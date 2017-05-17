Правозащитники требуют у Порошенко отменить запрет российских сайтов

Это непростительное нарушение права украинцев на выбор информации. Порошенко должен немедленно отменить запрет

Это еще один пример легкости, с которой президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс на Украине. Порошенко может попытаться обосновать этот шаг, однако это циничное, политически выгодное нападение на право на информацию затрагивает миллионы украинцев, их личную и профессиональную жизнь

Украинское правительство четко дало понять, что это решение - это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов