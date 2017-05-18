08:36 18 мая

Турция провела успешный запуск ОТР «Bora»

Согласно информации ЦАМТО , глава военного ведомства Турции Фикри Ышик сообщил о том, что местная компания Roketsan провела испытательный пуск оперативно-тактической ракеты «Bora» , состоявшийся в районе г. Синоп.

Как утверждается, испытания прошли успешно, была удостоверена возможность поражения целей на дистанции не менее 280 км. Со слов министра обороны, Турция уверенно наращивает опыт в области ракетостроения.




Ракета Bora разрабатывается с 2009 года. Её длина составляет 7 м, диаметр – 610 мм, масса – 2500 кг, масса унитарной боевой части – 470 кг. Как свидетельствуют показанные материалы, комплекс базируется на шасси производства ОАО «Минский завод колесных тягачей». Выход на турецкий рынок позволит МЗКТ компенсировать постепенное сворачивание сотрудничества с РФ, проводящей импортозамещение.

На выставке IDEF-2017, прошедшей в феврале в Стамбуле, была впервые продемонстрирована экспортная модификация ОТР «Бора» – «Кхан» (Khan /Kaan). По всей видимости, он имеет меньшую дальность полета по сравнению с базовым вариантом.


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Комментарии 5

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  1. RASKAT Сегодня, 08:04
    С дальностью в 1000 км, хочется спросить по кому стрелять собираются? А Белорусы как обычно и нашим и вашим за копейку спляшем.
    RASKAT
  2. рич Сегодня, 08:05
    МЗКТ без работы не останется. Продукция востребована
    рич
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:22
      Дим , привет hi С уходом с российского рынка МЗКТ много теряет , но активно ищет новые рынки сбыта . И многолетний опыт остаётся востребованным , да и новых разработок хватает .
      bouncyhunter
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:09
    300 км? Не серьезно. До "Искандеров" сильно не дотягивают. wassat
    Горный стрелок
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:14
    Та то всё уже видели.Вот напомнило виде из логова тайной укроканцелярии. laughing
    Наблюдатель2014
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