14:15 17 мая

ВС РФ переходят к точечным закупкам вертолетов в связи с насыщением парка

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », новая государственная программа вооружений (ГПВ) на 2018–2025 годы предусматривает значительно меньший объем закупок вертолетной техники в сравнении с предыдущей.

Как заявил директор департамента авиапромышленности Минпромторга Сергей Емельянов, сокращение госзаказа в данном сегменте является «естественным» процессом. При этом холдинг «Вертолеты России» осуществляет активную деятельность, связанную «с поиском рынков сбыта своей продукции». Как он утверждает, на текущий момент акцент сделан на военно-техническое сотрудничество и реализацию на внутреннем и внешнем рынках, предусматривается реструктуризация отрасли.

Может быть, какие-то предприятия станут агрегатно-сборочными.





В ходе реализации ГПВ на 2011–2020 годы Минобороны РФ, в планах которого значилось приобретение свыше 1000 вертолетов различного назначения, являлось одним из самых крупных заказчиков. Несмотря на то, что основная ставка в госпрограмме была сделана на стратегические ядерные силы (межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования, подводные ракетоносцы и т.д.), военному ведомству требовалось поддерживать в рабочем состоянии старую технику и обновлять её парк.

Упор был сделан на ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» (и их корабельную версию Ка-52К «Катран»), боевые Ми-28Н, многоцелевые Ми-35М и Ми-8/17, легкие Ka-226 и тяжелые Ми-26. Вертолетостроение, порою даже перевыполняя план, вызывало меньше всего нареканий в сравнении с другими отраслями.

Как поясняет высокопоставленный чиновник в военном ведомстве, насыщенность вооруженных сил вертолетной техникой делает излишним сохранение госзаказа на том же уровне. С его слов, закупки в рамках новой ГПВ будут производиться в «индивидуальном порядке». То есть Минобороны будет приобретать только технику, отличающуюся улучшенными характеристиками (либо осуществлять модернизацию до ее уровня ранее закупленных машин) или принципиально новые изделия (в частности, перспективный скоростной соосный вертолет, способный развивать скорость свыше 500 км/ч).

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов полагает, что сокращение выпуска вертолетов по оборонной линии прогнозировалось еще в 2015–2016 годы.

В первую очередь речь идет о семействе Ми-8, в наибольшей степени снизятся закупки многоцелевых транспортных и легких вертолетов, а также боевых, которые хорошо зарекомендовали себя во время сирийской кампании.


При этом, как отмечали бывший глава «Вертолетов России» Александр Михеев, и нынешний Андрей Богинский, наблюдается «стагнация глобального рынка вертолетной техники». Потенциальные покупатели проявляют низкий интерес в разовых поставках вертолетов и стремятся к локализации их производства. Однако в 2017 году начнется выполнение соглашения на поставку 46 ударных Ка-52 в Египет, состоится отгрузка партии Ми-28НЭ для Алжира, а также планируется заключить контракт на 48 Ми-17В-5 с Индией.


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Комментарии 25

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  1. bulvas Сегодня, 11:50

    При этом Минобороны будет приобретать только технику, отличающуюся улучшенными характеристиками (либо осуществлять модернизацию до ее уровня ранее закупленных машин) или принципиально новые изделия (в частности, перспективный скоростной соосный вертолет, способный развивать скорость свыше 500 км/ч).


    Вот и правильно, надо стимулировать ВР на разработку и производство новой техники.
    Иначе, опят отстанем на годы
    bulvas
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:55
      Вася , привет ! hi При насыщении ВС такое решение вполне обосновано . Зачем строить по принципу "шоббуло" .
      bouncyhunter
      1. bulvas Сегодня, 11:59
        Привет, еще раз!

        На мой взгляд, самое главное - стимул.
        Сказано однозначно: будет новое - будем заказывать.

        Они хорошо заработали на прежних заказах, вполне могут инвестировать в перспективные проекты

        bulvas
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:10
          Цитата: bulvas
          Сказано однозначно: будет новое - будем заказывать.

          И правильно - нечего на лаврах почивать , иначе
          Цитата: bulvas
          отстанем на годы
          bouncyhunter
      2. yehat Сегодня, 13:27
        да откуда насыщенность? У нас вертолетный парк в стране весьма скромный.
        почему нельзя сказать честно - сокращается бюджет и сокращается спрос,
        а издержки в экономике настолько велики, что частники вертолеты обычно не могут себе позволить активно ими пользоваться, поэтому закупки становятся точечными, а про насыщение - это просто вранье. Знаете, так можно сказать, что Папуа-Новая Гвинея купила 1 вертолет и произошло перенасыщение их парка машин. Ну какая-то отмазка несерьезная.
        У нас только медицина, уверен, могла бы с пользой эксплуатировать дополнительно 200-300 машин, если не больше, и многие, многие другие.
        yehat
        1. faiver Сегодня, 13:38
          кто бы еще этой медицине денег на вертолеты дал...
          faiver
          1. yehat Сегодня, 13:44
            а вы недооцениваете, сколько денег у медицины.
            да и вертушки им нужны не обязательно размеров ми-8
            были же раньше популярны Ми-2, Ка-26
            они вполне реальны в эксплуатации
            Скажу больше, крупные колхозы могли такую авиацию использовать в СССР за свои средства.
            yehat
  2. 210окв Сегодня, 11:55
    Что то не верится что вертолетный парк перевооружился на новую технику..Летают тут над головами и Ми8 и Ми 24...
    210окв
    1. kapitan92 Сегодня, 12:01
      Цитата: 210окв
      Что то не верится что вертолетный парк перевооружился на новую технику..Летают тут над головами и Ми8 и Ми 24...

      Если товарищ из Минпромторга сказал , что насыщен парк, значит так и есть! wassat
      Только вот чем он так насыщен!?
      Больше всего на вооружении вертолетов Ми-24 (620 ед.) и Ми-8 (570 ед.).
      kapitan92
    2. МПК105 Сегодня, 12:02
      [quote=210окв]Что то не верится что вертолетный парк перевооружился на новую технику..Летают тут над головами и Ми8 и Ми 24..
      Такая же и у нас история.Свежо предание,да верится с трудом...
      МПК105
      1. 210окв Сегодня, 12:04
        Похоже на "обещания" Рогозина..[quote=МПК105][quote=210окв]Что то не верится что вертолетный парк перевооружился на новую технику..Летают тут над головами и Ми8 и Ми 24..
        Такая же и у нас история.Свежо предание,да верится с трудом...[/quote]
        210окв
    3. rotmistr60 Сегодня, 12:07
      Летают тут над головами и Ми8...

      Так Ми-8 летал, летает и еще долго будет летать с различными модификациями. Этот "старичок" еще послужит стране.
      rotmistr60
      1. 210окв Сегодня, 12:10
        Согласен-это как автомат Калашникова.Только всё равно это заявление серьезно не воспринимается..Похоже на поиск причины что бы не делать..
        Цитата: rotmistr60
        Летают тут над головами и Ми8...

        Так Ми-8 летал, летает и еще долго будет летать с различными модификациями. Этот "старичок" еще послужит стране.
        210окв
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:11
          А поэтому я его (заявление) и не комментировал.
          rotmistr60
  3. kos 75 Сегодня, 11:56
    Это когда ж они успели насытится? Сколько в войсках ка52 и ми 28?
    kos 75
    1. aleksfill Сегодня, 12:00
      Перенасытили, продайте Египту, Малайзии. Болтовня всё это при том, что двигуны
      вертолётные откуда взялись?
      aleksfill
      1. болот Сегодня, 12:16
        Цитата: aleksfill
        Болтовня всё это при том, что двигуны
        вертолётные откуда взялись?

        Что, что а здесь Россия в плане Ми-8/17 уже не зависима от украинских поставщиков.
        болот
    2. ЧитаюНовости Сегодня, 12:12
      Вот прям насыщен парк? Всех комбатов уже на служебные вертолёты пересадили?
      ЧитаюНовости
  4. voyaka uh Сегодня, 12:14
    Военные ударные вертолеты вытесняются беспилотниками.
    Только у десантных, спецназовских, спасательных, медицинских есть будущее.
    Большие транспортные вертолеты тоже лишатся пилотов о
    обозримом будущем.
    voyaka uh
    1. yehat Сегодня, 13:29
      ну, думаю, до вытеснения еще долго не дойдет.
      yehat
  5. Aleks713 Сегодня, 12:22
    Свою авиацию насытили - надо настойчиво искать (и даже создавать) рынки сбыта вертолетов за рубежом. При этом активно работать над рекламой - в том числе за счет успешного опыта использования вертолетной техники в Сирии и т.д. Плюс - делать упор на НИОКР, модернизацию имеющегося оборудования и систем вооружения, создавать задел перспективных разработок на будущее.
    Aleks713
  6. Оператор Сегодня, 13:36
    ВКС России наконец-то завязывают с ударными вертолетами, вместо них будут закупаться ударные БПЛА.

    Дорогие и уязвимые Ми-28 и Ка-52 будут поставляться только на экспорт.
    Оператор
    1. yehat Сегодня, 13:53
      глупая - глупая америка, лидер в разработке ударных БПЛА, имеет на балансе своей авиации и союзников около 2000 только апачей, не считая других машин, а ударных БПЛА сейчас имеют лишь около 200. ну глупые же американцы
      А мы мудрые и все ударные вертолеты должны спустить в унитаз?
      yehat
  7. faiver Сегодня, 13:40
    врут и не краснеют...
    faiver
  8. Alexey-74 Сегодня, 13:51
    Для такой огромной страны как Россия на настоящий момент говорить о перенасыщенности парка вертолетов довольно глупо. Старья летает еще очень-очень много......Дальний Восток разве укомплектован полностью? Так и скажите в целях экономии, средств не хватает, выбраны другие приоритеты....но только не насыщенность парка!
    Alexey-74
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