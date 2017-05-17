ВС РФ переходят к точечным закупкам вертолетов в связи с насыщением парка

Может быть, какие-то предприятия станут агрегатно-сборочными.

В первую очередь речь идет о семействе Ми-8, в наибольшей степени снизятся закупки многоцелевых транспортных и легких вертолетов, а также боевых, которые хорошо зарекомендовали себя во время сирийской кампании.