой может стоять «связанная с КНДР группа хакеров».
Идея Россия о том, что мы запугиваем — неправильная. КНДР пытается запугать международное сообщество. И Россия сама должна беспокоиться,сказала Хейли журналистам.
По ее словам, «последний пуск КНДР был, в том числе и сигналом для РФ», так как произошел близко к границам страны.
Россия должна принять то же решение, что и все международное сообщество: вы или поддерживаете Северную Корею, или нет. Но вы должны выбрать сторону,заявила постпред.
Ранее Владимир Путин в ходе визита в Китай в понедельник заявил, что последний ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для России, однако подобные действия, «провоцируют развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет». Он также заявил, что нужно возвращаться к диалогу с Пхеньяном, прекратить его запугивать и найти способы мирного решения проблемы.
По словам Хейли, ни одна страна не защищена от угроз КНДР, и «нужно ввести еще более жесткие санкции, чтобы не позволить Пхеньяну продолжать действовать». Она не исключила также причастность Пхеньяна к недавней масштабной кибератаке.
К сожалению, это не было бы неожиданностью, но это бы только увеличило обеспокоенность. Думаю, что сейчас КНДР пытается угрожать всеми доступными способами, будь то ядерные или военные возможности, или кибератаки. Мы видим их чрезмерную реакцию, которая нелогична. И мы видим, что это идет со всех сторон,сказала постпред.
Ранее издание Daily Mail со ссылкой на экспертов американской компании Symantec и российской «Лаборатории Касперского» сообщало, что за атакой может стоять «связанная с КНДР группа хакеров».
Использованы фотографии: http://www.peoples.ru
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