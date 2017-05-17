19:49 17 мая

Украинские националисты напуганы. Начался перелом?

Известный украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал последние события на Украине, включая самое массовое за последние годы народное празднование Дня Победы 9 мая, а также недоумение радикалов по этому поводу и закручивание гаек официальными властями. Напомним, что после акции «Бессмертный полк», состоявшейся в Киеве, майданное государство ввело законодательный запрет на георгиевскую ленту, а также запретило российские социальные сети.

По словам Михаила Погребинского, радикалы сегодня по-настоящему напуганы. Они пытаются завуалировать страх привычной бандеровской яростью. Из заявления Погребинского:
То, что их это напугало, это тоже сигнал вполне серьёзного начала перелома в общественном сознании. Посмотрим, как дальше будет, но мне кажется, что уже ситуация не вернётся к прошлогодней. Думаю, что чем более агрессивно будут действовать националисты, тем больше шансов на массовый протест. Даже тот факт, что власть предприняла серьёзные усилия, чтобы не допустить избиения участников шествия, говорит о том, что власть сама начинает понимать, что действия радикалов могут привести к взрывному росту протестных настроений.


Одна из акций, которая заставила радикалов вновь скрежетать зубами от злобы, состоялась в Запорожье.

Украинские националисты напуганы. Начался перелом?



В городе был поднят флаг Третьего Украинского фронта. Украинские власти считают, что "эти происки пророссийских сил" стали возможны именно из-за популярности на Украине российских социальных сетей. Видимо, в связи с этим запрет соцсетей ВК и Одноклассники с сегодняшнего и дня вступил де-юре в силу на Украине.

Использованы фотографии: @nardrujina
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:20
    Зов крови и родства не сломаешь ничем господа бандеровцы..!
    ОТДЕЛ
    1. 210окв Сегодня, 17:40
      Эту ПЕСНЮ не задушишь,не убьешь!
      Цитата: ОТДЕЛ
      Зов крови и родства не сломаешь ничем господа бандеровцы..!
      210окв
    2. Венд Сегодня, 17:41
      Цитата: ОТДЕЛ
      Зов крови и родства не сломаешь ничем господа бандеровцы..!

      Не могу согласиться. Например Львов был построен Даниилом Галицким, Теперь это оплот пропольских активистов и бандеровцев, более того Польша считает Львов своим городом.
      В княжестве Литовском до 12 века говорили на древнерусском языке и все документы записаны именно на этом языке,
      Что-то ни литовцы, ни львовяне не чувствуют зов крови.
      Венд
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:46
        Янычары тоже турками не были, однако сражались за султана как львы.
        Чёрный Полковник
      2. Монос Сегодня, 17:52
        Цитата: Венд
        Что-то ни литовцы, ни львовяне не чувствуют зов крови.

        smile Наверно у них переизбыток гемоглобина. Кислород в голову ударил. А, вообще, да, кровь у всех красная и в геноме у всех 23 пары хромосом. А вот Душа - загадка. Её ведь можно и Дьяволу за плюшки продать.
        Монос
      3. iliitchitch Сегодня, 17:53
        Цитата: Венд
        Что-то ни литовцы, ни львовяне не чувствуют зов крови.


        И всё-таки он есть . Никуда не денутся они от нас . Да , мы имперцы , а что в этом плохого ? Эх , нам бы канадцев в хоккей обыграть на очередной Олимпиаде , вот это тема была бы .
        iliitchitch
        1. МойВрач Сегодня, 19:16
          Цитата: iliitchitch
          И всё-таки он есть . Никуда не денутся они от нас . Да , мы имперцы , а что в этом плохого ? Эх , нам бы канадцев в хоккей обыграть на очередной Олимпиаде , вот это тема была бы .

          России империей уже не стать по двум причинам, не та эпоха.
          Первая - наличие колоний. Если только не признать Москву как митрополию, а подчиненных центральной власти республики объявить колониями жители которых имеют меньше прав чем Москвичи.
          Вторая- наличие монархии во главе с императором. В Японии есть император и по сему это единственная на сегодняшний день империя. В России же официальный глава государства это президент.
          МойВрач
          1. Stas157 Сегодня, 19:41
            Цитата: МойВрач
            России империей уже не стать по двум причинам, не та эпоха.

            Россией не нужно становится империей, потому что она уже империя. Прямо сей час. И всегда её была. С Ивана Грозного. Огромные территории, разные народы и объединяющий, мощьный центр. Жёсткая вертикаль власти. Царь обладающий большими полномочиями.
            Stas157
        2. Ин100грамм Сегодня, 19:27
          Цитата: iliitchitch
          Эх , нам бы канадцев в хоккей обыграть на очередной Олимпиаде

          Они вроде бы заявляли на олимпиаде в Сочи, что это последняя Олимпиада, когда они отпустили игроков НХЛ первой линии.
          Ин100грамм
      4. ОТДЕЛ Сегодня, 17:55
        Цитата: Венд
        Что-то ни литовцы, ни львовяне не чувствуют зов крови.

        Они его чувствуют , когда их вырезать начинают...Проверено и не раз! Подождем опять...
        ОТДЕЛ
        1. Василенко Владимир Сегодня, 18:02
          Цитата: ОТДЕЛ
          Подождем опять...

          чего?!
          Василенко Владимир
      5. Pirogov Сегодня, 18:10
        Цитата: Венд
        Не могу согласиться. Например Львов был построен Даниилом Галицким, Теперь это оплот пропольских активистов и бандеровцев, более того Польша считает Львов своим городом.
        В княжестве Литовском до 12 века говорили на древнерусском языке и все документы записаны именно на этом языке,
        Что-то ни литовцы, ни львовяне не чувствуют зов крови.

        аукшайты и жмудины совсем не литовцы . Это царь дал этим ущербным название на нашу голову ,а учёные с Питера язык этих папуасов форматировали и письменность придумали ,также и латвийцев с эстонцами. А что касается галичан ,то всем известная истина безнаказанность и амнистии , влечёт за собой новые преступления ,что мы и видим сейчас,пожалел их Хрущёв теперь аукнулось.
        Pirogov
      6. антивирус Сегодня, 18:18
        трудно не строить шоссе Магадан-Якутск. ждать приезда хероев укрии на стройку шоссе. сколько еще ?
        антивирус
      7. reservist Сегодня, 19:36
        Цитата: Венд
        Львов был построен Даниилом Галицким

        тем, который корону от Папы Римского принял ?

        вроде Папа обещал Даниилу за переход под католиков корону и войско в помощь для войны с Батыем, корону прислал, а с войском "кинул" ...
        reservist
    3. Василенко Владимир Сегодня, 18:01
      Цитата: ОТДЕЛ
      Зов крови и родства не сломаешь ничем господа бандеровцы..!

      на раз-два, каких-то 400 лет назад польша и московия были вполне себе в нормальных отношениях
      100 лет назад западные украинцы были прорусски настроенны
      30 лет назад зигующему м-ку в Москве могли грабельки по отрывать на месте
      Василенко Владимир
      1. iliitchitch Сегодня, 18:17
        Цитата: Василенко Владимир
        на раз-два, каких-то 400 лет назад польша и московия были вполне себе в нормальных отношениях


        Да ладно . И что же потом случилось ?
        - Канцлер , что с польшей будем делать ?
        - Матушка , польша никогда не будет другом России (дипломатично так) .
        - Значит , когда-нибудь не будет польши ...
        Это Елизавета 1 сказала . Всё помним про таких друзей , ага . У нас , татар , с памятью всё в порядке . Будь их воля , раздербанили бы нас , только в путь , да чего-то всё никак у них . И никогда . А с франции и их выборами так просто поржал . Мелочь какая-то пузатая .
        iliitchitch
        1. Василенко Владимир Сегодня, 18:22
          Цитата: iliitchitch
          Да ладно . И что же потом случилось ?

          почитайте литературу, кстати насчет да ладно Иван Грозный "баллотировался" на пост польского короля, народ общался почти на одном и том же языке, а бояре и князья переходили из одного подданства в другое
          Это Елизавета 1 сказала
          это было несколько позднее
          Василенко Владимир
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:17
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: ОТДЕЛ
        Зов крови и родства не сломаешь ничем господа бандеровцы..!

        на раз-два, каких-то 400 лет назад польша и московия были вполне себе в нормальных отношениях
        100 лет назад западные украинцы были прорусски настроенны
        30 лет назад зигующему м-ку в Москве могли грабельки по отрывать на месте

        Коротко и в точку...! И добавить нечего. hi
        ОТДЕЛ
        1. рич Сегодня, 18:43
          Василенко Владимир: каких-то 400 лет назад польша и московия были вполне себе в нормальных отношениях

          Ну если принимать за нормальные отношения русско-польскую войну 1616-1618 года и попытку короля Сигизмунда III в очередной раз захватить Москву. В результате этой войны Речи Посполитой были уступлены Смоленская, Черниговская и Северская области России.
          Это по Вашему и есть "вполне нормальные отношения"?
          рич
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:17
            Цитата: рич
            Это по Вашему и есть "вполне нормальные отношения"?

            Рич Польша в составе Российской империи состояла и все в принципе нормально было ! Как только на свободу и начинается ор на весь мир и кровь литься (пример бывших наших.. ит.д.)
            ОТДЕЛ
          2. reservist Сегодня, 19:29
            вполне ... по меркам того времени ...
            reservist
      3. Александр1981 Сегодня, 18:59
        Брысь на цензор!
        Александр1981
  2. Хубун Сегодня, 17:21
    ну вояки знатные, раз флаг их перепугал. Ну а вк с одноклассниками вообще угроза из угроз
    Хубун
    1. Владимирец Сегодня, 17:41
      Цитата: Хубун
      раз флаг их перепугал.

      Чем их напугал 3-й Украинский, непонятно. request Они же сами визжали, что на Украинских фронтах воевали одни украинцы.
      Владимирец
      1. Ин100грамм Сегодня, 19:31
        Цитата: Владимирец
        Чем их напугал 3-й Украинский, непонятно. Они же сами визжали, что на Украинских фронтах воевали одни украинцы.

        Так забывают, что говорили вчера feel
        Ин100грамм
  3. mig29mks Сегодня, 17:22
    Да дай бы БОГ!
    mig29mks
  4. TatrA-50 Сегодня, 17:23
    Подполье как в годы ВОВ надо создавать, молодогвардейцы
    TatrA-50
    1. Хагалаз Сегодня, 17:41
      Трудно судить. Судя по кадрам, которые были показаны по ТВ большинство шествий составляли люди старшего и пожилого возраста. Похоже, молодежь как раз по другую сторону. Смогут ли старики противостоять? Вопрос!
      Хагалаз
      1. Ныробский Сегодня, 19:35
        Цитата: Хагалаз
        Трудно судить. Судя по кадрам, которые были показаны по ТВ большинство шествий составляли люди старшего и пожилого возраста. Похоже, молодежь как раз по другую сторону. Смогут ли старики противостоять? Вопрос!
        Доведут они стариков до крайности и получат по полной программе.......
        Дедушка в поле гранату нашёл,
        Дедушка с ней прямо к РАДЕ пошёл,
        Дёрнул колечко, бросил в окно,
        Дедушка старый, ему всё равно.......
        Ныробский
    2. Василенко Владимир Сегодня, 18:03
      Цитата: TatrA-50
      Подполье как в годы ВОВ

      для этого нужен центральный штаб, а не глупости про наро который вдруг как поднимется и пойдет нациков лупить, не поднимется и не пойдет
      Василенко Владимир
      1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:12
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: TatrA-50
        Подполье как в годы ВОВ
        для этого нужен центральный штаб, а не глупости про наро который вдруг как поднимется и пойдет нациков лупить, не поднимется и не пойдет

        Да, нужна организация.
        GELEZNII_KAPUT
        1. olimpiada15 Сегодня, 19:27
          Нужна организация. На вооружённых радикалов с плакатиком не пойдешь, а радикалы-это и опора власти, только благодаря их зверствам и попустительству силовиков произошел переворот.
          Зря в кастрюлеголовости обвиняют большинство на украине. Там не менее половины абсолютно русских людей. Но что могут сделать безоружные люди против подготовленнвх и вооружённых? Обвинения в трусости несостоятельны, ну ладно, ты бы пошёл против, но страшно за близких: детей, родителей, жену.
          Бандеровская мерзость заключается в том, что они нападают из-подтишка на безоружных, беспомощных. Не знаю, воевал ли кто-нибудь из них: их заслуга в расправах над мирным населением.. Им противостоять может только вооруженная организация. И нечего думать о Магадане для бандеровцев, только ближайший столб, ибо это нЕлюди.
          Помощь нужна в организации сопротивления.
          olimpiada15
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:24
    В городе был поднят флаг Третьего Украинского фронта.Подполье работает.Всё не так хорошо.Стволы ребятам и подготовку.Но-мечты иногда не сбываются.
    ВЕРЕСК
  6. Masya Masya Сегодня, 17:25
    Чем больше сжимаешь пружину тем сильнее она по тебе ударит этот закон неизбежен
    Masya Masya
    1. МПК105 Сегодня, 17:31
      Здравствуй,Солнце-
      Я тоже в церковноприходской обучался,и дьяк нам тоже этот закон объяснял...Но,смотрю,-НЕ ДЕЙСТВУЕТ,однако...
      МПК105
      1. Masya Masya Сегодня, 17:38
        Прветик, Алексей! love
        Но,смотрю,-НЕ ДЕЙСТВУЕТ,однако...

        просто пока, действие сильнее противодействия... только пока... я надеюсь.
        Masya Masya
      2. Владимирец Сегодня, 18:02
        Цитата: МПК105
        Здравствуй,Солнце-

        Мы вам не мешаем? laughing
        Владимирец
        1. МПК105 Сегодня, 18:06
          Неа....Как вы можете Солнцу помешать греть землю нашу грешную,а мне любоваться этим...Не мешаете,да и не сможете... wink
          МПК105
        2. Masya Masya Сегодня, 18:12
          Евгений и, Вам
          love
          Masya Masya
          1. Владимирец Сегодня, 18:19
            Я старый солдат и ... для меня такие картинки могут стать фатальными, сердце, знаете, слабое. winked
            Владимирец
            1. Masya Masya Сегодня, 18:30
              Я старый солдат и ...


              laughing
              Masya Masya
        3. рич Сегодня, 18:19
          Владимирец, а Вам не стыдно? Разве можно над этим смеяться. Может быть Вы не в курсе, что ВК и Одноклассники запрещены. Теперь общаться можно только по ВО hi
          рич
          1. Владимирец Сегодня, 18:22
            Цитата: рич
            Разве можно над этим смеяться.

            Кто смеялся? Я завидовал.
            Владимирец
            1. рич Сегодня, 18:32
              Я скромная молодая девушка, без вредных привычек. Хочу познакомиться с симпатичным молодым человеком, желательно бывшим моряком. Лиц, не работающих в нефтяном бизнесе просьба не обращаться laughing
              рич
          2. сибиралт Сегодня, 18:27
            Без "одноклассников" всем однопальцевым хана! laughing Теперь селфи выкладывать будет некуда. Печалька, однако. crying
            сибиралт
    2. Василенко Владимир Сегодня, 18:04
      Цитата: Masya Masya
      Чем больше сжимаешь пружину тем сильнее она по тебе ударит этот закон неизбежен
      не всегда
      Василенко Владимир
  7. Копчёный Сегодня, 17:27
    Вот из за таких знамён сегодня многие утверждают, что воевала с Гитлером именно Украина, а не СССР.
    Копчёный
    1. Володин Сегодня, 17:33
      Цитата: Копчёный
      Вот из за таких знамён сегодня многие утверждают, что воевала с Гитлером именно Украина, а не СССР.

      Из-за каких "таких" знамён? Это знамя 3-го Украинского фронта. Если этого не знают и не хотят знать ид.иоты, которые уверены, что некие древние ук.ры копали Чёрное море, то это их личная проблема. А переубедить их можно, пожалуй, только палкой с гвоздями.
      Володин
      1. Копчёный Сегодня, 17:37
        Они просто вплетают это знамя в свои взгляды как аргумент. Нам это смешно, но это есть сегодня.
        Копчёный
      2. Лелёк Сегодня, 17:46
        Цитата: Володин
        А переубедить их можно, пожалуй, только палкой с гвоздями.


        Ну, Вы и садист. Шкурку портить нельзя - на чучело в "музей невежества" (эх, если бы такой существовал) сгодится. bully
        Лелёк
        1. seal78 Сегодня, 18:32
          Одной шкурки для музея будет достаточно, а остальных можно портить )
          seal78
      3. dzvero Сегодня, 17:49
        Мне и Вам ето известно. Но тут на ходу такая трактовка - "посмотрите кто воевал против Гитлера - прибалты, белоруссы и украинцы. Те выставили по два - три фронта, а русские только один под Ленинградом и один в Карелии". Молодым война на Восточном фронте неизвестна; более-менее слышали про Москву, Ленинград, Сталинград и все. Ржев, Воронеж, Курск, Багратион, операции на Украине - ето уже для историков. Поетому поднятие флага 3-его Украинского фронта они отождествяют с приносом нынешней украинской власти. Как ето ни прискорбно...
        dzvero
    2. Хагалаз Сегодня, 17:35
      Многие утверждают, что воевала Украина, а не СССР по незнанию\глупости\по лжи, а вовсе не из за таких знамён....
      Хагалаз
    3. Avis Сегодня, 17:39
      Цитата: Копчёный
      Вот из за таких знамён сегодня многие утверждают, что воевала с Гитлером именно Украина, а не СССР.

      Зачем Вы упоминаете всякую плесень? Им только этого и надо. Я бы, вот, и не знал, что есть такие дэбилы, которые такое утверждают, если бы их не пиарили так, как Вы сейчас.
      Avis
  8. Екатерина II Сегодня, 17:46
    смешались вместе кони люди...флаги 9 мая и испуг каких то радикалов.(само слово такое)
    Флаги фронтов-частое явление на дни освобождения городов и 9 мая.
    Нет такого понятия-испуг националистов. У них есть работа пока они нужны. Под гром войны-они успешно сделали многое. Без войны ну не получалось у них. А тут все совпало-и противник тот что надо, и делать можно и нужно.
    правительству торгашам такие работники пока нужны.
    Екатерина II
    1. Лелёк Сегодня, 19:13
      Цитата: Екатерина II
      Под гром войны-они успешно сделали многое.


      Привет.
      Да, многое особенно в деле "купи-продай". Даже секретные подразделения ВСУ выставлены на продажу.
      Лелёк
  9. roskot Сегодня, 17:49
    Лиха беда начало. С начала флаг, а дальше эшелоны под откос. Партизаны и подпольщики это тоже сила.
    roskot
    1. Василенко Владимир Сегодня, 18:05
      Цитата: roskot
      а дальше эшелоны под откос. Партизаны и подпольщики это тоже сила.

      крайне соомнительно
      Василенко Владимир
  10. brdm Сегодня, 17:51
    Развод............ Дело тяжкое для двоих. И боль от привычек и совместной жизни забудется не скоро......"Но Перевертышей под флагом, -потом больнее будет бить!"( Лично мое мнение. Мне на задаче работа). Но Сцука там все славяне,-......Жалко Б..ть всех в подряд....
    brdm
  11. Василенко Владимир Сегодня, 17:59
    Украинские националисты напуганы. Начался перелом?

    стратегически это не есть хорошо
    значит могут пойти на на уступки в определенных вопросах, что в перспективе ставит крест на их уничтожении как класса
    Василенко Владимир
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 18:10
    Украинские националисты напуганы.Может уже хватит рисовать про испуганных.Три года они боятся.Испугались и нынче.Флаг подняли.Нацики описялись.Какого лешего такие статьи.Кого нацики испугались?Д Б,Б.
    ВЕРЕСК
  13. salat Сегодня, 18:19
    Может не в тему но это феерично!
    СНБО Украины: РФ могла использовать "Яндекс. Пробки" для подготовки наступления.
    Взято с сайта ДНР.
    salat
    1. сибиралт Сегодня, 18:40
      Интернет сети можно перекрыть только одним путем - заставить всех жителей добровольно сдать компьютеры и пр. гаджеты под страхом смертной казни. laughing Речь идет не о самой возможности запрета каких-то сетей, а о позиции украинских нацистов, отвергающих основной либеральный принцип - свобода слова.
      сибиралт
  14. 30 вис Сегодня, 18:23
    Цитата: Хубун
    ну вояки знатные, раз флаг их перепугал. Ну а вк с одноклассниками вообще угроза из угроз
    ------ В соц сетях люди люди общаются . Всё эти недоноски бандеровские правильно поняли . Потому и запрещают ! Боятся свидомые недоумки . И братья з Канады подсказывают ... Осталось ещё родню российскую запретить .. и писец ... приплыли братцы украинцы . Отсиделись по норам ...
    30 вис
  15. seal78 Сегодня, 18:30
    Какие ещё националисты ? Нацисты. Нужно называть вещи своими именами.
    seal78
  16. perepilka Сегодня, 18:37

    Щас под Ростовом вроде, ну и Гвардейская Идрицко-Берлинская, а на Берлин с Ростова, мимо Киева можно? Иль опять recourse
    perepilka
  17. рус-5819 Сегодня, 18:50
    Цитата: GELEZNII_KAPUT

    Да, нужна организация.

    А подскажите это Царёву и Стрелкову, а то они только горазды из Москвы бздюхать, какие они правильные lol laughing
    рус-5819
  18. vladimirvn Сегодня, 19:06
    Не надо преувеличать значение произошедшего и льстить себя тщетными надеждами. Это последние всплески волны. Там все под контролем СБУ и нацистов. И то что часть украницев против них, не означает что они за сближение с Россией или одобряют присоединение Крыма.
    vladimirvn
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