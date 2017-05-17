17:06 17 мая

Путин пообещал предоставить конгрессу США запись из Овального кабинета

В ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Паоло Джентилони журналисты попросили российского лидера прокомментировать обвинения, высказываемые в США в адрес Трампа после его беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Владимир Путин назвал то, что происходит в США вокруг этой встречи, «политической шизофренией». Напомним, что в издании «Washington Post» на днях вышла статья, в которой было заявлено, что Трамп передал Лаврову «секретную информацию о террористической группировке ИГИЛ (*запрещено в РФ, - прим. «ВО»)».



Пресс-служба приводит заявление президента РФ:
Мы видим, что в Соединённых Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты.



Далее президент пошутил:
Кстати говоря, я сегодня уже с ним (Сергеем Лавровым) разговаривал. Придётся объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны.


Трамп после публикации в «Washington Post» обвинений в свой адрес сделал пост в Твиттере, где написал, что он, как президент США, имеет полное право делиться данными, относящимися к борьбе с терроризмом и безопасности полётов, в том числе и с Россией.

В ходе пресс-конференции президент РФ использовал и своеобразный троллинг противников Дональда Трампа. По словам Владимира Путина, Москва готова предоставить США запись переговоров министра иностранных дел РФ с американским президентом в Овальном кабинете.

Владимира Путина цитирует «Интерфакс» :
Если администрация Соединенных Штатов сочтёт возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США. Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет.


Можно себе представить, как напряглись в том же конгрессе США, когда услышали, что Путин может предоставить им запись разговора Трампа из Овального кабинета...

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru/
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Комментарии 13

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  1. Pirogov Сегодня, 16:10
    А америка свои записи предоставит,если похожий случай произойдет ? Или на нашу добрую волю у них большой болт ?
    Pirogov
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:14
      Ну Путин ну остер на язык...! Выставил этих крикунов клоунами...Браво ВВП!
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 16:31
        в издании «Washington Post» на днях вышла статья, в которой было заявлено, что Трамп передал Лаврову «секретную информацию о террористической группировке ИГИЛ

        так в конце-концов, кто главнее в США президент, или СМИ? Пусть уж в Америке быстрее определяются. А то боюсь скоро переговоры на высшем уровне будут проводить президент РФ и «Washington Post»
        рич
        1. Дамир Сегодня, 16:55
          Уважаемый Рич!!!!! в штатах был такой пресс деятетель Херст, Уильям Рэндольф так вот он заявлял - "зачем мне становиться президентом если я их делаю"..... так что кто главнее вопрос...
          Дамир
      2. Владимирец Сегодня, 16:58
        Цитата: ОТДЕЛ
        Браво ВВП

        Да ладно, откуда у него запись, его же там не было... winked
        Владимирец
  2. faterdom Сегодня, 16:21
    В AVI, MOV или MP4 Full HD непрерывно с иннаугурации Билла Клинтона...
    faterdom
  3. кедр Сегодня, 16:28
    "...Напомним, что в издании «Washington Post» на днях вышла статья, в которой было заявлено, что Трамп передал Лаврову «секретную информацию о террористической группировке ИГИЛ..."

    Трамп ничего не передаёт, не даёт и не даст без санкции Джерада Кушнера, смотрящего от Хабад.
    Редактор Фашингтон пост это прекрасно знает, однако бульдозер свой на Трампа гонит...
    Зрим в корень, уважаемые. Семиты-антисемиты сцепились не на шутку...
    кедр
    1. ватник Сегодня, 16:55
      Судя по той информации которая сейчас есть данные которые передал Трамп нашему министру Лаврову поступили в США от тщательно законспирированного в рядах террористов ИГИЛ израильского шпиона и скандал в связи с этим уже набирает обороты на территории занимаемой режимом Тель-Авива.

      "Трамп сдал израильского шпиона из холодного расчета"
      .......... сообщения о том, что передача России информации от Дональда Трампа поставила под угрозу жизнь израильского агента в рядах джихадистов ISIS, верны, то американский президент не пошел бы на такой риск непродуманно.
      "Когда разведданные используются для предотвращения террора или военного нападения, есть вероятность, что вы сдадите ваш источник.
      Специалисты по разведке выполняют свою работу таким образом, чтобы возможный ущерб свести к минимуму. Лидеры не всегда делают то же самое, они и не обязаны"
      "Если публикации верны, и президент США решил рассекретить эту информацию, а я предполагаю, ему было известно, что она была классифицирована (как сверхсекретная – ред.), иностранному государству – в данном случае, России – он сделал это из холодного расчета, на который он пошел бы даже ценой сдачи источника"
      http://mignews.com/news/politic/170517_133058_520
      04.html

      Версия озвученная нашими СМИ:
      Передал гостайну русским: вокруг Трампа возник новый скандал


      Но если сопоставить то что сказал Трамп о высокопоставленном и тщательно законспирированном шпионе Израиля в высших рядах террористов ИГИЛ и ту информацию что озвучивалась при возникновении этой террористической организации то становится совершенно ясно что эти террористы и есть "продукт" главным изготовителем которого был Израиль.
      На пути к «Великому Израилю»: главарём ИГИЛ является штатный агент Моссада Шимон Эллиот
      Чем больше поступает к нам информации, тем больше складывается впечатление, что мы живем в зазеркалье. В то время, как в «параллельном мире» события протекают под влиянием сил, о которых СМИ «боятся говорить». И, тем более, требовать от национальных правительств своих стран разобраться ликвидировать угрозу.

      Так, независимые источники еще летом 2014 года сообщили, что настоящее имя «халифа Аль-Багдади» - главы ИГИЛ (Исламского государства в Ираке и Леванте), - Саймон Эллиот (Элиот Шимон), он родился от двух еврейских родителей и является агентом Моссада.

      Настоящее имя «Абу Бакра аль-Багдади» – Саймон Эллиотт, который был завербован израильской разведкой Моссад и обучался шпионажу и психологической войне против арабских и исламских сообществ.
      Эта информация была приписана Эдварду Сноудену и опубликована в газетах и на других веб-сайтах: глава «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади, сотрудничал с секретными службами - британской, израильской и США для создания организации, способной привлечь террористов-экстремистов со всего мира.
      На основе фотодокументов: Иранские СМИ обнаружили настоящую личность «эмира ИГИЛ», обученного сионистского агента.
      Иранская разведка обнаружила истинную и полную идентичность «эмира ИГИЛ», который известен под именем Абу Бакр Аль Багдади; его настоящее имя Эллиот Шимон. Это агент Моссада выполняющий важное и секретное задание сионистского шпионажа под псевдонимом: Ибрагим ибн Авад бин Ибрагим Аль Бадри Аль Арадуи Хуссейни.
      План: попасть в военное и гражданское руководство стран, объявленных «угрозой Израилю» для того, чтобы их уничтожить и, тем самым, облегчить в дальнейшем их поглощение со стороны сионистского государства на всей территории Ближнего Востока. С целью создания Великого Израиля.
      Эти факты, обнародованные в августе 2014 года, подтверждают, что «Халиф Ролекс» направлен Израилем сеять хаос в соседних с сионистским образованием странах.
      http://communitarian.ru/novosti/politika/na_puti_
      k_velikomu_izrailyu_glavar_igil_yavlyaetsya_shtat
      nym_agentom_mossada_saymonom_eliotom_13012015/
      То есть правда о том что именно Израиль создал и спонсирует террористов ИГИЛ которые разрушают арабские страны и совершают теракты по всему миру находит всё больше подтверждений.
      ватник
  4. Monster_Fat Сегодня, 16:40
    Ну сказал он, наверное, о том, что бармалеи подготовили атаку российского сирийского экспреса при его проходе Босфором, и Дарданеллами,....что из того..
    Monster_Fat
  5. К-50 Сегодня, 16:48
    в Соединённых Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты

    Маразм крепчал, а тараканы ликовали.
    У матрасников сумасшедший бред, хотя весеннее обострение вроде должно проходить, лето на носу. fellow laughing
    К-50
  6. КобалТ Сегодня, 16:58
    "Путин пообещал предоставить конгрессу США запись из Овального кабинета" всех бесед происходивших там? laughing Представляю заголовки их газет.
    В америке паника!!! wassat
    Теперь в белом доме они будут молчать, только переписываться на бумажках. lol
    КобалТ
  7. Masya Masya Сегодня, 17:01
    Далее президент пошутил:

    Это нам ха- ха... они же за чистую монету примут... завтра же весь запад будет орать, что Путин влепил, неподелившемуся информацией, Лаврову выговор...
    Masya Masya
  8. sergej30003 Сегодня, 17:03
    как то странно все это, лидеры двух сверх держав должны отчитываться перед кем?, вероятно есть кто то и выше кто заказывает дискредитацию Трампа
    sergej30003
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