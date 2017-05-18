12:59 18 мая

США предупредили власти Венесуэлы о возможности реализации сирийского сценария

Согласно информации ТАСС , постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после завершения закрытой встречи Совета безопасности по ситуации в Венесуэле заявила о необходимости добиваться от президента страны Николаса Мадуро уважения прав своего народа во избежание сирийского сценария.

С её слов, США не стремятся к принятию мер в отношении Венесуэлы со стороны Совета Безопасности ООН.

Мы не ждем действий со стороны Совета Безопасности.



Созыв СБ по данной тематике она обосновала необходимостью актуализации проблемы, в том числе с целью воодушевления Организации американских государств на принятие более решительных мер по политическому урегулированию гражданского конфликта.

Как она утверждает, в ходе заседания СБ стало известно о намерении властей Венесуэлы перебросить 2,6 тыс. силовиков в штат Тачира на северо-западе страны, где возникли крупные беспорядки.

Ситуация не улучшается, она ухудшается.




Как считает американский дипломат, международному сообществу необходимо внушить президенту страны Николасу Мадуро, чтобы он "уважал права своего народа". Иначе, по её мнению, возможна реализация в Венесуэле сирийского сценария.

Мы это уже проходили в Сирии, КНДР, Южном Судане, Бурунди. Вместо того, чтобы ждать, пока возникнет серьезная ситуация, которая потребует проведения открытого заседания Совета Безопасности, почему бы нам не опередить события и не предотвратить проблему до того, как она появится?


Тяжелая социально-экономическая обстановка в стране, вызванная в числе прочего падением цен на углеводороды, спровоцировала идущие с апреля масштабные акции протеста и политический кризис, выраженный в противостоянии исполнительной и законодательной властей. В ходе волны протеста, как утверждают неправительственные организации, были задержаны более 2,3 тыс. чел., свыше 700 из них остаются под стражей. Оппозиция говорит о гибели 46 участников акций протеста и сотнях пострадавших.


8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 112

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рич Сегодня, 09:40
    США предупредили власти Венесуэлы о возможности реализации сирийского сценария

    А что в Венесуэле есть игиловцы, курды и израиль?
    рич
    1. wildcat3981 Сегодня, 09:43
      "Будут! Пшли" (с)
      wildcat3981
      1. 210окв Сегодня, 10:40
        Если у вас нет "дерьмократии,то мы идем к вам"?
        Цитата: wildcat3981
        "Будут! Пшли" (с)
        210окв
    2. LostCoast Сегодня, 09:44
      Вероятно будут реплки выше обозначенных также "адаптированные и патентованные" цру
      LostCoast
      1. NIKNN Сегодня, 10:17
        Иначе, по её мнению, возможна реализация в Венесуэле сирийского сценария.

        Ну а так, чуть замешкайся Николасу Мадуро и украинский сценарий будет, только не знаю печеньки они там любят... Давить на корню, чтобы не успела оппозиция стать умеренной...
        NIKNN
        1. Paranoid50 Сегодня, 11:46
          Цитата: NIKNN
          украинский сценарий будет, только не знаю печеньки они там любят...

          Если будет(тьфу-тьфу!), то гораздо жёстче - там свои, такие "печеньки" растут... yes
          Paranoid50
    3. Ольгович Сегодня, 09:45
      Цитата: рич
      А что в Венесуэле есть игиловцы, курды и израиль?


      США и создадут-отряды "свободной сир.. венесуэльской армии", как в Сирии. Это-прямая угроза и шантаж.
      Ольгович
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:49
        Таким заявлением Хейли фактически признала какую судьбу США уготовили Венесуэле .
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 09:53
          Вот-вот, и сценарий уже готов
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
            Так сценарий везде используют один и тот же , только вносят поправки с учётом местного колорита .
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 10:17
              И в листовках текст на местный язык переводят. Вполне возможно, что скоро такую увидим на испанском языке
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
                Цитата: pvv113
                Вполне возможно, что скоро такую увидим на испанском языке

                Думаю что уже есть на всех основных языках мира .
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 10:23
                  Вполне с Вами согласен. От этой нечисти можно ожидать все, что угодно в любой (обитаемой) точке земного шара
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:27
                    Цитата: pvv113
                    в любой (обитаемой) точке земного шара

                    Да и в необитаемой тоже . hi
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 10:34
                      Там листовки читать некому, и звон кастрюлей никто не услышит wink
                      pvv113
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
                        Цитата: pvv113
                        Там листовки читать некому, и звон кастрюлей никто не услышит wink

                        А когда это их останавливало ? lol
                        bouncyhunter
    4. dag Сегодня, 10:09
      США предупредили власти Венесуэлы о возможности реализации сирийского сценария

      Как красиво передёрнут заголовок, ну правильно , основная масса ведь статью не читает
      Хейли после завершения закрытой встречи Совета безопасности по ситуации в Венесуэле заявила о необходимости добиваться от президента страны Николаса Мадуро уважения прав своего народа во избежание сирийского сценария.
      С её слов, США не стремятся к принятию мер в отношении Венесуэлы со стороны Сове

      Кто то тут увидел слово реализация ?
      dag
      1. bulvas Сегодня, 10:36
        Цитата: dag
        Кто то тут увидел слово реализация ?


        Уважаемый dag
        Вы или не имеете достаточно опыта, или делаете вид, что не понимаете о чем идет речь.

        Какая разница, в какой форме и какими словами выразила мысль представительница США?
        Прозвучали ключевые слова и все, кому надо прекрасно поняли намек

        Мы слышим это на наших телеговорилках от всех представителей "свободной" прессы:
        - говорят все, что угодно, крутятся как г-но на сковородке, но никогда не было ни одного прямого ответа на основные и простые вопросы, например такой:

        - Почему никогда никто на Западе не понес ответственность за агрессию, убийства и прочие "ошибки", даже если они признаны самими политиками

        Как говорится, "начните с себя", не Вы конечно, но они пусть начнут с себя.
        А мы посмотрим, верить или еще подождать
        bulvas
        1. bulvas Сегодня, 10:48
          Растянул ответ и не успел добавить главную мысль:

          Не пора ли нашим развернуть деятельность в Латинской Америке?
          Создать "незалежную" на территории Венесуэлы?
          bulvas
        2. dag Сегодня, 11:10
          Цитата: bulvas
          важаемый dag
          Вы или не имеете достаточно опыта, или делаете вид, что не понимаете о чем идет речь.
          Какая разница, в какой форме и какими словами выразила мысль представительница США?

          Разумеется имеет значение в какой форме и как и не надо натягивать сову на глобус.
          Я бы то же сказал Мадуро -- глаза разуй -- скоро страну до гражданской войны доведёшь
          Цитата: bulvas
          Прозвучали ключевые слова и все, кому надо прекрасно поняли намек

          Каждый видит то , что он хочет видеть.
          Я вообще считаю , что в Венесуэле США вообще ничего делать не надо -- Мадуро сам всё прекрасно делает. Я так запасся попкорном и жду.
          Таких как Мадуро -- эксперементаторов хреновых , комуняк , доводящих своими эксперементами людей до скотсткого сотояния - на площади прилюдно шомполами сечь надо
          Цитата: bulvas
          - Почему никогда никто на Западе не понес ответственность за агрессию, убийства и прочие "ошибки", даже если они признаны самими политиками

          Пример можно , что вы имеете ввиду ?
          Цитата: bulvas
          Как говорится, "начните с себя", не Вы конечно, но они пусть начнут с себя.

          Ну это вообще релевантно по отношению ко всем , ВВП включительно.
          Или только Запад пеняет на Россию ? Или это как то двусторонне ?
          dag
          1. bulvas Сегодня, 11:23
            Цитата: dag
            аких как Мадуро -- эксперементаторов хреновых , комуняк , доводящих своими эксперементами людей до скотсткого сотояния - на площади прилюдно шомполами сечь надо

            - кому какое дело, до внутренних событий в Венесуэле или любой другой стране?

            Только в Америке можно кричать о "вмешательстве в выборы"?
            Пусть сначала в своей демократии разберутся, устроили цирк


            Цитата: dag
            Цитата: bulvas
            - Почему никогда никто на Западе не понес ответственность за агрессию, убийства и прочие "ошибки", даже если они признаны самими политиками
            Пример можно , что вы имеете ввиду ?


            Вопрос серьезный или прикидываетесь?

            Уничтожение гражданских людей в ДНР и ЛНР, трагедия в Одессе, спектакль с Боингом, сбитым над Донбассом, вторжение в Ирак, уничтожение Ливии, Югославии, бессмысленная бомбежка и уничтожение гражданского населения Дрездена...

            продолжать?

            Цитата: dag
            Ну это вообще релевантно по отношению ко всем , ВВП включительно.
            Или только Запад пеняет на Россию ? Или это как то двусторонне ?


            И сколько мирных жителей погибло от действий России и решений ВВП?
            bulvas
            1. dag Сегодня, 12:07
              Цитата: bulvas
              кому какое дело, до внутренних событий в Венесуэле или любой другой стране?

              Странный вопрос , а какое вам дело до Украины ?
              Цитата: bulvas
              Только в Америке можно кричать о "вмешательстве в выборы"?

              не только
              Цитата: bulvas
              Уничтожение гражданских людей в ДНР и ЛНР

              В Чечне ?
              Я уже не раз писал своё мнение по этому поводу - туда , куда не дошли Стрелков и иже с ними -- людей не убивают .
              Цитата: bulvas
              спектакль с Боингом, сбитым над Донбассом

              Подождём окончания спектакля
              на сегодняшний день - все дороги ведут к ополченскому Буку - из которого *бывшие шахтёры * , его сбили
              Цитата: bulvas
              уничтожение Ливии, Югославии


              Югославия резала друг-друга , не войди НАТо - они бы это никогда не закончили.
              Я был в Сербии , Хорватии . Черногории и Албании -- обратно в Югославию не хочет никто
              Цитата: bulvas
              бессмысленная бомбежка и уничтожение гражданского населения Дрездена...

              А так же уничтожение Карфагена.
              Цитата: bulvas
              И сколько мирных жителей погибло от действий России и решений ВВП?

              В Афганистане ?
              Чехословакии . Венгрии ?
              На какой период хотите что бы я углубился ?
              Украина ? А ну там же людей не убивают.
              dag
              1. Andy Сегодня, 12:15
                а давай-ка так- там куда не дошли жи.ды людей не убивают пример Палестины и Сирии тебе в помощь
                Andy
    5. Berkut24 Сегодня, 10:09
      А что в Венесуэле есть игиловцы, курды и израиль?

      Всё, что Вы перечислили - это всё декорации спектакля. В Венесуэле, как и в Ираке, Иране и Сирии есть нефть. Вот это основной признак неуважения прав своего народа по-американски.
      Berkut24
      1. dag Сегодня, 11:41
        Цитата: Berkut24
        В Венесуэле, как и в Ираке, Иране и Сирии есть нефть.

        Вообще то сегодня произошло знаковое событие
        И его последствия для той же Венесуэлы будут поху же сланцевой революции
        "Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию", — сказал заместитель управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфа.

        По словам Цзиньфа, Китай достиг беспрецедентных успехов в разработке теоретической базы и технологий, что привело страну к мировому лидерству по добыче "горючего льда".

        Нефтяники подняли образцы с глубины более 1,2 километра. 200-метровая подводная скважина находится в 285 километрах к юго-востоку от Гонконга.

        За первые восемь дней работы добыто 120 кубических метров "горючего льда", содержание метана составляет 99,5 процента.

        Один кубический метр гидрата равен 160 кубическим метрам природного газа в газообразном состоянии. Для сравнения: на 100 литрах "горючего льда" автомобиль может проехать 50 тысяч километров.
        Канада и Япония также ведут разработки, позволяющие добывать "горючий лед".
        dag
        1. сиг Сегодня, 11:46
          Последствия будут очень плохими,мягко говоря,не только для Венесуэлы.
          сиг
        2. Berkut24 Сегодня, 12:02
          Это не знаковое событие, и произошло не сегодня. Ну разве что оно для Китая чего-то значит. Однако, почему-то, сам Китай не собирается отказываться от долгосрочных контрактов с Россией по поставке нефти и газа. Ибо можно добывать и селен на Луне, но возникает вопрос рентабельности промышленной добычи.
          Что до "горючего льда", то это потенциальная опасность всему живому на земле, ибо в случае дальнейшего потепления из океана выделиться столько метана, что ничего живого на планете и не останется. При добыче этого самого метанового концентрата неизбежно выделяется столько газа, что по сравнению с ним парниковые выбросы предприятий в атмосферу покажуться детским лепетом. А вот безопасный способ, которого еще нет, будет стоить шальных затрат.
          Berkut24
          1. dag Сегодня, 12:15
            Цитата: Berkut24
            Это не знаковое событие

            Ещё какое знаковое , вам известны объёмы метановых гидритов ?
            Цитата: Berkut24
            Ну разве что оно для Китая чего-то значит

            То , что что то значит для Китая -- автоматом значит для всех
            Цитата: Berkut24
            Однако, почему-то, сам Китай не собирается отказываться от долгосрочных контрактов с Россией по поставке нефти и газа

            Всему свое время
            Цитата: Berkut24
            Что до "горючего льда", то это потенциальная опасность всему живому на земле,

            То же самое писали про сланцевые газ и нефть laughing
            Цитата: Berkut24
            . При добыче этого самого метанового концентрата неизбежно выделяется столько газа

            Сами придумали ?
            Цитата: Berkut24
            А вот безопасный способ, которого еще нет, будет стоить шальных затрат

            Это Ваше мнение или есть заключение китайских товарищей ?
            dag
            1. Berkut24 Сегодня, 12:34
              Ещё какое знаковое , вам известны объёмы метановых гидритов ?

              Эти объемы рассчитали еще лет 40 назад. Повторюсь - это не новость.
              что что то значит для Китая -- автоматом значит для всех

              Раньше так говорили про США, однако такие безбашенные обобщения, как показала жизнь, имеют мало общего с реальностью.
              Всему свое время

              Да я вообще не знаю ни одного проекта в коммерции, который был бы вечным. Философствуете? Кстати, в Силу Сибири вложены китайские деньги. Так что навредить они могут прежде всего сами себе.
              о же самое писали про сланцевые газ и нефть

              Ну так и правильно писали. В США с этим реальные проблемы. Но бабло рулит и пофигу закрытие сельхозпредприятий, тектоническая активность в местах добычи и отравление грунтовых вод. Не даром в Европе, где более высокая плотность населения это дело запретили законодательно.
              Сами придумали ?

              Нет, локально изучал этот вопрос с точки зрения физики и экологии еще лет 8 назад.
              Это Ваше мнение или есть заключение китайских товарищей ?

              Китайских товарищей так много, что им не до экологии. Но есть расчеты наших товарищей, на основе которых в России пока этим делом решили не заниматься.
              Поизучайте сами физику процесса, особенно условия, при которых этот самый "лед" образуется.
              Berkut24
              1. dag Сегодня, 12:45
                Цитата: Berkut24
                Эти объемы рассчитали еще лет 40 назад. Повторюсь - это не новость.

                Их с того времени стало меньше ?
                По вашему не новость что их начали добывать ?
                Кто кроме Китая ещё освоил промышленную добычу ?
                Цитата: Berkut24
                Раньше так говорили про США, однако такие безбашенные обобщения, как показала жизнь, имеют мало общего с реальностью.

                В Вашей альтернативной вселенной
                Цитата: Berkut24
                Да я вообще не знаю ни одного проекта в коммерции, который был бы вечным.

                Разумеется -- нефти и газа это то же касается
                Цитата: Berkut24
                Кстати, в Силу Сибири вложены китайские деньги

                ????
                «Газпром» будет строить газопровод «Сила Сибири» за счет собственных средств, без финансирования со стороны Китая. Об этом, как передает РИА Новости, заявил зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов на ежегодном собрании акционеров.
                «Это инвестиционная программа общества, мы готовы построить этот газопровод собственными силами», - сказал Круглов, отвечая на вопрос акционеров о том, каковы источники финансирования «Силы Сибири».

                Цитата: Berkut24
                Так что навредить они могут прежде всего сами себе.

                Труба и цена того что в ней проходит - мало связаны .
                Цитата: Berkut24
                Ну так и правильно писали. В США с этим реальные проблемы

                Опять в вашей альтернативной вселенной.
                В России с этим проблемы , в США как раз всё ОК
                Цитата: Berkut24
                Не даром в Европе, где более высокая плотность населения это дело запретили законодательно.

                А что ж в России разрабатывают ?
                http://www.rbc.ru/business/20/03/2015/550ae9aa9a7
                94789932f0dab
                Цитата: Berkut24
                Нет, локально изучал этот вопрос с точки зрения физики и экологии еще лет 8 назад.

                Время бежит , технологии меняются.
                Изучение пятой точкой - тоже в общем локально. hi
                Цитата: Berkut24
                Но есть расчеты наших товарищей, на основе которых в России пока этим делом решили не заниматься.

                Ну про сланцевую нефть то же чего только не писали , а тут вот как повернулось ( по ссылке предыдущей пройди )
                Цитата: Berkut24
                Поизучайте сами физику процесса, особенно условия, при которых этот самый "лед" образуется.

                Китайцы уже добывают и как мне кажется с физикой у них немножко лучше чем у Вас hi
                dag
    6. Starover_Z Сегодня, 10:22
      Цитата: рич
      США предупредили власти Венесуэлы о возможности реализации сирийского сценария

      А что в Венесуэле есть игиловцы, курды и израиль?

      А СаША не хочет у себя сценария СССР 89-91 годов ?!
      Вроде как некоторым штатам гегемония центра давно надоела, так не пора ли наступить "перестройке" в США ?!
      Starover_Z
      1. BlackMokona Сегодня, 10:27
        США имеет очень высокий резист к любым попыткам расшатать ситуацию.
        BlackMokona
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:28
        Цитата: Starover_Z
        Вроде как некоторым штатам гегемония центра давно надоела

        Эк Вы мягко-то выразились : "некоторым" . wink
        bouncyhunter
    7. den.perfiljew Сегодня, 10:54
      Матрасникам п,,,,,,,,,,,,й!
      den.perfiljew
    8. Саша Крымский Сегодня, 10:56
      Президент Венесуэлы: "Мы - евреи 21-го века"
      http://mignews.com/news/politic/180517_80102_7149
      5.html
      Вот такой у нас симбиоз.
      Обращение к антисимитам - любите Венисуэлу? должны любить Израиль , и на оборот , если что. request
      Саша Крымский
      1. Александр романов Сегодня, 11:05
        Цитата: Саша Крымский
        Президент Венесуэлы: "Мы - евреи 21-го века"

        Вау,так там сейчас массовые обрезания площадях будут?
        Александр романов
        1. Саша Крымский Сегодня, 11:09
          Александр романов ↑
          Сегодня, 11:05
          Цитата: Саша Крымский
          Президент Венесуэлы: "Мы - евреи 21-го века"
          Вау,так там сейчас массовые обрезания площадях будут?

          Боюсь под корень. belay
          Саша Крымский
          1. Александр романов Сегодня, 11:13
            Цитата: Саша Крымский
            Боюсь под корень.

            Ногами вперед к победе комунизма wassat
            Александр романов
            1. Саша Крымский Сегодня, 11:24
              Одим слово МАДУРО , да и только.
              P.S . К модераторам нет никакого отнашения. smile
              И вообще они меня любят , последнее время, даже не банят. Ну а я в свою очередь их уважаю. hi
              Саша Крымский
      2. dag Сегодня, 11:20
        Цитата: Саша Крымский
        Президент Венесуэлы: "Мы - евреи 21-го века"

        Это наверное в том смысле , что он голодных венесуэльцев 40 лет за собой таскать будет. laughing
        dag
        1. Саша Крымский Сегодня, 11:44
          dag ↑
          Сегодня, 11:20
          Цитата: Саша Крымский
          Президент Венесуэлы: "Мы - евреи 21-го века"
          Это наверное в том смысле , что он голодных венесуэльцев 40 лет за собой таскать будет

          Можно бартер организавать - они нам нефть, а мы им истину. bully
          Саша Крымский
          1. dag Сегодня, 12:19
            Цитата: Саша Крымский
            Можно бартер организавать - они нам нефть, а мы им истину.

            А за то , что она --истина в последней инстанции -- то и газ и всё бесплатно laughing
            dag
            1. Саша Крымский Сегодня, 12:29
              Это точно - у нас истина высшей пробы!
              Саша Крымский
    9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:55
      Нет этого нет, но вот нефти полно как и в Сирии и в Ираке
      Ratmir_Ryazan
    10. Ныробский Сегодня, 12:01
      Цитата: рич
      А что в Венесуэле есть игиловцы, курды и израиль?

      Там просто нет демократии. Когда она приходит, то с ней вместе появляются и игиловцы и американские коалиции вместе с израилем. Мадуро как и Асад, не горит желанием отдемократизировать страну в угоду матрасным корпорациям, которые были отодвинуты Чавесом от нефти Венесуэлы. Что обьединает Мадуро и Асада? Нефть, которую не могут прибрать американские грязные ручонки.
      Ныробский
  2. сиг Сегодня, 09:42
    Власти Венесуэлы провалились по всем статьям и теперь решают лишь одну проблему- остаться у власти любой ценой до конца дней своих.А что будет со страной и людьми- им по барабану.В такой ситуации вполне возможно,что вспыхнет гражданская война.
    сиг
    1. LostCoast Сегодня, 09:47
      Цитата: сиг
      Власти Венесуэлы провалились по всем статьям и теперь решают лишь одну проблему- остаться у власти любой ценой до конца дней своих.А что будет со страной и людьми- им по барабану.В такой ситуации вполне возможно,что вспыхнет гражданская война.

      Короче вы отвергаете саму возможность государства на защиту конституционного строя.Это главный и общий мотив мадаунов
      LostCoast
      1. BlackMokona Сегодня, 09:51
        Так власти не дают провести референдум об импичменте Мадуру, и не дают перевыборов.
        BlackMokona
        1. Genry Сегодня, 09:57
          Цитата: BlackMokona
          не дают перевыборов.

          А перевыборы это что? Есть такое по закону?
          Не нравится президент, пусть выберут нового, на следующих выборах, по закону.
          Genry
          1. BlackMokona Сегодня, 10:10
            Есть перевыборы по закону, и оппозиция сделала всё необходимое по закону для этого.
            BlackMokona
          2. dag Сегодня, 10:16
            Цитата: Genry
            А перевыборы это что? Есть такое по закону?

            Разумеется , как и процедура импичмента президента , было собрано 2-х кратное количество подписей - но упс -- их все забраковали, национальная ассамблея - оказалось то же этого не может , тк Верховный суд внёс ( неожиданно ) изменения в закон
            Причем странно , но жена Мадуро -- генеральный прокурор laughing
            dag
            1. ЧитаюНовости Сегодня, 11:55
              Цитата: dag
              Причем странно , но жена Мадуро -- генеральный прокурор


              Причем странно , но кум Порошенка -- генеральный прокурор
              ЧитаюНовости
      2. сиг Сегодня, 10:03
        Цитата: LostCoast
        Цитата: сиг
        Власти Венесуэлы провалились по всем статьям и теперь решают лишь одну проблему- остаться у власти любой ценой до конца дней своих.А что будет со страной и людьми- им по барабану.В такой ситуации вполне возможно,что вспыхнет гражданская война.

        Короче вы отвергаете саму возможность государства на защиту конституционного строя.Это главный и общий мотив мадаунов

        Государство - это не кучка бюрократов со своими интересами,ради которых они вызывают войска и давят протестующих.Назовите протестующих как хотите,но расстрелы людей ради удержания личной власти называть восстановлением конституционного порядка - это верх цинизма и подлости.
        сиг
        1. LostCoast Сегодня, 10:08
          Короче в государствах,которые не разогнали майдаунов почему-то гражданская война уровень жизни как в пещерах.Давить надо майдаунов и всё будет норм.
          LostCoast
          1. BlackMokona Сегодня, 10:15
            В России не разогнали Майданутов, живем в пещерах?
            BlackMokona
            1. LostCoast Сегодня, 10:20
              В россии не сработал до конца план.Должна была начаться война всех-против-всех и развал на кучку республик.В принципе цру до сих пор не теряет надежды и всячески способствует.Короче выходите,митингуйте-ваше право,но если нападаете с зажигательной смесью и арматурой на полицию-то вы майдаун и вражина
              LostCoast
              1. BlackMokona Сегодня, 10:23
                Секундочку, СССР не развалился на кучу республик, а ряд республик между собой не на ножах с артелерийскими перестрелками?
                BlackMokona
                1. LostCoast Сегодня, 10:26
                  Цитата: BlackMokona
                  Секундочку, СССР не развалился на кучу республик,

                  Я пишу про Россию и майдаунов.Есть что по теме?
                  LostCoast
                  1. сиг Сегодня, 10:47
                    Цитата: LostCoast
                    Цитата: BlackMokona
                    Секундочку, СССР не развалился на кучу республик,

                    Я пишу про Россию и майдаунов.Есть что по теме?

                    Россия так же по факту не единое государство- российские законы не действуют везде на территории страны,так что не надо ля- ля- ля,тра- ля- ля. wassat Мне уже смешно от ваших потуг выдать черное белым.
                    сиг
                    1. LostCoast Сегодня, 10:59
                      Мне смешны ваши выкаки.Какие "законы" не действуют на всей территории РФ?Отвечай за базар
                      LostCoast
                      1. dag Сегодня, 11:11
                        Цитата: LostCoast
                        Мне смешны ваши выкаки.Какие "законы" не действуют на всей территории РФ?

                        Вы считаете , что на территории Чечни действуют законы РФ в полной мере ?
                        dag
                    2. сиг Сегодня, 11:16
                      Спасибо,ответили за меня.Но не стоит отвечать сайтовскому троллю,грудью вставшему на защиту Мадуро и компании.Не стоит кормить недалекого,тупого и хамоватого тролля.
                      сиг
                      1. LostCoast Сегодня, 11:24
                        Цитата: сиг
                        Вы считаете , что на территории Чечни действуют законы РФ в полной мере ?

                        Цитата: сиг
                        Спасибо,ответили за меня.Но не стоит отвечать сайтовскому троллю

                        Я хочу что-бы ты ответил.Конкретно,с перечислением законов.что не работает?
                        LostCoast
                  2. BlackMokona Сегодня, 12:52
                    Так разве не в России, Ельицин во главе толпы стрелял из танков?
                    BlackMokona
                2. ЧитаюНовости Сегодня, 12:00
                  А по вашему штурм Дома Советов в 93-м не майдан?
                  ЧитаюНовости
          2. сиг Сегодня, 10:17
            Цитата: LostCoast
            Короче в государствах,которые не разогнали майдаунов почему-то гражданская война уровень жизни как в пещерах.Давить надо майдаунов и всё будет норм.

            По словам форумчан,в России ,если бы не разогнали протестующих на Болотной площади в Москве ,был бы точно Майдан.Ну вы,русские,а точнее ваше правительство,разогнали Майдан и спрашивается- ГДЕ ВАШЕ,РУССКОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ?? ТОЛЬКО,ЧУР,НЕ НАДО СКАЗОК,ЧТО НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ И ЕСТЬ ПРОЦВЕТАНИЕ.
            сиг
            1. LostCoast Сегодня, 10:23
              Цитата: сиг
              ГДЕ ВАШЕ,РУССКОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ?? ТОЛЬКО,ЧУР,НЕ НАДО СКАЗОК,ЧТО НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ И ЕСТЬ ПРОЦВЕТАНИЕ.

              Не капси.Правильно разогнали црушных наймитов.Поглядите лучше на процветающюю майданутую укрию.
              LostCoast
              1. сиг Сегодня, 10:40
                Цитата: LostCoast
                Цитата: сиг
                ГДЕ ВАШЕ,РУССКОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ?? ТОЛЬКО,ЧУР,НЕ НАДО СКАЗОК,ЧТО НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ И ЕСТЬ ПРОЦВЕТАНИЕ.

                Не капси.Правильно разогнали црушных наймитов.Поглядите лучше на процветающюю майданутую укрию.

                А что вы все время цепляетесь к Украине- у меня есть цифры,которые могут вызвать взрыв головного мозга,в частности ,у вас- с начала этого года в Украине подъём ВВП на 4%, не подскажите,у России как подъём.Сдаётся мне,что у вас по прежнему плавный спуск на дно или барахтанье на этом самом дне.
                сиг
                1. LostCoast Сегодня, 10:45
                  Я вам таких цыферь для внутренних пользований могу уйму написать.В реале там обнищание народа.Кстати "барахтающаяся" РФ седьмая экономика в мире.Ну как,сотряслось желе в коробочке?
                  LostCoast
                  1. сиг Сегодня, 11:06
                    Цитата: LostCoast
                    Я вам таких цыферь для внутренних пользований могу уйму написать.В реале там обнищание народа.Кстати "барахтающаяся" РФ седьмая экономика в мире.Ну как,сотряслось желе в коробочке?

                    А почему не первая в мире- ваши статисты могут на гора выдать и первую в мире экономику.Право,рассмешили laughing .Прошу не считать ваших собеседников за лохов,которым можно все впарить.Украину ждёт экономический подъём и процветание,а вы,русские,будете все время ползать по дну болота и кричать:" А посмотрите,как на Украине ,в Польше ,Румынии и т.д." Господин бывший министр экономического развития России Улюкаев предрёк России 25 лет ползания по дну болота,говоря научным языком,стагнации .Именно из- за такого прогноза и был арестован министр,такой прогноз наверняка не понравился вашему ВСЕ.
                    сиг
                    1. LostCoast Сегодня, 11:11
                      Цитата: сиг
                      Россия так же по факту не единое государство- российские законы не действуют везде на территории страны,так что не надо ля- ля- ля
                      Ты собираешся отвечать за "какие законы не действуют на всей терртории РФ"
                      LostCoast
                      1. сиг Сегодня, 11:18
                        Цитата: LostCoast
                        Цитата: сиг
                        Россия так же по факту не единое государство- российские законы не действуют везде на территории страны,так что не надо ля- ля- ля
                        Ты собираешся отвечать за "какие законы не действуют на всей терртории РФ"

                        Тролл сайта ВО мне уже порядком надоел.
                        сиг
                      2. dag Сегодня, 11:33
                        Цитата: LostCoast
                        Ты собираешся отвечать за "какие законы не действуют на всей терртории РФ"

                        так на вскидку - без копания в интернете.
                        Женитьба нач.РОВД на семнадцатилетней- с какого возраста в РФ можно вступать в брак ?
                        Хотя можно и ещё покопать
                        dag
                    2. Александр романов Сегодня, 11:24
                      Цитата: сиг
                      .Украину ждёт экономический подъём и процветание,а вы,русские,будете все время ползать по дну болота и кричать

                      А ты будешь ползать и лизать сапоги азербаиджанцам,как только уидем из Армении Вали с саита
                      Александр романов
                      1. сиг Сегодня, 11:56
                        Цитата: Александр романов
                        Цитата: сиг
                        .Украину ждёт экономический подъём и процветание,а вы,русские,будете все время ползать по дну болота и кричать

                        А ты будешь ползать и лизать сапоги азербаиджанцам,как только уидем из Армении Вали с саита

                        Ну если Романов призывает меня уходить с сайта,то завтра меня отправят в бан.А насчёт лизания сапог азербайджанцев- Армения и так практически проиграла войну ,азербайджанцам остаётся это закрепить.В стране не осталось и половины довоенного населения страны.Кстати,Романов,имейте в виду,что меня спровоцировал платный тролль сайта ВО,я сам по доброй воле не писал о ползании по дну.
                        сиг
                2. Александр романов Сегодня, 11:25
                  Цитата: сиг
                  Украине подъём ВВП на 4%, не подскажите,у

                  Да это троль потный
                  Александр романов
      3. dag Сегодня, 10:11
        Цитата: LostCoast
        Короче вы отвергаете саму возможность государства на защиту конституционного строя

        Когда Мадуро сам определяет , что такое конституционный строй , внося изменение в конституцию по своему усмотрению --- о чем вообще можно говорить ?
        dag
        1. LostCoast Сегодня, 10:13
          Цитата: dag
          о чем вообще можно говорить ?

          Можно-бы было о чём-то говорить знай я или вы конституцию венесуэллы и как в неё можно вносить изменения.А так это всё разговоры в пользу бедных.
          LostCoast
          1. BlackMokona Сегодня, 10:22
            Конституция Венесуэлы есть в интернете, на Русском просвещайтесь
            BlackMokona
            1. LostCoast Сегодня, 10:28
              Цитата: BlackMokona
              Конституция Венесуэлы есть в интернете, на Русском просвещайтесь

              нет-уж просветите нас,раз такой категоричный знаток источника нормативно-правовых актов иностранного государства
              LostCoast
              1. BlackMokona Сегодня, 12:52
                Я уже сказал, есть возможность проведения импичмента президента и начала перевыборов в стране.
                BlackMokona
            2. сиг Сегодня, 10:44
              Цитата: BlackMokona
              Конституция Венесуэлы есть в интернете, на Русском просвещайтесь

              Да ему плевать на конституцию вообще,и на конституцию Венесуэлы в частности.Для таких надо,чтоб правительство было невменяемым ,а если где- то происходит смена диктаторского правления путём её свержения- то это есть угроза стабильности российской власти,плохой пример для русского народа.Вот и все.
              сиг
              1. LostCoast Сегодня, 10:51
                Цитата: сиг
                Да ему плевать на конституцию вообще

                Мне плевать на таких "заезжих, с пониженным уровнем социальной ответственности" как вы.Вам какое дело до нашего правительства и конституционого строя РФ?Давай уже,вскрывайся.Говори что п...н-вор и п...н-п...х.
                LostCoast
                1. сиг Сегодня, 11:11
                  Цитата: LostCoast
                  Цитата: сиг
                  Да ему плевать на конституцию вообще

                  Мне плевать на таких "заезжих, с пониженным уровнем социальной ответственности" как вы.Вам какое дело до нашего правительства и конституционого строя РФ?Давай уже,вскрывайся.Говори что п...н-вор и п...н-п...х.

                  Мне вообще то плевать на троллей сайта ВО,так как при использовании более крепких выражений в адрес таких,как вы,меня сразу пошлют в бан.А на сайте я с научной целью- изучаю психологию россиян ,а так же уровень деградации на Руси. lol .
                  сиг
                  1. LostCoast Сегодня, 11:18
                    Не могу ответить тем-же ибо майдаунские црушные тролли все одинаковые несмотря на разный флаг.Так что там с "законами,не везде действующими в РФ?"
                    LostCoast
      4. Александр романов Сегодня, 11:07
        Цитата: LostCoast
        Короче вы отвергаете саму возможность государства на защиту конституционного строя.

        Власть должна работать на народ,а не на себя. Когда власть загоняет людеи в нищету-это власть должна уити.
        Ельцин народ в нищету у нас загнал,что то я не вижу хвалебных коментов ему.
        Александр романов
      5. профессор Сегодня, 11:08
        Цитата: LostCoast
        Короче вы отвергаете саму возможность государства на защиту конституционного строя.Это главный и общий мотив мадаунов

        Конституционный строй с конституцией которую власти конкретно под себя поменяли? wink
        Я согласен с комрадом из Армении. Винить в том, что происходит сегодня в Венесуэле её власти могут только себя. Сели на нефтяную иглу, национализировали всё что можно, отучили народ работать раздавая бесплатные блага и вдруг... О черт! Деньги кончились, а народу кушать всё также хочется. Наглецы понимаешь. Давай им работу, лекарства и хлеба. Спасибо Чавесу за развал страны.
        профессор
    2. К-612-О Сегодня, 10:03
      Со смертью Уго Чавеса, протесты там стали систематическими и при этом опять же участвует процента 1,5-2 от общего населения, опять же студенты и молодёжь, сидящая на бесплатном образовании и пособиях. Старо как мир, ещё со времён, когда сносили де' Голля.
      К-612-О
      1. dag Сегодня, 10:18
        Цитата: К-612-О
        Со смертью Уго Чавеса, протесты там стали систематическими

        С падением экономики в задницу - стало систематическим
        Цитата: К-612-О
        и при этом опять же участвует процента 1,5-2 от общего населения, опять же студенты и молодёжь, сидящая на бесплатном образовании и пособиях.

        Подтвердите эти 1.5-2%
        dag
  3. pvv113 Сегодня, 09:43
    добиваться от президента страны Николаса Мадуро уважения прав своего народа во избежание сирийского сценария

    Это тонкий намек или прямая угроза?
    pvv113
  4. vladimirvn Сегодня, 09:44
    Тут бы свое слово китайцам сказать. Они ведь там рядышком канал в Никарагуа строят. Зашли бы, помогли наладить жизнь.
    vladimirvn
    1. Vz.58 Сегодня, 09:58
      Рыба и гости воняют на третий день
      Vz.58
    2. zoolu300 Сегодня, 10:04
      Так канал в Никарагуа, а в Венесуэле у КНР критически важных интересов нет. Что не отнять у хозяев ФРС, то что работа ведется весьма организованно и целенаправленно. Любое неугодное им правительство в районе их гнездилища, давится всеми имеющими средствами (идеологией, экономикой, финансами, "медовыми ловушками", войной). А "олигархат" РФ только и может наблюдать, как у него под самым носом орудуют хозяева ФРС, взращивая антироссийские режимы, но и пальцем не пошевелит даже чтоб просто противодействовать, не говоря уже о контрмерах.
      zoolu300
      1. dag Сегодня, 11:13
        Цитата: zoolu300
        Так канал в Никарагуа

        Нету этого канала и вряд ли будет
        Цитата: zoolu300
        в Венесуэле у КНР критически важных интересов нет

        Ну если не считать ( по моему ) 60 лярдов долгов набранных Венесуэлой в КНР wink
        dag
        1. zoolu300 Сегодня, 11:24
          Хозяева ФРС спокойно могут компенсировать руководству КПК убытки, ради уничтожения не угодного им правительства в назидании другим.
          zoolu300
    3. сиг Сегодня, 10:05
      Цитата: vladimirvn
      Тут бы свое слово китайцам сказать. Они ведь там рядышком канал в Никарагуа строят. Зашли бы, помогли наладить жизнь.

      Китайцы не тупые,что бы соваться в другое государство и учинять расправу над её жителями - добром такие действия не кончаются.
      сиг
  5. Andy Сегодня, 09:55
    а в чем "права народа" заключаются? "бомбы" из гвна лепить?
    Andy
  6. Swed Сегодня, 09:58
    У ВАС есть нефть!!!? Тогда мы идём к ВАМ!!! (Лозунг США)
    Swed
  7. Swed Сегодня, 10:06
    Люди хотят лучше жить, это понятно. Но массы править не могут (доказано) - в итоге к власти придёт ещё более жестокий, кровавый, коррумпированный и т.д. лидер. И здесь дилемма? Связи верхов с низами отсутствуют. У людей нет никаких рычагов оказания влияния на руководство страны. Что делать? Терпеть или революция, которую естественно помогут организовать "друзья" из вне?
    Swed
    1. BlackMokona Сегодня, 10:11
      Может придти ,а может придти и хороший правитель. Это рулетка, но в Венесуэле уже массовый голод, и терпеть уже некуда.
      BlackMokona
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:11
    почему бы нам не опередить события и не предотвратить проблему до того, как она появится?

    Теперь ясно видно чьи уши торчат из венесуэльских беспорядков. Это было понятно и раньше, но некоторые пытались доказать, что это народная инициатива. Больше месяца бузить без финансовой поддержки кто сможет? А за Сша не заржавеет и оружие подкинуть недовольным.
    rotmistr60
  9. viktor. Сегодня, 10:56
    Интересно для самих себя США какой сценарий приготовили? wassat
    viktor.
  10. aybolyt678 Сегодня, 11:00
    Задача России дойти до Мексики ????
    aybolyt678
  11. prior Сегодня, 11:16
    У Америки должна быть своя "Сирия", с южно-американским оттенком и свои мигранты.
    prior
  12. pvv113 Сегодня, 11:39
    bouncyhunter,
    Это вроде как "в дурдоме и валенки ..."
    pvv113
  13. igorserg Сегодня, 11:48
    Ну да... Венесуэла как и Сирия нефтяная держава. Есть чем поживиться.
    igorserg
    1. dag Сегодня, 11:54
      Цитата: igorserg
      Ну да... Венесуэла как и Сирия нефтяная держава. Есть чем поживиться.

      Сирия - нефтяная держава ---- новый анегдот laughing

      Список стран по доказанным запасам нефти 2016г
      1 Венесуэла 297 740
      2 Саудовская Аравия 268 350
      34 Сирия 2 500
      35 Монголия 2 493

      35 место в мире
      Тогда и Монголия - нефтяная держава
      dag
  14. ЧитаюНовости Сегодня, 12:12
    dag,
    Цитата: dag
    так на вскидку - без копания в интернете.
    Женитьба нач.РОВД на семнадцатилетней- с какого возраста в РФ можно вступать в брак ?
    Хотя можно и ещё покопать

    Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.
    ЧитаюНовости
    1. dag Сегодня, 12:18
      Цитата: ЧитаюНовости
      могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.

      Могут быть -- , а они установлены ?
      dag
      1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:28
        Семнадцать - больше чем шестнадцать! Мне всегда казалось что в израильских школах хорошо учат аккуратно обращаться с цифрами.
        ЧитаюНовости
        1. dag Сегодня, 12:33
          Цитата: ЧитаюНовости
          Семнадцать - больше чем шестнадцать! Мне всегда казалось что в израильских школах хорошо учат аккуратно обращаться с цифрами.

          А разрешено с 18.
          Или не в курсе ?
          Брачный возраст – это минимальное количество лет для официальной регистрации в ЗАГСе. Российским законодательством установлено 18 лет
          . В многонациональной России существуют республики, где более ранний брак является национальной традицией. Поэтому законодатели решение вопроса снижения брачного возраста отдали на откуп правительству регионов.

          Как известно, статья 13 Семейного Кодекса Российской Федерации гласит:

          1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет

          2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

          Однако в 2012 году президент Чечни Рамзан Кадыров своим указом установил брачный возраст с 18 лет. Сделано это было «исходя из многочисленных пожеланий мусульманской общественности».

          Источник: http://2supruga.ru/brak/zakluchenie/vozrast-vstup
          leniya-v-rossii.html

          Вопросы ?
          dag
  15. tchoni Сегодня, 12:13
    Мадуро к Бацке на стажировку и к Яникчемнычу на профилактическую беседу о том, как делать не надо)))
    tchoni
Картина дня