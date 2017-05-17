Британское издание Daily Star испугалось "падающих с неба российских танков"
Британское издание Daily Star довольно неожиданным образом отреагировало на тестирование новой российской парашютной системы.
Испытания настолько впечатлили таблоид, что он назвал их "ужасающими военными учениями" и сопроводил опубликованные фотографии соответствующими комментариями. По словам автора материала, "российские танки буквально падали с неба". При этом издание расценило состоявшееся тестирование как "репетицию боя с армией НАТО" и даже как "подготовку к третьей мировой войне", передает "Российская газета" .
Daily Star сообщает, что в процессе испытаний с военно-транспортного самолета Ил-76 на парашютах были сброшены БМД-4М, которые британский журналист почему-то назвал танками.
Между тем в Минобороны РФ пояснили, что во время госиспытаний современных парашютных систем в Рязанской области впервые было проведено десантирование сразу нескольких БМД-4М с максимальной загрузкой с высоты около 800 метров.
Также стало известно, что подготовка БМД-4М к десантированию и их погрузка в самолет Ил-76 проводилась совместно с испытателями ВКС России. А после приземления и расшвартовки БМД-4М специалисты проверили ходовые качества машин и работоспособность комплекса вооружения.
В дальнейшем предполагается провести еще более 20 подобных десантирований БМД-4М.
Испытания настолько впечатлили таблоид, что он назвал их "ужасающими военными учениями" и сопроводил опубликованные фотографии соответствующими комментариями. По словам автора материала, "российские танки буквально падали с неба". При этом издание расценило состоявшееся тестирование как "репетицию боя с армией НАТО" и даже как "подготовку к третьей мировой войне", передает "Российская газета" .
Daily Star сообщает, что в процессе испытаний с военно-транспортного самолета Ил-76 на парашютах были сброшены БМД-4М, которые британский журналист почему-то назвал танками.
Между тем в Минобороны РФ пояснили, что во время госиспытаний современных парашютных систем в Рязанской области впервые было проведено десантирование сразу нескольких БМД-4М с максимальной загрузкой с высоты около 800 метров.
Многокупольная система, входящая в состав новейших средств десантирования, общей площадью около четырех тысяч квадратных метров обеспечила безопасное снижение и приземление боевых машин- подчеркнули в ведомстве.
Также стало известно, что подготовка БМД-4М к десантированию и их погрузка в самолет Ил-76 проводилась совместно с испытателями ВКС России. А после приземления и расшвартовки БМД-4М специалисты проверили ходовые качества машин и работоспособность комплекса вооружения.
В дальнейшем предполагается провести еще более 20 подобных десантирований БМД-4М.
Использованы фотографии: http://www.dailystar.co.uk/
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