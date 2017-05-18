Турция провела успешный запуск ОТР «Bora»
Согласно информации ЦАМТО , глава военного ведомства Турции Фикри Ышик сообщил о том, что местная компания Roketsan провела испытательный пуск оперативно-тактической ракеты «Bora» , состоявшийся в районе г. Синоп.
Как утверждается, испытания прошли успешно, была удостоверена возможность поражения целей на дистанции не менее 280 км. Со слов министра обороны, Турция уверенно наращивает опыт в области ракетостроения.
Ракета Bora разрабатывается с 2009 года. Её длина составляет 7 м, диаметр – 610 мм, масса – 2500 кг, масса унитарной боевой части – 470 кг. Как свидетельствуют показанные материалы, комплекс базируется на шасси производства ОАО «Минский завод колесных тягачей». Выход на турецкий рынок позволит МЗКТ компенсировать постепенное сворачивание сотрудничества с РФ, проводящей импортозамещение.
На выставке IDEF-2017, прошедшей в феврале в Стамбуле, была впервые продемонстрирована экспортная модификация ОТР «Бора» – «Кхан» (Khan /Kaan). По всей видимости, он имеет меньшую дальность полета по сравнению с базовым вариантом.
Как утверждается, испытания прошли успешно, была удостоверена возможность поражения целей на дистанции не менее 280 км. Со слов министра обороны, Турция уверенно наращивает опыт в области ракетостроения.
Ракета Bora разрабатывается с 2009 года. Её длина составляет 7 м, диаметр – 610 мм, масса – 2500 кг, масса унитарной боевой части – 470 кг. Как свидетельствуют показанные материалы, комплекс базируется на шасси производства ОАО «Минский завод колесных тягачей». Выход на турецкий рынок позволит МЗКТ компенсировать постепенное сворачивание сотрудничества с РФ, проводящей импортозамещение.
На выставке IDEF-2017, прошедшей в феврале в Стамбуле, была впервые продемонстрирована экспортная модификация ОТР «Бора» – «Кхан» (Khan /Kaan). По всей видимости, он имеет меньшую дальность полета по сравнению с базовым вариантом.
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