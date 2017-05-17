Путин пообещал предоставить конгрессу США запись из Овального кабинета
В ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Паоло Джентилони журналисты попросили российского лидера прокомментировать обвинения, высказываемые в США в адрес Трампа после его беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Владимир Путин назвал то, что происходит в США вокруг этой встречи, «политической шизофренией». Напомним, что в издании «Washington Post» на днях вышла статья, в которой было заявлено, что Трамп передал Лаврову «секретную информацию о террористической группировке ИГИЛ (*запрещено в РФ, - прим. «ВО»)».
Пресс-служба приводит заявление президента РФ:
Далее президент пошутил:
Трамп после публикации в «Washington Post» обвинений в свой адрес сделал пост в Твиттере, где написал, что он, как президент США, имеет полное право делиться данными, относящимися к борьбе с терроризмом и безопасности полётов, в том числе и с Россией.
В ходе пресс-конференции президент РФ использовал и своеобразный троллинг противников Дональда Трампа. По словам Владимира Путина, Москва готова предоставить США запись переговоров министра иностранных дел РФ с американским президентом в Овальном кабинете.
Владимира Путина цитирует «Интерфакс» :
Можно себе представить, как напряглись в том же конгрессе США, когда услышали, что Путин может предоставить им запись разговора Трампа из Овального кабинета...
Пресс-служба приводит заявление президента РФ:
Мы видим, что в Соединённых Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты.
Далее президент пошутил:
Кстати говоря, я сегодня уже с ним (Сергеем Лавровым) разговаривал. Придётся объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны.
Трамп после публикации в «Washington Post» обвинений в свой адрес сделал пост в Твиттере, где написал, что он, как президент США, имеет полное право делиться данными, относящимися к борьбе с терроризмом и безопасности полётов, в том числе и с Россией.
В ходе пресс-конференции президент РФ использовал и своеобразный троллинг противников Дональда Трампа. По словам Владимира Путина, Москва готова предоставить США запись переговоров министра иностранных дел РФ с американским президентом в Овальном кабинете.
Владимира Путина цитирует «Интерфакс» :
Если администрация Соединенных Штатов сочтёт возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США. Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет.
Можно себе представить, как напряглись в том же конгрессе США, когда услышали, что Путин может предоставить им запись разговора Трампа из Овального кабинета...
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru/
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