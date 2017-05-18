США предупредили власти Венесуэлы о возможности реализации сирийского сценария
Согласно информации ТАСС , постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после завершения закрытой встречи Совета безопасности по ситуации в Венесуэле заявила о необходимости добиваться от президента страны Николаса Мадуро уважения прав своего народа во избежание сирийского сценария.
С её слов, США не стремятся к принятию мер в отношении Венесуэлы со стороны Совета Безопасности ООН.
Созыв СБ по данной тематике она обосновала необходимостью актуализации проблемы, в том числе с целью воодушевления Организации американских государств на принятие более решительных мер по политическому урегулированию гражданского конфликта.
Как она утверждает, в ходе заседания СБ стало известно о намерении властей Венесуэлы перебросить 2,6 тыс. силовиков в штат Тачира на северо-западе страны, где возникли крупные беспорядки.
Как считает американский дипломат, международному сообществу необходимо внушить президенту страны Николасу Мадуро, чтобы он "уважал права своего народа". Иначе, по её мнению, возможна реализация в Венесуэле сирийского сценария.
Тяжелая социально-экономическая обстановка в стране, вызванная в числе прочего падением цен на углеводороды, спровоцировала идущие с апреля масштабные акции протеста и политический кризис, выраженный в противостоянии исполнительной и законодательной властей. В ходе волны протеста, как утверждают неправительственные организации, были задержаны более 2,3 тыс. чел., свыше 700 из них остаются под стражей. Оппозиция говорит о гибели 46 участников акций протеста и сотнях пострадавших.
С её слов, США не стремятся к принятию мер в отношении Венесуэлы со стороны Совета Безопасности ООН.
Мы не ждем действий со стороны Совета Безопасности.
Созыв СБ по данной тематике она обосновала необходимостью актуализации проблемы, в том числе с целью воодушевления Организации американских государств на принятие более решительных мер по политическому урегулированию гражданского конфликта.
Как она утверждает, в ходе заседания СБ стало известно о намерении властей Венесуэлы перебросить 2,6 тыс. силовиков в штат Тачира на северо-западе страны, где возникли крупные беспорядки.
Ситуация не улучшается, она ухудшается.
Как считает американский дипломат, международному сообществу необходимо внушить президенту страны Николасу Мадуро, чтобы он "уважал права своего народа". Иначе, по её мнению, возможна реализация в Венесуэле сирийского сценария.
Мы это уже проходили в Сирии, КНДР, Южном Судане, Бурунди. Вместо того, чтобы ждать, пока возникнет серьезная ситуация, которая потребует проведения открытого заседания Совета Безопасности, почему бы нам не опередить события и не предотвратить проблему до того, как она появится?
Тяжелая социально-экономическая обстановка в стране, вызванная в числе прочего падением цен на углеводороды, спровоцировала идущие с апреля масштабные акции протеста и политический кризис, выраженный в противостоянии исполнительной и законодательной властей. В ходе волны протеста, как утверждают неправительственные организации, были задержаны более 2,3 тыс. чел., свыше 700 из них остаются под стражей. Оппозиция говорит о гибели 46 участников акций протеста и сотнях пострадавших.
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