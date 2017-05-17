ВС РФ переходят к точечным закупкам вертолетов в связи с насыщением парка
Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », новая государственная программа вооружений (ГПВ) на 2018–2025 годы предусматривает значительно меньший объем закупок вертолетной техники в сравнении с предыдущей.
Как заявил директор департамента авиапромышленности Минпромторга Сергей Емельянов, сокращение госзаказа в данном сегменте является «естественным» процессом. При этом холдинг «Вертолеты России» осуществляет активную деятельность, связанную «с поиском рынков сбыта своей продукции». Как он утверждает, на текущий момент акцент сделан на военно-техническое сотрудничество и реализацию на внутреннем и внешнем рынках, предусматривается реструктуризация отрасли.
В ходе реализации ГПВ на 2011–2020 годы Минобороны РФ, в планах которого значилось приобретение свыше 1000 вертолетов различного назначения, являлось одним из самых крупных заказчиков. Несмотря на то, что основная ставка в госпрограмме была сделана на стратегические ядерные силы (межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования, подводные ракетоносцы и т.д.), военному ведомству требовалось поддерживать в рабочем состоянии старую технику и обновлять её парк.
Упор был сделан на ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» (и их корабельную версию Ка-52К «Катран»), боевые Ми-28Н, многоцелевые Ми-35М и Ми-8/17, легкие Ka-226 и тяжелые Ми-26. Вертолетостроение, порою даже перевыполняя план, вызывало меньше всего нареканий в сравнении с другими отраслями.
Как поясняет высокопоставленный чиновник в военном ведомстве, насыщенность вооруженных сил вертолетной техникой делает излишним сохранение госзаказа на том же уровне. С его слов, закупки в рамках новой ГПВ будут производиться в «индивидуальном порядке». То есть Минобороны будет приобретать только технику, отличающуюся улучшенными характеристиками (либо осуществлять модернизацию до ее уровня ранее закупленных машин) или принципиально новые изделия (в частности, перспективный скоростной соосный вертолет, способный развивать скорость свыше 500 км/ч).
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов полагает, что сокращение выпуска вертолетов по оборонной линии прогнозировалось еще в 2015–2016 годы.
При этом, как отмечали бывший глава «Вертолетов России» Александр Михеев, и нынешний Андрей Богинский, наблюдается «стагнация глобального рынка вертолетной техники». Потенциальные покупатели проявляют низкий интерес в разовых поставках вертолетов и стремятся к локализации их производства. Однако в 2017 году начнется выполнение соглашения на поставку 46 ударных Ка-52 в Египет, состоится отгрузка партии Ми-28НЭ для Алжира, а также планируется заключить контракт на 48 Ми-17В-5 с Индией.
Как заявил директор департамента авиапромышленности Минпромторга Сергей Емельянов, сокращение госзаказа в данном сегменте является «естественным» процессом. При этом холдинг «Вертолеты России» осуществляет активную деятельность, связанную «с поиском рынков сбыта своей продукции». Как он утверждает, на текущий момент акцент сделан на военно-техническое сотрудничество и реализацию на внутреннем и внешнем рынках, предусматривается реструктуризация отрасли.
Может быть, какие-то предприятия станут агрегатно-сборочными.
В ходе реализации ГПВ на 2011–2020 годы Минобороны РФ, в планах которого значилось приобретение свыше 1000 вертолетов различного назначения, являлось одним из самых крупных заказчиков. Несмотря на то, что основная ставка в госпрограмме была сделана на стратегические ядерные силы (межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования, подводные ракетоносцы и т.д.), военному ведомству требовалось поддерживать в рабочем состоянии старую технику и обновлять её парк.
Упор был сделан на ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» (и их корабельную версию Ка-52К «Катран»), боевые Ми-28Н, многоцелевые Ми-35М и Ми-8/17, легкие Ka-226 и тяжелые Ми-26. Вертолетостроение, порою даже перевыполняя план, вызывало меньше всего нареканий в сравнении с другими отраслями.
Как поясняет высокопоставленный чиновник в военном ведомстве, насыщенность вооруженных сил вертолетной техникой делает излишним сохранение госзаказа на том же уровне. С его слов, закупки в рамках новой ГПВ будут производиться в «индивидуальном порядке». То есть Минобороны будет приобретать только технику, отличающуюся улучшенными характеристиками (либо осуществлять модернизацию до ее уровня ранее закупленных машин) или принципиально новые изделия (в частности, перспективный скоростной соосный вертолет, способный развивать скорость свыше 500 км/ч).
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов полагает, что сокращение выпуска вертолетов по оборонной линии прогнозировалось еще в 2015–2016 годы.
В первую очередь речь идет о семействе Ми-8, в наибольшей степени снизятся закупки многоцелевых транспортных и легких вертолетов, а также боевых, которые хорошо зарекомендовали себя во время сирийской кампании.
При этом, как отмечали бывший глава «Вертолетов России» Александр Михеев, и нынешний Андрей Богинский, наблюдается «стагнация глобального рынка вертолетной техники». Потенциальные покупатели проявляют низкий интерес в разовых поставках вертолетов и стремятся к локализации их производства. Однако в 2017 году начнется выполнение соглашения на поставку 46 ударных Ка-52 в Египет, состоится отгрузка партии Ми-28НЭ для Алжира, а также планируется заключить контракт на 48 Ми-17В-5 с Индией.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти