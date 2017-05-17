14:10 17 мая

Правозащитники требуют у Порошенко отменить запрет российских сайтов

Президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить санкции в отношении российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и компаний Mail.ru и "Яндекс". С таким призывом к Киеву выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch, передает ТАСС

Это непростительное нарушение права украинцев на выбор информации. Порошенко должен немедленно отменить запрет
- заявила эксперт организации по странам Европы и Центральной Азии Таня Купер. Этим указом Порошенко, по ее словам, нанес "страшный удар по свободе слова на Украине".

Правозащитники требуют у Порошенко отменить запрет российских сайтов



Это еще один пример легкости, с которой президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс на Украине. Порошенко может попытаться обосновать этот шаг, однако это циничное, политически выгодное нападение на право на информацию затрагивает миллионы украинцев, их личную и профессиональную жизнь
- считает представитель правозащитной организации.
При этом, ссылаясь на мнение директора Института массовой информации Оксаны Романюк, она подчеркивает, что подобные запреты нельзя вводить без изменения законодательства, так как только суд может обязать интернет-провайдера принять меры против сайтов.

А вот руководство Североатлантического альянса уверено в том, что блокировка российских сайтов на Украине является вопросом национальной безопасности, а не свободы слова.

Украинское правительство четко дало понять, что это решение - это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов
- заявили в пресс-службе НАТО.

В альянсе также заявили, что верят в приверженность Киева международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против России. Теперь ограничительные меры распространяются на ряд российских СМИ и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сам Порошенко в срочном порядке закрыл свои страницы в этих сетях.

МИД России назвал решение Порошенко проявлением цензуры по политическим мотивам.

Использованы фотографии: http://data.ua/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр романов Сегодня, 12:20
    Правозащитники,ну вы и тупые.Читаем внимательно
    Александр романов
    1. Комментарий был удален.
      1. Zibelew Сегодня, 12:23
        Вчера без объявления войны, Порошенко нанес подлый удар, по собственным диванным войскам!!!
        Zibelew
        1. Александр романов Сегодня, 12:26
          Цитата: Zibelew
          Сдается мне, что Хряк на последнем издохе. Мир давно изменился, но Хряк так этого и не понял

          По моему это вы ничего не поняли и правозащитники ,вместе с вами.
          И еще один смачный пендаль правозащитникам
          "Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова", – сообщили в НАТО.
          Александр романов
          1. Zibelew Сегодня, 12:34
            Цитата: Александр романов
            "Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова"

            "Одноклассники" где размещают фото друзей, детей, животных, кулинарные рецепты, стихи, анекдоты, музыку и просто переписываются с друзьями конечно сильно представляет угрозу для безопасности. Особенно опасен в этом плане 1 С.
            Zibelew
          2. ЧитаюНовости Сегодня, 13:00
            Вообще - то я думаю что это отвлекалочка от запрета русской православной церкви московского патриархата.
            ЧитаюНовости
        2. МПК105 Сегодня, 12:27
          Да нет,всё правильно делают-это называется,как у нас раньше,помните-поддержим отечественного производителя.Это всё у них своё есть,вот и хотят выдавить конкурентов с рынка,пусть и административным путём...Только бизнес,никакой политки,если можно так перефразировать...
          МПК105
          1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:31
            Конкретней. Что "своё" у них есть?
            ЧитаюНовости
            1. МПК105 Сегодня, 12:42
              Поправлю-у вас...А аналоги сами ищите,мне ОНО ни к чему.У меня Родни у вас там нет-живите,как хотите...
              МПК105
              1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:44
                Вы только что утверждали что
                Цитата: МПК105
                Это всё у них своё есть,вот и хотят выдавить конкурентов с рынка

                Уточните пожалуйста что вам известно об
                Цитата: МПК105
                Это всё у них своё есть

                Потому что Вы не первый кто пытается нести подобную мысль без какой либо конкретики.
                ЧитаюНовости
                1. Zibelew Сегодня, 12:48
                  Вроде бы как таковых украинских соцсетей нет. У Вас вроде Фейсбук и Твиттер используют в правительстве.
                  Zibelew
            2. alean245 Сегодня, 12:53
              Конкретней. Что "своё" у них есть?

              Можете посмотреть ролик Шария https://www.youtube.com/watch?v=4nSO8xdw9xw. Там что-то говорилось про "свои" соцсети.
              Да нет,всё правильно делают-это называется,как у нас раньше,помните-поддержим отечественного производителя.Это всё у них своё есть,вот и хотят выдавить конкурентов с рынка,пусть и административным путём...Только бизнес,никакой политки,если можно так перефразировать...

              Отечественного ли? Что-то мне подсказывает, что пользователи перейдут с одноклассников и вконтакте в тот же фейсбук))).
              alean245
              1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:56
                ""свои" соцсети" это до 1000 пользователей. Не выстреливают, короче, дальше междусобойчика.
                ЧитаюНовости
                1. alean245 Сегодня, 13:00
                  ""свои" соцсети" это до 1000 пользователей. Не выстреливают, короче, дальше междусобойчика.

                  О чем и речь))). Те кто привык сидеть вконтакте и в одноглазниках будут пользоваться всякими анонимайзерами и сидеть там и дальше. И даже если произойдет чудо и украинским провайдерам все это удастся заблокировать наглухо, останутся "западные аналоги" которые эту опустевшую нишу и займут.
                  alean245
              2. Alex_59 Сегодня, 12:57
                Цитата: alean245
                что пользователи перейдут с одноклассников и вконтакте в тот же фейсбук))).

                И с 1С, Касперского и Dr.web на что-нибудь явно более дорогое из Европы. Ну у них денег там много, пусть резвятся.
                Alex_59
        3. Лужский Сегодня, 13:06
          Цитата: Zibelew
          Вчера без объявления войны, Порошенко нанес подлый удар, по собственным диванным войскам!!!

          Информационная война в "нижнем секторе" - на уровне от "домохозяек" до "диванных экспертов" проиграна. Скакуны, рогули и прочие великие украинцы в беспорядке отступают в собственное информационное пространство, сжигая за собой переправы. Это не удар по диванным войскам, это попытка сохранить их разбитые "российскими пропагандистами" остатки.
          Лужский
        4. Fei_Wong Сегодня, 13:33
          Да пусть стреляют себе в ногу. Улыбаемся и машем.
          Fei_Wong
  2. RUSOIVAN Сегодня, 12:25
    А можно им еще и танки заблочить? Утомили уже со своим: "слава Украине"
    RUSOIVAN
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:36
      Однозначно поддерживаю ! good
      bouncyhunter
    2. Александр романов Сегодня, 12:42
      Цитата: RUSOIVAN
      Утомили уже со своим: "слава Украине"

      В танках уже давно никто не орет Слава Украине
      Александр романов
      1. Alex_59 Сегодня, 12:51
        Цитата: Александр романов
        А можно им еще и танки заблочить?

        Танки надо нам заблочить. Рождаемость повысится, количество разводов сократится, производительность труда вырастет. laughing
        Alex_59
        1. sir_obs Сегодня, 12:58
          Да, танки и. Амолеты, корабли лставить.
          sir_obs
          1. Fei_Wong Сегодня, 13:38
            Салолёты и так сами почти что загнулись (кстати, как раз стараниями разработчика - украинской конторы "Перша Студия"). Кораблики - да, пущай будут. Игруха интеллектуальная в сравнении с прочими World of.
            Fei_Wong
  3. askort154 Сегодня, 12:26
    Вот и посмотрим, как долго будет дёргаться HRW в натовских когтях. angry НАТО это ни "эхо" с "дождём".
    askort154
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:27
    ...пьяная пляска на граблях, пецьки от рошена, продолжается... laughing
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:33
    НАТО... является вопросом национальной безопасности, а не свободы слова

    Так вот они какие "нестандартные подходы" украинских "партнеров" (со слов Муженко) в борьбе с "российской агрессией".
    rotmistr60
    1. ydjin Сегодня, 14:04
      Цитата: rotmistr60
      НАТО... является вопросом национальной безопасности, а не свободы слова

      Так вот они какие "нестандартные подходы" украинских "партнеров" (со слов Муженко) в борьбе с "российской агрессией".

      Да всегда они, хохлы были нестандартные! Вспоминаю службу в БВО, потом в ЗГВ, за редким исключением бравада, - мы же хохлы самые хитроумные и при этом, - Мы же хохлы Россию кормим! Тьфу блин , когда я им в тупые бошки доносил что без России их экономика рухнет, они на голубом глазу кричали что найдут выходы и всё Куплють! Досадно что я с ними спорил, думал братьев занесло немного на повороте! Нет, это уже было в крови у них! Вспоминаю вечно больного и несчастного бойца Ткаченко, как работать так больной, как скомуниздить 80 метров медного кабеля, отжечь и продать немцам так просто передовик производства! Ещё почему то добивала одна тема, на курсе молодого бойца, почему то наши призывники из украины даже не знали устройство Автомата Калашникова! Я на Сахалине со школы умел разобрать и собрать АК, вна окраине им видимо уже не преподавали. Когда закрепили за нами курсантами АК-74, я тут же его разобрал и услышал гневные слова моего однопризывника хохла, ты что сделал? Ты же его сломал! Я просто собрал АК-74, до сих пор номер помню номер 1636892, остался в г.Борисов, учебка "Печи"
      ydjin
  6. Ferdinant Сегодня, 12:35
    День сажаем день выкапываем
    Ferdinant
  7. Alex_59 Сегодня, 12:53
    Пускай запрещают. Чем больше запрещают, тем быстрее у них станет как в КНДР где ничо низзя.
    Правда эти крики про блокировку - болтовня. Заблочить невозможно - есть прокси.
    Alex_59
    1. ohtandur Сегодня, 13:05
      дык я об этом еще вчера говорил. Технически невозможно на данный момент. Или создать свой собственный мега-интранет как китайцы и создать там всякие аналоги ютуба и гугла. Только не осилят они такой прожект. Выходит что просто пропаганда и распил бабала - уже заявлено что да данную защиту от Мордора нужен лярд, это как минимум, на первые два года сопротивления.
      ohtandur
  8. 3vs Сегодня, 13:27
    Что интересно, натовские странёнки такой не занимаются у себя дома, но для Украины это норма!
    Интересно, проебалты подхватят эту инициативу?
    3vs
Картина дня