Украинские националисты напуганы. Начался перелом?

То, что их это напугало, это тоже сигнал вполне серьёзного начала перелома в общественном сознании. Посмотрим, как дальше будет, но мне кажется, что уже ситуация не вернётся к прошлогодней. Думаю, что чем более агрессивно будут действовать националисты, тем больше шансов на массовый протест. Даже тот факт, что власть предприняла серьёзные усилия, чтобы не допустить избиения участников шествия, говорит о том, что власть сама начинает понимать, что действия радикалов могут привести к взрывному росту протестных настроений.

Известный украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал последние события на Украине, включая самое массовое за последние годы народное празднование Дня Победы 9 мая, а также недоумение радикалов по этому поводу и закручивание гаек официальными властями. Напомним, что после акции «Бессмертный полк», состоявшейся в Киеве, майданное государство ввело законодательный запрет на георгиевскую ленту, а также запретило российские социальные сети.По словам Михаила Погребинского, радикалы сегодня по-настоящему напуганы. Они пытаются завуалировать страх привычной бандеровской яростью. Из заявления Погребинского:Одна из акций, которая заставила радикалов вновь скрежетать зубами от злобы, состоялась в Запорожье.В городе был поднят флаг Третьего Украинского фронта. Украинские власти считают, что "эти происки пророссийских сил" стали возможны именно из-за популярности на Украине российских социальных сетей. Видимо, в связи с этим запрет соцсетей ВК и Одноклассники с сегодняшнего и дня вступил де-юре в силу на Украине.