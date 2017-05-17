Путин пообещал предоставить конгрессу США запись из Овального кабинета

Мы видим, что в Соединённых Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты.

Кстати говоря, я сегодня уже с ним (Сергеем Лавровым) разговаривал. Придётся объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны.

Если администрация Соединенных Штатов сочтёт возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США. Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет.