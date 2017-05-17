Правозащитники требуют у Порошенко отменить запрет российских сайтов
Президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить санкции в отношении российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и компаний Mail.ru и "Яндекс". С таким призывом к Киеву выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch, передает ТАСС
При этом, ссылаясь на мнение директора Института массовой информации Оксаны Романюк, она подчеркивает, что подобные запреты нельзя вводить без изменения законодательства, так как только суд может обязать интернет-провайдера принять меры против сайтов.
А вот руководство Североатлантического альянса уверено в том, что блокировка российских сайтов на Украине является вопросом национальной безопасности, а не свободы слова.
В альянсе также заявили, что верят в приверженность Киева международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов.
Во вторник президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против России. Теперь ограничительные меры распространяются на ряд российских СМИ и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сам Порошенко в срочном порядке закрыл свои страницы в этих сетях.
МИД России назвал решение Порошенко проявлением цензуры по политическим мотивам.
Это непростительное нарушение права украинцев на выбор информации. Порошенко должен немедленно отменить запрет- заявила эксперт организации по странам Европы и Центральной Азии Таня Купер. Этим указом Порошенко, по ее словам, нанес "страшный удар по свободе слова на Украине".
Это еще один пример легкости, с которой президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс на Украине. Порошенко может попытаться обосновать этот шаг, однако это циничное, политически выгодное нападение на право на информацию затрагивает миллионы украинцев, их личную и профессиональную жизнь- считает представитель правозащитной организации.
При этом, ссылаясь на мнение директора Института массовой информации Оксаны Романюк, она подчеркивает, что подобные запреты нельзя вводить без изменения законодательства, так как только суд может обязать интернет-провайдера принять меры против сайтов.
А вот руководство Североатлантического альянса уверено в том, что блокировка российских сайтов на Украине является вопросом национальной безопасности, а не свободы слова.
Украинское правительство четко дало понять, что это решение - это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов- заявили в пресс-службе НАТО.
В альянсе также заявили, что верят в приверженность Киева международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов.
Во вторник президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против России. Теперь ограничительные меры распространяются на ряд российских СМИ и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сам Порошенко в срочном порядке закрыл свои страницы в этих сетях.
МИД России назвал решение Порошенко проявлением цензуры по политическим мотивам.
Использованы фотографии: http://data.ua/
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