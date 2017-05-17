17:05 17 мая

Британское издание Daily Star испугалось "падающих с неба российских танков"

Британское издание Daily Star довольно неожиданным образом отреагировало на тестирование новой российской парашютной системы.
Испытания настолько впечатлили таблоид, что он назвал их "ужасающими военными учениями" и сопроводил опубликованные фотографии соответствующими комментариями. По словам автора материала, "российские танки буквально падали с неба". При этом издание расценило состоявшееся тестирование как "репетицию боя с армией НАТО" и даже как "подготовку к третьей мировой войне", передает "Российская газета" .

Daily Star сообщает, что в процессе испытаний с военно-транспортного самолета Ил-76 на парашютах были сброшены БМД-4М, которые британский журналист почему-то назвал танками.

Британское издание Daily Star испугалось "падающих с неба российских танков"



Между тем в Минобороны РФ пояснили, что во время госиспытаний современных парашютных систем в Рязанской области впервые было проведено десантирование сразу нескольких БМД-4М с максимальной загрузкой с высоты около 800 метров.

Многокупольная система, входящая в состав новейших средств десантирования, общей площадью около четырех тысяч квадратных метров обеспечила безопасное снижение и приземление боевых машин
- подчеркнули в ведомстве.

Также стало известно, что подготовка БМД-4М к десантированию и их погрузка в самолет Ил-76 проводилась совместно с испытателями ВКС России. А после приземления и расшвартовки БМД-4М специалисты проверили ходовые качества машин и работоспособность комплекса вооружения.

В дальнейшем предполагается провести еще более 20 подобных десантирований БМД-4М.

Использованы фотографии: http://www.dailystar.co.uk/
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Комментарии 18

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  1. Владимирец Сегодня, 15:57
    "российские танки буквально падали с неба"

    Российские танки слабо "падали", вот американские автомобили это да. smile
    Владимирец
    1. Венд Сегодня, 16:08
      Что вражеские сми напишут если танки в воздухе еще и стрелять по целям начнут laughing
      Венд
      1. Vita VKO Сегодня, 16:16
        Цитата: Венд
        если танки в воздухе еще и стрелять по целям начну

        а потом улетать обратно. belay
        Vita VKO
        1. Seaman77 Сегодня, 16:53
          В дальнейшем предполагается провести еще более 20 подобных десантирований БМД-4М


          Ну зачем же так жёстко?! Пожалейте несчастных британских журналистов, они ж с ума сойдут от такого. lol
          Seaman77
    2. Pirogov Сегодня, 16:14
      Цитата: Владимирец
      Российские танки слабо "падали", вот американские автомобили это да.

      ,,,надёжные,,,парашюты у амеров ,слов нет ,просто ,,,РАД,,,за америку.
      Pirogov
      1. рич Сегодня, 16:33
        на той неделе эту тему уже обсуждали. Зачем постоянные повторы? Скучно, девочки
        рич
  2. 210окв Сегодня, 16:02
    Журналюга не выбросился из окна с криком "Русские..пада..ой идут"?
    210окв
    1. фигвам Сегодня, 16:42
      Если танки летают, значит это кому-то нужно.
      фигвам
  3. роман66 Сегодня, 16:02
    я знал!!! они все-таки летают!!!!
    роман66
    1. Masya Masya Сегодня, 16:18
      я знал!!! они все-таки летают!!!!


      good
      Masya Masya
      1. brdm Сегодня, 16:23
        belay Хорошая летная погода.... И город подходящий fellow
        brdm
  4. serezhasoldatow Сегодня, 16:05
    Да уж, тяжело англичанам нас понять. С неба танки ..., а http://yuripasholok.livejournal.com/8848211.html
    serezhasoldatow
  5. brdm Сегодня, 16:12
    "Спокойствие. Только Спокойствие" - am Карлсон))
    brdm
  6. perepilka Сегодня, 16:15
    Дядя Вася Маргелов, когда ему прыгать запретили, сына в десантируемую БМДшку посадил what
    Ну, были мужики
    "Десантник должен знать только два действия математики: отнять и разделить".
    Василий Филиппович Маргелов soldier
    perepilka
  7. barclay Сегодня, 16:20
    Испытания настолько впечатлили таблоид, что он назвал их "ужасающими военными учениями" и сопроводил опубликованные фотографии соответствующими комментариями
    Этот таблоид хороший артист, который изо всех сил лезет из кожи для выполнения очередного истерического репортажа для нагнетания очередной волны русофобии. Очередная лицемерная англосаксонская пишущая проститутка отрабатывает гонорар - не более, изображая страх перед тем, что делается на учениях испытаниях не один десяток лет.
    Я бы назвал ужасающими лицемерие и двойные стандарты, которые у них стали нормой.
    barclay
  8. Alexey-74 Сегодня, 16:22
    Интересно, они все там такие в Англии? wassat
    Alexey-74
  9. 3vs Сегодня, 16:33
    И пусть ссутся натовские генералы! laughing
    3vs
  10. sabakina Сегодня, 16:39
    Мы им больше полвека показывали БМД на парадах, диктор говорил, что эти машины десантируются вместе с экипажем, а они нам не верили. Ну, и кто после этого джельтмен?
    sabakina
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