10:55 17 мая

Хейли: слова Путина о том, что США запугивают КНДР – неправильные

Американский постпред при ООН Никки Хейли не согласилась с высказыванием президента РФ о необходимости прекратить запугивать Северную Корею, передает РИА Новости .



Идея Россия о том, что мы запугиваем — неправильная. КНДР пытается запугать международное сообщество. И Россия сама должна беспокоиться,
сказала Хейли журналистам.


По ее словам, «последний пуск КНДР был, в том числе и сигналом для РФ», так как произошел близко к границам страны.

Россия должна принять то же решение, что и все международное сообщество: вы или поддерживаете Северную Корею, или нет. Но вы должны выбрать сторону,
заявила постпред.

Ранее Владимир Путин в ходе визита в Китай в понедельник заявил, что последний ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для России, однако подобные действия, «провоцируют развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет». Он также заявил, что нужно возвращаться к диалогу с Пхеньяном, прекратить его запугивать и найти способы мирного решения проблемы.

По словам Хейли, ни одна страна не защищена от угроз КНДР, и «нужно ввести еще более жесткие санкции, чтобы не позволить Пхеньяну продолжать действовать». Она не исключила также причастность Пхеньяна к недавней масштабной кибератаке.

К сожалению, это не было бы неожиданностью, но это бы только увеличило обеспокоенность. Думаю, что сейчас КНДР пытается угрожать всеми доступными способами, будь то ядерные или военные возможности, или кибератаки. Мы видим их чрезмерную реакцию, которая нелогична. И мы видим, что это идет со всех сторон,
сказала постпред.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на экспертов американской компании Symantec и российской «Лаборатории Касперского» сообщало, что за атакой может стоять «связанная с КНДР группа хакеров».

Использованы фотографии: http://www.peoples.ru
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Комментарии 38

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  1. 210окв Сегодня, 09:25
    Не трогайте Кима и Ким не тронет вас...
    210окв
    1. Александр романов Сегодня, 09:26
      Цитата: 210окв
      Не трогайте Кима и Ким не тронет вас...

      Да,не трогаи Г... вонять не будет.
      Александр романов
      1. 210окв Сегодня, 09:28
        Александр,у Вас что,родня в Южной Корее?
        Цитата: Александр романов
        Цитата: 210окв
        Не трогайте Кима и Ким не тронет вас...

        Да,не трогаи Г... вонять не будет.
        210окв
        1. Александр романов Сегодня, 09:29
          Цитата: 210окв
          Александр,у Вас что,родня в Южной Корее?

          Нет,у меня родня по соседству с зоопарком Северная Корея
          Александр романов
          1. 210окв Сегодня, 09:37
            Может это и "зоопарк"..Только директор сего "заведения"один из немногих лидеров в мире не боится и не смотрит в рот гадюшнику всех диких джунглей..
            Цитата: Александр романов
            Цитата: 210окв
            Александр,у Вас что,родня в Южной Корее?

            Нет,у меня родня по соседству с зоопарком Северная Корея
            210окв
            1. Александр романов Сегодня, 09:39
              Цитата: 210окв
              один из немногих лидеров в мире не боится

              У вас что то со зрением.
              Александр романов
              1. krot Сегодня, 10:47
                Цитата: Александр романов
                Идея Россия о том, что мы запугиваем — неправильная. КНДР пытается запугать международное сообщество. И Россия сама должна беспокоиться,
                сказала Хейли журналистам.

                Бред. США боится Северной Кореи. Запугали бедных американцев.. И нам стоит бояться.. Матрасам пора самих себя уже бояться, ибо их политика может привести к уничтожению человечества..
                krot
      2. aleksfill Сегодня, 09:42
        Вас пока и не трогают, как бы....
        aleksfill
      3. Зяблицев Сегодня, 10:02
        В данной ситуации я понимаю Романова, но я понимаю и Кима.....,а вот пин...в, я никогда даже понимать не хотел!
        Зяблицев
      4. сибиралт Сегодня, 10:18
        Обе Кореи, Китай и Россия успокоятся, ели США выведут свои базы с полуострова. Они и есть источник напряженности.
        сибиралт
    2. Чёрный Сегодня, 09:31
      В стратегическом плане США выгодно существование непокорного режима КНДР, как регионального пугала . Штаты прекрасно обернули невменяемость Ына в свою пользу. Всё что там они разворачивают - ПРО не про...направленно прежде всего против Китая и России.
      Чёрный
      1. Подрезчик Сегодня, 09:54
        А вообще, представитель, какого комментирует слова Президента России?
        Подрезчик
      2. Azim77 Сегодня, 10:00
        Цитата: Чёрный
        В стратегическом плане США выгодно существование непокорного режима КНДР, как регионального пугала .

        Чуть чуть дополню: в стратегическом плане США выгодно существование "непокорных" и "враждебных" режимов во всем мире. Без этого теряется их цель жизни и предназначение, великая миссия международного полицая.
        Azim77
      3. 34 регион Сегодня, 10:25
        09.31.Чёрный! В стратегическом плане им по любому нужна угроза для оправдания своих действий. То они ракеты от Ирана устанавливали, то от КНДР ставят. А если Россия договорится с КНДР и поставит свои системы ПВО? Почему нет? Будет аналог Карибского Кризиса. США ставят свои ракеты в Японии и ЮК. И всё против КНДР? А совсем недавно США выражали протест Китаю против строительства насыпных островов. Так что вся эта мулька про угрозу КНДР на самом деле направлена против России и Китая. И точно так же Россия и Китай могут заявить об угрозе своим странам о стороны ЮК и Японии. И по просьбе Ына разместить у него свои комплексы. США возмущались то ядерными испытаниями, то пусками ракет. У Асада видят концлагеря. Наивно думать что идя на поводу у США от Ына отстанут. Как не отстали от Саддама и Каддафи. Как не отстают от Асада. А вот если мы поставим у Ына свои комплексы то чем тогда будут крыть США? Хотя у Асада и стоят наши системы, но его бомбят все кому не лень. Поэтому, глядя на нашу беззубость (наших ПВО), может просто поржут? И согласится ли Ын ставить наши беспонтовые системы ПВО?
        34 регион
  2. Machete Сегодня, 09:31
    Наверное, слова о том, что США будет бомбить КНДР - это не угроза, а поощрение.
    А Путин всё перевирает.
    Machete
    1. Чёрный Сегодня, 09:39
      Цитата: Machete
      Наверное, слова о том, что США будет бомбить КНДР - это не угроза, а поощрение.

      США НЕ будут бомбить КНДР....Очередной кипиш вокруг КНДР пришёлся аккурат на время начала президентства Трампа, который в своих предвыборных речах не раз заявлял , что основной противник США - Китай....
      Чёрный
      1. Александр романов Сегодня, 09:40
        Цитата: Чёрный
        США НЕ будут бомбить КНДР.

        А если будут?
        Александр романов
        1. Чёрный Сегодня, 09:42
          Цитата: Александр романов
          А если будут?

          А зачем? Ынка их вполне устраивает..
          Чёрный
          1. To be or not to be Сегодня, 10:15
            Янкам .если бы не было Ынка ,им бы надо было его создавать..чтобы пузо Китая щекотать и на нервы России капать.
            To be or not to be
          2. Александр романов Сегодня, 10:15
            Цитата: Чёрный
            Ынка их вполне устраивает..

            Вот именно,как предлог
            Александр романов
  3. salat Сегодня, 09:31
    Все становится понятно! если КНДР успешно закончит свою ядерную программу то естественно это угроза для матраса! они этого и боятся что потеряют раздутую на весь мир сказку о превосходстве.
    salat
    1. Vita VKO Сегодня, 09:43
      Цитата: salat
      потеряют раздутую на весь мир сказку о превосходстве

      и страны перестанут использовать их зеленые фантики $, а их 110% от ВВП гос.долг целиком ляжет на плечи самих американцев.
      Vita VKO
  4. bouncyhunter Сегодня, 09:31
    По словам Хейли, ни одна страна не защищена от угроз КНДР, и «нужно ввести еще более жесткие санкции, чтобы не позволить Пхеньяну продолжать действовать».

    Тьфу ты , опять матрасы со своими "санкциями" . am Латиноамериканская мыльная опера "Ракель , ты откель ?" , 158-ая серия ...
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 09:41
      И США этот сериал очень нравится , им Ын нужен именно , как пугало для всех лохов , легче деньги выбивать.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
        Это точно . Хотя матрасы мастера по выколачиванию денег и без страшилки .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 10:00
          Цитата: bouncyhunter
          Это точно . Хотя матрасы мастера по выколачиванию денег и без страшилки .


          Конечно , особенно когда кое что зажмут в тиски. lol
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:05
            Я это и имел ввиду . wink
            bouncyhunter
  5. cniza Сегодня, 09:32
    По словам Хейли, ни одна страна не защищена от угроз КНДР, и «нужно ввести еще более жесткие санкции, чтобы не позволить Пхеньяну продолжать действовать».


    Вам Путин и говорит , а поговорить не пробовали , чего зубами клацать.
    cniza
  6. МВГ Сегодня, 09:37
    "Идея Россия о том, что мы запугиваем — неправильная. КНДР пытается запугать международное сообщество. И Россия сама должна беспокоиться, сказала Хейли журналистам." - Есть пословица: Не говори мне, что делать и я не скажу, куда тебе идти. Госпожа Хейли напрашивается на отправление в путешествие ))))
    МВГ
    1. Кот Всапогах Сегодня, 09:45
      она уже отправлена в это увлекательное путешествие и путь её тернист и серен laughing
      Кот Всапогах
  7. PValery53 Сегодня, 09:50
    "Хейли: слова Путина о том, что США запугивают КНДР – неправильные"
    - Ещё какие правильные! - Кто бы оценивал, только не США.
    PValery53
    1. КобалТ Сегодня, 09:54
      Цитата: PValery53
      "Хейли: слова Путина о том, что США запугивают КНДР – неправильные"

      Это неправильные пчелы и у них неправильный мед!
      Все то они знают, что правильно, а что нет...
      КобалТ
  8. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:53
    Россия должна принять то же решение, что и все международное сообщество: вы или поддерживаете Северную Корею, или нет. Но вы должны выбрать сторону,


    Вот какая наглая эта ХЭЙЛИ ...значит мы должны выбирать исходя из мировозрения США на того или иного лидера страны...совсем оборзели.
    Хе хе в мире существует только одно правильное мнение это мнение этой ХЭЙЛИ ...все остальные должны встать на сторону правильного мнения американки... принять стойку любимой и послушной собачки... smile

    Тот же ЛЕХА
  9. Stinger Сегодня, 09:58
    Именно из-за запугивания штатами других стран и началось распространение ЯО по земному шару. Начиная с СССР. Этой тупой Никки Хейли этого никогда не понять. Не лезли бы поучать и навязывать свою волю с применением силы в другие страны никто и не помышлял бы о ядерном оружии.
    Stinger
  10. faterdom Сегодня, 10:18
    По словам Хейли, ни одна страна не защищена от угроз КНДР

    Вот вместо "КНДР" вставить сюда "США", и тогда Хейли - гениальная женщина-политик!
    faterdom
  11. rotmistr60 Сегодня, 10:26
    КНДР пытается запугать международное сообщество

    Ага, корейцы наверное Сша так запугали, что те авианосными группами начали жонглировать. Сша давно утвердились в мысли, что любое высказывание их представителя должно приниматься. как истина в последней инстанции.
    rotmistr60
  12. Аскет Сегодня, 10:30
    Нам по -хорошему нужно дистанцироваться от этого "геморроя",куда нас усиленно затягивают американцы. Их стратегия понятна и давно реализуется -создание вокруг России враждебных нам лимитрофных государств, постоянно разрастающиеся локальные очаги конфликтов,посеять хаос, самим при этом оставаясь в стороне, этаким оазисом спокойствия и светлым Градом на Холме. Уже есть русофобские Прибалтика, Польша, Украина, "дружественная" Турция (такой друг, что и врагов не надо), далее Грузия, "помидорный" турецкий клон Азербайджан, Средняя Азия лакомый кусок для созданного американцами Халифата. Остаётся только ДВ и Иран. Стоит нам пойти на конфронтацию с КНДР, тут же возникнут трения с Китаем, чего и добиваются американцы. Сейчас Ким пуляет ракетки в сторону Японии, а если пульнет куда -нибудь в дальневосточную тайгу? Что нам тогда делать? Начинать операцию по принуждению к миру? Американцы только этого и ждут, потирая руки. В то же время русофобская СК станет отличным инструментом давления на нас со стороны "китайских друзей" при заключении различного рода сделок и договоров. Поэтому и идёт усиленная информационная атака под девизом -КНДР угроза для России. Особенно в этом плане здесь на ВО преуспевают наши израильские "методисты", в их комментариях этот посыл проходит "Красной нитью". Поэтому, парни, мы будем дышать ровно, а для вас сыграем на пианино "Город над вольной Новой" bully
    Аскет
  13. Geisenberg Сегодня, 10:42
    Что-то я не припомню чтоб Ким орал на всю ООН что ему угрожает американистан. А вот что америкосы угрожают Киму вижу каждый день.
    Geisenberg
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