США предупредили власти Венесуэлы о возможности реализации сирийского сценария

Мы не ждем действий со стороны Совета Безопасности.

Ситуация не улучшается, она ухудшается.

Мы это уже проходили в Сирии, КНДР, Южном Судане, Бурунди. Вместо того, чтобы ждать, пока возникнет серьезная ситуация, которая потребует проведения открытого заседания Совета Безопасности, почему бы нам не опередить события и не предотвратить проблему до того, как она появится?